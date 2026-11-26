Эксперт по налогообложению и ликвидации бизнеса

Закрытие ИП под ключ: 6 000 ₽

✅ Подготовим и отправим в ФНС заявление на ликвидацию ИП по форме Р26001.

✅ Оформим декларацию по УСН, КУДиР и квитанции на уплату налога и страховых взносов.

Кому подходит: ИП на УСН «Доходы» или УСН «Доходы» + патент, без НДС и без сотрудников. Плюс должна быть действующая КЭП, которой ИП раньше пользовался в Точка Банке.

Только заявление в ФНС: 1 000 ₽

✅ Подготовим и отправим в ФНС заявление на ликвидацию ИП по форме Р26001.

❌ Закрывающие документы готовите сами.

Кому подходит: ИП на любой системе налогообложения, с сотрудниками и без. Понадобится действующая КЭП, которой вы уже пользовались в Точка Банке.

Только закрывающие документы: 5 000 ₽

✅ Оформим декларацию по УСН, КУДиР и квитанции на оплату налога и страховых взносов.

❌ Заявление на ликвидацию ИП по форме Р26001 вы готовите и подаёте в ФНС самостоятельно.

Кому подходит: ИП на УСН «Доходы» или УСН «Доходы» + патент, без НДС и без сотрудников.

Заказать любую из услуг можно в интернет-банке.

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