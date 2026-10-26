Коротко С 1 сентября 2026 года экспедиторская расписка должна формироваться в электронном виде и передаваться через оператора ИС ЭПД в ГИС ЭПД. Поэтому бизнесу важно заранее проверить, кем оформляется и подписывается экспедиторская расписка. А также настроен ли транспортный ЭДО и готовы ли контрагенты работать с электронными перевозочными документами.

Экспедиторская расписка — это экспедиторский документ, который подтверждает, что экспедитор получил груз для перевозки от клиента или от указанного клиентом грузоотправителя. Она не заменяет транспортную накладную и не является обычной складской квитанцией. Её задача — зафиксировать сам факт приёмки груза экспедитором в рамках договора транспортной экспедиции.

Что такое экспедиторская расписка

Экспедиторская расписка — это документ, который подтверждает факт получения экспедитором груза для перевозки и (или) хранения. Её оформляют в рамках договора транспортной экспедиции, когда экспедитор принимает груз у клиента или у грузоотправителя, которого указал клиент.

Простыми словами, экспедиторская расписка отвечает на вопросы, принял ли экспедитор груз во владение и какой именно груз он принял. Если документ оформлен корректно, по нему можно установить все важные для перевозки сведения:

стороны;

дата приёмки;

характеристики и состояние груза;

количество мест;

маркировка;

упаковка.

В отличие от обычной расписки, этот документ имеет специальное значение. Он входит в состав экспедиторских документов и является частью документооборота по договору транспортной экспедиции. Экспедиторская расписка показывает, что экспедитор получил груз именно для организации перевозки и дальнейшего исполнения поручения клиента.

С 1 сентября 2026 года экспедиторская расписка переходит в обязательный электронный формат вместе с другими перевозочными документами. Поэтому бизнесу нужно заранее настроить Транспортный ЭДО.

Для чего нужна экспедиторская расписка

Экспедиторская расписка нужна не при каждой перевозке. Например, компания может напрямую передать груз перевозчику по договору перевозки.

Важно: если договора транспортной экспедиции нет, и экспедитор не принимает груз, экспедиторская расписка не нужна. Экспедиторские документы оформляются только в рамках договора транспортной экспедиции.

Экспедиторская расписка подтверждает, что экспедитор принял груз. С этого момента экспедитор обычно отвечает за его утрату, недостачу или повреждение. Договор может устанавливать другой порядок.

На практике документ помогает решить несколько задач:

подтвердить факт приёмки груза экспедитором, а также зафиксировать информацию о грузе, упаковке, количестве мест, весу и объёме;

зафиксировать дату и условия передачи груза;

определить момент, с которого экспедитор владеет грузом;

подтвердить связь между договором транспортной экспедиции и конкретной перевозкой;

снизить риск споров с клиентом, перевозчиком и грузополучателем;

подтвердить расходы по транспортно-экспедиционным услугам при проверке.

Для клиента документ подтверждает, что он передал груз конкретному экспедитору в рамках согласованной услуги. Если груз потеряется, будет повреждён или возникнет спор о количестве мест, клиент сможет ссылаться на экспедиторскую расписку как на подтверждающий документ.

Для экспедитора расписка фиксирует, какой груз он получил, в каком состоянии, в какой упаковке и с какими заявленными характеристиками. Если клиент указал неправильный вес, скрыл свойства груза или передал повреждённую упаковку, правильно заполненная экспедиторская расписка помогает установить все обстоятельства.

Для бухгалтерии и налогового учёта экспедиторская расписка может быть частью комплекта документов, которые подтверждают реальность транспортно-экспедиционных услуг. Обычно её используют только вместе с договором транспортной экспедиции и транспортной накладной.

Кто обязан заполнять экспедиторскую расписку

С 1 сентября 2026 года нужно использовать электронную экспедиторскую расписку. Это касается всех участников логистической цепочки, которые оформляют экспедиторские документы. Исключения, когда экспедиторскую расписку можно оформить на бумаге, установлены отдельным приказом Минтранса России от 03.04.2026 №115.

Экспедитор оформляет документ, когда по договору транспортной экспедиции принимает груз клиента или грузоотправителя. Это может быть транспортно-экспедиционная компания, логистический оператор, 3PL-провайдер, компания или ИП. Они организуют перевозку и принимают груз во владение.

Экспедиторскую расписку оформляет экспедитор, а не грузоотправитель. Грузоотправитель со своей стороны оформляет поручение экспедитору, тоже в электронном виде. Но когда экспедитор и перевозчик совпадают, важно правильно оформить документ. Например, если компания одновременно оказывает экспедиционные услуги и выполняет перевозку, нужно смотреть на условия:

Экспедиторская расписка оформляется, если заключён договор транспортной экспедиции и исполнитель принимает груз во владение как экспедитор.

Экспедиторская расписка не нужна, если отношения оформлены только как перевозка, то есть на основании договора перевозки. В этом случае применяется стандартный комплект перевозочных документов.

Если компания сама перевозит свой груз собственным транспортом и не привлекает экспедитора или привлекает стороннего перевозчика по договору перевозки, экспедиторская расписка не нужна.

