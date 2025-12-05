Как получить кредит на закупку товара для бизнеса на маркетплейсах

Кажется, что торговля на маркетплейсах устроена просто: селлер продал товар — закупил следующую партию — продаёт снова.

На деле же предприниматель может попасть в ситуацию, когда денег для закупки не хватает. Точка Банк расскажет, где их взять.

Коротко Для этого подойдут оборотные и товарные кредиты, специальные программы для продавцов маркетплейсов или отсрочка от поставщика. Если нужно финансирование без залога — можно рассмотреть факторинг, гранты или краудлендинг.

Селлер может взять кредит на закупку товара, чтобы не останавливать продажи и развивать бизнес. При небольших суммах решение принимают быстро, часто онлайн.

Зачем селлерам нужен кредит на закупку товара

Продавцам нужны заёмные деньги:

Во время сезонного всплеска продаж. Кредит помогает закупить крупную партию перед высоким сезоном и ещё больше увеличить продажи.

Один и тот же продавец может покупать в больших объёмах весной товары для дачи, в конце осени — ёлочные украшения и игрушки, а перед каждым значимым праздником — подарочные наборы. Сложно каждый раз выделять на это деньги из оборота, а действующая кредитная линия поможет не пропустить ни один пик продаж.

Если можно выгодно закупиться. Если поставщик объявил акцию или распродажу, селлеру может быть выгоднее закупить большую партию за счёт кредита, чем делать несколько закупок из собственных средств.

Когда заканчивается товар. Может случиться непредвиденный всплеск продаж, и продавцу придётся срочно докупать дефицитный товар. Иначе маркетплейс просто отключит карточку, и продажи снова просядут.

При расширении ассортимента и росте продаж. Если продавец пробует новые направления или выходит на другие регионы, всегда нужны дополнительные вложения денег. Если своих ресурсов на это не хватает, выручит кредит.

Если пора работать над продвижением. Бывает и так, что продукции достаточно, но она плохо продаётся. Чтобы исправить ситуацию, нужно поработать над SEO-описанием карточек, рекламой, поучаствовать в акциях маркетплейса — всё это стоит денег. Во время больших рекламных кампаний селлерам снова поможет кредит.

Виды кредитов на закупку товаров

Селлерам подойдёт несколько видов кредита.

Кредит на пополнение оборотных средств

Классический оборотный кредит можно направить на товар, который продаётся через маркетплейсы. Условия оборотного кредита обычно следующие:

Срок: 1–3 года

Сумма: от 1 млн до 50 млн ₽

Форма: разовый кредит или кредитная линия

График платежей: аннуитетный или дифференцированный

Обеспечение: требуется для крупных сумм

Процентные ставки и комиссии: близки к средним ставкам банков, но будут ниже, если есть залог

Что такое оборотный кредит

Кредит для селлеров на маркетплейсах

У некоторых банков есть кредиты специально для предпринимателей, которые работают на маркетплейсах. Они учитывают особенности бизнеса. Чаще всего такие кредиты выдаются на следующих условиях:

Срок: 1–3 года

Сумма: зависит от оборотов продавца

Форма: возобновляемая или невозобновляемая кредитная линия

График платежей: аннуитетный, дифференцированный или индивидуальный

Обеспечение: требуется для крупных сумм

Процентные ставки и комиссии: близки к средним ставкам банков

Товарный кредит от поставщика

Если поставщик давно работает с селлером и уверен в его надёжности, то может отгрузить ему товары в долг или с отсрочкой платежа. Такую отсрочку ещё называют товарным кредитом. Его условия обычно такие:

Срок: 1–6 месяцев. Поставщики редко дают отсрочку больше, чем на полгода

Сумма: стоимость партии товара. Иногда по договору можно получить в долг несколько партий, но до определённой суммы

Форма: товар

График платежей: единовременно или частями

Обеспечение: чаще всего не требуется, но поставщик может попросить чаще всего не требуется, но поставщик может попросить банковскую гарантию

Процентные ставки и комиссии: обычно товарный кредит беспроцентный. Бывают договоры с вознаграждением для поставщика

Альтернативные формы финансирования

У селлеров на маркетплейсах есть и другие способы получить деньги на закупку. Например, предпринимателям подойдут:

Факторинг. Продавцы могут воспользоваться реверсивным, или закупочным факторингом. Нужно будет обратиться в банк или другую финансовую организацию и попросить профинансировать закупку у поставщика.

