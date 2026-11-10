Коротко В электронный формат переходят транспортные накладные, заказы‑заявки, железнодорожные и авиагрузовые накладные, а также экспедиторские документы. Для перехода на электронный транспортный документооборот необходимо заранее подключиться к оператору ИС ЭПД, например к Точка Банку.

С 1 сентября 2026 года при перевозке силами стороннего перевозчика основные перевозочные документы оформляются в электронном виде через оператора ИС ЭПД.

Что такое электронный транспортный документооборот

Электронный транспортный документооборот — это обмен перевозочными документами в цифровом виде через оператора ИС ЭПД, подключённого к государственной системе — ГИС ЭПД.

Обычный ЭДО и Транспортный ЭДО — это не одно и то же. Если у контрагента подключён только классический ЭДО для актов и счетов-фактур, электронную транспортную накладную он принять не сможет.

Зачем нужен ЭДО для логистических компаний

Главная причина перейти на транспортный ЭДО в 2026 году — требования закона. Согласно Федеральному закону от 07.06.2025 №140-ФЗ, с 1 сентября 2026 года работать с некоторыми перевозочными документами на бумаге для большинства перевозок будет нельзя.

Дополнительно электронный документооборот ускоряет процесс для всех участников. Документ подписывается и отправляется контрагенту за секунды, а оплата перевозки приходит быстрее — по данным ФНС, в среднем на 20 дней раньше, чем при бумажном обмене. Помимо этого, у транспортного ЭДО есть и другие преимущества, а именно:

документы нельзя потерять — они хранятся в системе и доступны в любой момент;

часть полей заполняется автоматически, что снижает число ошибок;

статус каждой перевозки виден в одном окне.

Главная выгода ЭДО для логистики — экономия времени на всех этапах работы с документами. Транспортная накладная и другие документы создаются, подписываются и передаются в одном интерфейсе.

Какие транспортные документы переводятся в электронный вид

Не все транспортные документы становятся электронными. Федеральный закон №140-ФЗ переводит в обязательный электронный формат следующие документы:

транспортную накладную;

заказ-заявку на перевозку;

экспедиторские документы;

железнодорожную накладную и грузовую накладную при авиаперевозках.

Путевой лист не входит в общий перечень обязательных электронных перевозочных документов, но с 1 сентября 2026 года является обязательным для перевозок алкогольной и маркируемой алкогольной продукции.

Документы на товар — товарная накладная, счёт-фактура и другие переводить в транспортный ЭДО не требуется. Они относятся к обычному документообороту и передаются по своим правилам, но их можно вести в электронном виде через обычный ЭДО.

Основа электронного транспортного документооборота — Федеральный закон от 07.06.2025 №140-ФЗ, который внёс изменения в закон о транспортно-экспедиционной деятельности и Устав автомобильного транспорта. Он закрепил обязательный переход на ЭПД с 1 сентября 2026 года.

Формат части электронных документов задаёт приказ ФНС от 09.12.2021 №ЕД-7-26/1065@. Он описывает структуру электронной транспортной накладной, электронного заказ-наряда и электронной сопроводительной ведомости.

Порядок обмена документами между участниками, операторами и государственной системой установлен постановлением Правительства РФ от 21.05.2022 №931. Оно определяет, как документы передаются между сторонами и направляются в ГИС ЭПД через оператора.

С 1 марта 2026 года все экспедиторы обязаны зарегистрироваться на платформе «ГосЛог». Без этого экспедиторы не вправе оказывать услуги и не могут выступать стороной в электронных транспортных документах.

Электронные транспортные накладные

Электронная транспортная накладная (ЭТрН) — основной документ транспортного ЭДО. Это цифровой аналог бумажной транспортной накладной, который подтверждает факт заключения договора перевозки груза, но подписывается электронными подписями участников.

Пример оформления электронной транспортной накладной в Транспортном ЭДО от Точка Банка

ЭТрН — не единый файл, а набор титулов, которые подписываются по очереди по мере прохождения перевозки. Каждый титул заполняет тот участник, который отвечает за свою часть процесса:

грузоотправитель формирует сведения об отгрузке;

перевозчик подтверждает погрузку и затем разгрузку;

грузополучатель фиксирует приёмку груза.

Пока все обязательные титулы не подписаны, документооборот по перевозке не считается завершённым. Например, если грузополучатель не подтвердит приёмку, перевозчик не сможет корректно закрыть цепочку. Поэтому к ