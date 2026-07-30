Что делать при повреждении груза при перевозке

Коротко Перевозчик отвечает за сохранность груза с момента приёмки до выдачи, если не докажет, что повреждение произошло по причинам, за которые он не отвечает. Чтобы взыскать ущерб, направьте ответственному лицу претензию и приложите документы, подтверждающие повреждение и размер убытков. Если стороны не могут договориться о причинах повреждения или сумме компенсации, можно провести независимую экспертизу и обратиться в суд.

Если при приёмке вы обнаружили повреждение груза, остановите разгрузку и не подписывайте документы без замечаний. Осмотрите товар, упаковку и транспорт, сделайте фото и видео, составьте акт в присутствии водителя и зафиксируйте повреждения в транспортной накладной или ЭТрН. Сохраните упаковку и повреждённый товар до выяснения причин ущерба.

Что делать сразу после обнаружения повреждения груза

Действовать нужно грамотно: иначе взыскать ущерб будет сложно или даже невозможно. Если обнаружили повреждения, действуйте по следующему алгоритму.

Остановите приёмку и не подписывайте документы без замечаний. Если подписать транспортную накладную (ТрН) без оговорок и отпустить водителя, это может осложнить доказательство того, что повреждения возникли во время перевозки.

Осмотрите транспорт, груз, упаковку, пломбы и маркировку. Зафиксируйте любые недостатки: разорванные или намокшие коробки, неподходящую тару, отсутствие обрешётки, если груз требует дополнительной защиты.

Сделайте фото- и видеофиксацию повреждений. Снимите транспортное средство (ТС) с государственным регистрационным номером, общий вид груза и маркировку. Повреждённые места сфотографируйте крупным планом. Если продукция требует соблюдения температурного режима, зафиксируйте показания термодатчиков.

Составьте акт в присутствии водителя или экспедитора. По Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом водитель должен присутствовать при оформлении такого акта.

Сохраните упаковку, палеты, пломбы и ярлыки. Они могут понадобиться, чтобы подтвердить, что товар повредился во время перевозки.

Зафиксируйте расхождения в транспортных документах. Внесите в ТрН информацию о повреждении груза. Например: «При приёмке обнаружены недостатки: 16 банок с краской имеют вмятины. Составлен акт о повреждениях от 08.07.2026».

Отделите повреждённый груз от неповреждённого. Повреждённые товары могут понадобиться для экспертизы или исследований, а целые можно реализовать.

Акт повреждения груза при перевозке

Акт нужен, чтобы зафиксировать факт и характер повреждений. Согласно ст. 796 ГК РФ и Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, он может стать одним из доказательств при взыскании ущерба с перевозчика.

Если вы используете электронные перевозочные документы (ЭПД) и работаете через оператора ИС ЭПД, акт можно приложить к электронной транспортной накладной (ЭТрН). С 1 сентября 2026 года электронный формат транспортной накладной станет обязательным для всех участников грузоперевозок.

Что указать в акте о повреждении груза:

дату и место составления;

данные участников перевозки;

описание груза по документам и фактическое состояние;

характер и возможные причины повреждений;

предварительный размер ущерба;

перечень приложенных доказательств: фотографии, видеозаписи и другие материалы.

Акт составляют как минимум два ответственных сотрудника грузополучателя, например кладовщик и логист. Они ставят свои подписи. Документ также должен подписать представитель перевозчика.

Если представитель перевозчика отказывается подписывать акт, зафиксируйте это в документе. Например: «Водитель Иванов И. И. отказался подписать акт». Отказ должны подтвердить два свидетеля, например сотрудники, которые присутствовали при приёмке груза.

ВАЖНО Составьте акт сразу при приёмке груза или как можно скорее после обнаружения повреждений. Подробно опишите состояние товара и зафиксируйте повреждения на фото и видео. По возможности попросите представителя перевозчика подтвердить на записи, что он видит повреждения.

Заполнение ЭТрН при повреждении груза

Электронная транспортная накладная (ЭТрН) состоит из четырёх обязательных титулов, которые участники перевозки заполняют последовательно. Сведения в документе могут подтвердить ответственность перевозчика за повреждение груза или, наоборот, показать, что недостатки возникли ещё до начала перевозки.

