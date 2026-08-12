Бизнес готовят к переходу на обязательные электронные перевозочные документы

Минтранс России обсудил с бизнесом переход на новые правила работы с электронными перевозочными документами. С 1 сентября 2026 года их использование станет обязательным для ряда перевозок.

В совещании приняли участие представители ФНС России, операторов информационных систем ЭПД, крупных компаний и отраслевых объединений. Участники обсудили готовность бизнеса к новым правилам, которые начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

С 1 сентября 2026 года электронными станут обязательные транспортные документы:

транспортные накладные;

заказы-заявки при автомобильных перевозках;

железнодорожные и авиационные перевозочные документы;

экспедиторские документы.

Как изменится работа с документами

После перехода на обязательный электронный формат смешивать бумажный и электронный документооборот в рамках одной перевозки будет нельзя. Если перевозка начата с бумажных документов, завершить её нужно будет также на бумаге. Электронные документы необходимо оформлять через операторов информационных систем ЭПД.

На совещании также обсудили особенности сложных перевозок. Например, при сборных перевозках на каждый договор перевозки потребуется отдельный электронный документ. При этом система позволяет частично закрывать документы при поэтапной выгрузке по разным адресам.

ФНС России отметила, что при проверках будет учитывать как электронные, так и бумажные документы. Главное условие — они должны быть оформлены корректно и подтверждать реальные хозяйственные операции.