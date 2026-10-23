Цифровизация грузоперевозок в России с 2026 года

Коротко Для компаний цифровизация грузоперевозок означает не просто замену бумаги на электронные документы, а перестройку привычных процессов. Нужно подключить Транспортный ЭДО, настроить работу с электронными подписями и заранее проверить, как новые правила будут работать в реальных перевозках.

В 2026 году цифровизация грузоперевозок перестала быть вопросом выбора и стала рабочей реальностью для рынка. С 1 марта заработала платформа «ГосЛог», а с 1 сентября для части перевозочных документов электронный формат стал обязательным.

Что изменилось в грузоперевозках в 2026 году

Активная цифровизация грузоперевозок началась в 2022 году, когда начала работу государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

Ключевое изменение в 2026 году — обязательный переход на электронные перевозочные документы (ЭПД). Это затрагивает всех участников рынка: перевозчиков, грузоотправителей, экспедиторов и даже конечных получателей.

Ключевые изменения в рамках цифровизации грузоперевозок с 2026 года:

1 марта 2026 года — старт платформы «ГосЛог» и запуск на её базе реестра уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности. Без записи в реестре оказывать транспортно-экспедиционные услуги нельзя — все экспедиторы должны быть зарегистрированы в реестре «ГосЛог». Часть перевозочных документов с 1 сентября 2026 года необходимо оформлять только в электронном виде. Все участники грузоперевозки оформляют документы через операторов ИС ЭПД, а сведения из них передаются в ГИС ЭПД — государственную систему, к которой есть доступ у контролирующих органов. Так этапы перевозки фиксируются в одном месте, и государство может их контролировать.

Электронные документы при этом признаются полной заменой бумажным, но являются действительными только при подписании корректно оформленной электронной подписи (ЭП). Она подтверждает подписанта и защищает документ от изменений после подписания.

ЭПД фиксируют не только сам факт перевозки, но и все действия — погрузку, передачу, доставку и изменения маршрута. При этом бумажный вариант документов не исчезает полностью — Минтранс предусмотрел некоторые исключения, перечисленные в приказах №262, №391 и №115.

Кого касается цифровизация грузоперевозок

Базовые правила перевозочных документов закреплены в Уставе автомобильного транспорта. Обязательный переход на ЭПД с 1 сентября 2026 года отражён в Федеральном законе от 07.06.2025 №140-ФЗ.

Изменения затрагивают всех участников грузоперевозок независимо от сферы деятельности. На практике это значит, что и крупный бизнес с большим парком, и индивидуальные предприниматели с одной машиной попадают под новые требования.

ВАЖНО Цифровизация не меняет состав обязательных документов и участников процесса, а меняет формат оформления и обмена документами.

Цифровизация грузоперевозок в России учитывает реалии на местах. В некоторых случаях допускается оформление документа на бумаге с последующим внесением данных в систему. Например, при невозможности оформить документ в электронном виде из-за отсутствия интернета в месте погрузки или выгрузки. Но бумажный документ — это не альтернатива, а резервный вариант.

Что такое ЭПД

Электронные перевозочные документы, или ЭПД, — это цифровые аналоги документов, которые используются при перевозке грузов. Они создаются, передаются и хранятся в электронном виде и имеют юридическую силу при наличии электронной подписи.

Ранее организации и индивидуальные предприниматели могли по своему усмотрению применять электронные документы в работе. Но с 1 сентября 2026 года часть документов принудительно перевели в электронный формат. Это значит, что все без исключения участники грузоперевозок будут обязаны перейти на электронный формат для ряда документов.

Список документов, обязательных к переводу в электронный вид, возможно, будет расширен. С 1 сентября 2026 года действуют следующие форматы предоставления документов:

Документ Формат Транспортная накладная Только электронный Заказ (заявка) Только электронный Экспедиторские документы Только электронный Транспортная железнодорожная накладная Только электронный Грузовая накладная для воздушных перевозок Только электронный Сопроводительная ведомость Электронный или бумажный Заказ-наряд Электронный или бумажный Путевой лист Электронный или бумажный Коносамент Электронный или бумажный

Часть документов, например путевой лист, можно оформлять как в электронном, так и в бумажном виде. Формат компания или ИП выбирают сами. Исключение — перевозка маркируемого пива, сидра, пуаре, медовухи и спиртосодержащей непищевой продукции собственным транспортом без договора перевозки. С 1 сентября 2026 года в этих случаях путевой лист оформляется только в электронном виде.

Обязательные электронные документы, согласно правилам, существуют только в электронном виде, а не являются электронной копией бумажных вариантов.

Как подготовить бизнес к цифровизации грузоперевозок

Переход на электронные перевозочные документы — это не разовая настройка, а полноценная перестройка процессов.

Следующая пошаговая инструкция поможет подготовить бизнес к цифровизации грузоперевозок.

Этап 1. Оценить текущие процессы

На первом этапе необходимо понять, какие именно документы для грузоперевозок сейчас оформляет компания. Например:

накладные;

акты;

договоры.