Что зафиксировать в ЭТрН

Титул 1. Грузоотправитель указывает сведения об участниках перевозки, грузе, водителе, транспортном средстве и договоре. Если груз требует особых условий перевозки, это также нужно указать. Например, отметить, что товар необходимо защищать от влаги или перевозить при определённой температуре.

Титул 2. Перевозчик фиксирует состояние и параметры груза при его приёмке. Если недостатки видны уже на этапе погрузки, их следует указать в ЭТрН. Например, отметить, что часть партии орехов уже покрыта плесенью. Это важно, поскольку перевозчик не отвечает за недостатки, которые возникли до приёмки груза к перевозке.

Титул 3. Грузополучатель при выгрузке проверяет состояние товара и фиксирует выявленные недостатки. Например, указывает количество повреждённых мест, характер повреждений и другие расхождения с документами.

Титул 4. Перевозчик подтверждает сдачу груза и при необходимости оставляет комментарии. Например, указывает, что грузополучатель отказался принять товары из-за недостатков, которые ранее были зафиксированы в титуле 2.

Если повреждена только упаковка груза

Повреждённая внешняя упаковка не всегда означает, что пострадал и товар внутри. Однако игнорировать такие повреждения нельзя: они могут свидетельствовать о возможных скрытых дефектах, например микротрещинах или нарушении вакуумной упаковки.

Согласно Уставу автомобильного транспорта, за целостность упаковки и сохранность груза отвечает грузоотправитель. Ответственность может перейти к перевозчику, если:

он взял на себя обязанность упаковать груз;

при погрузке заметил недостатки упаковки, но не зафиксировал их в ЭТрН.

Если при приёмке вы обнаружили повреждения упаковки, зафиксируйте их на фото и составьте акт. Подробно опишите состояние груза: коробки промокли, плёнка разорвана, палеты повреждены и так далее. Также укажите, что упаковка подверглась внешнему воздействию, поэтому нельзя исключить повреждение товара.

После фотофиксации и составления акта вскройте упаковку и осмотрите товар. Делать это следует в присутствии перевозчика и свидетелей.

Самостоятельно доказать связь между повреждением упаковки во время перевозки и порчей товара бывает сложно. В такой ситуации можно провести независимую экспертизу и приложить её результаты к акту и другим документам, подтверждающим ущерб.

Экспертное мнение При повреждении груза главное — сразу зафиксировать все обстоятельства: сделать отметки в транспортных документах, составить акт и сохранить фото- и видеодоказательства. Если документы оформлены с ошибками или без замечаний, доказать ответственность перевозчика будет значительно сложнее. Электронная транспортная накладная помогает сохранить всю историю перевозки и исключает риск потери документов. В Транспортном ЭДО от Точка Банк можно быстро оформить ЭТрН, приложить необходимые документы и отслеживать статус перевозки в одном сервисе. Это упрощает оформление перевозочных документов и помогает быстрее подготовить доказательства, если возникнет спор.

Дарья Жуковская Эксперт Транспортного ЭДО от Точка Банка

Как правильно осмотреть груз при приёмке

Шаг 1. Проверьте количество грузовых мест и вес. Согласно статье 15 Устава автомобильного транспорта это обязательно, если:

на транспортном средстве или контейнере нет пломб;

кузов транспортного средства неисправен или пломбы повреждены;

нарушены срок доставки скоропортящегося груза или температурный режим его перевозки.

Шаг 2. Сверьте данные с ЭТрН. Фактические характеристики груза — наименование, артикул, количество, вес, объём и маркировка — должны соответствовать сведениям в накладной.

Шаг 3. Осмотрите внешнюю упаковку. Проверьте, нет ли проколов, подтёков, вмятин и следов вскрытия. Также убедитесь, что крепления — стяжки, ремни и другие элементы — не повреждены.

Шаг 4. Проверьте содержимое упаковки. Даже если внешняя упаковка выглядит целой, вскройте её и убедитесь, что товар не повреждён, а все комплектующие на месте.

