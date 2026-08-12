Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Транспортный ЭДО
  4. Бизнес готовят к переходу на обязательные электронные перевозочные документы
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Новости
Новости

Бизнес готовят к переходу на обязательные электронные перевозочные документы

12.08.2026
96
96

Подключите Транспортный ЭДО от Точка Банк

Поможем соблюсти 140-ФЗ и избежать типовых ошибок и штрафов
Оставить заявку

Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

Подключите Транспортный ЭДО от Точка Банк

Поможем соблюсти 140-ФЗ и избежать типовых ошибок и штрафов
Оставить заявку

Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

Автор

Минтранс России обсудил с бизнесом переход на новые правила работы с электронными перевозочными документами. С 1 сентября 2026 года их использование станет обязательным для ряда перевозок.

В совещании приняли участие представители ФНС России, операторов информационных систем ЭПД, крупных компаний и отраслевых объединений. Участники обсудили готовность бизнеса к новым правилам, которые начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

С 1 сентября 2026 года электронными станут обязательные транспортные документы: 

  • транспортные накладные; 
  • заказы-заявки при автомобильных перевозках; 
  • железнодорожные и авиационные перевозочные документы; 
  • экспедиторские документы.

Как изменится работа с документами

После перехода на обязательный электронный формат смешивать бумажный и электронный документооборот в рамках одной перевозки будет нельзя. Если перевозка начата с бумажных документов, завершить её нужно будет также на бумаге. Электронные документы необходимо оформлять через операторов информационных систем ЭПД.

На совещании также обсудили особенности сложных перевозок. Например, при сборных перевозках на каждый договор перевозки потребуется отдельный электронный документ. При этом система позволяет частично закрывать документы при поэтапной выгрузке по разным адресам.

ФНС России отметила, что при проверках будет учитывать как электронные, так и бумажные документы. Главное условие — они должны быть оформлены корректно и подтверждать реальные хозяйственные операции.

Переход на ЭПД направлен на сокращение бумажного документооборота, ускорение обмена данными между участниками перевозки и повышение прозрачности транспортных операций.

Другие статьи по теме

12 АВГУСТА 2026
11 171
Редакция Блога Точка Банк
Путевой лист грузового автомобиля: образец заполнения и бланк 2026 года
20 АВГУСТА 2026
3292
Редакция Блога Точка Банк
Образец и бланк транспортной накладной в 2026 году

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что изменится для бизнеса при переходе на ЭПД с 1 сентября 2026 года — Точка Банк