Кредит или инвестор: что выбрать для развития бизнеса

Бизнесу часто нужны дополнительные деньги. Одним компаниям не хватает накоплений на запуск нового проекта, другим — на оплату счетов. Привлечь финансирование можно двумя способами — банковским кредитом и инвестициями.

Коротко — Кредит — один из самых простых и быстрых способов получить заёмные деньги. Но он подходит только устойчивому бизнесу, который сможет регулярно возвращать долг по графику. — Инвестиции чаще выбирают новые компании с нестабильными результатами. — Внешние источники финансирования — это вложения в бизнес со стороны третьих лиц. Например, это может быть банковский займ или частные инвестиции.

Когда бизнесу нужны внешние деньги

Если компании не хватает выручки на текущие расходы, а накоплений — на новые проекты, то нужно искать вложения вовне. Если этого не сделать, бизнес начнёт терять позиции. Особенно внешнее финансирование актуально:

При строительстве и обновлении фондов. Купить новое оборудование, производственную линию или автомобиль за счёт внешних денег часто выгоднее, чем откладывать на них из собственных средств. Ведь так активы быстрее начнут приносить прибыль. Особенно актуально это для строительства: чем быстрее закончите стройку, тем меньше потеряете из-за инфляции и тем быстрее окупите вложения.

При масштабировании. Чтобы резко нарастить объёмы или открыть вторую точку, денег нужно много и сразу — иначе рискуете не доделать начатое.

При кассовых разрывах и потребности в закупке. Даже если денег не хватает временно, буквально на один–два месяца, можно прибегнуть к финансированию, чтобы не просрочить обязательные платежи.

Какие бывают источники финансирования

Источников, из которых можно взять деньги на бизнес, много. Например, компания может:

Ниже расскажем подробнее о двух вариантах — банковском кредите и инвестициях. Они универсальны и подходят многим компаниям.

Банковский кредит для бизнеса

Коммерческий кредит — это займ, который банк выдаёт бизнесу на условиях кредитного договора. В документе прописаны сумма займа, срок, порядок выдачи, график погашения и процентная ставка, которую включают в регулярные платежи.

ПРИМЕР Компания взяла кредит, чтобы купить погрузчик за 3 млн ₽. Срок займа — 5 лет. Процентная ставка — 15% годовых. Компания покупает технику и возвращает задолженность ежемесячно: платит основной долг по 50 000 ₽ и ещё проценты. В первом месяце они составили 37 500 ₽: (3 млн × 15%) ÷ 12. Итоговый платёж — 87 500 ₽.

Плюсы кредитования

Компании и ИП выбирают кредиты из-за следующих преимуществ:

Не теряется контроль над бизнесом. Банк даёт деньги в долг, но не претендует на управление компанией. Все решения собственники принимают сами.

Условия сделки заранее известны. Собственники изначально понимают, какая будет переплата, и могут сравнивать предложения разных банков. Кроме того, займ выдаётся на конкретный срок, то есть предприниматель знает, что когда он вернёт долг — отношения с банком закончатся.

Формируется кредитная история. Если вносить платежи по графику, у компании сложится положительная кредитная история. И в следующий раз она оформит кредит на более выгодных условиях.

Решение принимается быстро. Если сумма небольшая, а клиент уже кредитовался, банк может выдать деньги в день обращения. Но даже если клиент подаёт заявку на крупную и нестандартную сделку, банк в большинстве случаев рассмотрит её за неделю или две.

Минусы кредита

У банковского кредитования есть и недостатки:

Платежи строго по графику. Банк установит план возврата, которого нужно обязательно придерживаться. Иначе компания выйдет на просрочку, заработает пеню и испортит кредитную историю. После этого получить кредит повторно уже будет сложно.

Обеспечение. На крупные суммы и для новых клиентов банки часто просят залог в виде ликвидного имущества, которое можно легко продать. Допустим, новую технику или здание в центре города с ремонтом. Но такое имущество есть не у всех клиентов.

Большой пакет документов. Чтобы принять решение по сделке, банк может запрашивать документы для анализа. Чем больше сумма, тем внушительнее будет пакет.

Кому подходит кредит

Кредитование лучше выбирать, когда:

У бизнеса стабильные показатели, поэтому компания будет ежемесячно справляться с долговой нагрузкой.

Собственник компании хочет управлять ей сам и не готов делиться будущей прибылью.

Деньги нужны на текущие нужды как запасной кошелёк или на случай срочных платежей как подушка безопасности.