Шаг 5. Зафиксируйте скрытые недостатки. Царапины, микротрещины и другие дефекты могут повлиять на дальнейшую эксплуатацию товара. Зафиксируйте их на фото и видео и внесите сведения в акт. О недостатках, которые нельзя было обнаружить при обычной приёмке, можно заявить в течение 30 дней со дня получения груза.

Шаг 6. Укажите степень повреждения товара. Зафиксируйте, можно ли использовать товар по назначению после повреждения или он полностью утратил потребительские свойства.

Ответственность перевозчика за повреждение груза при перевозке

Перевозчик отвечает за сохранность груза с момента его принятия к перевозке до выдачи получателю. При этом действует презумпция вины перевозчика: если груз был повреждён или утрачен во время перевозки, перевозчик должен возместить причинённый ущерб, если не докажет отсутствие своей вины.

Перевозчик может освободиться от ответственности, если докажет, что повреждение или утрата груза произошли по причинам, которые он не мог предотвратить. Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 №26, к таким обстоятельствам относятся:

непреодолимая сила;

закрытие или ограничение движения на дорогах;

естественная убыль массы в пределах установленных норм;

вина грузоотправителя.

За надлежащую упаковку, маркировку и погрузку товара отвечает грузоотправитель. Он также должен указать в ЭТрН особые условия перевозки, необходимые меры предосторожности и свойства груза, которые могут повлиять на его сохранность.

Если грузоотправитель не сообщил перевозчику необходимую информацию или указал её неправильно, он обязан возместить причинённый ущерб и уплатить штраф в размере 20% провозной платы.

Ответственность экспедитора определяется статьёй 7 Федерального закона от 30.06.2003 №87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» и судебной практикой. Экспедитор может отвечать за сохранность груза, если он:

фактически перевозил груз на собственном транспорте;

выдал расписку в получении груза;

принял на себя соответствующие обязательства по договору.

Склад или терминал отвечает за сохранность товара, если принял его на ответственное хранение по договору. Например, если товар украли из-за отсутствия надлежащей охраны или он был повреждён из-за протечки неисправной кровли, хранитель обязан возместить владельцу причинённый ущерб.

Если перевозчик использует собственный склад или терминал для перевалки груза, он может отвечать за повреждения, возникшие на этом этапе.

Получатель отвечает за правильную приёмку груза и своевременную фиксацию выявленных недостатков. Акт, отметки в ЭТрН и при необходимости заключение эксперта помогают подтвердить факт повреждения и установить ответственное лицо.

Если в повреждении груза виноваты несколько участников, ответственность может быть распределена между ними. Например, грузоотправитель допустил нарушения при упаковке, а перевозчик — при соблюдении температурного режима.

Частые причины повреждения груза при перевозке

Чаще всего груз повреждается из-за нарушений при упаковке, маркировке, погрузке, разгрузке и транспортировке. Реже причиной становятся ДТП, неисправность транспортного средства, кража или разбой, а также особенности самого товара.

Причины повреждения Способы снижения рисков повреждения Ненадлежащая упаковка Подбирайте упаковку с учётом свойств и особенностей груза. Например, для стеклянной тары используйте ящики с ячейками и амортизирующие материалы между палетами Отсутствие или неправильная маркировка Используйте необходимые манипуляционные знаки: «Верх», «Центр тяжести», «Штабелировать запрещается» и другие Неправильное размещение и крепление груза Распределяйте груз равномерно по площади кузова, не оставляйте пустот между грузовыми местами и проверяйте надёжность креплений Неподходящее или неисправное транспортное средство До начала перевозки проверьте, соответствует ли транспорт требованиям к конкретному грузу. Если транспорт не подходит или неисправен, откажитесь от перевозки Несоблюдение условий перевозки Выбирайте проверенных перевозчиков и заранее закрепляйте в договоре требования к перевозке и ответственность за их нарушение

Повреждение груза при автомобильной перевозке

Ключевой документ при автомобильной перевозке груза — транспортная накладная (ТрН). Помимо сведений о сторонах и грузе, в неё вносят замечания, которые участники перевозки должны учитывать. Например, грузоотправитель может указать, что товар хрупкий, а перевозчик — зафиксировать, что принял груз с повреждённой упаковкой. Такие отметки помогают установить, на каком этапе возникли повреждения и кто может нести за них ответственность.

