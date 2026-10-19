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Договор фрахтования транспортного средства: что это, виды, стороны и образец

Договор фрахтования используют, когда заказчику нужно транспортное средство или часть его вместимости для конкретной задачи. Эксперт Транспортного ЭДО Дарья Жуковская вместе с Точка Банком расскажет о видах договоров фрахтования и их участниках. Также объяснит, чем договор фрахтования отличается от договора перевозки груза.

19.10.2026
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Коротко
Фрахт — это плата за перевозку груза согласно договору.
Договор фрахтования — это соглашение, по которому фрахтовщик за плату предоставляет фрахтователю всё транспортное средство или его часть. Его используют для перевозки грузов, пассажиров или багажа.
Простыми словами, заказчик оплачивает не отдельное место или отдельную отправку, а использование транспортного средства или его вместимости под свою задачу.
Главные стороны договора — фрахтовщик и фрахтователь. Фрахтовщик предоставляет транспорт, а фрахтователь заказывает его и оплачивает фрахт.

Что такое договор фрахтования транспортного средства

Договор фрахтования транспортного средства — это соглашение между двумя сторонами. Одна сторона за плату предоставляет другой всё транспортное средство или его часть для перевозки груза, пассажиров или багажа. Перевозка может проходить в рамках одного или нескольких рейсов.

То есть фрахтование это когда заказчик оплачивает не отдельное место и не отдельную услугу доставки, а использование транспортной вместимости под свою перевозку. В договоре заранее фиксируют, куда, когда и какое транспортное средство подаётся, а также информацию о маршруте, для какого груза или каких пассажиров и сколько это стоит.

Главная особенность — предмет договора не просто доставка отдельного груза или пассажира, а предоставление транспорта или его части для перевозки. 

Виды договора фрахтования

Вид договора фрахтования зависит от транспорта, цели перевозки и того, что именно получает заказчик. Всё транспортное средство, его часть, рейс или пользование на срок.

Вид договораОсобенности
Фрахтование на один рейсТранспорт предоставляют под конкретную поездку или перевозку
Фрахтование на несколько рейсовСтороны заранее согласуют несколько поездок
Фрахтование всей вместимостиЗаказчик получает всё транспортное средство для своей задачи
Фрахтование части вместимостиЗаказчику предоставляют не весь транспорт, а часть места

По ст. 787 ГК РФ при фрахтовании перевозку всегда выполняет фрахтовщик своим экипажем, поэтому экипаж — обычное условие такого договора, а не отдельный вид. Если транспорт передают во временное владение и пользование, это уже не фрахтование, а аренда — с экипажем по ст. 632 ГК РФ или без экипажа по ст. 642 ГК РФ. Разница в том, кто управляет перевозкой: при фрахтовании заказчик получает вместимость транспорта, а при аренде сам распоряжается машиной.

Фрахтование на разных видах транспорта

Общее определение договора фрахтования дано в ст. 787 ГК РФ, а особенности для каждого вида транспорта закреплены в отдельных кодексах и уставах.

Вид транспортаЧто регулируетОсобенности
АвтомобильныйУстав автомобильного транспорта — Федеральный закон № 259-ФЗТранспорт предоставляют для перевозки грузов, пассажиров и багажа. Оформляется договором фрахтования или заказ-нарядом
МорскойКодекс торгового мореплавания РФПо тайм-чартеру судно предоставляют на время вместе с услугами экипажа, а по бербоут-чартеру — без экипажа и снабжения
Внутренний водныйКодекс внутреннего водного транспорта РФСудно или его часть предоставляют на один или несколько рейсов
ВоздушныйВоздушный кодекс РФДоговор называется воздушным чартером. Воздушное судно или его часть предоставляют на один или несколько рейсов
Железнодорожный Устав железнодорожного транспорта РФВагоны и другой подвижной состав предоставляют для транспортировки по договору перевозки, договору аренды или договору на предоставление подвижного состава 

Объект перевозки

Дополнительно договоры фрахтования разделяют по объекту перевозки. Договор фрахтования может быть заключён для перевозки:

  • груза;
  • пассажиров;
  • багажа;
  • пассажиров и багажа одновременно.

