Кредиты для бизнеса: подборка статей Точка Банка

Краткий гид по всем видам кредитов

Если вы ни разу не брали кредит для бизнеса и даже примерно не представляете, какая программа вам подойдёт, предлагаем начать с обзорной статьи «Виды кредитов для малого и среднего бизнеса». Из неё вы узнаете, какими бывают банковские займы и зависит ли ставка от вида кредита.

Статьи о популярных кредитных программах

Если вы пока не решили, на что направить заёмные деньги, начните со статьи «Что такое целевой кредит». Из неё вы узнаете, почему кредитоваться выгоднее, когда есть конкретная цель.

Если цель уже есть, переходите к разборам конкретных программ — в них рассказываем о нюансах и подводных камнях:

Статьи о разных формах кредитования

Банк может выдать деньги одной суммой, несколькими траншами или привязать кредитный лимит к расчётному счёту. У каждого формата свои правила и сценарии, в которых он удобен. Разобраться поможет подборка статей:

Бонус: как выбрать вид кредита