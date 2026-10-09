С 1 сентября 2026 года для большинства грузовых перевозок действуют новые правила электронного документооборота. Но есть 12 случаев, когда транспортную накладную и заказ-заявку можно оформить на бумаге.

Перечень исключений утвердил Минтранс приказом от 01.06.2026 №262 . К ним относятся:

перевозка военных грузов, если отправитель или получатель — Минобороны, МВД, Росгвардия, ФСБ, МЧС, СВР или ФСО;

перевозки на территории, где введены режим повышенной готовности или ЧС, чрезвычайное или военное положение либо режим контртеррористической операции;

перевозка специальных грузов для особо важных государственных и оборонных нужд и обеспечения безопасности государства;

перевозка продукции военного и двойного назначения в рамках внешнеторговой деятельности;

перевозка, если отправитель или получатель — иностранная компания, сведения о которой не включены в государственный реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных юрлиц;

каботажные перевозки иностранными перевозчиками из ЕАЭС;

перевозка для физлица, если она нужна для личных, семейных, домашних и других нужд, не связанных с предпринимательством;