У каждого объекта перевозки свои нюансы оформления. При перевозке груза существенны сведения о самом грузе, месте погрузки, маршруте, сроках и условиях подачи транспортного средства. Для пассажиров важны маршрут, место подачи, круг лиц, порядок допуска к посадке, требования к автобусу или другому транспортному средству.

Экспертное мнение

При договоре фрахтования важно заранее определить, какой транспорт подаётся, куда и когда, кто отвечает за погрузку и какие документы оформляются по рейсу. Если перевозка проходит в электронном виде, порядок обмена документами лучше сразу закрепить в договоре и согласовать с контрагентом. С 1 сентября 2026 года для многих перевозочных документов действует обязательный электронный формат, поэтому бизнесу важно заранее подготовить процесс работы с ЭПД.


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Дарья ЖуковскаяДарья Жуковская
Дарья ЖуковскаяЭксперт Транспортного ЭДО от Точка Банка

Законодательные основы

Базовая норма для договоров фрахтования — ст. 787 ГК РФ. В договоре фрахтования указывают, что именно предоставляет фрахтовщик и кто участвует в сделке. Фрахтовщик может предоставить всё транспортное средство или его часть. Это может быть одно или несколько транспортных средств на один или несколько рейсов.

В зависимости от вида транспорта и особенностей перевозки применяются различные нормы.

СфераОсновные нормы
Автомобильные перевозки пассажиров и багажа по заказуСт. 27 Устава автомобильного транспорта
Ответственность при автомобильных перевозкахСт. 29, 34 и 35 Устава автомобильного транспорта
Морские перевозкиКодекс торгового мореплавания РФ
Воздушные чартерыВоздушный кодекс РФ и Правила воздушных перевозок

Согласно Федеральному закону от 07.06.2025 №140-ФЗ, с 1 сентября 2026 года часть перевозочных документов переводится в обязательный электронный формат. Договор фрахтования при этом может оформляться как в бумажном, так и в электронном виде. Сторонам грузоперевозки важно заранее определить, какие документы по конкретной перевозке оформляются через Транспортный ЭДО.

Правовые нормы и основания для заключения договора

Когда заказчику требуется предоставить транспортное средство или его вместимость под конкретную перевозку, заключают договор фрахтования. Договор фрахтования заключают для разных задач. Например, для разовой или регулярной перевозки груза, пассажиров или багажа. Также его используют, когда груз нужно доставить отдельным транспортным средством.

Договор нужен, если стороны хотят заранее закрепить следующую информацию: 

  • Какое транспортное средство должно быть подано.
  • Где и когда оно должно быть подано.
  • Какой груз или каких пассажиров нужно перевезти.
  • По какому маршруту выполняется перевозка.
  • Сколько стоит предоставление транспортного средства.
  • Кто отвечает за погрузку, простой, повреждение груза, опоздание и замену транспортного средства.
  • Какие документы оформляются по рейсу.

Для грузов договор фрахтования заключают, когда заказчик хочет получить отдельное транспортное средство под свой груз или согласованную вместимость транспорта. Например, договор фрахтования используют, если нужно перевезти груз отдельной машиной без догруза. Он также подходит для перевозки товаров с определённым температурным режимом или крупногабаритного груза. Такой договор можно заключить для срочной доставки или отдельного рейса по заказу конкретного клиента.

На практике договор фрахтования заключают, когда обычной транспортной накладной или заявки на перевозку недостаточно. Например, если нужно заранее закрепить автобус за группой, согласовать список пассажиров, маршрут, время подачи, требования к водителю, ответственность за опоздание и порядок отмены рейса.

Если работа постоянная, стороны могут заключить рамочный договор, а конкретные перевозки оформлять заявками или заказ-нарядами. Главное, чтобы каждая заявка позволяла однозначно определить существенные условия конкретной перевозки. 