Чтобы согласовать особые условия перевозки, например время подачи транспорта, оформляют заказ-заявку. Если перевозку организует экспедитор, дополнительно могут использоваться поручение экспедитору и экспедиторская расписка. С 1 сентября 2026 года такие документы, как и транспортные накладные, должны оформляться в электронном виде и передаваться через аккредитованного оператора ИС ЭПД.

Если при выгрузке обнаружились повреждения, остановите работы и зафиксируйте состояние груза в присутствии водителя. Сделайте фотографии и видеозаписи. Например, если на кузове видны подтёки или тент разорван, начинайте фиксацию сразу, до снятия пломб и вскрытия грузового отсека.

Все повреждения подробно опишите в акте и составьте его в присутствии водителя. Иначе перевозчик может заявить, что груз повредили не во время перевозки, а при разгрузке на складе получателя или уже после неё.

Избегайте общих формулировок. Описывайте повреждения конкретно:

❌ Товар повреждён, несколько коробок помяты.

✅ На коробках №11–16 (артикул В-178-2026) обнаружены боковые вмятины размером от 3 до 8 см. При вскрытии коробок №12 и 13 выявлено: у одной вазы повреждено горлышко, семь ваз имеют царапины.

Если груз перевозят в составе сборной партии, проверяйте не только отдельные грузовые места, но и содержимое каждой единицы товара. Для сборных грузов особенно важны надёжная упаковка и правильная маркировка. Также необходимо учитывать товарное соседство: при нарушении правил размещения один товар может повредить другой.

Если клиент забирает груз с терминала и обнаруживает повреждения, действуйте по тому же алгоритму: зафиксируйте дефекты на фото и видео и составьте акт. Претензию предъявляют тому, кто отвечал за сохранность груза на соответствующем этапе перевозки.

Повреждение груза при перевозке транспортной компанией

Транспортная компания (ТК) может выступать перевозчиком или экспедитором — в зависимости от условий договора:

Ответственность ТК за сохранность груза зависит от её роли и условий договора. Если компания выступает перевозчиком, она отвечает за груз с момента его принятия к перевозке до выдачи получателю. Если ТК действует как экспедитор, её ответственность определяется договором и законом.

Грузоотправитель или грузополучатель могут потребовать возместить ущерб, если докажут факт повреждения груза и основания для ответственности ТК. Обычно для этого используют стандартный алгоритм:

фото- и видеофиксация повреждений → акт → претензия → обращение в суд.

Если транспортная компания оказывает услуги транспортной экспедиции, перед заключением договора проверьте, включена ли она в государственный реестр экспедиторов системы «ГосЛог». Наличие компании в реестре подтверждает, что она зарегистрирована для осуществления экспедиционной деятельности. Однако само по себе включение в реестр не гарантирует качество услуг и сохранность груза.

Повреждение груза при международной перевозке

Международные автомобильные перевозки грузов регулирует Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ). Если возникает спор по такой перевозке, суд применяет положения конвенции наряду с нормами национального законодательства. При этом в предусмотренных конвенцией случаях её положения имеют приоритет над нормами внутреннего права.

По общему правилу за сохранность груза отвечает перевозчик. Он может освободиться от ответственности, если докажет, что повреждение произошло из-за обстоятельств, связанных с особым риском перевозки. КДПГ относит к таким рискам, в частности:

действия или указания грузоотправителя, например перевозку в открытом транспортном средстве по его требованию или ненадлежащую упаковку и маркировку;

погрузку, укладку или разгрузку груза, выполненную отправителем или получателем либо их представителями;

естественные свойства груза, из-за которых он может испортиться, например сгнить, заржаветь, усохнуть или быть повреждённым грызунами;

перевозку живых животных.

Чтобы зафиксировать ответственность перевозчика, получатель должен при разгрузке проверить груз и указать видимые повреждения в международной транспортной накладной CMR.

