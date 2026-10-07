Коротко Базовый комплект обычно включает транспортную накладную, водительское удостоверение, СТС на автомобиль и полис ОСАГО.

В перевозках грузов нет универсального набора документов, который подошёл бы во всех ситуациях. Перечень документов зависит от груза, маршрута и способа перевозки. Важно, кто перевозит груз: сам отправитель или сторонний перевозчик. Имеет значение и направление — по России или за её пределы. Для некоторых видов товаров также нужны специальные разрешения.

Какие документы нужны для перевозки груза

Документы на перевозку груза — это не просто формальный пакет документов для водителя или бухгалтерии. От них зависит, примут ли товар, закроют ли перевозку без спора и не появятся ли потом лишние вопросы у налоговой, контрагента или перевозчика.

Чтобы определить, какие документы нужны для перевозки груза, необходимо исходить из ситуации:

кто везёт;

что именно везут;

по какой схеме оформлена перевозка.

Также необходимо оценить специфику груза. Например, для продукции с ветеринарным или фитосанитарным контролем чаще всего требуются дополнительные документы.

На практике удобнее разделить пакет необходимых документов на несколько частей:

Документы на груз.

Документы перевозчика.

Документы для водителя.

Документы на транспортное средство.

Стандартного пакета, который бы подошёл всем и во всех случаях, не существует — при подготовке документов для перевозки груза важно учитывать особенности конкретной перевозки.

Общий перечень документов

Транспортная накладная (ТН) — основной документ при перевозке по России, но он никогда не является единственным. Помимо ТН к обязательным документам относятся СТС на автомобиль, а если есть прицеп — СТС и на прицеп, а также полис ОСАГО в бумажном или электронном виде.

Дополнительно требуется водительское удостоверение соответствующей категории.

С 1 сентября 2026 года транспортная накладная по общему правилу оформляется только в электронном виде через оператора ИС ЭПД. Например, ЭТрН можно оформить в Транспортном ЭДО от Точка Банка.

Обязательный перечень документов на практике часто расширяется следующими документами, используемыми в зависимости от ситуации:

Товарная накладная, УПД или другой документ на отгрузку.

Счёт-фактура, если она оформляется отдельно.

Договор перевозки или заявка.

Доверенность, если водитель действует от имени организации при сдаче или получении груза.

Дополнительные сопроводительные документы, если того требует вид груза.

Дополнительно могут потребоваться упаковочный лист или сертификат соответствия. Их оформляют тогда, когда это продиктовано типом товара, условиями договора или требованиями получателя.

На практике лучше отталкиваться не от общего списка, а от особенностей конкретной перевозки груза.

В работе чаще всего используют три документа — транспортную накладную (ТН), товарно-транспортную накладную (ТТН), ТОРГ-12 и универсальный передаточный документ (УПД). Дополнительно к этому добавляются специальные документы, если груз, например, опасный.

Транспортная накладная (ТН)

Транспортная накладная нужна во всех случаях, когда речь идёт о перевозке груза автомобильным транспортом. Это основной обязательный перевозочный документ, в котором указывают отправителя, перевозчика, получателя, сведения о грузе, адреса погрузки и выгрузки, данные по местам, весу и другие условия перевозки.

Пример транспортной накладной для перевозки груза

ТН отвечает на вопрос, что именно передали в перевозку, кто это везёт и куда груз должен быть доставлен.

Для бизнеса это один из ключевых документов на груз. По нему в дальнейшем подтверждают сам факт перевозки, сверяют условия рейса, а в спорной ситуации смотрят, в каком объёме и на каких условиях груз был принят к доставке.

Товарно-транспортная накладная (ТТН)

Товарно-транспортная накладная (ТТН) активно используется в логистике, так как сочетает в себе товарную и транспортную часть, но на практике ТТН не всегда обязательна.

Пример товарно-транспортной накладной для перевозки груза

Если перевозка оформлена транспортной накладной, а передача товара подтверждена отдельным документом, например УПД или ТОРГ-12, этого во многих случаях достаточно и ТТН не требуется.

В формализованном виде передаются только УПД и счёт-фактура. Товарную накладную ТОРГ-12 или акт можно отправить в ЭДО лишь как неформализованный документ, без утверждённого формата.

Каждая компания решает самостоятельно, требуется ли товарно-транспортная накладная для внутренних процессов. Например, в одной компании ТТН будет актуальна, так как документ по-прежнему остаётся рабочим документом, встроенным в учёт и внутренние процессы. Для другой это избыточная форма, которую дублируют разделённые документы.

В качестве товарно-транспортной накладной обычно используют унифицированную форму №1-Т, но бизнес может разработать свою.

