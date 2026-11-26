Закрытие ИП под ключ: 6 000 ₽
✅ Подготовим и отправим в ФНС заявление на ликвидацию ИП по форме Р26001.
✅ Оформим декларацию по УСН, КУДиР и квитанции на уплату налога и страховых взносов.
Кому подходит: ИП на УСН «Доходы» или УСН «Доходы» + патент, без НДС и без сотрудников. Плюс должна быть действующая КЭП, которой ИП раньше пользовался в Точка Банке.
Только заявление в ФНС: 1 000 ₽
✅ Подготовим и отправим в ФНС заявление на ликвидацию ИП по форме Р26001.
❌ Закрывающие документы готовите сами.
Кому подходит: ИП на любой системе налогообложения, с сотрудниками и без. Понадобится действующая КЭП, которой вы уже пользовались в Точка Банке.
Только закрывающие документы: 5 000 ₽
✅ Оформим декларацию по УСН, КУДиР и квитанции на оплату налога и страховых взносов.
❌ Заявление на ликвидацию ИП по форме Р26001 вы готовите и подаёте в ФНС самостоятельно.
Кому подходит: ИП на УСН «Доходы» или УСН «Доходы» + патент, без НДС и без сотрудников.
Заказать любую из услуг можно в интернет-банке.
Есть и бесплатный вариант — конструктор заявления на закрытие ИП. Он доступен всем, даже если вы не клиент Точка Банка. В нём можно сформировать заявление, а с отправкой в ФНС нужно будет разобраться самостоятельно.