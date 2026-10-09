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Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
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Новости

Для 12 видов перевозок с 1 сентября разрешили бумажные транспортные документы

09.10.2026
10
10

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Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

Оформляйте ЭТрН в Транспортном ЭДО от Точка Банк

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Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

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С 1 сентября 2026 года для большинства грузовых перевозок действуют новые правила электронного документооборота. Но есть 12 случаев, когда транспортную накладную и заказ-заявку можно оформить на бумаге.

Перечень исключений утвердил Минтранс приказом от 01.06.2026 №262. К ним относятся:

  • перевозка военных грузов, если отправитель или получатель — Минобороны, МВД, Росгвардия, ФСБ, МЧС, СВР или ФСО;
  • перевозки на территории, где введены режим повышенной готовности или ЧС, чрезвычайное или военное положение либо режим контртеррористической операции;
  • перевозка специальных грузов для особо важных государственных и оборонных нужд и обеспечения безопасности государства;
  • перевозка продукции военного и двойного назначения в рамках внешнеторговой деятельности;
  • перевозка, если отправитель или получатель — иностранная компания, сведения о которой не включены в государственный реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных юрлиц;
  • каботажные перевозки иностранными перевозчиками из ЕАЭС;
  • перевозка для физлица, если она нужна для личных, семейных, домашних и других нужд, не связанных с предпринимательством;
  • невозможность передать документ в ГИС ЭПД из-за технического сбоя в информационных системах участника перевозки или оператора. Сбой должен быть зафиксирован системой «ГосСОПКА»;
  • перевозка, при которой отправитель и получатель — одно и то же лицо. Например, компания перевозит груз между своими складами или филиалами;
  • отсутствие доступа к интернету, в том числе в населённых пунктах из специального перечня правительства;
  • перевозка драгоценных металлов и драгоценных камней;
  • перевозка периодических печатных изданий.
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Бумага или электронный документ — можно выбрать

Федеральный закон от 04.08.2026 №302-ФЗ уточняет правила для этих случаев. Если перевозка попадает в перечень исключений, участники могут сами выбрать способ оформления документов: электронный или бумажный.

Во всех остальных случаях перевозки грузов с привлечением экспедиторов и наёмных перевозчиков с 1 сентября 2026 года должны сопровождаться электронным заказом-заявкой (ЭЗЗ) и электронной транспортной накладной (ЭТрН).

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Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

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