Товарная накладная (ТОРГ-12)

Товарная накладная, или ТОРГ-12, — это документ на отпуск товара. Он нужен не для самой перевозки, а для подтверждения передачи товарно-материальных ценностей от одной стороны другой.

Пример товарной накладной ТОРГ-12 для перевозки груза

В нём фиксируют номенклатуру, количество, единицы измерения и другие товарные сведения. ТОРГ-12 используют при отгрузке товара, то есть саму перевозку он не оформляет, но сопровождает движение груза в составе общего пакета документов.

Для работы используют форму ТОРГ-12 из постановления Госкомстата РФ от 25.12.1998 №132. С 2013 года унифицированный бланк не обязателен — компания вправе изменить его или разработать свою форму, если в ней есть все обязательные реквизиты первичного документа.

Важно: ТОРГ-12 не заменяет транспортную накладную, если груз перевозит сторонняя транспортная компания, — это два разных документа, решающих разные задачи.

Счёт-фактура

Счёт-фактура нужен для налогового учёта и расчётов по НДС. Саму перевозку документ не подтверждает, но в составе общего пакета играет важную роль.

На практике проблемы чаще возникают не из-за отсутствия счёта-фактуры, а из-за расхождений между ним и другими документами. Например, в отгрузочных одна номенклатура, а в расчётных другая.

Поэтому счёт-фактуру чаще всего оформляют одновременно с остальными бумагами, как часть общей логики документооборота по поставке.

Универсальный передаточный документ

Универсальный передаточный документ (УПД) позволяет сократить количество бумажных форм и упростить документооборот при передаче товара. Если в договоре не прописано отдельное использование ТОРГ-12, то УПД может заменить этот документ и счёт-фактуру.

УПД нужен не только для передачи товара, но и для представления уплаченной суммы НДС к вычету впоследствии, поэтому необходимость его оформления связана сразу с несколькими факторами.

Важно: УПД не заменяет транспортную накладную и не подменяет собой документы на перевозку груза. УПД подтверждает передачу товара между продавцом и покупателем, а транспортная накладная подтверждает, что груз принят к перевозке и доставляется перевозчиком.

Спецификации и упаковочные листы

Спецификации и упаковочные листы особенно часто используются при международных перевозках, но могут помочь и при доставке груза в пределах страны. Отдельная спецификация особенно актуальна для многономенклатурной поставки, сборного груза и других ситуаций, где документ позволяет подробно расписать состав поставки.

Упаковочный лист позволяет легко проверить, что находится в каждом месте и как груз распределён по упаковке. Например, в документе отражают, сколько коробок на палете, какие именно товары в поставке и другую информацию.

Документы перевозчика

Документы перевозчика связаны не с товаром, а с организацией самой перевозки. Перевозчик — сторона договора перевозки, которая принимает груз у грузоотправителя и отвечает за его доставку и выдачу грузополучателю. Его документы подтверждают условия договора, приём и сдачу груза, а также право выпустить машину и водителя на линию.

Договор перевозки

Договор перевозки нужен для того, чтобы зафиксировать основные условия работы между сторонами:

кто везёт;

кто оплачивает;

в какие сроки подаётся транспорт;

кто отвечает за погрузку и разгрузку;

как учитывается простой;

другие условия работы.

На практике некоторые компании заключают один договор с перевозчиком, который действует для всех последующих поставок. Это значит, что отдельный договор для каждой поставки необязателен. В этом случае обычно заключают рамочный договор, а уже под конкретные рейсы оформляют отдельные заявки.

Заявка (заказ-наряд)

Заявка — это документ под конкретную перевозку, в котором прописывают дату подачи машины, маршрут, параметры груза, требования к кузову, температурному режиму, срокам и стоимости.

Именно заявка связывает общие условия договора с реальным рейсом. В обычной работе логисты чаще ориентируются именно на заявку, потому что там зафиксированы все прикладные детали по конкретной перевозке.

Экспедиторские документы

Если в цепочке есть экспедитор, то необходимы дополнительные документы:

поручение экспедитору;

экспедиторская расписка;

складская расписка.

Экспедиторские документы показывают, кто и в какой момент отвечает за груз, кто организует перевозку, на каких условиях работает с клиентом и где начинается зона ответственности экспедитора.

Сопроводительная ведомость

Сопроводительная ведомость — это специальный документ для контейнерной перевозки груза автомобильным транспортом. Она нужна не для каждого груза, а только в тех случаях, когда груз перевозится в контейнере.

Для обычной перевозки без контейнера сопроводительная ведомость не оформляется.

Документы для водителя

Без документов водителя перевозку организовать невозможно. При этом часть из них должен иметь при себе сам водитель.

Водительское удостоверение (ВУ)

Базовое требование при перевозке груза — у водителя должно быть действующее водительское удостоверение соответствующей категории.

