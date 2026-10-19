Коротко Договор фрахтования — это соглашение, по которому фрахтовщик за плату предоставляет фрахтователю всё транспортное средство или его часть. Его используют для перевозки грузов, пассажиров или багажа. Простыми словами, заказчик оплачивает не отдельное место или отдельную отправку, а использование транспортного средства или его вместимости под свою задачу. Главные стороны договора — фрахтовщик и фрахтователь. Фрахтовщик предоставляет транспорт, а фрахтователь заказывает его и оплачивает фрахт.

Фрахт — это плата за перевозку груза согласно договору.

Что такое договор фрахтования транспортного средства

Договор фрахтования транспортного средства — это соглашение между двумя сторонами. Одна сторона за плату предоставляет другой всё транспортное средство или его часть для перевозки груза, пассажиров или багажа. Перевозка может проходить в рамках одного или нескольких рейсов.

То есть фрахтование это когда заказчик оплачивает не отдельное место и не отдельную услугу доставки, а использование транспортной вместимости под свою перевозку. В договоре заранее фиксируют, куда, когда и какое транспортное средство подаётся, а также информацию о маршруте, для какого груза или каких пассажиров и сколько это стоит.

Главная особенность — предмет договора не просто доставка отдельного груза или пассажира, а предоставление транспорта или его части для перевозки.

Виды договора фрахтования

Вид договора фрахтования зависит от транспорта, цели перевозки и того, что именно получает заказчик. Всё транспортное средство, его часть, рейс или пользование на срок.

Вид договора Особенности Фрахтование на один рейс Транспорт предоставляют под конкретную поездку или перевозку Фрахтование на несколько рейсов Стороны заранее согласуют несколько поездок Фрахтование всей вместимости Заказчик получает всё транспортное средство для своей задачи Фрахтование части вместимости Заказчику предоставляют не весь транспорт, а часть места

По ст. 787 ГК РФ при фрахтовании перевозку всегда выполняет фрахтовщик своим экипажем, поэтому экипаж — обычное условие такого договора, а не отдельный вид. Если транспорт передают во временное владение и пользование, это уже не фрахтование, а аренда — с экипажем по ст. 632 ГК РФ или без экипажа по ст. 642 ГК РФ. Разница в том, кто управляет перевозкой: при фрахтовании заказчик получает вместимость транспорта, а при аренде сам распоряжается машиной.

Фрахтование на разных видах транспорта

Общее определение договора фрахтования дано в ст. 787 ГК РФ, а особенности для каждого вида транспорта закреплены в отдельных кодексах и уставах.

Вид транспорта Что регулирует Особенности Автомобильный Устав автомобильного транспорта — Федеральный закон № 259-ФЗ Транспорт предоставляют для перевозки грузов, пассажиров и багажа. Оформляется договором фрахтования или заказ-нарядом Морской Кодекс торгового мореплавания РФ По тайм-чартеру судно предоставляют на время вместе с услугами экипажа, а по бербоут-чартеру — без экипажа и снабжения Внутренний водный Кодекс внутреннего водного транспорта РФ Судно или его часть предоставляют на один или несколько рейсов Воздушный Воздушный кодекс РФ Договор называется воздушным чартером. Воздушное судно или его часть предоставляют на один или несколько рейсов Железнодорожный Устав железнодорожного транспорта РФ Вагоны и другой подвижной состав предоставляют для транспортировки по договору перевозки, договору аренды или договору на предоставление подвижного состава

Объект перевозки

Дополнительно договоры фрахтования разделяют по объекту перевозки. Договор фрахтования может быть заключён для перевозки:

груза;

пассажиров;

багажа;

пассажиров и багажа одновременно.

У каждого объекта перевозки свои нюансы оформления. При перевозке груза существенны сведения о самом грузе, месте погрузки, маршруте, сроках и условиях подачи транспортного средства. Для пассажиров важны маршрут, место подачи, круг лиц, порядок допуска к посадке, требования к автобусу или другому транспортному средству.

Экспертное мнение При договоре фрахтования важно заранее определить, какой транспорт подаётся, куда и когда, кто отвечает за погрузку и какие документы оформляются по рейсу. Если перевозка проходит в электронном виде, порядок обмена документами лучше сразу закрепить в договоре и согласовать с контрагентом. С 1 сентября 2026 года для многих перевозочных документов действует обязательный электронный формат, поэтому бизнесу важно заранее подготовить процесс работы с ЭПД.



