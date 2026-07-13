Замораживаем ставку на ранний вывод с WB, Ozon и Яндекс Маркета — всего 1,8%

В Точка Банке есть сервис раннего вывода выручки с Ozon, Wildberries и Яндекс Маркета. Этот инструмент позволяет перестать зависеть от графиков выплат маркетплейса и возвращать деньги в оборот в любой момент.
Это работает так: мы выдаём вам деньги сейчас, а потом списываем сумму долга — когда маркетплейс пришлёт выплату по графику.
❌ Ранее комиссия считалась за дни использования денег и могла достигать 6,48%.
✅ Сейчас ставка за вывод фиксированная — всего 1,8%.
Для справки: селлер не может вывести заработанные на маркетплейсе деньги в любой момент. У площадок есть свой график выплат:
— WB переводит деньги с задержкой в 21 день, но есть платная опция «Запрос вывода денег в любой день», по которой можно вывести деньги раньше. Комиссия составляет от 2,5% до 4,3% от суммы продаж, согласно данным с сайта банка.
— Ozon переводит деньги с задержкой в три недели, но можно подключить гибкие выплаты, когда вы сами выбираете периодичность выплат. Также можно разово вывести всё, что заработали с момента последней выплаты. Две последние опции платные, размер комиссии зависит от настроек. Для примера: за ежедневные выплаты придётся заплатить от 2,69 до 4,49%.