Согласно действующим нормам, информация о водительском удостоверении вносится в путевой лист, поэтому ответственный за выпуск рейса фактически обязан убедиться в наличии подходящего ВУ.

Путевой лист

Путевой лист (ПЛ) — обязательный документ для всех организаций и ИП, которые перевозят грузы на своём транспорте или на транспорте организации.

Пример путевого листа для грузового автомобиля

Путевой лист подтверждает выпуск автомобиля на линию, содержит сведения о рейсе, водителе, маршруте, пробеге и других параметрах, которые важны для внутренних процессов компании и для контроля работы транспорта.

Для собственников автопарка и перевозчиков путевой лист — один из базовых документов, которые входят в обязательный пакет.

Как основу путевого листа для грузового транспорта используют форму 4-С или форму 4-П с доработками реквизитов с учётом приказа Минтранса от 28.09.2022 №390.

Электронный путевой лист в перечень документов, которые с 1 сентября 2026 года оформляются только электронно, не входит. Исключение — отдельные перевозки маркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, в этом случае путевой лист оформляется обязательно в электронном виде.

Доверенность

Доверенность нужна не в каждой ситуации, но если водитель получает товар, сдаёт его, подписывает документы или действует от имени компании, она может понадобиться в составе комплекта документов на груз.

После перехода перевозочных документов в электронный формат для подписания титулов ЭТрН и других ЭПД водителю оформляют машиночитаемую доверенность (МЧД).

Документы на транспортное средство (ТС)

Кроме документов на груз и бумаг водителя должен быть в порядке и комплект документов на транспортное средство.

СТС

СТС — обязательный документ на любое ТС. Он подтверждает регистрацию автомобиля и должен быть у водителя при себе.

Если у транспортного средства есть прицеп, то на него также требуется СТС.

Полис ОСАГО

Полис ОСАГО входит в обязательный комплект документов у водителя. Допускается как бумажный вариант, так и электронный.

В случае ДТП отсутствие действующего полиса ОСАГО станет проблемой не только для водителя, но и для компании.

Лицензии

Для перевозки большинства грузов отдельная лицензия не требуется. Но для опасных грузов и некоторых специальных категорий требуется специальное разрешение.

Дополнительные документы на груз

Дополнительные документы связаны с видом груза или условиями перевозки.

Сертификаты соответствия

Сертификаты соответствия и декларации нужны не для каждой перевозки и обусловлены требованиями закона или соглашением сторон.

Сертификат соответствия часто требуется при поставках в сети или крупным клиентам, а также в случае с продукцией, которая подлежит обязательному подтверждению соответствия.

ВАЖНО Сертификаты соответствия не подтверждают сам факт перевозки, но без них груз может не пройти дальше по цепочке, поэтому сертификат может входить в базовый пакет документов для перевозки груза.

Ветеринарные документы

Если перевозится продукция животного происхождения или другой подконтрольный товар, понадобятся ветеринарные сопроводительные документы.

Ветеринарные документы, согласно закону, — это не добровольная опция, а обязательная часть комплекта для подконтрольной продукции. Без них проблемы могут начаться как при проверке на дороге, так и на выгрузке или на дальнейших этапах работы с грузом.

Фитосанитарные документы

Для некоторых видов растительной продукции требуются фитосанитарные документы. Чаще всего эти документы нужны при международных перевозках, но и внутри отдельных цепочек поставки они также могут потребоваться.

Разрешения на опасные грузы

В зависимости от категории груза могут понадобиться специальные разрешения, допуски и дополнительное сопровождение по документам.

Дополнительное разрешение может потребоваться и для перевозки крупногабаритного груза.

Электронные документы для грузоперевозок (ЭПД)

В России стартовала цифровизация перевозочных документов. Основные документы для перевозки груза, которые уже переведены в электронный вид:

Электронная транспортная накладная (ЭТрН) — это та же транспортная накладная, что и на бумаге, только в электронном виде. Она решает ту же задачу — фиксирует перевозку и её условия, но позволяет быстрее обмениваться информацией и не терять данные. С 1 сентября 2026 года по общему правилу транспортная накладная оформляется обязательно в электронном виде. Экспедиторские документы — поручение экспедитору, экспедиторская и складская расписки. Они фиксируют отношения грузоотправителя с экспедитором: что поручено организовать, когда экспедитор принял груз во владение и где груз хранится.

С электронными перевозочными документами действует тот же принцип, что и с бумажными, — важен не только формат, но и корректность данных, а также своевременное заполнение. Например, отметка о предрейсовом техническом контроле в путевом листе должна быть получена до выезда в рейс, а не после.

Электронный документооборот делает обмен документами быстрее и понятнее. Для работы требуется сервис транспортного ЭДО и подключение к ГИС ЭПД через оператора ИС ЭПД.