Транспортный ЭДО от Точка Банка помогает оформлять и обмениваться электронными перевозочными документами в одном окне, а статусы перевозки можно отслеживать там же. Сервис поддерживает обмен с контрагентами через роуминг и помогает автоматизировать заполнение ЭТрН. Дарья Жуковская Эксперт Транспортного ЭДО от Точка Банка

Базовая норма для договоров фрахтования — ст. 787 ГК РФ. В договоре фрахтования указывают, что именно предоставляет фрахтовщик и кто участвует в сделке. Фрахтовщик может предоставить всё транспортное средство или его часть. Это может быть одно или несколько транспортных средств на один или несколько рейсов.

В зависимости от вида транспорта и особенностей перевозки применяются различные нормы.

Согласно Федеральному закону от 07.06.2025 №140-ФЗ, с 1 сентября 2026 года часть перевозочных документов переводится в обязательный электронный формат. Договор фрахтования при этом может оформляться как в бумажном, так и в электронном виде. Сторонам грузоперевозки важно заранее определить, какие документы по конкретной перевозке оформляются через Транспортный ЭДО.

Правовые нормы и основания для заключения договора

Когда заказчику требуется предоставить транспортное средство или его вместимость под конкретную перевозку, заключают договор фрахтования. Договор фрахтования заключают для разных задач. Например, для разовой или регулярной перевозки груза, пассажиров или багажа. Также его используют, когда груз нужно доставить отдельным транспортным средством.

Договор нужен, если стороны хотят заранее закрепить следующую информацию:

Какое транспортное средство должно быть подано.

Где и когда оно должно быть подано.

Какой груз или каких пассажиров нужно перевезти.

По какому маршруту выполняется перевозка.

Сколько стоит предоставление транспортного средства.

Кто отвечает за погрузку, простой, повреждение груза, опоздание и замену транспортного средства.

Какие документы оформляются по рейсу.

Для грузов договор фрахтования заключают, когда заказчик хочет получить отдельное транспортное средство под свой груз или согласованную вместимость транспорта. Например, договор фрахтования используют, если нужно перевезти груз отдельной машиной без догруза. Он также подходит для перевозки товаров с определённым температурным режимом или крупногабаритного груза. Такой договор можно заключить для срочной доставки или отдельного рейса по заказу конкретного клиента.

На практике договор фрахтования заключают, когда обычной транспортной накладной или заявки на перевозку недостаточно. Например, если нужно заранее закрепить автобус за группой, согласовать список пассажиров, маршрут, время подачи, требования к водителю, ответственность за опоздание и порядок отмены рейса.

Если работа постоянная, стороны могут заключить рамочный договор, а конкретные перевозки оформлять заявками или заказ-нарядами. Главное, чтобы каждая заявка позволяла однозначно определить существенные условия конкретной перевозки.

Стороны договора фрахтования

В договоре участвуют две стороны:

Фрахтовщик — это сторона, которая предоставляет транспортное средство или его вместимость за плату Фрахтователь — это сторона, которая заказывает транспортное средство или его вместимость и оплачивает фрахт

В автомобильных перевозках фрахтовщиком обычно выступает перевозчик или транспортная компания. Это также может быть ИП с собственным или привлечённым транспортом. В некоторых случаях фрахтовщиком становится владелец автобуса, грузовика или такси, если он имеет право выполнять такие перевозки.

Фрахтователем может быть организация, ИП или физическое лицо. В грузовых перевозках это часто грузоотправитель, торговая компания, производитель, маркетплейс, экспедитор или иной заказчик перевозки. В пассажирских перевозках — компания, организатор поездки, туроператор, учреждение или частный заказчик.

В перевозке также могут участвовать другие стороны.

Сторона Что делает За что обычно отвечает Фрахтовщик Предоставляет транспорт, экипаж или водителя, обеспечивает подачу в согласованное место Подача исправного транспорта, соблюдение сроков и маршрута, замена при поломке и сохранность груза в пределах своей ответственности Фрахтователь Заказывает транспорт, сообщает маршрут, время, количество пассажиров или объём груза, оплачивает фрахт Достоверность данных, своевременная оплата и соблюдение согласованных условий использования транспорта Водитель или экипаж Управляет транспортом и выполняет рейс Соблюдение правил движения, маршрута, режима труда и отдыха, а также требований безопасности Грузоотправитель Передаёт груз к перевозке Упаковка, маркировка, подготовка груза, документы на груз и соблюдение требований к погрузке Грузополучатель Принимает груз Приёмка, выгрузка, отметки в документах и фиксация повреждений или расхождений

В договоре стороны лучше описывать не только по наименованию, но и по фактической роли. Например, одна компания может заказать перевозку, а другая оплатить её. Организацией перевозки может заниматься третья компания. При пассажирской перевозке пассажирами могут быть сотрудники или клиенты заказчика.

