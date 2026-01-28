В 2026 году предприниматели из моногородов получат около 1 млрд льготных займов

В 2026 году предприниматели из моногородов и особых экономических зон
смогут получить льготные займы и банковские гарантии для участия в госзакупках в рамках 223-ФЗ, 44-ФЗ, 185-ФЗ. Минэкономразвития направит на это около 1 млрд ₽. Это совместная программа с Корпорацией МСП.
Льготное финансирование смогут получить малые и средние предприятия реального сектора: обрабатывающая промышленность, логистика, гостиницы, общепит, научно-технические компании и другие отрасли.
Ставки — от 6 до 10% годовых. Если не хватает залога, можно бесплатно получить «зонтичные» поручительства — они оформляются вместе с кредитом в банке.
Посмотреть полные условия и подать заявку можно через платформу МСП.РФ. На инвестиционные цели бизнес в моногородах и ОЭЗ может получить до 200 млн ₽ на срок до пяти лет. На оборотные средства — до 50 млн ₽ на три года.