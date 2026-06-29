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Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО

Цифровизация логистики и транспорта в России

Цифровизация логистики — уже не тренд, а необходимость для компаний, которые хотят работать быстрее, сокращать расходы и оставаться конкурентоспособными. Но какие технологии действительно меняют отрасль, а какие пока остаются лишь перспективой? Точка Банк разберёт, какие возможности они открывают для бизнеса и почему откладывать внедрение современных инструментов становится все дороже.

29.06.2026
179
179

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Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

Автор

Коротко
Власти реализуют стратегию цифровизации логистики и транспорта путём перехода на электронные перевозочные документы (ЭПД) и регистрации на платформе ГосЛог.
ЭПД обязательны с 1 сентября 2026 года. С этой даты коммерческие автомобильные перевозки грузов оформляются электронной транспортной накладной (ЭТрН). Участникам перевозок нужно перенастроить документооборот, выбрать оператора ИС ЭПД, выпустить электронные подписи для сотрудников, настроить интеграцию с ERP‑системой. 
Реестр экспедиторов на ГосЛоге запущен с 1 марта 2026‑го, а с 2027 года заработает реестр грузоперевозчиков. Регистрация в реестрах обязательна, иначе запретят работать.
Цель инноваций — сделать отрасль безопасной, исключить серые схемы, упростить взаимодействие участников рынка и госорганов.

Как развивается цифровизация транспорта в России

В 2026 году власти продолжают реализовывать в России стратегию цифровизации транспортно-логистической системы. Цель стратегии — объединить транспортные процессы в единую сеть, чтобы поднять прозрачность и скорость логистики. 

Трансформация отрасли проходит в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» и базируется на положениях распоряжения Правительства РФ от 19.12.2025 №3887-р

Ключевое направление цифровизации транспорта в 2026 году — развитие беспилотных транспортных средств (ТС), которые доказали свою эффективность. Так, автономный грузовик Navio совершил рейс Санкт-Петербург – Казань длиной 1 600 километров за 24 часа, вдвое обогнав обычных перевозчиков. Беспилотные роботы-доставщики и роботы-уборщики уже перестали быть экзотикой, как и грузовые коммерческие суда на дистанционном управлении, такие как «Генерал Черняховский». 

Параллельно власти готовят законодательную базу для беспилотников. Минтранс разработал проект закона о высокоавтоматизированных ТС, который сейчас проходит оценку регулирующего воздействия.

Цифровизация транспортной логистики

Транспортная логистика — это всё, что касается доставки товаров. Логист должен выбрать надёжного перевозчика, оптимальный маршрут и транспорт, просчитать множество нюансов. И если ручное управление доставками грозит человеческими просчётами и ограниченными возможностями, то цифровизация позволяет: 

  • быстрее планировать маршруты;
  • уменьшать расходы за счёт вычёркивания из цепочки пустых пробегов;
  • отслеживать в реальном времени точку, где находится заказ;
  • повышать клиентский сервис и, соответственно, лояльность;
  • интегрировать транспортную логистику с другими этапами — закупки, производство, таможня. 

Какие IT-решения используются в современной транспортной логистике:

  • GPS-трекинг и телематика для отслеживания местонахождения транспорта, сбора данных и анализа состояния.  
  • Системы управления перевозками (TMS) помогают планировать транспортировки, управлять автопарком, вести груз онлайн, находить слабые места в цепочке и устранять. 
  • Электронный документооборот (ЭДО) гарантирует быстрый обмен данными с контрагентами и госорганами, контроль груза в реальном времени, юридическую значимость документов. 
  • Мобильные приложения для водителей и курьеров дают быстрый доступ к задачам и электронному подписанию без привязки к рабочему месту. 

Цифровизация логистики в России упрощает стандартные процессы. Логист видит статусы цифровых документов и статусы перевозки в одной системе. Водитель показывает инспектору ГИБДД вместо бумаги QR-код на смартфоне, который переводит в единую базу со всеми данными по рейсу. Бухгалтерия получает закрывающие документы в один клик прямо из системы. 

Цифровизация грузоперевозок

В сегменте грузоперевозок цифровизация призвана обеспечить бесшовность — единство всех этапов транспортировки без лишних действий и потери времени. В этих целях регионы внедряют интеллектуальные транспортные системы (ИТС): автоматические посты весогабаритного контроля, умные светофоры и камеры. Подобные технологии уже работают в Красноярске, Барнауле, Тульской области.

