Кредиты для бизнеса: подборка статей Точка Банка

Краткий гид по всем видам кредитов
Если вы ни разу не брали кредит для бизнеса и даже примерно не представляете, какая программа вам подойдёт, предлагаем начать с обзорной статьи «Виды кредитов для малого и среднего бизнеса». Из неё вы узнаете, какими бывают банковские займы и зависит ли ставка от вида кредита.
Статьи о популярных кредитных программах
Если вы пока не решили, на что направить заёмные деньги, начните со статьи «Что такое целевой кредит». Из неё вы узнаете, почему кредитоваться выгоднее, когда есть конкретная цель.
Если цель уже есть, переходите к разборам конкретных программ — в них рассказываем о нюансах и подводных камнях:
- «Что такое оборотный кредит» — о том, можно ли на эти деньги не только пополнить запасы, но и уплатить налог или застраховать товар.
- «Что такое инвестиционный кредит» — о том, как попасть в программу льготного кредитования с инвестиционной целью.
- «Что такое коммерческая ипотека» — о том, когда бизнесу выгоднее арендовать помещение, а когда — купить его в кредит.
- «Что такое кредит на покрытие кассового разрыва» — о том, чем такой займ лучше овердрафта.
Статьи о разных формах кредитования
Банк может выдать деньги одной суммой, несколькими траншами или привязать кредитный лимит к расчётному счёту. У каждого формата свои правила и сценарии, в которых он удобен. Разобраться поможет подборка статей:
- «Что такое кредитная линия» — о том, когда лучше разделить выдачу на части и как это помогает экономить на процентах.
- «Что такое овердрафт» — о том, на какие сумму и срок банки разрешают уходить в минус по расчётному счёту.
- «Отличие овердрафта от кредитной линии» — о том, что лучше: привязать лимит к расчётному счёту или оформить отдельную линию, которую можно постоянно пополнять и брать деньги снова.
- «Овердрафт и кредит: разница и что выгоднее» — о том, по каким восьми критериям можно сравнить эти формы кредитования.
Бонус: как выбрать вид кредита
Бывает, что бизнесу подходят сразу несколько кредитных программ. Например, для покупки офиса можно выбрать инвестиционный кредит или ипотеку, а для закупки товара— оборотный кредит или овердрафт. В таких случаях поможет статья «Какой кредит выбрать для бизнеса»: в ней есть готовый алгоритм для подбора. Ответьте на пять вопросов из статьи — и узнаете, какая программа подойдёт вам больше остальных.