Электронные перевозочные документы становятся обязательными для всех юрлиц и ИП с 1 сентября 2026 года. При этом уже с 1 марта 2026 года все экспедиторы обязаны быть зарегистрированы в реестре «ГосЛог».

Экспертное мнение При подготовке документов на перевозку важно учитывать не только требования закона, но и условия конкретной поставки. Согласуйте с перевозчиком, кто оформляет транспортные документы, а также совпадают ли в них данные о грузе. Если перевозка оформляется в электронном виде, подключите Транспортный ЭДО и договоритесь с контрагентами об обмене ЭТрН.



В Транспортном ЭДО от Точка Банка можно создавать электронные перевозочные документы, видеть статус перевозки в одном окне. А также обмениваться документами с контрагентами через роуминг с другими операторами ИС ЭПД. До 80% полей в ЭТрН заполняются автоматически, а при проверке документов можно показать QR-код с телефона. Дарья Жуковская Эксперт Транспортного ЭДО от Точка Банка

Документы для международных перевозок

При международной перевозке нужно учитывать требования как страны отправления, так и страны ввоза. Каждая страна в цепочке перевозки груза может запросить дополнительные документы, которые не требуются в другой, поэтому необходимо учитывать требования каждой.

Международная транспортная накладная (CMR)

Международная транспортная накладная, или CMR, — это основной документ для международной перевозки груза. Его оформляют при перевозках между странами, которые одобрили данный формат.

CMR в международной логистике играет ту же роль, что транспортная накладная внутри страны.

Пример международной транспортной накладной (CMR)

Форма накладной приложена к письму ФТС России от 02.05.2012 №04-30/22006.

Инвойс

Инвойс в большинстве случаев нужен не только для внешнеторговых расчётов, но и для таможенного оформления.

В международном инвойсе указывают продавца, покупателя, товар, стоимость, условия поставки и другие данные. Чаще всего оформляется не только на русском языке, а дополнительно на английском или на языке страны, участвующей в перевозке груза.

Таможенные документы

Кроме CMR и инвойса для международной перевозки груза требуются таможенные документы. Их состав зависит от страны, режима поставки, вида товара и особенностей оформления, но чаще всего достаточно таможенной декларации.

Другие документы

Если груз относится к отдельной категории, к таможенному пакету добавляются и специальные сопроводительные документы — ветеринарные, фитосанитарные, сертификаты, разрешения и другие.

Ответственность за отсутствие или неправильное оформление документов

Важно не только наличие документов на груз, но и их правильное оформление. В случае проблем можно столкнуться как со штрафами, так и с другими последствиями.

Штрафы

Отсутствие обязательных документов или нарушения при их оформлении могут повлечь за собой штрафы при выявлении проблем. Например:

У водителя нет при себе транспортной накладной или путевого листа — применяется предупреждение или штраф 500 ₽ по статье 12.3 КоАП РФ.

Путевой лист оформлен с нарушениями, которые затрагивают обязательные процедуры безопасности, — штраф до 30 000 ₽ для юрлиц по статье 12.31.1 КоАП РФ.

Водителя допустили к работе без обязательного медосмотра — штраф до 130 000 ₽ по статье 5.27.1 КоАП РФ.

Проблемы могут возникнуть не только с ГИБДД, но и с ФНС. Например, когда в документах отличаются стоимость, номенклатура или другие параметры, это может привести к целому ряду проблем на разных этапах работы. Если перевозочные документы используются для первичного учёта, то ошибки в них могут привести к дополнительным штрафам. Например, из-за неверных расчётов компанию могут оштрафовать на сумму до 40% от недоимки.

Задержка груза

Помимо штрафа отсутствие или неправильное оформление документов может повлечь за собой задержку груза. Например, если комплект неполный или данные не совпадают между собой. Ответственность за задержку в данном случае регулирует действующий договор между сторонами поставки.

Ошибки в документах для международной перевозки могут обойтись особенно дорого, если груз будет храниться дополнительные дни на таможенном складе временного хранения (СВХ). За каждый день хранения груза потребуется доплатить, что зачастую серьёзно увеличивает расходы на перевозку.

С точки зрения логистики любая задержка почти всегда дороже, чем оформление необязательного, но потенциально полезного документа. Поэтому некоторые компании заранее собирают расширенный пакет документов, чтобы снизить риски.

Частые ошибки при оформлении документов на груз

Оформлять перевозку только по одной транспортной накладной — типичная ошибка, так как на практике всегда требуются дополнительные документы. Помимо неполного пакета существуют и другие ошибки при оформлении документов на груз:

неправильное наименование груза;

расхождения по количеству мест, весу или упаковке;

отсутствие доверенности при необходимости;

использование документа, не подходящего для перевозки;

отсутствие специальных разрешений или сертификатов при их необходимости.