Следить за сохранностью и перемещением международного груза теперь можно с помощью навигационных пломб. С 11 февраля 2026 года они обязательны при перевозках по территории ЕАЭС согласно решению Коллегии ЕЭК от 23.09.2025 №84. Такая пломба фиксирует любую попытку взлома груза и отклонение ТС от установленного маршрута.

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Какие технологии используются в цифровой логистике

Клиенты и партнёры ждут от логистических операторов скорости поставки, прозрачности и точных данных. Бизнесу важно сократить простои ТС, порожние пробеги, чётко контролировать доставки и обеспечивать оптимальную работу складов. Эти задачи решают цифровые технологии: 

  • Искусственный интеллект (ИИ). В основе беспилотников и ИТС лежит компьютерное зрение, а клиентские сервисы и колл-центры базируются на технологии распознавания речи и NLP. Алгоритмы ИИ способны прогнозировать будущие события (предиктивная аналитика). Чтобы все участники рынка внедряли ИИ по единым стандартам, государство и бизнес разработали руководство «ИИ в сфере транспорта и логистики». 
  • Интернет вещей (IoT). IoT-устройства оценивают дорожную ситуацию, чтобы водители выбирали кратчайший маршрут, а также контролируют температуру и влажность на складах, чтобы продукты и лекарства не портились. 
  • Складские информационные системы (WMS). Управляют складскими операциями без постоянного ручного контроля. 
  • Цифровые двойники. Это точные компьютерные модели, которые воспроизводят логистические объекты, например автопарк. С помощью модели можно протестировать, как будет работать новая идея, без остановки реальных процессов. 

Облачные технологии и API позволяют интегрировать логистические сервисы с ERP, CRM и отслеживать поставки в едином цифровом пространстве. Так бизнес внедряет эффективные виртуальные инструменты без огромных затрат и сложностей.  

Электронный документооборот в транспорте

Государственная реформа предусматривает императивный перевод транспортных документов в онлайн-формат. То есть они должны формироваться, передаваться и храниться электронно. 

Обязательный переход на транспортный ЭДО стартует с 1 сентября 2026 года. С этой даты в автомобильных перевозках все накладные, заказы-заявки и экспедиторские документы будут оформляться онлайн. 

Сопроводительные ведомости, договоры фрахтования после 1 сентября можно вести на бумаге или электронно согласно Федеральному закону от 07.06.2025 №140-ФЗ. Путевые листы для автоперевозок алкоголя с 1 сентября 2026 года должны быть электронными, в остальных случаях разрешены бумажные. Выбирая формат, учитывайте выгоды от перехода на ЭПД: 

  • оформление и подписание документов за пару минут;
  • закрытие рейсов в день доставки, а не за неделю;
  • снижение опечаток и прочих ошибок, обусловленных человеческим фактором;
  • хранение документов в единой цифровой среде, где видны все внесённые изменения. 

Общероссийская база, куда поступают цифровые данные, — государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Данные в базу передают операторы ИС ЭПД — аккредитованные посредники между бизнесом и госсистемой. Каждый участник перевозки должен выбрать оператора и подключиться к нему, чтобы обмениваться документами, заверенными электронными подписями.  

Информационная система ЭПД станет базой для обмена информацией с платформой ГосЛог, где в обязательном порядке должны регистрироваться российские экспедиторы и перевозчики. 

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Как бизнесу перейти на электронные перевозочные документы

Транспортная цифровизация должна быть продуманным алгоритмом, а не стихийным набором действий. В условиях ограниченного времени действуйте быстро, но упорядоченно. 

Шаг 1. Проанализируйте внутренние процессы. Посмотрите, какую транспортную документацию вы обычно оформляете, как она подписывается и передаётся. Оцените, готовы ли к интеграции ERP-система, а также TMS и WMS, если вы их используете. 

Шаг 2. Выберите оператора и подключитесь к сервису ЭДО. Аккредитованные провайдеры с правом передачи данных в ГИС ЭПД указаны в реестре Минтранса. Выбирайте надёжного поставщика услуг, который даёт возможность протестировать сервис и помогает с обучением. 

Шаг 3. Выпустите электронные подписи для команды. Логистам и бухгалтерам нужна КЭП, водителям и кладовщикам — ПЭП, иначе они не смогут работать с базой ЭПД. Чтобы сотрудники могли на законных основаниях подписывать документы от имени организации или ИП, оформите машиночитаемую доверенность.  

