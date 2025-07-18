Как взять кредит на покупку готового бизнеса в 2026–2027 годах

Покупка действующего бизнеса экономит время и деньги на продвижение. Но есть важный нюанс — проект не должен быть убыточным. Точка Банк и эксперт по кредитам Ангелина Крашенинникова подскажут, как проверять компанию на ликвидность и где взять деньги на её покупку.

Коротко — К покупке бизнеса в кредит лучше готовиться заранее: собрать документы и выбрать подходящую схему сделки. — Перед сделкой проанализируйте компанию, которую собираетесь купить: узнайте её место на рынке, поставщиков, заказчиков, конкурентов, проверьте на наличие долгов. — В 2026 году получить кредит на покупку бизнеса сложнее, чем на другие цели, поскольку у банков есть требования как к заёмщику, так и к покупаемой компании.

Как купить готовый бизнес

Покупка готового бизнеса — это приобретение активов компании или ИП. Новому владельцу переходит абсолютно всё, даже клиентская база и налаженные связи с партнёрами.

Есть два способа оформить такую сделку:

Непосредственная покупка активов — передача по договорам купли-продажи зданий, оборудования, транспорта, товаров и другого имущества.

Такой способ подходит для покупки бизнеса у индивидуального предпринимателя. Новый владелец также регистрирует ИП, а потом оформляет в собственность активы и перезаключает договоры с контрагентами.

Покупка долей или акций в компании — смена владельцев в действующей компании по договору купли-продажи доли. Способ подходит, если продавец — юридическое лицо. Покупателем может быть физлицо или другая компания.

Обычно купить акции или доли в уставном капитале можно только по специальным программам кредитования, а они есть далеко не во всех банках. Поэтому купить активы проще — для этого подойдут стандартные инвестиционные или оборотные кредиты. Например, программы Точка Банк. Ангелина Крашенинникова Руководитель кредитного направления в Точка Банк

Что важно сделать до обращения в банк

Покупка бизнеса — не рядовая сделка, она требует подготовки. Перед подачей заявки в банк найдите конкретную компанию или ИП, которые будете покупать. А затем проверьте и оцените их. Расскажем, на что обратить внимание на каждом этапе.

Выбор компании

Покупать стоит только компанию или ИП, у которых есть наработанный круг покупателей, поставщиков и положительная деловая репутация. Например, это могут быть:

магазин, ателье или парикмахерская формата «у дома»;

кафе с работающим цехом и точками на проходных улицах;

торговый центр, заполненный постоянными арендаторами на 80% и более;

известные франшизы.

Проверка новой компании

Часто компанию продают из-за долгов или по мошенническим схемам. Поэтому перед заключением сделки запросите у продавца и проверьте:

Бухгалтерскую отчётность. Если вторая сторона заинтересована в сделке и ей нечего скрывать, данные предоставят. В отчётности обратите внимание на следующие моменты:

всё ли покупаемое имущество стоит на балансе;

какова оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности;

какая долговая нагрузка у компании или ИП;

какую прибыль приносит бизнес.

Если речь идёт о большой компании, то перед сделкой проведите независимый аудит.

Документацию. Запросите учредительные документы, лицензии, договоры с партнёрами, арендодателями, трудовые договоры с сотрудниками, свидетельства и паспорта на дорогостоящее имущество компании. Чтобы ничего не упустить, наймите для анализа юриста.

Благонадёжность продавца. Проверьте вторую сторону на наличие долгов. Сделать это можно по открытым источникам:

Также можно использовать сторонние сервисы. Например, проверку контрагентов от Точка Банк. Мы выявим фирму-однодневку и предоставим показатели компании, чтобы можно было оценить риск сотрудничества.

Оценка компании

Цена, которую устанавливает продавец, может быть необоснованной. Чтобы понять, выгодна ли сделка для вас, оцените компанию самостоятельно или с помощью независимых оценщиков.

При оценке учитывайте не только стоимость имущества, но и его состояние, а также будущие затраты в ближайший год.

