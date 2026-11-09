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Кредиты
Кредиты

Кредиты для бизнеса: подборка статей Точка Банка

Многие предприниматели теряются, когда банк предлагает на выбор кредитную линию, овердрафт, оборотный или инвестиционный кредит, — и это только часть программ. Чтобы вы не путались в форматах, мы собрали лучшие статьи Точка Банка о видах бизнес-кредитов.

09.11.2026
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Краткий гид по всем видам кредитов

Если вы ни разу не брали кредит для бизнеса и даже примерно не представляете, какая программа вам подойдёт, предлагаем  начать с обзорной статьи «Виды кредитов для малого и среднего бизнеса». Из неё вы узнаете, какими бывают банковские займы и зависит ли ставка от вида кредита.

Деньги для вашего бизнеса
Получить кредит в Точка Банк можно в 3 шага:
1. Перейдите на страницу кредитов.
2. Нажмите на кнопку «Получить решение» и введите телефон, имя, ИНН.
3. Подождите 1 минуту, и мы дадим ответ: одобрена заявка или нет.
Если да, то вам нужно будет заполнить анкету, а после мы подготовим персональное предложение. Если вас устроят условия — откройте счёт и получите деньги.

Статьи о популярных кредитных программах

Если вы пока не решили, на что направить заёмные деньги, начните со статьи «Что такое целевой кредит». Из неё вы узнаете, почему кредитоваться выгоднее, когда есть конкретная цель.

Если цель уже есть, переходите к разборам конкретных программ — в них рассказываем о нюансах и подводных камнях:

Статьи о разных формах кредитования

Банк может выдать деньги одной суммой, несколькими траншами или привязать кредитный лимит к расчётному счёту. У каждого формата свои правила и сценарии, в которых он удобен. Разобраться поможет подборка статей:

Бонус: как выбрать вид кредита

Бывает, что бизнесу подходят сразу несколько кредитных программ. Например, для покупки офиса можно выбрать инвестиционный кредит или ипотеку, а для закупки товара— оборотный кредит или овердрафт. В таких случаях поможет статья «Какой кредит выбрать для бизнеса»: в ней есть готовый алгоритм для подбора. Ответьте на пять вопросов из статьи — и узнаете, какая программа подойдёт вам больше остальных.

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Лучшие статьи Точка Банка о видах кредитов для бизнеса и их особенностях