Экспедиторская расписка и транспортная накладная: в чём разница

Экспедиторская расписка и транспортная накладная связаны с передачей и движением груза, но имеют разную функцию:

накладная подтверждает заключение договора перевозки груза и используется в отношениях с перевозчиком;

экспедиторская расписка подтверждает, что экспедитор получил груз от клиента или указанного им грузоотправителя для перевозки.

Экспедиторская расписка не заменяет транспортную накладную. Если в сделке есть и экспедиция, и перевозка, могут понадобиться оба документа.

ПРИМЕР Компания передаёт партию товара экспедитору для организации доставки покупателю. В момент приёмки экспедитор оформляет экспедиторскую расписку, которая фиксирует, какой груз и в каком количестве он получил. После этого экспедитор привлекает транспортную компанию и для перевозки оформляет транспортную накладную. В этой схеме экспедиторская расписка подтверждает передачу груза экспедитору, а транспортная накладная — перевозку груза перевозчиком.

Экспедиторская расписка и экспедиторское поручение: в чём разница

Экспедиторское поручение и экспедиторская расписка — это два разных документа, которые не заменяют друг друга:

поручение экспедитору определяет, какие услуги клиент поручает выполнить экспедитору;

экспедиторская расписка подтверждает, что экспедитор уже принял груз.

В обычной экспедиционной схеме поручение, экспедиторская расписка и транспортная накладная дополняют друг друга, решая различные задачи.

ПРИМЕР Клиент направляет экспедитору поручение организовать перевозку партии товара со склада в Москве до распределительного центра в Казани, обеспечить забор груза и передачу получателю. Экспедитор получает поручение от грузоотправителя, приезжает за грузом и при приёмке выдаёт экспедиторскую расписку. Поручение фиксирует задание, экспедиторская расписка — факт получения груза.

Правила оформления экспедиторской расписки

Форма и порядок оформления экспедиторских документов утверждены Минтрансом. Поэтому документ в свободной форме может подтвердить отдельный факт, но не будет считаться полноценным экспедиторским документом.

При оформлении документа необходимо придерживаться правил.

Данные в экспедиторской расписке должны совпадать с договором транспортной экспедиции, поручением экспедитору, транспортной накладной и документами на груз. Груз должен быть описан детально и точно. Недостаточно указать только общее наименование, например «Товар» или «Оборудование», необходимо указать наименование, количество мест, упаковку, вес, особые свойства и другую информацию. При приёмке нужно фиксировать видимые повреждения упаковки или расхождения. Например, если коробки мокрые, палеты повреждены или нарушена пломба — это нужно отразить. Подписи должны ставить только уполномоченные лица. В бумажном документообороте это проверяется через доверенности и должностные полномочия, в электронном документообороте — через электронную подпись. Необходимо составить два экземпляра — одна копия остаётся у экспедитора, другая нужна для грузополучателя или клиента.

В документе важно отражать данные, позволяющие идентифицировать груз, клиента, экспедитора и условия передачи. Чем точнее заполнен документ, тем меньше вопросов возникнет при споре, налоговой проверке или сверке с другими документами.

Как оформить экспедиторскую расписку

Данные для заполнения берут из договора транспортной экспедиции, поручения экспедитору, заявки клиента, сопроводительных документов и фактического осмотра груза.

Сведения

В экспедиторской расписке указывают дату, номер документа и базовые сведения:

об экспедиторе;

о клиенте;

грузоотправителе, если груз передаёт не сам клиент;

грузополучателе, если он известен на момент оформления.

Также указывается информация о грузе: наименование, количество грузовых мест, вес и объём, вид упаковки, маркировка и особые свойства или условия перевозки.

В экспедиторскую расписку вносят сведения о документах, переданных вместе с грузом, а также при наличии отметки о состоянии груза и упаковки.

Если груз опасный, требует соблюдения температурного режима или имеет другие особенности, это нужно отражать в документе. Экспедитор должен понимать, какие условия перевозки нужно обеспечить, а клиент подтвердить, что он сообщил необходимые сведения.

Порядок заполнения

До заполнения экспедиторской расписки необходимо проверить договор транспортной экспедиции и поручение экспедитору. Информация заполняется на их основе и должна сходиться, поэтому экспедиторскую расписку невозможно составить в отрыве от договора и поручения.

Далее необходимо:

Получить от клиента сведения о грузе и документы, необходимые для перевозки. Осмотреть груз при приёмке, проверить количество мест, упаковку, маркировку и видимые повреждения. Заполнить экспедиторскую расписку по установленной форме. Подписать экспедиторскую расписку уполномоченными лицами. Передать каждой стороне экземпляр или электронную версию документа. Сохранить экспедиторскую расписку в комплекте документов по перевозке.

Экспедиторская расписка составляется в момент приёмки груза экспедитором. Если груз уже принят, передан перевозчику или доставлен получателю, документ теряет часть смысла.