ПРИМЕР ИП купил кафе с оборудованной кухней, а через месяц духовые шкафы начали выходить из строя. Предприниматель несколько раз ремонтировал их и в итоге заменил на новые. Из‑за простоев и дополнительных затрат дело год не приносило прибыль.

Сравните стоимость бизнеса с прибылью, которую он приносит, и узнайте срок окупаемости проекта. Сделка окупится, когда накопленная прибыль превысит сумму ваших вложений, включая кредит. Чем короче срок окупаемости, тем выгоднее сделка.

ПРИМЕР Предприниматель купил 100-процентную долю в IT‑компании за 2 млн ₽. На сделку он взял кредит 1 млн ₽. Бизнес приносит прибыль — ежемесячно 100 000 ₽. Вложения окупятся через 20 месяцев (2 000 000 ÷ 100 000)

Подготовка к заявке на кредит

Чтобы повысить шансы на одобрение, перед подачей заявки в банк сделайте следующее:

Наведите порядок в финансах. Банку важно, чтобы всё было хорошо не только с покупаемой компанией, но и с вашим действующим бизнесом. Поэтому проведите внутренний аудит, чтобы увидеть и устранить слабые места.

Можно даже самостоятельно составить управленческий баланс, отчёт о прибылях и убытках (P&L) и отчёт о движении денежных средств (cash flow). Скорее всего в банке тоже будут составлять эти отчёты, и ваши расчёты пригодятся.

Снизьте долговую нагрузку. Закройте займы, по которым близится срок погашения, чтобы по новому кредиту банк рассчитал для вас сумму больше.

Проверьте кредитную историю. Убедитесь, что у вас нет и не было просрочек в прошлом.

Снизьте риски. Уменьшите зависимость от партнёров. Например, лучше работать с двумя-тремя поставщиками одновременно. Если один из них резко прекратит поставки, у вас будут запасные варианты.

Если с кем-то из партнёров вы работаете по устной договорённости, заключите договоры. Для банков важно, чтобы всё было оформлено официально.

Обоснуйте потребность в деньгах. Будьте готовы защитить свой проект перед банком, чтобы убедить его выдать деньги.

Какие кредиты подходят для покупки готового бизнеса

Купить компанию или ИП можно по разным кредитным программам. По некоторым из них банк тщательно проверяет новый бизнес, по другим — не учитывает цель вовсе. Рассмотрим варианты подробнее.

Целевой кредит

Банк может напрямую дать кредит для покупки бизнеса. В этом случае в кредитном договоре будет указана цель «покупка долей» или «покупка имущественного комплекса».

Советую искать целевые программы именно для покупки бизнеса. Такие кредиты безопаснее и выгоднее. Банк проверит не только будущего заёмщика, но и бизнес, который покупает клиент. За счёт глубокого анализа и обязательного залога процентные ставки по целевым займам обычно ниже, чем по другим программам. Ангелина Крашенинникова Руководитель кредитного направления в Точка Банк

Целевой кредит подойдёт для сделок на крупные суммы:

Сумма. Обычно до 500 млн ₽, но банки могут рассмотреть суммы и выше.

Срок. Обычно до 10 лет.

Обеспечение. Залог имущества, в том числе приобретаемого, поручительства, гарантии Корпорации МСП и региональных фондов поддержки предпринимательства.

У некоторых банков будет дополнительное условие — залог долей в уставном капитале покупаемой компании. Для банка это гарантия того, что вы не продадите долю через месяц.

Что может запросить банк:

бизнес-план;

отчётность и учредительные документы заёмщика и приобретаемой компании;

свидетельства и договоры на залог;

независимые отчёты об оценке покупаемого имущества;

договор купли-продажи доли или имущества, чтобы юридическая служба банка проверила договор.

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Нецелевой кредит

У банков есть программы кредитования на любые цели. Если в договоре нет ограничений и дополнительных условий, такой займ можно направить на покупку другой компании или ИП.

