Коротко Если по договору экспедитор принимает груз, он выдаёт экспедиторскую расписку и принимает организационные меры по выявлению запрещённых или ограниченных в обороте предметов и веществ. Если груз экспедитором не принимается, его обязанности ограничиваются теми действиями, которые предусмотрены договором и законом. С 1 марта 2026 года экспедиторы обязаны регистрироваться в государственном реестре на платформе «ГосЛог».

Экспедитор — это посредник, который по договору транспортной экспедиции организует перевозку груза. Экспедитор находит перевозчика, оформляет документы, контролирует отправку и получение.

Кто такой экспедитор

Экспедитор — это организация или ИП, которые по договору транспортной экспедиции организуют перевозку груза за счёт клиента. Клиентом по договору выступает тот, кому нужно доставить груз, — грузоотправитель или грузополучатель.

Экспедитор не обязательно владеет транспортом, его задача — наладить процесс доставки. На практике экспедитор подбирает перевозчиков, согласует маршрут, оформляет документы, при необходимости берёт на себя погрузку, хранение, страхование и таможенные формальности.

Важно не путать экспедитора с перевозчиком. Перевозчик непосредственно перевозит груз и отвечает за него по транспортной накладной, а экспедитор организует процесс и отвечает перед клиентом за результат. На практике одна компания может совмещать обе роли, в этом случае она отвечает как перевозчик и как экспедитор.

Экспедитор отвечает за сохранность груза, если по договору он принял на себя обязанность обеспечить доставку или сохранную перевозку. Если экспедитор выполняет только отдельные агентские функции, его ответственность определяется содержанием договора.

Чем экспедитор отличается от водителя-экспедитора

Водитель-экспедитор — это сотрудник в штате транспортной компании, а не сторона договора транспортной экспедиции. В его должностные обязанности входит управление автомобилем, приём и сдача груза по документам, контроль погрузки и сохранности в пути, оформление путевых и товарных документов.

Водитель-экспедитор отвечает перед своим работодателем по трудовому договору, тогда как организация отвечает перед клиентом по гражданско-правовому договору.

Обязанности экспедитора при перевозке грузов

Главная задача экспедитора — организовать доставку так, как договорились с клиентом, и обеспечить сохранность груза. Конкретный набор услуг стороны прописывают в договоре и в поручениях экспедитору. Базовые положения указаны в Федеральном законе от 30.06.2003 № 87-ФЗ и в Правилах транспортно-экспедиционной деятельности. В соответствии с ними экспедитор обязан:

Организовать перевозку груза выбранным или согласованным с клиентом транспортом и маршрутом.

Заключить от своего имени или от имени клиента договоры перевозки.

Принять груз и проверить достоверность документов и сведений о его свойствах.

Обеспечить отправку и получение груза, при необходимости — погрузку, разгрузку, хранение.

Выдать клиенту экспедиторскую расписку при приёме груза во владение и складскую расписку, в случае если груз размещается на складе для хранения.

Уведомлять клиента о допущенных отступлениях от его указаний, если пришлось отступить в интересах клиента.

Если экспедитор заключал договоры перевозки от имени клиента по доверенности, он передаёт клиенту оригиналы этих договоров. Когда же договор заключён от имени самого экспедитора, перед клиентом за перевозчика отвечает экспедитор.

Исполнение обязанностей экспедитора третьими лицами

Экспедитор почти всегда привлекает к перевозке сторонних исполнителей. Это могут быть:

транспортные компании;

ИП с транспортом;

склады и другие.

Закон разрешает привлечение сторонних исполнителей, если договор прямо не требует личного исполнения.

Согласно ст. 805 ГК РФ, передача исполнения третьему лицу не снимает с экспедитора ответственности перед клиентом. Если экспедитор заключил договор перевозки от своего имени, а перевозчик утратил или повредил груз, перед клиентом всё равно отвечает экспедитор.

Обязанности экспедитора при международных перевозках

При международных перевозках у экспедитора больше обязанностей. Он оформляет документы на груз и для таможни, учитывает правила транзитных стран и международные соглашения. Также экспедитор выбирает маршрут, который может включать несколько видов транспорта.

Для международных перевозок с использованием разных видов транспорта могут оформлять документы FIATA. Например, FBL — оборотный мультимодальный транспортный коносамент, а FWB — необоротную мультимодальную транспортную накладную.

Обязанности экспедитора по оформлению документов

Неотъемлемая часть договора транспортной экспедиции — оформление экспедиторских документов.

Документ Что подтверждает Поручение экспедитору Перечень и условия услуг, которые экспедитор оказывает клиенту в рамках договора по поручению клиента Экспедиторская расписка Факт получения экспедитором груза от клиента или указанного им грузоотправителя Складская расписка Факт принятия экспедитором груза клиента на складское хранение

При приёме груза экспедитор проверяет документы и сведения, выдаёт клиенту экспедиторский документ и передаёт оригиналы договоров, заключённых от имени клиента.

Чтобы подтвердить выполнение обязанностей экспедитора, используют акт оказанных услуг и счёт. В этих документах указывают, какие услуги оказал экспедитор и сколько они стоят. Также понадобятся договор транспортной экспедиции и поручение экспедитору.

Переход на электронный документооборот

С 1 сентября 2026 года по Федеральному закону от 07.06.2025 №140-ФЗ экспедиторские документы оформляются в электронном виде и передаются в Государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

Помимо экспедиторских документов, в электронном виде оформляются транспортная накладная и некоторые другие перевозочные документы.

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Экспертное мнение При организации перевозок экспедитору важно не только выбрать надёжного перевозчика, но и правильно оформить документы на каждом этапе доставки. Ошибки в накладных, отсутствие подписей или потеря документов могут привести к спорам с клиентом и задержкам при расчётах. С 1 сентября 2026 года основные перевозочные документы нужно оформлять в электронном виде, поэтому экспедиторам стоит заранее подготовить процессы и согласовать обмен документами с контрагентами.