Привлечение инвестора

Инвестиции — это вливание денег в развитие компании со стороны инвесторов или инвестиционных фондов, которые напрямую не связаны с бизнесом. Обычно деньги дают в обмен на долю в компании.

Чтобы привлечь инвесторов, предприниматели разрабатывают подробный бизнес-план, в котором описывают все выгоды своего дела.

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За то, что компания пользуется деньгами инвесторов, платить не нужно. И возвращать первоначальные вложения тоже. Но когда бизнес добьётся результатов, он будет делиться с инвесторами прибылью.

Инвесторы могут ждать прибыли несколько лет, но потом рассчитывают вернуть сумму больше, чем вложили. В этом и есть их интерес.

ПРИМЕР Консервный завод хочет запустить новое производство и выпускать газированные напитки. Компания находит инвестора и продаёт ему долю в 20% в уставном капитале за 200 млн ₽. За два года компания строит завод, запускает производство и выходит на стабильную прибыль 100 млн ₽ в год. После этого инвестор забирает себе 20% прибыли, через десять лет окупает вложения и дальше получает чистую выгоду от инвестиций.

Плюсы инвестиций

К преимуществам инвестиций можно отнести:

Отсутствие обязательных платежей. Бизнесу не нужно возвращать долг по графику, как в случае с кредитом. Он лишь делится прибылью с инвесторами, если она есть.

Экспертная поддержка. У профессиональных инвесторов есть опыт в бизнесе. Они могут подсказать компании, как действовать в разных обстоятельствах, так как заинтересованы в её росте.

Большая отсрочка для развития. Инвесторы могут годами ждать, когда компания выйдет на прибыль. Пока результатов нет, они не заставят извлекать деньги из оборота. Так что бизнес может полностью сосредоточиться на развитии.

Минусы инвестиций

У инвестиций есть и недостатки, из-за которых иногда компаниям выгоднее оформить кредит:

Прибыль инвестора может сильно превысить первоначальные вложения. Обычно инвестор покупает долю на неопределённый срок. То есть делиться с ним прибылью придётся, пока он не выйдет из дела. В итоге инвестиции могут обойтись собственникам бизнеса дороже кредита, у которого есть чёткий срок возврата.

Потеря контроля над бизнесом. Вместе с долей инвестор получает право управлять компанией. С его мнением придётся считаться, даже если у собственников другой взгляд на дело.

Сложный поиск финансирования. Найти инвестора обычно труднее, чем привлечь кредит, — на это может уйти не один месяц.

Кому подходят инвестиции

Инвестиции привлекают компании, у которых:

Сравнительная таблица: кредит или инвестор

Критерий Банковский кредит Инвестиции Стоимость денег Есть проценты и комиссии Условно бесплатно, но позже инвестор забирает часть прибыли Скорость привлечения От одного дня до нескольких недель От нескольких месяцев до нескольких лет Контроль над бизнесом Полностью у собственников Разделяют с инвесторами Риски для собственника Потеря залога, непосильная кредитная нагрузка, банкротство Потеря контроля над управлением Сроки возврата Строго по графику После выхода на прибыль Условия оформления Нужно найти обеспечение и собрать пакет документов Нужен проработанный бизнес-план

Частые ошибки при выборе источника финансирования

Предприниматели, которые выбирают между инвестированием и кредитованием, могут серьёзно ошибиться в следующем:

Привлечь инвестиции ради «денег без обязательств». Часто к инвестициям относятся как к бесплатным деньгам, которые необязательно возвращать. Но это совсем не так. В будущем компания начнёт делиться прибылью с инвестором на постоянной основе. А в некоторых инвестиционных договорах прописана ответственность перед инвестором в случае провала.

Неверно рассчитать реальную стоимость кредита. Кроме процентной ставки, в кредитных договорах встречаются комиссии и другие платежи. С ними итоговая переплата может увеличиться. Чтобы увидеть реальную картину, нужно учитывать всё.

Не просчитывать финансовую модель. Перед тем как взять деньги в долг или привлечь инвестиции, нужно чётко понимать:

Какая сумма нужна бизнесу.

Справится ли он с возвратом долга.

Удастся ли окупить вложения и когда.

Для этого нужно обязательно рассчитать модель всех будущих поступлений и расходов. И только потом думать о дополнительных деньгах.

Как принять решение: инвестиции или кредиты для бизнеса

✓ Кредит подойдёт, если:

Собственнику важно сохранить контроль над бизнесом.

Компания стабильна и справится с кредитной нагрузкой.

Нет времени на поиск инвестиций.

✓ Инвестиции подойдут, если: