С 1 сентября 2026 года для большинства грузовых перевозок действуют новые правила электронного документооборота. Но есть 12 случаев, когда транспортную накладную и заказ-заявку можно оформить на бумаге.
Перечень исключений утвердил Минтранс приказом от 01.06.2026 №262. К ним относятся:
- перевозка военных грузов, если отправитель или получатель — Минобороны, МВД, Росгвардия, ФСБ, МЧС, СВР или ФСО;
- перевозки на территории, где введены режим повышенной готовности или ЧС, чрезвычайное или военное положение либо режим контртеррористической операции;
- перевозка специальных грузов для особо важных государственных и оборонных нужд и обеспечения безопасности государства;
- перевозка продукции военного и двойного назначения в рамках внешнеторговой деятельности;
- перевозка, если отправитель или получатель — иностранная компания, сведения о которой не включены в государственный реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных юрлиц;
- каботажные перевозки иностранными перевозчиками из ЕАЭС;
- перевозка для физлица, если она нужна для личных, семейных, домашних и других нужд, не связанных с предпринимательством;
- невозможность передать документ в ГИС ЭПД из-за технического сбоя в информационных системах участника перевозки или оператора. Сбой должен быть зафиксирован системой «ГосСОПКА»;
- перевозка, при которой отправитель и получатель — одно и то же лицо. Например, компания перевозит груз между своими складами или филиалами;
- отсутствие доступа к интернету, в том числе в населённых пунктах из специального перечня правительства;
- перевозка драгоценных металлов и драгоценных камней;
- перевозка периодических печатных изданий.
Бумага или электронный документ — можно выбрать
Федеральный закон от 04.08.2026 №302-ФЗ уточняет правила для этих случаев. Если перевозка попадает в перечень исключений, участники могут сами выбрать способ оформления документов: электронный или бумажный.
Во всех остальных случаях перевозки грузов с привлечением экспедиторов и наёмных перевозчиков с 1 сентября 2026 года должны сопровождаться электронным заказом-заявкой (ЭЗЗ) и электронной транспортной накладной (ЭТрН).