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Реестр экспедиторов на платформе «ГосЛог»

С 1 марта 2026 года все организации и ИП, которые оказывают транспортно-экспедиционные услуги, обязаны подать уведомление о включении в реестр на платформе «ГосЛог».

Действующие экспедиторы должны были подать уведомление о включении в реестр не позднее 30 апреля 2026 года. Новые участники должны быть включены в реестр до начала деятельности.

При приёмке груза экспедитор должен проверить, нет ли в нём предметов и веществ, запрещённых или ограниченных в обороте. Если такие предметы обнаружены, а у клиента нет разрешения на их перевозку, экспедитор обязан сообщить об этом уполномоченному государственному органу, который занимается оперативно-разыскной деятельностью.

Какие законы регулируют деятельность экспедитора

Деятельность экспедитора опирается на несколько нормативно-правовых актов:

Условия договора стороны определяют сами, но уменьшить или убрать ответственность экспедитора, установленную законом, нельзя. При этом стороны вправе расширить ответственность по сравнению с законом.

Федеральный закон от 07.06.2025 №140-ФЗ внёс изменения в Федеральный закон №87-ФЗ и Устав автомобильного транспорта. Он добавил экспедиторам три блока новых обязанностей, которые вступают в силу поэтапно в 2026 году.

Регистрация в государственном реестре экспедиторов на платформе «ГосЛог» — с 1 марта 2026 года. Проверка грузов на предметы и вещества, изъятые из оборота или ограниченные в нём, — с 1 марта 2026 года. Переход на электронные перевозочные документы — с 1 сентября 2026 года.

Обязанности клиента по договору транспортной экспедиции

Договор транспортной экспедиции двусторонний, поэтому обязанности есть и у клиента. Он должен:

своевременно передать экспедитору полную, точную и достоверную информацию о свойствах груза и условиях перевозки;

сообщить, есть ли в составе груза предметы и вещества, изъятые из оборота или ограниченные в нём;

передать документы, необходимые для перевозки, таможенного и иного контроля;

уплатить экспедитору вознаграждение и возместить понесённые расходы.

Если клиент не передал нужные сведения или документы, экспедитор вправе не приступать к работе, пока не получит их. За убытки, вызванные недостоверной или неполной информацией о грузе, отвечает клиент.

На практике большинство споров возникает на стыке обязанностей экспедитора и клиента. Например, экспедитор ссылается на неполные данные клиента, а клиент — на повреждение груза. Поэтому, помимо общих условий, важно фиксировать сведения о самом грузе.

Права экспедитора

Закон даёт экспедитору не только обязанности, но и инструменты защиты. Экспедитор вправе:

Отступить от указаний клиента, если это в интересах клиента и согласовать отступление заранее было нельзя.

Выбирать или согласовывать вид транспорта и маршрут, если договор оставляет это на его усмотрение.

Привлекать к исполнению третьих лиц, если договор прямо это не запрещает.

Не приступать к работе, пока клиент не передаст документы и сведения о грузе.

Проверять достоверность документов и информации о свойствах груза.

Удерживать груз до уплаты вознаграждения и возмещения расходов.

Право удержания груза экспедитор использует, чтобы получить вознаграждение и компенсацию расходов. Но за порчу груза, возникшую из-за такого удержания, отвечает клиент. Экспедитор не виноват в том, что услуги не были вовремя оплачены и поэтому груз не передали.

Ответственность экспедитора

Экспедитор отвечает перед клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора. Главный риск — несохранность груза. На практике размер ответственности зависит от договора и того, объявлял ли клиент ценность груза.

При полной утрате груза с объявленной ценностью экспедитор возмещает объявленную ценность.

При утрате груза без объявленной ценности возмещается действительная документально подтверждённая стоимость.

При повреждении возмещают сумму, на которую снизилась ценность или стоимость, а при невозможности восстановления — полную стоимость.

В договоре можно предусмотреть дополнительное условие: если груз утрачен, экспедитор возвращает клиенту часть вознаграждения. Сумма зависит от стоимости утраченного груза. Это правило действует, если вознаграждение экспедитора не включено в стоимость груза.

Дополнительно экспедитор несёт ответственность за соблюдение условий договора, в частности сроков доставки. За нарушение наступает ответственность, отражённая в условиях договора, например штраф в пользу клиента.

При международных перевозках действуют специальные ограничения ответственности экспедитора. Если он нарушил другие условия договора, предел ответственности составляет 666,67 расчётной единицы за одно грузовое место или единицу отгрузки. Если груз потерян, повреждён или его часть отсутствует, предел ответственности составляет две расчётные единицы за каждый килограмм общего веса груза.

Освобождение от ответственности

Закон устанавливает презумпцию вины экспедитора — базово считается, что груз пострадал по его вине, пока он не докажет обратное.

От ответственности освобождают обстоятельства, которые экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело, например воздействие стихии.

Хищение груза, ДТП по вине перевозчика и выдача груза по поддельным документам обычно не считают обстоятельствами непреодолимой силы. Такие ситуации относят к предпринимательским рискам экспедитора.

ВАЖНО Если убытки возникли из-за неполной, неточной или недостоверной информации клиента о грузе, то ответственность может нести клиент.

Претензии и сроки

До обращения в суд клиент-предприниматель обязан сначала направить экспедитору претензию в течение шести месяцев со дня возникновения права на неё. Экспедитор обязан ответить на претензию в течение 30 дней.

Если спор не удалось решить в претензионном порядке, стороны могут обратиться в суд. Срок исковой давности по спорам из договора транспортной экспедиции составляет один год.