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Стороны договора фрахтования

В договоре участвуют две стороны: 

  1. Фрахтовщик — это сторона, которая предоставляет транспортное средство или его вместимость за плату
  2. Фрахтователь — это сторона, которая заказывает транспортное средство или его вместимость и оплачивает фрахт

В автомобильных перевозках фрахтовщиком обычно выступает перевозчик или транспортная компания. Это также может быть ИП с собственным или привлечённым транспортом. В некоторых случаях фрахтовщиком становится владелец автобуса, грузовика или такси, если он имеет право выполнять такие перевозки.

Фрахтователем может быть организация, ИП или физическое лицо. В грузовых перевозках это часто грузоотправитель, торговая компания, производитель, маркетплейс, экспедитор или иной заказчик перевозки. В пассажирских перевозках — компания, организатор поездки, туроператор, учреждение или частный заказчик.

В перевозке также могут участвовать другие стороны.

СторонаЧто делаетЗа что обычно отвечает
ФрахтовщикПредоставляет транспорт, экипаж или водителя, обеспечивает подачу в согласованное местоПодача исправного транспорта, соблюдение сроков и маршрута, замена при поломке и сохранность груза в пределах своей ответственности
ФрахтовательЗаказывает транспорт, сообщает маршрут, время, количество пассажиров или объём груза, оплачивает фрахтДостоверность данных, своевременная оплата и соблюдение согласованных условий использования транспорта
Водитель или экипажУправляет транспортом и выполняет рейсСоблюдение правил движения, маршрута, режима труда и отдыха, а также требований безопасности
ГрузоотправительПередаёт груз к перевозкеУпаковка, маркировка, подготовка груза, документы на груз и соблюдение требований к погрузке
ГрузополучательПринимает грузПриёмка, выгрузка, отметки в документах и фиксация повреждений или расхождений

В договоре стороны лучше описывать не только по наименованию, но и по фактической роли. Например, одна компания может заказать перевозку, а другая оплатить её. Организацией перевозки может заниматься третья компания. При пассажирской перевозке пассажирами могут быть сотрудники или клиенты заказчика.

Чем отличаются договор фрахтования и договор перевозки

По договору перевозки перевозчик обязуется доставить конкретный груз, пассажира или багаж из пункта отправления в пункт назначения. По договору фрахтования фрахтовщик предоставляет заказчику всю или часть вместимости транспортного средства на рейс или несколько рейсов. Предмет договора — это ключевое отличие, но есть и другие.

КритерийДоговор перевозкиДоговор фрахтования
Что является главнымДоставка груза, пассажира или багажаПредоставление вместимости транспорта
Кто обычно заказываетГрузоотправитель, пассажир или заказчик перевозкиФрахтователь
Что фиксируютГруз, маршрут, получателя и срок доставкиТранспорт, вместимость, рейс, маршрут, время подачи и плату
Типичный документТранспортная накладная, билет и багажная квитанцияДоговор фрахтования
Пример предметаНапример, доставить груз из Москвы в КазаньНапример, предоставить автобус на 45 мест на один день

Например, если компания передаёт перевозчику коробки для доставки их покупателю — это перевозка. Если компания заказывает отдельный грузовой автомобиль для своей партии товара — это фрахтование. Например, компания может заказать машину для доставки оборудования со склада поставщика на производство.

Договор фрахтования также отличается от договора аренды автомобиля.

При фрахтовании заказчик получает транспортное средство или его часть для конкретной перевозки. При аренде заказчик получает сам автомобиль во временное владение и пользование.

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Как составить договор фрахтования

Договор фрахтования должен отвечать минимум на три вопроса:

  1. Кто предоставляет транспорт.
  2. Под какую задачу предоставляется транспорт.
  3. Что будет, если условия нарушат.