Шаг 4. Разграничьте доступы. Зафиксируйте в регламенте, у кого есть право создавать документы, кто может подписывать и изменять, а кто просто просматривать.  

Шаг 5. Организуйте обучение и тестирование. Сотрудники должны понимать, как работать с новыми технологиями и какую пользу они приносят. 

Шаг 6. Используйте цифровые инструменты. Цифровизация подразумевает не только электронный документооборот, но и качественную перестройку бизнес-процессов с учётом IT-решений.

Экспертное мнение

Переход на электронные перевозочные документы — это уже не вопрос удобства, а обязательное требование для участников рынка. Компании, которые заранее внедряют транспортный ЭДО, быстрее адаптируются к новым правилам и избегают ошибок в документообороте. Электронный формат помогает сократить сроки оформления перевозок, снизить риск потери документов и упростить взаимодействие с контрагентами и контролирующими органами. Для комфортного перехода важно выбрать надёжное решение, которое поддерживает работу с ЭТрН и интегрируется с учётными системами компании.


Транспортный ЭДО от Точка Банк позволяет оформлять и подписывать перевозочные документы в электронном виде, отслеживать их статус и работать в соответствии с актуальными требованиями законодательства.

Дарья ЖуковскаяЭксперт-редактор Транспортного ЭДО от Точка Банка

Преимущества цифровизации логистики для бизнеса

Три основных преимущества от использования технологий для бизнеса — скорость, прозрачность, эффективность. 

Цифровой документооборот позволяет оформлять и подписывать документы за пару минут и получать закрывающие накладные сразу после рейса. Благодаря GPS-мониторингу и телематике операторы видят геолокацию грузовиков и расход топлива. IoT-датчики помогают находить лучшие маршруты, объезжать пробки, а ИИ — прогнозировать спрос и снижать простои.

ПоказательДо цифровизации транспортных процессовПосле цифровизации 
Управление и контрольВручную через оператора Автоматически онлайн
Оформление предрейсовых документов 1 час10 минут
Оплата за услугиПриходит за 30 днейПриходит за 2–3 дня
Простои ТСЧастыеРедкие
Процент штрафов за нарушения, допущенные водителямиВысокий Низкий 

Бизнес, который открыт цифровизации в сфере транспорта: 

  • снижает издержки;
  • соответствует ожиданиям клиентов, которым важны быстрота и прозрачность логистических услуг;
  • работает в разрешённых условиях, поскольку с 1 сентября 2026 года закон допускает только оформление ЭПД;
  • выдерживает конкуренцию.

Пример. Раньше логист оптовой фирмы по доставке цветов работал в Excel, по несколько часов заполнял бумаги и вручную продумывал маршруты. Газели стояли в пробках, розничные покупатели были недовольны. Компания внедрила IoT-устройства, которые оценивают загруженность дорог, удобное для клиентов время доставки и свободные ТС. В итоге заказы приезжают вовремя, затраты на топливо стали меньше на 15%. А благодаря переходу на ЭДО время оформления одного пакета документов для рейса снизилось в четыре раза. 

Проблемы и риски цифровизации транспорта

Власти внедряют инновации постепенно, чтобы участники могли подготовиться. Но времени затягивать с переходом больше нет: с 1 сентября 2026 года ЭПД — единственная возможность работать в правовом поле. 

Риск для участников перевозок в том, что не все настроили ЭДО и готовы обмениваться электронными перевозочными документами. А без ЭТрН рейс будет считаться нелегальным, как и экспедиторские услуги без регистрации в ГосЛоге. В итоге компаниям, которые продолжают откладывать цифровизацию транспортной системы, грозят административные штрафы и срывы контрактов. 

Как бизнесу внедрять цифровизацию логистики

Инновации неизбежны, и чтобы переход был комфортным и эффективным: 

— Начните с того, что обязательно по закону. С 1 сентября 2026 года ЭТрН, заказы-заявки на перевозку и экспедиторские документы должны быть электронными. А путевые листы можно продолжать вести на бумаге, если перевозите не алкоголь. 

— Выбирайте сервисы, заточенные под вашу сферу. Поставщики ЭДО предлагают готовые сервисы специально для участников грузоперевозок. В сервисе можно заполнить накладную за пару кликов, отследить статус перевозки, обратиться с вопросом к специалисту поддержки. 

