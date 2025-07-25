Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Кредиты
  4. Заём между ООО и ООО: образцы договоров и важные условия
Кредиты
Кредиты

Заём между ООО и ООО: образцы договоров и важные условия

Дать деньги в долг на бизнес может не только банк, но и другая компания. Точка Банк расскажет, как правильно оформить такой заём между двумя ООО.

25.07.2025
12 587
12 587

Кредиты для ИП и ООО

До 10 000 000 ₽ для вашего бизнеса. Оставьте заявку и получите решение через 5 минут.
Получить решение

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Кредиты для ИП и ООО

До 10 000 000 ₽ для вашего бизнеса. Оставьте заявку и получите решение через 5 минут.
Получить решение

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Если компании срочно нужны деньги, банк может не успеть рассмотреть заявку на кредит. В таких случаях часто выручают бизнес-партнёры. Например, можно оформить договор займа с вашим постоянным покупателем или поставщиком. 

Особенности таких сделок, образцы договоров и бухгалтерские проводки для займов между юрлицами — в статье Точка Банк.

В чём преимущества займов между ООО 

Займы между компаниями могут быть выгодными обеим сторонам. По сравнению с банковскими кредитами у таких займов:

Гибкие условия. Банки выдают деньги по стандартным программам. В них чётко оговорен срок, сумма, обеспечение и другие пункты. С другой компанией можно договориться о займе на любых условиях, не запрещённых законом. Также с партёром гораздо легче заключить дополнительное соглашение и изменить параметры сделки.

Доступность. У займов между юридическими лицами нет ограничений по выдаче. В то время как в банковском кредите могут отказать стартапу или организации с плохой кредитной историей.

Выше скорость оформления. Компания может выдать заём день в день. Для такой сделки не нужно собирать документы и дожидаться решения.

До 10 000 000 ₽ для вашего бизнеса
Получить кредит в Точка Банк можно в 3 шага:
2. Нажмите на кнопку «Получить решение» и введите телефон, имя, ИНН.
3. Подождите 5 минут, и мы дадим ответ: одобрена заявка или нет.
Если да, то вам нужно будет заполнить анкету, а после мы подготовим персональное предложение. Если вас устроят условия — откройте счёт и получите деньги.

Заём выгоден и для компании, которая его выдаёт. Она может вложить свободные деньги на удобный срок и под самостоятельно определённый процент.

Какие условия важно учесть в договоре займа

Согласно статье 808 Гражданского кодекса РФ, договор займа между юрлицами на любую сумму составляется письменно. Вступает в силу такой договор с даты подписания.

Рассмотрим подробнее, какие условия обязательно должны быть в договоре займа между юрлицами.

Предмет договора займа

Предмет договора займа — это чаще всего деньги. Но одно юрлицо может передать другому и ценные бумаги, например облигации. А иногда даже вещи. В последнем случае обязательно указывать их конкретные характеристики.

ПРИМЕР
Займодавец передаёт в собственность заёмщику товар: кафельная плитка, размер 800х800 мм, производство Россия, количество 1000 штук.

Если передаётся много вещей с разными характеристиками, их можно перечислить в приложении к договору или спецификации.

Проценты за пользование займом

Процентные ставки по займам между юридическими лицами могут быть фиксированными или плавающими. 

ПРИМЕР
Фиксированная: 20% годовых.
Плавающая: процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2% годовых. Ставка пересматривается ежемесячно без заключения дополнительных соглашений.

Желательно прописать и порядок выплаты процентов. Например, раз в квартал или в конце срока. Если этого не сделать — заёмщик обязан выплачивать проценты ежемесячно.

Проценты по займу организация выплачивает до даты его возврата. Если вернуть заём досрочно, договор считается завершённым и проценты больше платить не придётся.

Заём между юридическими лицами может быть и беспроцентным. Если одна организация передаёт другой деньги безвозмездно, это обязательно нужно указать в договоре. Иначе займодавец сможет оспорить условия сделки в суде и получить проценты в размере ключевой ставки Банка России.

Цель выдачи займа

Чаще всего займы между юрлицами бесцелевые. Но бизнес может получить деньги в долг и на конкретную цель. При этом займодавец имеет право контролировать расход денег. Если перед ним вовремя не отчитаться, можно получить требование вернуть деньги досрочно с начисленными процентами. 

Срок и порядок возврата займа

В договоре займа стоит указать и срок его возврата. Если упустить этот пункт, заёмщику придётся возвращать деньги по требованию второй стороны. На это у него будет всего 30 дней с момента получения требования.

Деньги можно вернуть досрочно. Для беспроцентных займов между ООО и ООО ограничений нет. Чтобы раньше срока вернуть процентный заём, нужно согласие займодавца. Можно сразу прописать такое согласие в договоре.

Образцы договоров займа между юридическими лицами

Прикладываем формы договоров займа между двумя юрлицами, в которых включены все нужные пункты. Скачайте и измените договор под свои условия.

Риски займа между ООО

Заём между двумя юридическими лицами — обычная сделка для бизнеса. Она не запрещена законом и не несёт серьёзных последствий для обеих сторон. Но есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание до подписания договора.

