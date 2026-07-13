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Замораживаем ставку на ранний вывод с WB, Ozon и Яндекс Маркета — всего 1,8%

С 13 июля 2026 года Точка Банк зафиксировал комиссию за досрочный вывод выручки с маркетплейсов на уровне 1,8%.

13.07.2026
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452

Ранний вывод выручки от Точка Банк

Ранний вывод выручки от Точка Банк

Ранний вывод выручки от Точка Банк

Ранний вывод выручки от Точка Банк

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В Точка Банке есть сервис раннего вывода выручки с Ozon, Wildberries и Яндекс Маркета. Этот инструмент позволяет перестать зависеть от графиков выплат маркетплейса и возвращать деньги в оборот в любой момент.

Это работает так: мы выдаём вам деньги сейчас, а потом списываем сумму долга — когда маркетплейс пришлёт выплату по графику.

Сервис нужен всем селлерам, которые не хотят ждать три недели, пока маркетплейс разрешит вывести выручку. Деньги иногда требуются срочно — например, на закупку товара. В онлайн‑торговле важно заранее пополнять ассортимент перед акциями и сезонными всплесками, чтобы не упустить заказы.


Сервис раннего вывода выручки позволяет вернуть деньги в оборот в любое время. Мы работаем с тремя площадками: Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет». Вы можете выводить средства только с одной площадки или сразу с трёх. Во втором случае это особенно удобно, потому что все операции ведутся в едином окне.

И самое главное: выводить деньги досрочно через Точка Банк выгоднее, чем через маркетплейсы — у нас низкая комиссия, а зачисление на счёт происходит в течение 10 минут после запроса финансирования, круглосуточно.

Владислав КозаченкоЛидер продукта «Ранний вывод выручки»

❌ Ранее комиссия считалась за дни использования денег и могла достигать 6,48%.

✅ Сейчас ставка за вывод фиксированная — всего 1,8%.

ПРИМЕР
Вам нужно вывести 500 000 ₽ за девять дней до выплаты от WB. Это можно сделать двумя способами:
— С ранним выводом денег от Точка Банк, и тогда вы заплатите комиссию 1,8%, то есть 9 000 ₽.
— С ранним выводом денег от WB, и тогда вы заплатите комиссию 2,5%, то есть 12 500 ₽.

Для справки: селлер не может вывести заработанные на маркетплейсе деньги в любой момент. У площадок есть свой график выплат: 

— WB переводит деньги с задержкой в 21 день, но есть платная опция «Запрос вывода денег в любой день», по которой можно вывести деньги раньше. Комиссия составляет от 2,5% до 4,3% от суммы продаж, согласно данным с сайта банка.

— Ozon переводит деньги с задержкой в три недели, но можно подключить гибкие выплаты, когда вы сами выбираете периодичность выплат. Также можно разово вывести всё, что заработали с момента последней выплаты. Две последние опции платные, размер комиссии зависит от настроек. Для примера: за ежедневные выплаты придётся заплатить от 2,69 до 4,49%.

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Ранний вывод выручки от Точка Банк

Ранний вывод выручки от Точка Банк

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Снизили ставку на ранний вывод выручки с маркетплейсов до 1,8%