Банк рассмотрит заявку на нецелевой кредит быстрее, но процентная ставка будет выше. Кредит подойдёт для некрупных сделок:

Сумма. До 100 млн ₽.

Срок. Обычно до 5 лет.

Обеспечение. Поручительство собственников. Залог часто не требуется.

Что может запросить банк:

учредительные документы заёмщика;

финансовую отчётность заёмщика. Для действующих клиентов банкам часто достаточно проанализировать обороты по счёту.

Залоговый кредит

У некоторых банков есть программы кредитов под залог, которые можно потратить на любую цель. Иногда банки выдают их даже клиентам с плохой кредитной историей, потому что залог покрывает риски:

Сумма. Зависит от оценки залога и дисконта — поправочного коэффициента, на который банк снизит оценку. Покажем, как это происходит на примере.

ПРИМЕР Предприниматель отдаёт в залог здание, которое оценили в 100 млн ₽. Поправочный коэффициент — 40%. Банк выдаст кредит на 100 – 100*40% = 60 млн ₽.

Срок. До 10 лет.

Обеспечение. Имущество в собственности. Требования к залогу высокие: имущество должно быть высоколиквидным и застрахованным на срок кредитования. А ещё в договоре может быть условие о внесудебной реализации залога. Это значит, что в случае невозврата долга банк взыщет залог без участия суда.

Что может запросить банк:

учредительные документы заёмщика;

финансовую отчётность заёмщика — иногда;

свидетельства и договоры на залог;

независимую оценку залога у аккредитованных оценщиков.

Потребительский кредит

Если у вас нет действующего ИП или ООО, банк не выдаст бизнес-кредит. В таком случае можно оформить только потребительский займ. Он подойдёт и собственникам действующей компании в случае, если банк отказывает в бизнес-кредите:

Сумма. Обычно до 10 млн ₽.

Срок. До 30 лет.

Обеспечение. На крупные суммы поручительство и залог имущества.

Что может запросить банк:

паспорт;

подтверждение доходов: справки, выписки по счетам.

Кредит на покупку нового бизнеса по франшизе

Такой кредит можно направить либо на паушальный взнос, то есть плату за франшизу, либо на начальные расходы.

Сумма. Обычно до 50 млн ₽.

Срок. До 10 лет.

Обеспечение. На крупные суммы в качестве обеспечения требуется залог собственного имущества: недвижимость, транспорт, оборудование.

Что может запросить банк:

финансовые и учредительные документы заёмщика;

бизнес-план;

свидетельства и договоры на залог;

договор с франчайзи.

Кредитная линия

Если вы покупаете компанию в рассрочку, рассмотрите кредитную линию. В рамках линии вы получаете деньги не разом, а частями по мере необходимости. Так вы сможете не переплачивать проценты банку.

Кредитная линия — это не отдельный банковский продукт, а форма кредитования, которую банк может открыть почти по любой программе. То есть тот же кредит на франшизу, целевой или залоговый кредит можно получить разовым займом, а можно — кредитной линией.

Какие документы нужны для кредита на покупку бизнеса

Эти документы банк попросит для каждого вида кредита.

Вид документов Перечень По заёмщику — паспорта собственников, возможно, ИНН и ОГРН



— устав и учредительные документы для ООО



— налоговая и бухгалтерская отчётность



— выписки по расчётным счетам в других банках



— договоры с поставщиками, арендодателями и покупателями



— договоры финансирования, например, кредитные

По покупаемой компании — договор купли‑продажи доли или активов



— финансовая отчётность продавца



— договоры с поставщиками, арендодателями и покупателями



— кредитные договоры и другие сведения о задолженности



— документы на активы: оборудование, недвижимость транспорт;



— бизнес‑план

По залогу — документы о праве собственности



— оценка рыночной стоимости



— техническая документация



— выписки из ЕГРН для недвижимости



Какие требования банки предъявляют к заёмщику

У банков есть стандартные требования и к компании, и к её владельцам. Например:

гражданство РФ;

возраст от 18 лет;

срок ведения бизнеса от трёх месяцев.