Гранты или другая господдержка. На закупку продукции можно направить грант. Например, если селлеру ещё нет 25 лет, грант дадут по программе для молодых предпринимателей. Также начинающим продавцам можно заключить социальный контракт с соцзащитой.

Частные инвестиции. Привлечь займ всегда можно у другой компании или инвестора.

Краудлендинг. Если инвестора сложно найти самому, в этом помогут краудлендинговые платформы: они сводят инвесторов и заёмщиков. Такое финансирование ещё называют P2P — с английского «равный равному», ведь краудлендинг помогает оформить займ без посредничества банков.

Как правильно оформить банковский кредит на закупку товаров

Пошаговый порядок оформления

Если брать кредит до 5 млн ₽, банки часто принимают решения онлайн по минимальному пакету документов. Но если требуется сумма больше, селлеру нужно пройти несколько шагов:

Найти программу кредитования: сравнить условия и выбрать подходящую. Подать заявку: онлайн или лично в отделении. Собрать документы: точно по списку, который дадут в банке. Дождаться решения: обычно от нескольких минут до нескольких дней. Подписать договор, внимательно прочитав его перед этим. Получить деньги и закупить товар. А дальше возвращать кредит без нарушений.

Как повысить шансы на одобрение

Если селлер сомневается в положительном решении банка, нужно заранее подготовиться:

Заработать кредитную историю. Банк скорее одобрит кредит для ИП или ООО, у которых не было просрочек по другим кредитам.

Открыть счёт в банке и перевести обороты. К действующим клиентам банки относятся лояльнее и просят меньше документов.

Получить предварительное одобрение. В некоторых банках можно заранее пройти проверку на благонадёжность или просчитать предварительный лимит. Когда селлеру потребуется реальный кредит, банк рассмотрит его быстрее.

Преимущества и риски кредитования закупок

Когда кредит выгоден бизнесу

Если кредит помогает экономить, то он выгоден. Это значит, что с ним получится дешевле закупить крупную партию, сократить количество поставок, а значит, и стоимость транспортных расходов.

В каждом случае рассчитывайте возможность выгоды до того, как взять кредит.

ПРИМЕР ИП работает с поставщиком, у которого есть условие: при закупке от 1 млн ₽ скидка 10%. Предприниматель берёт кредит под 20% на год и закупает партию ровно на 1 млн ₽. Поставщик получает скидку 100 000 ₽, но при этом выплачивает проценты за кредит — 112 000 ₽. То есть экономии нет.



Если кредит помогает расти, то он выгоден: запустить новую товарную линейку, освоить другие рынки или иначе масштабировать бизнес.

Если кредит спасает от простоев и штрафов, то он выгоден. Возобновляемая кредитная линия или овердрафт выручат, если на складе резко закончится товар, и нужно будет восполнить остатки.

Основные риски и как их избежать

Кредиты для селлеров на закупку продукции несут следующие риски:

Риск невозврата долга. Если предприниматель не рассчитает свои силы, то может выйти на просрочку и испортить кредитную историю.

Как избежать: просчитывайте кредитную нагрузку перед каждым новым траншем, сопоставляйте её с будущими доходами. Отлично, если у вас будет резерв денег на месячный платёж на случай форс-мажоров.

Риск провальной бизнес-идеи. Если селлер берёт кредит на закупку нового товара, есть вероятность, что продажи не пойдут. Тогда кредит только увеличит убыток.

Как избежать: тестируйте идеи последовательно, так даже неудачное начинание не принесёт большого убытка. Изучайте рынок и его потребности до закупки нового товара.

Риск изменения внешних условий. Ситуация на рынке и настроение покупателей может резко измениться. И тогда удачная изначально идея станет невыгодной.

ПРИМЕР Селлер взял кредит на закупку смартфонов новой марки. Но в СМИ появилась новость о том, что модель часто ломается и не поддерживает важное ПО. Спрос на смартфоны резко упал, и предприниматель не распродал партию.