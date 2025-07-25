Заём между ООО и ООО: образцы договоров и важные условия

Если компании срочно нужны деньги, банк может не успеть рассмотреть заявку на кредит. В таких случаях часто выручают бизнес-партнёры. Например, можно оформить договор займа с вашим постоянным покупателем или поставщиком.

Особенности таких сделок, образцы договоров и бухгалтерские проводки для займов между юрлицами — в статье Точка Банк.

В чём преимущества займов между ООО

Займы между компаниями могут быть выгодными обеим сторонам. По сравнению с банковскими кредитами у таких займов:

Гибкие условия. Банки выдают деньги по стандартным программам. В них чётко оговорен срок, сумма, обеспечение и другие пункты. С другой компанией можно договориться о займе на любых условиях, не запрещённых законом. Также с партёром гораздо легче заключить дополнительное соглашение и изменить параметры сделки.

Доступность. У займов между юридическими лицами нет ограничений по выдаче. В то время как в банковском кредите могут отказать стартапу или организации с плохой кредитной историей.

Выше скорость оформления. Компания может выдать заём день в день. Для такой сделки не нужно собирать документы и дожидаться решения.

Заём выгоден и для компании, которая его выдаёт. Она может вложить свободные деньги на удобный срок и под самостоятельно определённый процент.

Какие условия важно учесть в договоре займа

Согласно статье 808 Гражданского кодекса РФ, договор займа между юрлицами на любую сумму составляется письменно. Вступает в силу такой договор с даты подписания.

Рассмотрим подробнее, какие условия обязательно должны быть в договоре займа между юрлицами.

Предмет договора займа

Предмет договора займа — это чаще всего деньги. Но одно юрлицо может передать другому и ценные бумаги, например облигации. А иногда даже вещи. В последнем случае обязательно указывать их конкретные характеристики.

ПРИМЕР Займодавец передаёт в собственность заёмщику товар: кафельная плитка, размер 800х800 мм, производство Россия, количество 1000 штук.

Если передаётся много вещей с разными характеристиками, их можно перечислить в приложении к договору или спецификации.

Проценты за пользование займом

Процентные ставки по займам между юридическими лицами могут быть фиксированными или плавающими.

ПРИМЕР Фиксированная: 20% годовых. 20% годовых. Плавающая: процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2% годовых. Ставка пересматривается ежемесячно без заключения дополнительных соглашений.

Желательно прописать и порядок выплаты процентов. Например, раз в квартал или в конце срока. Если этого не сделать — заёмщик обязан выплачивать проценты ежемесячно.

Проценты по займу организация выплачивает до даты его возврата. Если вернуть заём досрочно, договор считается завершённым и проценты больше платить не придётся.

Заём между юридическими лицами может быть и беспроцентным. Если одна организация передаёт другой деньги безвозмездно, это обязательно нужно указать в договоре. Иначе займодавец сможет оспорить условия сделки в суде и получить проценты в размере ключевой ставки Банка России.

Цель выдачи займа

Чаще всего займы между юрлицами бесцелевые. Но бизнес может получить деньги в долг и на конкретную цель. При этом займодавец имеет право контролировать расход денег. Если перед ним вовремя не отчитаться, можно получить требование вернуть деньги досрочно с начисленными процентами.

Срок и порядок возврата займа

В договоре займа стоит указать и срок его возврата. Если упустить этот пункт, заёмщику придётся возвращать деньги по требованию второй стороны. На это у него будет всего 30 дней с момента получения требования.

Деньги можно вернуть досрочно. Для беспроцентных займов между ООО и ООО ограничений нет. Чтобы раньше срока вернуть процентный заём, нужно согласие займодавца. Можно сразу прописать такое согласие в договоре.

Образцы договоров займа между юридическими лицами

Прикладываем формы договоров займа между двумя юрлицами, в которых включены все нужные пункты. Скачайте и измените договор под свои условия.

Образец процентного займа между юрлицами

Образец беспроцентного займа между юрлицами

Риски займа между ООО

Заём между двумя юридическими лицами — обычная сделка для бизнеса. Она не запрещена законом и не несёт серьёзных последствий для обеих сторон. Но есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание до подписания договора.

Риск банкротства одной из сторон

Если банкротом станет заёмщик, займодавцу придётся взыскивать долг через Арбитражный суд. Согласно закону о банкротстве, долг перед юридическими лицами погашается не в первую очередь. Поэтому компания рискует так и не дождаться возврата денег.

Если банкротом признают займодавца, от заёмщика могут потребовать досрочно вернуть денежные средства. Они уйдут на расчёты с кредиторами банкрота. Такая судебная практика — не редкость.

Чтобы обезопасить себя, проверьте партнёра перед подписанием договора.

Снизить риски невозврата займа между двумя юридическими лицами, так же как и банковского кредита, поможет обеспечение.

По займу между компаниями можно оформить любое обеспечение: поручительство третьего лица, залог имущества, товаров в обороте или прав требования. Ангелина Крашенинникова руководитель кредитного направления в Точка Банк

Риск доначисления налогов

Компании часто опасаются беспроцентных займов из-за внимания налоговой службы.

Заёмщики полагают, что ФНС увидит экономическую выгоду в том, что они пользуются деньгами бесплатно. Тогда им придётся заплатить больше налога на прибыль. Но Минфин ещё в 2017 году разъяснил, что посчитать экономическую выгоду от беспроцентного займа невозможно. Поэтому получение такого займа налог не увеличит.

Согласно тем же разъяснениям Минфина, у займодавцев тоже не будет доначислений по налогам, даже если договор оформляют взаимозависимые компании. Но есть одно исключение:

Будьте внимательны с беспроцентными займами между взаимозависимыми компаниями. Если в одной из компаний учредителем является нерезидент или сама компания зарегистрирована не в России, вам нужно посчитать недополученный годовой доход от выдачи беспроцентного займа. Такой доход считают по рыночной процентной ставке. Если сумма окажется выше 120 млн рублей, включите её в расчёт налога на прибыль для компании-займодавца. Ольга Клепикова эксперт бухгалтерского сервиса

Бухгалтерские проводки по займам

Полученные организацией займы учитываются:

на 66 счёте, если их срок меньше года;

на 67 счёте, если срок больше года.

Субсчета 66.01 и 67.01 обычно выделяют для учёта основного долга, а 66.02 и 67.02 — для процентов.

Эти счета пассивные. А значит, поступление займов и начисление процентов учитываются по кредиту, а возврат займов и выплата процентов — по дебету.

Проценты по займу относят к прочим расходам и отражают на счёте 91.02.

Операция Дебет

Кредит Получение займа 50 — для займов наличными*;

51 — безналичными;

52 — в валюте;

10 или 41 — имущественных займов

66.01

67.01

Начисление процентов 91.02 66.02

67.02

Возврат займа 66.01

67.01

50

51

52

10

41

Уплата процентов 66.02

67.02

50

51



*Заём от общества наличными можно выдать или получить на сумму не больше 100 тыс. рублей.

Выданные организацией займы учитывают:

на 58 счёте, если заём процентный;

на 76 счёте, если заём беспроцентный.

Проценты по выданным займам отражают на 76 счете.

58 счёт — активный, 76 — активно-пассивный. Выдача займов на счетах будет учитываться по дебету, а возврат — по кредиту.

Если заём процентный, относить проценты нужно к прочим доходам — 91.01.