Как закрыть кассовый разрыв и избежать его повторения

Коротко — Чтобы справиться с проблемой, бизнес отказывается от части расходов, просит отсрочку у поставщиков или берёт деньги в долг. — Если деньги нужны на несколько дней, выручит овердрафт. На более долгий срок лучше оформить специальный кредит — Кассовый разрыв — это дисбаланс денежных потоков, когда платить нужно сегодня, а деньги будут только завтра.

Что такое кассовый разрыв

Кассовый разрыв — это ситуация, когда бизнесу не хватает денег в обороте на платёж, но в целом финансовых проблем нет. Покажем это на примере.

Строительная компания заключила контракт на 500 000 ₽. Она получит оплату только после того, как выполнит работы за свой счёт. В распоряжении фирмы есть 200 000 ₽, но этих денег недостаточно — они заканчиваются на этапе, когда нужно платить зарплаты сотрудникам.

Дата Показатель Сумма, ₽ Остаток денег, ₽ 1 мая + 200 000 15 мая Закупка стройматериалов – 150 000 + 50 000 25 мая Аренда техники – 50 000 0 31 мая Выплата зарплаты – 150 000 – 150 000 ⬅︎ кассовый разрыв 14 июня Расчёты по контракту + 500 000 + 350 000

Получается, что за две недели до получения оплаты у компании возникает кассовый разрыв, то есть дефицит денег. Но эта проблема не связана с прибыльностью бизнеса, поэтому кассовый разрыв — это не то же самое, что убыток.

Убыток означает, что расходы превысили доходы, а кассовый разрыв — что расходы не синхронизированы с поступлениями. Другими словами, убыток — это когда денег нет совсем, а кассовый разрыв — когда деньги будут позже.

Почему возникает кассовый разрыв

Покажем на примерах самые частые причины временного дефицита денег.

Задержки оплаты. Компания ждала деньги от заказчика, но тот не расплатился в срок из-за собственных проблем.

Сезонность. Турбаза в низкий сезон заполнена на 40%, ей временно не хватает денег на содержание территории из-за просевшей выручки.

Ошибки в планировании. Предприниматель перепутал даты и не отложил деньги на ежеквартальный налог.

Разные схемы работы с партнёрами. Бизнес даёт отсрочки покупателям, а с поставщиками работает по предоплате: из-за того, что покупатели платят позже, у компании сейчас нет денег на расчёты с поставщиками.

Деньги заморожены в запасах. Магазин одежды направил все свободные деньги на закупку сезонной коллекции — на выплату зарплат и оплату аренды не осталось.

Незапланированные расходы. У оптового поставщика затопило склад. Компания направила средства на ремонт и закупку новой партии товара, поэтому на текущие платежи ей не хватило.

Как рассчитать кассовый разрыв

Если знать, сколько вы потратите и заработаете в ближайшую неделю или месяц, дефицит денег можно предположить заранее. Для этого есть формула:

ПРИМЕР Деньги на конец периода = Деньги на начало периода + Поступления – Траты

Если результат получился с плюсом, то денег хватит, а если с минусом — нет.

ПРИМЕР У клининговой фирмы на расчётном счёте 50 000 ₽. На следующей неделе она ждёт оплату от четверых клиентов по 70 000 ₽, но ещё ей нужно: — выплатить зарплату шестерым сотрудникам — по 50 000 ₽; — уплатить налог — 20 000 ₽; — пополнить расходные материалы — 20 000 ₽. На конец недели у компании будет: 50 000 + 4 × 70 000 – (6 × 50 000 + 20 000 + 20 000) = –10 000 ₽. Значит, фирме не хватит на текущие платежи 10 000 ₽.



Как закрыть кассовый разрыв: план действий

Есть несколько вариантов, как справиться с временными трудностями. Чтобы выбрать подходящий, посчитайте, сколько денег не хватает бизнесу и когда придут поступления.

Вариант 1. Если ситуация кассового разрыва разовая, а сумма и длительность небольшая, попробуйте решить проблему собственными силами:

распределите выплаты по приоритетности и выделите необязательные: налоги и зарплату нужно платить в первую очередь, с поставщиками можно расплатиться чуть позже, а вот ремонт лучше отложить.

договоритесь с партнёрами: попросите отсрочку у постоянных поставщиков, а покупателям предложите скидку за раннюю оплату.

Вариант 2. Если не хватает крупной суммы на длительный срок или проблема возникает постоянно, привлеките деньги со стороны. Дальше расскажем, как это сделать.

Как профинансировать кассовый разрыв

Получить деньги можно в банке, факторинговой компании или от собственника бизнеса. Рассмотрим каждый вариант.

Кредит на покрытие кассового разрыва

В Точка Банке можно оформить специальный кредит на случай кассового разрыва и направить его на любую текущую цель:

расчёты с поставщиками и арендодателями;

выплату зарплаты;

уплату налогов и взносов;

расширение ассортимента;

выход на маркетплейсы;

продвижение в интернете или через наружную рекламу.

Программа подходит даже тем, кому нужна крупная сумма на длительный срок:

максимальная сумма кредита — до 10 млн ₽;

максимальный срок — четыре года.

По кредиту на покрытие кассовых разрывов нет годовой ставки. Бизнес платит комиссию только за месяцы, когда он реально пользовался деньгами. По нашим данным, большинство клиентов справляется с дефицитом за 3–4 месяца.

Ангелина Крашенинникова Эксперт по кредитам Точка Банка

Важное условие: предприниматель должен понимать, из чего будет погашать задолженность. В первый раз оплатить комиссию нужно сразу при выдаче кредита. Ещё через 30 дней необходимо внести комиссию и часть основного долга. Поэтому, если у компании совсем нет поступлений, с возвратом кредита будут сложности.

Как получить кредит в Точка Банк

Предодобренный кредит можно найти в интернет-банке. Он доступен клиентам, которые открыли расчётный счёт в Точка Банке больше месяца назад. Предложение приходит прямо в личный кабинет.

Также можно самостоятельно узнать предварительное решение. Для этого внесите ИНН и контакты для связи в форму на странице кредита и подождите пять минут — ответ появится там же.

Если решение положительное, загрузите выписку и расскажите о бизнесе в анкете. Мы пришлём окончательные условия в течение суток. Если они вам подойдут, направим деньги на расчётный счёт в Точка Банке.

Овердрафт

Овердрафт — это лимит, который привязывается к расчётному счёту. С ним можно уходить в минус и тратить больше денег, чем у вас есть. Погашается задолженность автоматически из поступлений на счёт.

Овердрафтом удобно пользоваться, но у него короткий срок транша (до 90 дней) и ограниченная сумма (около 50–70% от оборотов по счёту). Поэтому для крупных сумм и на длительные сроки он не подойдёт.

Факторинг

Классический факторинг — это сделка по продаже долга. Он подходит бизнесу, который даёт покупателям отсрочку. Чтобы не ждать, когда партнёры рассчитаются, компания продаёт долг банку за комиссию. В итоге она получит чуть меньше, зато сможет распоряжаться деньгами раньше.

Займ от собственника

Если у собственника есть деньги, он может поддержать свою компанию и профинансировать её. Обычно такие займы беспроцентные, поэтому выгодны для бизнеса.

Сделку оформляют письменным договором. За основу можно взять образец Точка Банка и поменять в нём местами заёмщика и займодавца:

Договор займа между организацией и физлицом

Как выбрать способ финансирования

Подбирайте вариант по следующему алгоритму:

1. Есть ли у собственника личные деньги, чтобы помочь компании?

Да — оформите займ собственника.

Нет — переходите к вопросу 2.

2. Даёт ли бизнес покупателям отсрочку платежа?

Да — рассмотрите факторинг.

Нет — переходите к вопросу 3.

3. Хватит ли компании суммы до 50% от оборота и вернёт ли она деньги за месяц?

Да — подключите овердрафт.

Нет — оформите кредит.

Как избежать кассового разрыва в будущем

Полностью обезопасить бизнес не получится, но с проблемой можно сталкиваться реже, если:

Вести платёжный календарь. То есть планировать платежи, которые заранее известны, — например сроки уплаты налогов известны на год вперёд.

Следить за расчётами. Если заказчик не заплатит вовремя один раз, скорее всего, это не отразится на компании. Но если задержки станут нормой, бизнес будет страдать. Поэтому следите за дисциплиной партнёров: напоминайте им о счетах, берите штрафы за просрочку и стимулируйте раннюю оплату скидками.

Отслеживать запасы. Кажется, что закупка впрок — это хорошее решение для компании, ведь тогда можно работать без перебоев. Но если вложить все деньги в товар, их может не хватить на расчёты. К тому же затоварка замедляет бизнес.

Откладывать на будущие выплаты. Если дата и сумма платежей известны, деньги на них можно откладывать заранее. В Точка Банке для этого есть бесплатный сервис «Фонды».

Создать финансовый резерв. На случай непредвиденных трат лучше иметь собственные деньги в запасе, чтобы не зависеть от решения банков или партнёров.

Чего не стоит делать при кассовом разрыве

Справиться с дефицитом денег не получится, если:

Повышать цены — это может отпугнуть покупателей и сократить продажи.

Продавать активы — это долго и не спасёт бизнес, когда деньги нужны прямо сейчас.