Кроме того, при анализе банк обратит внимание на:

Финансовое состояние заёмщика. Банк проанализирует, стабильность и прозрачность бизнеса. Определит, правильно ли компания ведёт отчётность и все ли доходы в ней отражаются.

Способность обслуживать долг. Банк построит будущую финансовую модель — cash flow — и увидит, сможет ли заёмщик вовремя платить основной долг и проценты.

Долговую нагрузку. Кредитную нагрузку считают по специальным показателям — DSCR, отношению долга к EBITDA, коэффициенту финансовой независимости. О некоторых мы подробно рассказывали в статье «Стоит ли брать кредит на бизнес».

Цифровой след. Бизнес проверят по открытым источникам. Например, через онлайн-сервисы налоговой службы.

Обеспечение. Залог тоже проверят: определят его ликвидность и рыночную стоимость.

Можно ли использовать господдержку при покупке бизнеса

Скорее всего, деньги из бюджета на приобретение компании не выделят, но некоторые меры поддержки всё же подойдут.

Например, если у вас не хватает залога для сделки, оформите поручительство Корпорации МСП или региональных гарантийных организаций (РГО).

Как взять кредит на приобретение готового бизнеса

Купить другую компанию можно в семь шагов. Перечислим их в таблице и подскажем, что нужно сделать на каждом этапе.

Шаг Что нужно сделать Шаг 1. Найдите бизнес — Определитесь с направлением



— Найдите подходящие предложения



— Выберите подходящий вариант

Шаг 2. Проверьте новый бизнес — Оцените финансовое состояние компании или ИП



— Проверьте учредительные документы, договоры и благонадёжность продавца

Шаг 3. Оцените бизнес — Оцените имущество



— Посчитайте затраты на обновление фондов в ближайший год



— Определите срок окупаемости вложений

Шаг 4. Выберите подходящую схему сделки Есть два варианта:



— покупка имущества



— покупка долей или акций

Шаг 5. Выберите программу кредитования Вам подойдут:



— целевой



— нецелевой



— бизнес-кредит под залог



— потребительский займ



— кредит на покупку франшизы

Шаг 6. Подайте заявку и соберите документы Подготовьте для банка:





— учредительные и финансовые



— документы заёмщика и приобретаемой компании



— бизнес-план с расчётом окупаемости



— свидетельства и договоры на залог



— проекты договоров на покупку доли или имущества



Обратитесь в банки, в которых вы обслуживаетесь, — шанс получить одобрение от них больше.



Не отправляйте много заявок в разные банки одновременно — они могут попасть в кредитную историю. Тогда банки посчитают их за действующие займы и откажут из-за высокой кредитной нагрузки.

Шаг 7. Получите положительное решение и оформите сделку — Ознакомьтесь с решением: банк может запросить дополнительные документы, изменить сумму или ставку,

запросить больше залога.



— Заключите кредитный договор



— Заключите договор купли-продажи доли или активов



— Если вы покупаете активы, переоформите договоры с контрагентами и сотрудниками на новую компанию или ИП



Какие риски есть при покупке бизнеса в кредит

Даже если вы тщательно проверите новый бизнес, от некоторых рисков вы не уйдёте. Будьте готовы к тому, что:

У компании могут быть скрытые долги, о которых вы узнаете только после сделки.

Сумма сделки может разойтись с реальной стоимостью бизнеса. Например, если оборудование и другие активы потребуют ремонта или замены.

Клиенты или поставщики покупаемой компании могут негативно отреагировать на смену владельца и отказаться от сотрудничества.

Что делать, если банк отказал в кредите

Уточните и исправьте причину, если это возможно.

Измените параметры сделки и подайте заявку позже, например предложите больше залога или снизьте запрашиваемую сумму.

Рассмотрите другие варианты финансирования, например господдержку или инвестиции.

Чтобы снизить вероятность отказа, можно обратиться к кредитному брокеру — специалисту, который за комиссию поможет в работе с банком: соберёт документы вместе с вами, подготовит ответы на вопросы и обоснования.