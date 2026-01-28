Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Кредиты
  4. В 2026 году предприниматели из моногородов получат около 1 млрд льготных займов
Кредиты
Кредиты
Новости
Новости

В 2026 году предприниматели из моногородов получат около 1 млрд льготных займов

Это совместная программа Минэкономразвития и Корпорации МСП. 

28.01.2026
59
59

Кредиты для ИП и ООО

До 10 000 000 ₽ для вашего бизнеса. Оставьте заявку и получите решение через 5 минут.
Получить решение

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Кредиты для ИП и ООО

До 10 000 000 ₽ для вашего бизнеса. Оставьте заявку и получите решение через 5 минут.
Получить решение

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Автор

В 2026 году предприниматели из моногородов и особых экономических зон

смогут получить льготные займы и банковские гарантии для участия в госзакупках в рамках 223-ФЗ, 44-ФЗ, 185-ФЗ. Минэкономразвития направит на это около 1 млрд ₽. Это совместная программа с Корпорацией МСП.

Льготное финансирование смогут получить малые и средние предприятия реального сектора: обрабатывающая промышленность, логистика, гостиницы, общепит, научно-технические компании и другие отрасли.

До 10 000 000 ₽ для вашего бизнеса
Получить кредит в Точка Банк можно в 3 шага:
2. Нажмите на кнопку «Получить решение» и введите телефон, имя, ИНН.
3. Подождите 5 минут, и мы дадим ответ: одобрена заявка или нет.
Если да, то вам нужно будет заполнить анкету, а после мы подготовим персональное предложение. Если вас устроят условия — откройте счёт и получите деньги.

Ставки — от 6 до 10% годовых. Если не хватает залога, можно бесплатно получить «зонтичные» поручительства — они оформляются вместе с кредитом в банке.

Посмотреть полные условия и подать заявку можно через платформу МСП.РФ. На инвестиционные цели бизнес в моногородах и ОЭЗ может получить до 200 млн ₽ на срок до пяти лет. На оборотные средства — до 50 млн ₽ на три года.

Как получить льготный кредит для малого бизнеса в 2026 году

Как получить деньги от государства на бизнес в 2026 году

Другие статьи по теме

8 МАЯ 2026
1695
Ангелина Крашенинникова
Как найти финансирование для бизнеса
31 МАРТА 2026
12 040
Ангелина Крашенинникова
Что такое овердрафт простыми словами

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Льготные займы для ИП из моногородов в 2026 году