Чем отличаются договор фрахтования и договор перевозки

По договору перевозки перевозчик обязуется доставить конкретный груз, пассажира или багаж из пункта отправления в пункт назначения. По договору фрахтования фрахтовщик предоставляет заказчику всю или часть вместимости транспортного средства на рейс или несколько рейсов. Предмет договора — это ключевое отличие, но есть и другие.

Критерий Договор перевозки Договор фрахтования Что является главным Доставка груза, пассажира или багажа Предоставление вместимости транспорта Кто обычно заказывает Грузоотправитель, пассажир или заказчик перевозки Фрахтователь Что фиксируют Груз, маршрут, получателя и срок доставки Транспорт, вместимость, рейс, маршрут, время подачи и плату Типичный документ Транспортная накладная, билет и багажная квитанция Договор фрахтования Пример предмета Например, доставить груз из Москвы в Казань Например, предоставить автобус на 45 мест на один день

Например, если компания передаёт перевозчику коробки для доставки их покупателю — это перевозка. Если компания заказывает отдельный грузовой автомобиль для своей партии товара — это фрахтование. Например, компания может заказать машину для доставки оборудования со склада поставщика на производство.

Договор фрахтования также отличается от договора аренды автомобиля.

При фрахтовании заказчик получает транспортное средство или его часть для конкретной перевозки. При аренде заказчик получает сам автомобиль во временное владение и пользование.

Как составить договор фрахтования

Договор фрахтования должен отвечать минимум на три вопроса:

Кто предоставляет транспорт. Под какую задачу предоставляется транспорт. Что будет, если условия нарушат.

В предмете договора указывают, что фрахтовщик обязуется предоставить транспортное средство или его часть, а фрахтователь — оплатить фрахт. В договоре лучше подробно указать, какие услуги оказывает исполнитель. Одной фразы «оказать транспортные услуги» может быть недостаточно. Из-за этого стороны могут по-разному понимать условия договора: речь идёт о перевозке, аренде, экспедиции или фрахтовании.

Образец формулировки:

Фрахтовщик предоставляет фрахтователю за плату транспортное средство, указанное в договоре или заявке. Машину используют для перевозки груза по согласованному маршруту. Фрахтователь принимает транспортное средство и оплачивает его использование в сроки и порядке, указанные в договоре.

В договоре желательно прописать:

Данные фрахтовщика и фрахтователя.

Вид, тип, марку или категорию транспортного средства.

Вместимость, количество мест или объём.

Рейс, маршрут, место и время подачи.

Срок использования транспорта.

Требования к водителю или экипажу.

Порядок посадки пассажиров, погрузки или передачи багажа.

Размер фрахта и порядок оплаты.

Ответственность за опоздание, отмену, простой, повреждение транспорта или груза.

Условия замены транспортного средства.

Порядок привлечения субподрядчиков.

Документы, которые оформляют по рейсу.

Порядок расторжения договора.

Для регулярной работы часто используют один рамочный договор и оформляют заявки для каждого заказа. В рамочном договоре закрепляют общие условия, ответственность, порядок обмена документами и оплаты. В заявке указывают конкретный рейс: дату, маршрут, груз, автомобиль, водителя, стоимость и контакты ответственных лиц.

Требования к оформлению договора фрахтования

Для договора фрахтования важна не только сама договорённость, но и форма.

По автомобильным грузовым перевозкам допускается оформление задачи в виде заказ-наряда, если стороны не согласовали иное. Для пассажиров и багажа по заказу договор заключается в письменной форме, а при отсутствии необходимости в систематических перевозках может оформляться заказ-нарядом.

В документе важно указать сведения, по которым можно точно понять, кто, кому, какой транспорт и на каких условиях предоставляет. Для автобуса лучше указать марку, модель, государственный номер, количество мест и иные существенные характеристики.

Для договоров с предпринимателями или компаниями указывают реквизиты сторон: наименование или ФИО, ИНН, ОГРН или ОГРНИП, адрес, банковские данные и контактные лица. Если документ подписывает представитель, нужна доверенность или иной документ о полномочиях.