О скрытых повреждениях перевозчику нужно направить письменное уведомление в течение семи дней с момента получения груза, не считая воскресений и официальных праздничных дней. Срок исковой давности по требованиям, связанным с международной перевозкой, обычно составляет один год. Если ущерб причинён умышленно или в результате действий, которые приравниваются к умышленным, срок увеличивается до трёх лет.

Российская сторона может обратиться в российский суд, если соблюдены правила подсудности, установленные КДПГ.

Претензия о повреждении груза при перевозке

Прежде чем обращаться в суд, направьте перевозчику претензию. В предусмотренных законом случаях досудебный порядок обязателен: если его не соблюсти, суд может оставить иск без рассмотрения или вернуть заявление. Кроме того, претензия позволяет решить спор без судебного разбирательства.

Как составить претензию

Срок для предъявления требований — один год со дня приёмки повреждённого груза согласно ст. 39 и ст. 42 Устава автомобильного транспорта.

ВАЖНО Срок предъявления требований зависит от вида транспорта.

Претензию может направить грузоотправитель, грузополучатель или страховщик, если к нему перешло право требования.

Претензию составляют в свободной форме. Укажите в ней:

данные заявителя: название компании, ИНН, ОГРН, адрес и телефон;

данные адресата — лица, которое по договору отвечает за сохранность груза;

дату и номер договора перевозки и транспортной накладной;

краткое описание повреждений;

дату и номер акта, в котором зафиксированы недостатки;

размер причинённого ущерба;

свои требования;

правовое основание требований, в частности ст. 796 ГК РФ

адрес для направления ответа;

перечень доказательств;

подпись руководителя или другого уполномоченного лица.

В одной претензии можно потребовать:

возместить стоимость повреждённого груза;

вернуть провозную плату, если она не включена в стоимость груза;

выплатить предусмотренные договором штраф или неустойку.

К претензии приложите документы, которые подтверждают ваши требования: копии договора, ТрН, акта о повреждениях, фотографии и видеозаписи, заключение эксперта, расчёт ущерба, чеки и квитанции.

Претензию можно направить заказным письмом с уведомлением о вручении или передать курьером. Документами, подтверждающими отправку и получение, будут почтовая квитанция, опись вложения, уведомление о вручении или документы курьерской службы.

Более удобный вариант — создать электронную претензию, подписать её квалифицированной электронной подписью (КЭП) и отправить через систему электронного документооборота (ЭДО). При соблюдении установленных требований электронный документ имеет ту же юридическую силу, что и бумажный. ЭДО также позволяет зафиксировать дату и время отправки и получения претензии.

Юридическая сила электронной претензии зависит от соблюдения требований к электронному документообороту. В частности, стороны должны договориться об обмене документами через ЭДО, а электронный документ должен соответствовать установленным требованиям к формату.

Перевозчик должен рассмотреть претензию и направить ответ в течение 30 дней. Если он откажется возмещать ущерб или не ответит в установленный срок, можно обращаться в суд.

Как рассчитать сумму ущерба

Размер возмещения определяют по правилам ст. 796 ГК РФ. Если груз повреждён, перевозчик должен возместить сумму, на которую снизилась его стоимость. Если восстановить груз невозможно, возмещается его полная стоимость.

Стоимость груза определяют по цене, указанной в договоре перевозки или счёте. Если в документах цена не указана, используют среднюю рыночную стоимость аналогичного товара на дату и в месте, где груз должен быть выдан получателю.

На какое возмещение по закону участники имеют право, если докажут вину перевозчика:

Что можно взыскать В каком случае Сумму, на которую уменьшилась стоимость Груз повреждён, но часть сохранила потребительские свойства Всю стоимость Товар нельзя восстановить и использовать Объявленную стоимость Груз сдан с объявлением ценности Стоимость ремонта Товар подлежит ремонту Провозную плату Она идёт отдельно от цены груза Расходы на экспертизу, хранение, уничтожение Эти действия были необходимы Штраф или неустойку Такие санкции прописаны в договоре

Как провести экспертизу повреждённого груза

Если стороны не могут договориться о причинах повреждения груза или размере ущерба, можно провести независимую экспертизу. Такие услуги оказывают профильные экспертные организации, в том числе специалисты Торгово-промышленной палаты и Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики.