В предмете договора указывают, что фрахтовщик обязуется предоставить транспортное средство или его часть, а фрахтователь — оплатить фрахт. В договоре лучше подробно указать, какие услуги оказывает исполнитель. Одной фразы «оказать транспортные услуги» может быть недостаточно. Из-за этого стороны могут по-разному понимать условия договора: речь идёт о перевозке, аренде, экспедиции или фрахтовании.

Образец формулировки:

Фрахтовщик предоставляет фрахтователю за плату транспортное средство, указанное в договоре или заявке. Машину используют для перевозки груза по согласованному маршруту. Фрахтователь принимает транспортное средство и оплачивает его использование в сроки и порядке, указанные в договоре. 

В договоре желательно прописать:

  • Данные фрахтовщика и фрахтователя.
  • Вид, тип, марку или категорию транспортного средства.
  • Вместимость, количество мест или объём.
  • Рейс, маршрут, место и время подачи.
  • Срок использования транспорта.
  • Требования к водителю или экипажу.
  • Порядок посадки пассажиров, погрузки или передачи багажа.
  • Размер фрахта и порядок оплаты.
  • Ответственность за опоздание, отмену, простой, повреждение транспорта или груза.
  • Условия замены транспортного средства.
  • Порядок привлечения субподрядчиков.
  • Документы, которые оформляют по рейсу.
  • Порядок расторжения договора.

Для регулярной работы часто используют один рамочный договор и оформляют заявки для каждого заказа. В рамочном договоре закрепляют общие условия, ответственность, порядок обмена документами и оплаты. В заявке указывают конкретный рейс: дату, маршрут, груз, автомобиль, водителя, стоимость и контакты ответственных лиц.

Требования к оформлению договора фрахтования

Для договора фрахтования важна не только сама договорённость, но и форма. 

По автомобильным грузовым перевозкам допускается оформление задачи в виде заказ-наряда, если стороны не согласовали иное. Для пассажиров и багажа по заказу договор заключается в письменной форме, а при отсутствии необходимости в систематических перевозках может оформляться заказ-нарядом.

В документе важно указать сведения, по которым можно точно понять, кто, кому, какой транспорт и на каких условиях предоставляет. Для автобуса лучше указать марку, модель, государственный номер, количество мест и иные существенные характеристики.

Для договоров с предпринимателями или компаниями указывают реквизиты сторон: наименование или ФИО, ИНН, ОГРН или ОГРНИП, адрес, банковские данные и контактные лица. Если документ подписывает представитель, нужна доверенность или иной документ о полномочиях.

Перевозочные документы нужно оформлять в электронном формате. В договоре указывают, через какого оператора ИС ЭПД стороны передают документы. Также прописывают, кто их подписывает и какие электронные подписи использует. Отдельно указывают, как подтверждаются полномочия сотрудников.

Важно: оформлять электронные перевозочные документы с 1 сентября 2026 года — это обязанность, а не право участников перевозки. В обязательный электронный вид перешли транспортная накладная, заказ и заявка на перевозку и экспедиторские документы. Минтранс своими приказами № 262, № 391 и № 115 утвердил несколько исключений, в которых возможно оформление на бумаге, –но они касаются малой части перевозок. 

Как начать обмен ЭПД

С 1 сентября 2026 года отдельные перевозочные и экспедиторские документы должны оформляться в электронном виде. Это касается прежде всего транспортных накладных, заказов и заявок, экспедиторских документов, железнодорожных и авиационных грузовых накладных.

Что такое ЭПД и как бизнесу с ними работать

Договор фрахтования не входит в перечень обязательных электронных документов. Поэтому и после 1 сентября 2026 года его можно оформлять как в электронном, так и в бумажном виде. При этом компаниям важно учитывать электронный документооборот: заявки, заказ-наряды, накладные, акты, путевые листы и другие документы нужно оформлять в форме, которую признают контрагенты, налоговые органы и участники перевозки.

Чтобы начать работу с электронными перевозочными документами, необходимо:

  • Получить квалифицированную электронную подпись.
  • Выбрать аккредитованного оператора ИС ЭПД.
  • Настроить роли участников перевозки.
  • Согласовать с контрагентами порядок обмена.

