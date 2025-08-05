Что будет с электронной подписью после закрытия ИП — ответ ФНС

Электронная подпись ИП действует, только пока вы зарегистрированы как предприниматель. После закрытия бизнеса и снятия с учёта она становится недействительной — и сдать отчётность с ней уже не получится (ст. 17.3 Федерального закона № 63-ФЗ, информация с сайта ФНС от 28.07.2025).

Что делать, если нужно сдать отчёты

После закрытия ИП отчётность за последний период всё равно может понадобиться. Но использовать старую ЭП уже нельзя — она прекращает работу одновременно с ИП.

📌 В этом случае нужно:

Получить новую квалифицированную электронную подпись как физлицу — в аккредитованном удостоверяющем центре

Через неё отправить отчётность за период до закрытия.

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Что делать ИП на НПД

Если применяли налог на профессиональный доход (НПД), отчётность сдавать не нужно. Но есть нюанс: если сначала сниметесь с учёта по НПД, а потом закроете ИП, может потребоваться 3-НДФЛ. Поэтому логичнее сначала полностью прекратить предпринимательскую деятельность, а уже потом — сниматься с учёта.