Экспертизу может заказать грузополучатель или перевозчик. Инициатор должен заранее письменно уведомить другую сторону о месте и времени проведения исследования. Если этого не сделать, результаты экспертизы могут оспорить. Такое требование установлено ст. 15 Устава автомобильного транспорта.

Сначала экспертизу оплачивает тот, кто её заказал. Если по результатам исследования установлено, что ущерб возник по вине другой стороны, расходы на экспертизу можно включить в сумму требований о возмещении ущерба.

Какие вопросы поставить перед экспертом

Повреждён ли груз и какова степень повреждений.

Каков характер повреждений и что стало их причиной.

Возникли ли дефекты до перевозки, во время неё или после доставки.

Соответствуют ли упаковка, маркировка и крепление груза требованиям к его перевозке.

Соблюдались ли установленные условия перевозки, в том числе температурный режим, требования к влажности и ограничению скорости.

Насколько снизилась стоимость товара.

Можно ли восстановить или отремонтировать груз.

Главная задача эксперта — установить, есть ли причинно-следственная связь между повреждением груза и условиями его перевозки, а также определить, на каком этапе возникли дефекты.

Во время исследования эксперт может осмотреть транспортное средство, кузов или контейнер и оценить, соответствуют ли способы крепления особенностям груза. Затем он проверит упаковку и её соответствие характеристикам товара. Если повреждены продукты или другая продукция, требующая лабораторного анализа, эксперт может взять необходимые образцы.

После этого специалист сопоставит фактические условия перевозки с условиями договора, техническими регламентами и применимыми стандартами и определит размер ущерба.

В экспертном заключении указывают, какие исследования и расчёты проводились и к каким выводам пришёл специалист. Заключение можно использовать как доказательство при предъявлении претензии перевозчику и обращении в суд.

Ошибки, из-за которых сложно взыскать ущерб

Ошибка 1. Подписали накладную без замечаний

В этом случае перевозчик может заявить, что передал груз без повреждений, а дефекты возникли уже после доставки. Если при приёмке вы обнаружили недостатки, зафиксируйте их в транспортной накладной и других перевозочных документах.

Ошибка 2. Не составили акт при выдаче груза

Акт помогает подробно зафиксировать характер и объём повреждений. Если вы обнаружили недостатки, составьте акт при участии представителей сторон и приложите к нему фото- и видеоматериалы.

Ошибка 3. Не пригласили водителя или представителя перевозчика

Если представитель перевозчика присутствует при осмотре груза, ему сложнее оспорить обстоятельства, зафиксированные в акте. Пригласите водителя или другого представителя перевозчика на осмотр и предложите подписать акт. Если он откажется, зафиксируйте отказ.

Ошибка 4. Не сделали фото- и видеозаписи

Одних устных объяснений может быть недостаточно, чтобы подтвердить факт и характер повреждений. Снимите груз, упаковку, транспортное средство, пломбы и другие обстоятельства, которые могут иметь значение для спора.

Ошибка 5. Утилизировали упаковку и повреждённый товар

Упаковка и повреждённый товар могут понадобиться для экспертизы. По возможности сохраните их до выяснения причин повреждений и определения размера ущерба.

Ошибка 6. Не подтвердили стоимость груза

Если стоимость товара не подтверждена документами, размер ущерба может быть определён исходя из его рыночной стоимости. Она может отличаться от цены, которую вы заплатили. Сохраните договор, счёт, платёжные документы и другие подтверждения стоимости груза.

Ошибка 7. Пропустили срок для предъявления требований

По общему правилу срок исковой давности по требованиям, связанным с перевозкой груза, составляет один год. При этом порядок и сроки предъявления претензии могут зависеть от конкретного вида перевозки и применяемых норм. Проверьте сроки до направления требований перевозчику и обращения в суд.

Ошибка 8. Направили претензию не тому лицу

Претензию нужно направлять участнику перевозки, который отвечает за сохранность груза по закону и условиям договора. Поэтому сначала определите, кто отвечал за груз на этапе, когда возникли повреждения.

Ошибка 9. Не доказали связь повреждений с перевозкой