Скачать образец и бланк экспедиторской расписки

Чтобы не составлять документ с нуля, можно использовать готовый бланк экспедиторской расписки. Но с 1 сентября 2026 года экспедиторская расписка оформляется только в электронном виде, а бумажный бланк подходит лишь для случаев из приказа Минтранса России от 03.04.2026 №115.

Перед использованием бланк нужно адаптировать под конкретную перевозку и сверить с договором транспортной экспедиции. Особенно важно проверить, совпадают ли сведения о грузе, сторонах и маршруте с поручением экспедитору.

Образец поможет понять, как должна выглядеть заполненная расписка.

Каждая перевозка отличается по особенностям груза, маршруту, условиям и комплекту документов, поэтому образец, как и бланк, необходимо всегда адаптировать под свою задачу.

Электронная экспедиторская расписка через ЭДО

С 1 сентября 2026 года экспедиторские документы, включая экспедиторскую расписку, по общему правилу должны оформляться в электронном виде. Для этого необходимо внедрить Транспортный ЭДО и подключиться к оператору ИС ЭПД.

Важно: в исключительных случаях, перечисленных в приказе Минтранса №115, допускается оформление экспедиторской расписки на бумаге.

Электронная экспедиторская расписка оформляется в установленном формате, подписывается электронной подписью и передаётся через оператора ИС ЭПД.

Оператор направляет сведения в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

Для создания экспедиторской расписки необходимо выбрать соответствующий документ в личном кабинете и заполнить данные.

Экспертное мнение При приёмке груза важно внимательно проверить количество мест, упаковку и видимые повреждения. Все расхождения сразу указать в экспедиторской расписке. Это поможет подтвердить, в каком состоянии и объёме экспедитор получил груз. С 1 сентября 2026 года экспедиторские документы нужно оформлять в электронном виде, поэтому бизнесу стоит заранее настроить транспортный ЭДО.



Точка Банк — аккредитованный оператор ИС ЭПД, поэтому документы из сервиса уходят напрямую в ГИС ЭПД. В сервисе «Транспортный ЭДО » от Точка Банка оформляют электронные перевозочные документы. Дарья Жуковская Эксперт Транспортного ЭДО от Точка Банка

Как применять экспедиторскую расписку в перевозке

В перевозке экспедиторская расписка работает как связующее звено между договором транспортной экспедиции и фактическим движением груза.

Сначала стороны заключают договор транспортной экспедиции. Затем клиент передаёт экспедитору поручение с данными о грузе, маршруте, сроках, получателе и условиях перевозки.

После согласования поручения экспедитор принимает груз и оформляет экспедиторскую расписку.

В этой цепочке расписка фиксирует момент, когда груз был передан экспедитору. До приёмки груза экспедитор отвечает за организационные действия в пределах договора, а после приёмки у него появляется ответственность за груз в рамках закона и договора.

ПРИМЕР Магазин передаёт партию заказов экспедитору, который должен организовать доставку в другой регион. При приёмке экспедитор оформляет экспедиторскую расписку, где указываются количество коробок, общий вес, маркировка, документы и состояние упаковки. Если часть коробок теряется до передачи получателю, экспедиторская расписка поможет установить, что экспедитор действительно принял именно это количество мест.

На практике экспедиторская расписка не является формальностью — это важный документ, который может стать главным доказательством в споре. Например, был ли груз передан, сколько мест было принято и кто отвечал за груз на конкретном этапе.

Ответственность за ошибки в экспедиторской расписке

20 000–30 000 ₽ для должностных лиц;

30 000–50 000 ₽ для предпринимателей;

50 000–100 000 ₽ для юридических лиц.

Ошибки в экспедиторской расписке могут привести к спорам с клиентом, перевозчиком, грузополучателем, налоговой и страховой компанией. Чем существеннее ошибка, тем выше риск проблем.

Неверное описание груза — самая частая ошибка, которая доставляет проблемы при возникновении спора. Если в экспедиторской расписке указано одно количество мест, а фактически передано другое, при недостаче может возникнуть спор. Проблемы также могут возникнуть и в случае, если неправильно указан вес или объём. Например, могут появиться проблемы с расчётом стоимости перевозки, загрузкой транспорта, осевыми нагрузками и ответственностью за перегруз.

Ещё один риск — отсутствие отметки о состоянии упаковки. Если экспедитор принял повреждённые коробки и не зафиксировал это в экспедиторской расписке, позже может возникнуть спор о том, на каком этапе произошло повреждение.

У клиента могут возникнуть проблемы при предоставлении неполной или недостоверной информации о свойствах груза. Например, если груз фактически являлся опасным, требовал особого режима или специальных документов, ответственность будет на клиенте.

Отсутствие экспедиторской расписки — ещё одна частая проблема. Если экспедитор принял груз, но не выдал экспедиторскую расписку, у клиента могут возникнуть сложности с доказательством передачи груза. У экспедитора же повышается риск претензий из-за нарушения порядка оформления документов.

С 1 сентября 2026 года экспедиторские документы оформляются только в электронном виде. Бумажный документ считается нарушением, кроме случаев из приказа Минтранса №115.