Чтобы работать с перевозками в электронном формате через Точка Банк, достаточно подключить Транспортный ЭДО и настроить обмен документами.

Как получить электронную подпись

Штрафы за нарушение договора фрахтования

Ответственность складывается из закона и условий самого договора. Закон устанавливает базовые последствия для ряда нарушений, а стороны могут дополнительно согласовать неустойку, порядок возмещения убытков и специальные штрафы.

Законные штрафы и неустойки применяются, когда их прямо предусматривает транспортное законодательство или КоАП РФ. Например, по Уставу автомобильного транспорта, если фрахтовщик не предоставил транспортное средство, предусмотренное договором фрахтования, он должен выплатить фрахтователю штраф в размере 20% платы за пользование транспортным средством. Договор может предусматривать другой размер штрафа. Фрахтователь также может требовать возмещения убытков с фрахтовщика.

Если транспорт для заказной перевозки пассажиров подан с опозданием или не соответствует условиям договора, это считается непредоставлением транспорта. В такой ситуации фрахтователь вправе отказаться от договора и взыскать штраф.

Стороны также могут согласовать дополнительные штрафы при подписании договора. Это, например:

  • Сверхнормативный простой на погрузке или выгрузке.
  • Несвоевременная оплата.
  • Подача транспорта без согласованных характеристик.
  • Нарушение температурного режима.
  • Отсутствие обязательных документов.
  • Повреждение транспортного средства при погрузке.
  • Перегруз или неправильное размещение груза.
  • Самовольное изменение маршрута и иные нарушения.

Штрафы должны быть разумными и соразмерными — слишком жёсткую неустойку иногда можно снизить в суде в случае возникновения спора.

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Типовые ошибки в договоре фрахтования

Главная ошибка — назвать документ договором фрахтования, но по содержанию составить договор перевозки или аренды транспорта. Название само по себе не меняет сути документа, важны реальные обязанности сторон.

Вторая ошибка — не указать конкретное транспортное средство, ограничившись общей формулировкой «предоставить транспорт». Необходимо точно специфицировать транспорт, например указав грузовой автомобиль определённой грузоподъёмности, судно нужной вместимости или другой понятный параметр.

Третья ошибка — не закрепить маршрут и место подачи. Из-за этого возникают споры, считается ли транспорт поданным, кто виноват в опоздании и должен ли заказчик оплачивать простой.

Договор должен защищать обе стороны, поэтому отсутствие ответственности заказчика — ошибка. Например, если заказчик отменил поездку за два часа до подачи транспорта, фрахтовщик может понести расходы. Поэтому лучше заранее прописать штрафы и порядок уведомления для всех сторон.

Чтобы не составлять документ с нуля, необходимо скачать готовый бланк договора фрахтования. Перед подписанием бланк нужно адаптировать под конкретную перевозку, вид транспорта и договорённости сторон. 

Образец договора фрахтования поможет понять, как может выглядеть заполненный бланк на практике. Его можно использовать как основу при подготовке собственного документа. Но не стоит копировать образец без изменений — условия договора нужно проверить и адаптировать под конкретную сделку.

Вопросы по теме

Кто такой фрахтовщик и фрахтователь?

Фрахтовщик — это сторона, которая предоставляет транспортное средство или его вместимость. 


Фрахтователь — заказчик, который использует транспорт для своей задачи и оплачивает фрахт.

Кто несёт ответственность за безопасность?

За безопасность перевозки в своей части отвечает фрахтовщик. Он обязан предоставить исправное транспортное средство, квалифицированного водителя или экипаж и соблюдать обязательные требования к перевозке.

Какие обязательные условия должны быть в договоре фрахтования?

В договоре как минимум нужно указать стороны, предмет договора, транспортное средство или его тип, вместимость, маршрут, место и время подачи, срок использования, стоимость, порядок оплаты и ответственность сторон.

Как правильно оформить договор фрахтования для ИП?