— Анализируйте данные. Цифровизация способна усилить слабые места и сократить издержки, но для этого руководитель должен понимать, какова загрузка транспорта, прибыль по разным маршрутам и т.д.

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Будущее цифровой транспортной отрасли в России

Государство планирует и дальше продвигать цифровую повестку. Так, в рамках Федерального проекта «Цифровая трансформация транспортной отрасли» к 2030 году власти прогнозируют: 

  • рост скорости доставки грузов на 20%, объёма грузопотока беспилотных ТС в три раза;
  • снижение аварийности и человеческого фактора на 2%;
  • роботизацию более 50 крупнейших транспортно-логистических хабов;
  • рост пропускной способности магистралей на 15%;
  • развитие мультимодальных доставок с оформлением единого транспортного документа;
  • перевод документооборота в цифровой на 90%. 

Вопросы по теме

Чем цифровизация отличается от автоматизации?

Отличие в целях и масштабе преобразований. 


Цель автоматизации — заменить труд человека техникой, чтобы ускорить какой-то процесс. Например, компания стала использовать терминалы сбора данных. Кладовщику больше не надо искать товарные позиции вручную. 


Цифровизация означает полную перестройку бизнес-процессов для скорости и эффективности. Например, логистическая фирма перешла с бумажного на электронный документооборот. Обмен данными с контрагентами, клиентами, госорганами, а также между внутренними подразделениями теперь происходит онлайн за минуты.

Что такое транспортный ЭДО?

Это обмен перевозочными документами в цифровом виде. С 1 сентября 2026 года транспортный ЭДО обязателен для всех участников цепочки грузоперевозки в отношении ЭТрН, заказов-нарядов и экспедиторских документов.

Как работает ГИС ЭПД?

Система принимает, хранит и выдаёт данные об ЭПД. Передачу сведений в систему обеспечивает оператор ИС ЭПД, поэтому в первую очередь участникам перевозок нужно подключиться к оператору


Также для взаимодействия с ГИС ЭПД участники должны иметь электронные подписи, машиночитаемые доверенности, если подпись ставит не руководитель, и техническую возможность работать с оператором ЭДО

Обязательны ли электронные перевозочные документы?

С 1 сентября 2026 года для автоперевозок обязательны ЭТрН, электронные заказы-заявки и экспедиторские документы. Исключительные случаи, когда разрешается создать бумажную ТН, определены Минтрансом.

Как цифровизация помогает сократить расходы?

К примеру, искусственный интеллект прогнозирует предстоящие крупные траты и их обоснованность. Автоматизация снижает операционные расходы, а ЭДО — траты на почтовую пересылку, содержание архива, бумагу. Комплексные логистические платформы уменьшают пустые пробеги и затраты на хранение заказов.

Какие процессы можно автоматизировать в логистике?

Например, можно автоматизировать складские операции (приёмку, перемещение, хранение) с помощью WMS и автономных мобильных роботов.

Как внедрить цифровизацию в транспортной компании?

Для начала провести аудит процессов и IT-систем, заключить соглашение с оператором ИС ЭПД, снабдить сотрудников электронными подписями и устроить тестовые рейсы. 


Затем настроить интеграцию с учётной системой, масштабировать ЭДО на все направления, подключить цифровые решения, например IoT-устройства, ИИ. 


На протяжении всего пути нужно обучать команду работе с технологиями и анализировать ошибки. 

Сколько стоит автоматизация логистики?

Если говорить об отдельном инструменте, например внедрении системы управления перевозками, то стоимость составит от 400 000 ₽ в зависимости от числа модулей. 


Цифровизация, включающая услуги оператора ЭДО, выпуск ЭП, покупку оборудования, интеграции, техподдержку и прочее, обойдётся небольшой логистической компании в 2–4 млн ₽. 

Какие тренды цифровизации транспорта актуальны в 2026 году?

В 2026 году актуальны:


— искусственный интеллект в управлении транспортом;


— предиктивная аналитика;


— IoT-датчики для оценки дорожной обстановки и условий на складах;


— цифровые двойники для тестирования новых идей.

Что такое электронная транспортная накладная?

Это электронный документ, который подтверждает факт, условия и цену грузоперевозки. Она аналогична бумажной ТН, но создаётся, подписывается и передаётся в цифровом формате.

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Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

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Цифровизация транспорта и логистики: технологии, тренды, автоматизация в России — Точка Банк