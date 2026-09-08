ЭТрН на бумаге в 2026 году: Минтранс расширил перечень исключений

Минтранс расширил перечень случаев, когда транспортные документы можно оформлять на бумаге. Изменения внесены приказом Минтранса России от 02.09.2026 №391.

Теперь бумажные автомобильные транспортные накладные, заказы и заявки разрешены, в частности:

при перевозках по территориям, где введён режим повышенной готовности, чрезвычайного положения или ситуации, военного положения либо контртеррористической операции;

перевозке специальных грузов, перечисленных в п. 23 ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ

перевозке периодических печатных изданий;

перевозке продукции военного и двойного назначения в рамках внешнеторговой деятельности.

Приказ не содержит отдельной даты вступления в силу. По общему правилу документ начнёт действовать через 10 дней после официального опубликования.