Замораживаем ставку на ранний вывод с WB, Ozon и Яндекс Маркета — всего 1,8%

Сервис нужен всем селлерам, которые не хотят ждать три недели, пока маркетплейс разрешит вывести выручку. Деньги иногда требуются срочно — например, на закупку товара. В онлайн‑торговле важно заранее пополнять ассортимент перед акциями и сезонными всплесками, чтобы не упустить заказы.





Сервис раннего вывода выручки позволяет вернуть деньги в оборот в любое время. Мы работаем с тремя площадками: Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет». Вы можете выводить средства только с одной площадки или сразу с трёх. Во втором случае это особенно удобно, потому что все операции ведутся в едином окне.





И самое главное: выводить деньги досрочно через Точка Банк выгоднее, чем через маркетплейсы — у нас низкая комиссия, а зачисление на счёт происходит в течение 10 минут после запроса финансирования, круглосуточно.