Если предприниматель выступает фрахтовщиком или фрахтователем, в договоре указывают его ФИО, статус индивидуального предпринимателя, ОГРНИП, ИНН, адрес и банковские реквизиты.


В преамбуле можно использовать такую формулировку: «Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, ОГРНИП ___, ИНН ___, действующий на основании государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, …».


Если документ подписывает представитель предпринимателя, нужно указать доверенность.

Нужен ли договор фрахтования при заказе автомобиля с водителем?

Да, если это фрахт и заказчик получает транспортное средство с водителем под свой маршрут, срок или рейс.

Какие требования к срокам перевозки, маршруту и использованию ТС в договоре?

Сроки, маршрут и порядок использования транспорта нужно описывать максимально конкретно. 


Обычно указывают дату и время подачи, адрес подачи, промежуточные точки и конечный пункт. Также в документ можно включить время ожидания, допустимые отклонения от маршрута, порядок согласования изменений и последствия опоздания.


Если маршрут может измениться, то заранее прописывают условия, кто вправе его менять, как это согласуется и влияет ли изменение на цену.

Какие документы необходимы помимо договора?

Набор документов зависит от вида перевозки. Обычно помимо договора необходимы заказ-наряд, заявка, документы на транспорт, документы водителя, акт оказанных услуг, счёт, УПД или иной закрывающий документ.


При грузовых перевозках дополнительно могут использоваться транспортная накладная, экспедиторские документы, складские документы, доверенности и документы на груз.

Какая ответственность за повреждение ТС или груза при фрахтовании?

Ответственность зависит от того, кто виноват и какие обязанности закреплены в договоре.


При перевозке груза отдельно прописывают условия: кто отвечает за упаковку, погрузку, крепление, сопровождение, температурный режим и приёмку.


Если транспорт повреждён по вине сотрудников или представителей фрахтователя, расходы могут быть возложены на фрахтователя. Если повреждение возникло из-за неисправности транспорта, ошибки водителя или нарушения правил перевозки, ответственность может быть на фрахтовщике.

Можно ли привлекать третьих лиц по договору фрахтования?

Можно, если это прямо не запрещено условиями соглашения между сторонами.


Чтобы избежать споров, в договоре стоит отдельно прописать возможность привлечения третьих лиц и ответственность фрахтовщика за их действия. Например: «Фрахтовщик вправе привлекать третьих лиц к исполнению договора, при этом несёт перед фрахтователем ответственность за их действия как за свои собственные».

Какие налоги и отчётность для ИП при работе по договорам фрахтования?

Налоги и отчётность зависят от налогового режима ИП. Доходы по договору фрахтования обычно учитывают как доходы от предпринимательской деятельности. Расходы можно учесть, если выбранный налоговый режим позволяет это сделать и у предпринимателя есть подтверждающие документы.

Как расторгнуть договор фрахтования досрочно и какие штрафы за это?

Порядок расторжения и штрафы прописываются в договоре. Обычно указывают срок и форму уведомления, размер штрафа при поздней отмене, компенсацию фактических расходов и случаи, когда стороны могут отказаться от договора без штрафа.


Согласно Уставу автомобильного транспорта, фрахтователь вправе отказаться от договора и потребовать уплаты штрафа, если фрахтовщик не предоставил транспортное средство, подал его с опозданием или предоставленный транспорт не соответствует условиям договора.

Какие требования к экипажу при фрахте?

Требования зависят от вида транспорта и перевозки. Базово для автомобильной перевозки водитель должен иметь водительское удостоверение нужной категории, допуск к управлению транспортом, соблюдать режим труда и отдыха и правила безопасности. 


Для отдельных перевозок могут потребоваться дополнительные допуски, медосмотры, инструктажи, документы по транспортной безопасности или специальные разрешения.

Допускается ли фрахтование части вместимости транспортного средства или только всей?

Согласно ст. 787 ГК РФ, допускается фрахтование как всего ТС, так и части вместимости транспортного средства.

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