Риск банкротства одной из сторон

Если банкротом станет заёмщик, займодавцу придётся взыскивать долг через Арбитражный суд. Согласно закону о банкротстве, долг перед юридическими лицами погашается не в первую очередь. Поэтому компания рискует так и не дождаться возврата денег.

Если банкротом признают займодавца, от заёмщика могут потребовать досрочно вернуть денежные средства. Они уйдут на расчёты с кредиторами банкрота. Такая судебная практика — не редкость. 

Чтобы обезопасить себя, проверьте партнёра перед подписанием договора.

Снизить риски невозврата займа между двумя юридическими лицами, так же как и банковского кредита, поможет обеспечение.

По займу между компаниями можно оформить любое обеспечение: поручительство третьего лица, залог имущества, товаров в обороте или прав требования.

Ангелина Крашенинниковаруководитель кредитного направления в Точка Банк

Риск доначисления налогов

Компании часто опасаются беспроцентных займов из-за внимания налоговой службы. 

Заёмщики полагают, что ФНС увидит экономическую выгоду в том, что они пользуются деньгами бесплатно. Тогда им придётся заплатить больше налога на прибыль. Но Минфин ещё в 2017 году разъяснил, что посчитать экономическую выгоду от беспроцентного займа невозможно. Поэтому получение такого займа налог не увеличит.

Согласно тем же разъяснениям Минфина, у займодавцев тоже не будет доначислений по налогам, даже если договор оформляют взаимозависимые компании. Но есть одно исключение:

Будьте внимательны с беспроцентными займами между взаимозависимыми компаниями. Если в одной из компаний учредителем является нерезидент или сама компания зарегистрирована не в России, вам нужно посчитать недополученный годовой доход от выдачи беспроцентного займа. Такой доход считают по рыночной процентной ставке. Если сумма окажется выше 120 млн рублей, включите её в расчёт налога на прибыль для компании-займодавца.

Ольга Клепиковаэксперт бухгалтерского сервиса

Бухгалтерские проводки по займам

Полученные организацией займы учитываются:

  • на 66 счёте, если их срок меньше года;
  • на 67 счёте, если срок больше года.

Субсчета 66.01 и 67.01 обычно выделяют для учёта основного долга, а 66.02 и 67.02 — для процентов.

Эти счета пассивные. А значит, поступление займов и начисление процентов учитываются по кредиту, а возврат займов и выплата процентов — по дебету.

Проценты по займу относят к прочим расходам и отражают на счёте 91.02.

ОперацияДебет
Кредит
Получение займа50 — для займов наличными*;
51 — безналичными;
52 — в валюте;
10 или 41 — имущественных займов
66.01
67.01
Начисление процентов91.0266.02
67.02
Возврат займа66.01
67.01
50
51
52
10
41
Уплата процентов 66.02
67.02
50
51

*Заём от общества наличными можно выдать или получить на сумму не больше 100 тыс. рублей.

Выданные организацией займы учитывают:

  • на 58 счёте, если заём процентный;
  • на 76 счёте, если заём беспроцентный.

Проценты по выданным займам отражают на 76 счете.

58 счёт — активный, 76 — активно-пассивный. Выдача займов на счетах будет учитываться по дебету, а возврат — по кредиту.

Если заём процентный, относить проценты нужно к прочим доходам — 91.01.

ОперацияДебет
Кредит
Выдача займа58
76
50 — для займов наличными;
51 — безналичными;
52 — в валюте;
10 или 41 — имущественных займов
Начисление процентов7691.01
Возврат займа50
51
52
10
41
58
76
Получение процентов 5176

Вопросы по теме

Можно ли оформить заём между юридическими лицами?

Статья 807 Гражданского кодекса РФ объясняет, что такое заём, и не указывает никаких ограничений для заёмщика и займодавца. А значит, заключить такой договор могут в том числе и две организации.

Какие документы нужны для оформления займа между ООО?

Чтобы оформить заём между ООО, нужно заключить письменный договор. Также передачу денег или имущества лучше зафиксировать распиской или актом приёма-передачи.

Каковы налоговые последствия займа между ООО?

Обычно договоры займа между двумя ООО безопасны для бизнеса и не несут налоговых последствий. Исключительный случай — если у одного из учредителей взаимозависимых компаний нет гражданства РФ или сама компания зарегистрирована не в России. Когда одна из сторон выдаёт беспроцентный заём, нужно рассчитать, какую сумму процентов могла бы получить компания по такой сделке по рыночной ставке. Если эта сумма больше 120 млн рублей в год, займодавец при расчёте налога на прибыль увеличивает доходы на сумму недополученных процентов.

Можно ли предоставить заём между ООО без процентов?

Да, это не нарушает Гражданский кодекс РФ.

Какой размер займа можно оформить между ООО?

В наличной форме можно передать в долг другому предприятию только 100 тыс. рублей. В безналичной форме ограничений по сумме нет. Но у банков есть ответственность сообщать в Росфинмониторинг обо всех сделках свыше 1 млн рублей. Ведомство проверит, не нарушает ли сделка условий закона 115-ФЗ.

Другие статьи по теме

8 МАЯ 2026
1695
Ангелина Крашенинникова
Как найти финансирование для бизнеса
31 МАРТА 2026
12 040
Ангелина Крашенинникова
Что такое овердрафт простыми словами

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка