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ЭТрН на бумаге в 2026 году: Минтранс расширил перечень исключений

08.09.2026
166
166

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Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

Автор

Минтранс расширил перечень случаев, когда транспортные документы можно оформлять на бумаге. Изменения внесены приказом Минтранса России от 02.09.2026 №391.

Теперь бумажные автомобильные транспортные накладные, заказы и заявки разрешены, в частности:

  • при перевозках по территориям, где введён режим повышенной готовности, чрезвычайного положения или ситуации, военного положения либо контртеррористической операции;
  • перевозке специальных грузов, перечисленных в п. 23 ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ;
  • перевозке периодических печатных изданий;
  • перевозке продукции военного и двойного назначения в рамках внешнеторговой деятельности.

Приказ не содержит отдельной даты вступления в силу. По общему правилу документ начнёт действовать через 10 дней после официального опубликования.

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Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

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ЭТрН на бумаге в 2026 году: новые случаи оформления — Точка Банк