Перевозочные документы нужно оформлять в электронном формате. В договоре указывают, через какого оператора ИС ЭПД стороны передают документы. Также прописывают, кто их подписывает и какие электронные подписи использует. Отдельно указывают, как подтверждаются полномочия сотрудников.

Важно: оформлять электронные перевозочные документы с 1 сентября 2026 года — это обязанность, а не право участников перевозки. В обязательный электронный вид перешли транспортная накладная, заказ и заявка на перевозку и экспедиторские документы. Минтранс своими приказами № 262, № 391 и № 115 утвердил несколько исключений, в которых возможно оформление на бумаге, –но они касаются малой части перевозок.

Как начать обмен ЭПД

С 1 сентября 2026 года отдельные перевозочные и экспедиторские документы должны оформляться в электронном виде. Это касается прежде всего транспортных накладных, заказов и заявок, экспедиторских документов, железнодорожных и авиационных грузовых накладных.

Договор фрахтования не входит в перечень обязательных электронных документов. Поэтому и после 1 сентября 2026 года его можно оформлять как в электронном, так и в бумажном виде. При этом компаниям важно учитывать электронный документооборот: заявки, заказ-наряды, накладные, акты, путевые листы и другие документы нужно оформлять в форме, которую признают контрагенты, налоговые органы и участники перевозки.

Чтобы начать работу с электронными перевозочными документами, необходимо:

Получить квалифицированную электронную подпись.

Выбрать аккредитованного оператора ИС ЭПД.

Настроить роли участников перевозки.

Согласовать с контрагентами порядок обмена.

Чтобы работать с перевозками в электронном формате через Точка Банк, достаточно подключить Транспортный ЭДО и настроить обмен документами.

Штрафы за нарушение договора фрахтования

Ответственность складывается из закона и условий самого договора. Закон устанавливает базовые последствия для ряда нарушений, а стороны могут дополнительно согласовать неустойку, порядок возмещения убытков и специальные штрафы.

Законные штрафы и неустойки применяются, когда их прямо предусматривает транспортное законодательство или КоАП РФ. Например, по Уставу автомобильного транспорта, если фрахтовщик не предоставил транспортное средство, предусмотренное договором фрахтования, он должен выплатить фрахтователю штраф в размере 20% платы за пользование транспортным средством. Договор может предусматривать другой размер штрафа. Фрахтователь также может требовать возмещения убытков с фрахтовщика.

Если транспорт для заказной перевозки пассажиров подан с опозданием или не соответствует условиям договора, это считается непредоставлением транспорта. В такой ситуации фрахтователь вправе отказаться от договора и взыскать штраф.

Стороны также могут согласовать дополнительные штрафы при подписании договора. Это, например:

Сверхнормативный простой на погрузке или выгрузке.

Несвоевременная оплата.

Подача транспорта без согласованных характеристик.

Нарушение температурного режима.

Отсутствие обязательных документов.

Повреждение транспортного средства при погрузке.

Перегруз или неправильное размещение груза.

Самовольное изменение маршрута и иные нарушения.

Штрафы должны быть разумными и соразмерными — слишком жёсткую неустойку иногда можно снизить в суде в случае возникновения спора.

Типовые ошибки в договоре фрахтования

Главная ошибка — назвать документ договором фрахтования, но по содержанию составить договор перевозки или аренды транспорта. Название само по себе не меняет сути документа, важны реальные обязанности сторон.

Вторая ошибка — не указать конкретное транспортное средство, ограничившись общей формулировкой «предоставить транспорт». Необходимо точно специфицировать транспорт, например указав грузовой автомобиль определённой грузоподъёмности, судно нужной вместимости или другой понятный параметр.

Третья ошибка — не закрепить маршрут и место подачи. Из-за этого возникают споры, считается ли транспорт поданным, кто виноват в опоздании и должен ли заказчик оплачивать простой.

Договор должен защищать обе стороны, поэтому отсутствие ответственности заказчика — ошибка. Например, если заказчик отменил поездку за два часа до подачи транспорта, фрахтовщик может понести расходы. Поэтому лучше заранее прописать штрафы и порядок уведомления для всех сторон.

Чтобы не составлять документ с нуля, необходимо скачать готовый бланк договора фрахтования. Перед подписанием бланк нужно адаптировать под конкретную перевозку, вид транспорта и договорённости сторон.