Далее необходимо сравнить полученный список со списком документов, которые с 1 сентября переводятся в электронный формат в обязательном порядке:

транспортная накладная;

заказ и заявка на перевозку груза;

экспедиторские документы;

транспортная железнодорожная накладная;

грузовая накладная для воздушных перевозок.

Если в списке обязательных документов для электронного оформления есть документы, которые компания уже оформляет в бумажном виде, — требуется организовать переход на ЭПД.

Нововведения в большинстве случаев не влияют на сам пакет документов, которые требуется оформить. Изменения касаются только формата — с 1 сентября 2026 года ряд документов невозможно оформить в бумажном виде в большинстве случаев, кроме исключений из приказов Минтранса №262, №391 и №115. Если в вашей компании такие документы применяются в работе, то переход на ЭПД необходимо начать как можно раньше.

Этап 2. Подготовка к ЭПД

Работать с электронными перевозочными документами без оператора ИС ЭПД невозможно. Поэтому в рамках подготовки необходимо выбрать оператора и настроить базовые процессы в системе, такие как:

создание документов;

отправка контрагентам;

хранение.

Для работы также потребуется электронная подпись для каждого ответственного за оформление перевозочных документов. Чаще всего подпись нужна для руководителя, диспетчера, ответственных за медосмотр и технический контроль, а также для водителей. Если документы подписывает не руководитель, а сотрудник, на него дополнительно оформляют машиночитаемую доверенность (МЧД).

Этап 3. Тест системы и переход на ЭПД

Даже самая удобная система не работает без понимания процессов. Никакие теоретические знания не заменят практические навыки. Поэтому до полноценного перехода на электронные перевозочные документы необходимо протестировать систему на реальных задачах.

В рамках теста можно запустить пилотные перевозки с ЭПД и проверить цепочку от создания до подписания. Это позволит выявить слабые места и вовремя принять меры.

Экспертное мнение С переходом на ЭПД важно заранее проверить, кто в компании будет создавать и подписывать перевозочные документы. Также стоит заранее согласовать с контрагентами порядок обмена ЭПД, чтобы документы не задерживались при перевозке.



Транспортный ЭДО от Точка Банка помогает создавать, отправлять и получать электронные перевозочные документы в одном сервисе. Сервис входит в список аккредитованных операторов ИС ЭПД. Дарья Жуковская Эксперт Транспортного ЭДО от Точка Банка

Что такое ГИС ЭПД

Особую роль в цифровизации грузоперевозок играет ГИС ЭПД — государственная информационная система электронных перевозочных документов. Система начала полноценно функционировать с 2022 года, но именно с 2026 года она фактически стала обязательной для участников рынка грузоперевозок.

ГИС ЭПД — государственная информационная система, в которой собраны данные по всем оформленным электронным перевозочным документам. Доступ к ней есть у контролирующих органов, например ФНС, ГИБДД и Ространснадзора, поэтому данные о перевозке они видят сразу, без запросов к компании. При этом компании оформляют документы не в самой ГИС ЭПД, а через операторов ИС ЭПД.

Взаимодействие с системой построено не напрямую, а через операторов ИС ЭПД, например через Точка Банк.

Типовой процесс взаимодействия с ГИС ЭПД включает следующие шаги:

1. Грузоотправитель формирует документ, например транспортную накладную, в своей системе или через интерфейс оператора ИС ЭПД.

2. Документ подписывается электронной подписью — это ключевой момент, так как без подписи электронный документ не имеет юридической силы.

3. Оператор ЭДО передаёт данные в ГИС ЭПД — на этом этапе система регистрирует документ и присваивает ему уникальный идентификатор.

4. Документ становится доступен участникам перевозки — перевозчик, грузополучатель и другие стороны получают доступ к актуальной версии.

5. Все действия фиксируются в системе — каждый этап сопровождается обновлением статуса в системе, например погрузка, передача или доставка.

До цифровизации документы существовали только на бумаге и проверялись постфактум. Благодаря цифровизации грузоперевозок с 2026 года ряд перевозочных документов изначально создаётся в цифровом виде. Далее проходит через оператора ИС ЭПД для регистрации в государственной системе. Это добавляет не только прозрачности процессу, но и делает сведения более актуальными на каждом этапе.

Будущая цифровизация грузоперевозок в России

2026 год переломный момент, когда начавшаяся чуть ранее цифровизация грузоперевозок фактически становится обязательной для всех участников. Но это не предел. В России действует стратегическое направление цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года, утверждённое распоряжением Правительства РФ от 03.11.2023 №3097-р.

Согласно плану правительства, цифровизация транспорта в России — это долгосрочная задача, а не разовая реформа, ограниченная 2026 годом. Среди ориентиров к 2030 году:

высокая цифровая зрелость отрасли;

развитие государственных и отраслевых цифровых платформ;

перевод процессов в электронный формат;

внедрение ИИ-решений.

Национальную цифровую транспортно-логистическую платформу «ГосЛог» запустили 1 марта 2026 года. Она должна объединить цифровые сервисы в сфере логистики. Правительство взяло курс не только на ЭПД, но и на более широкую платформенную интеграцию рынка.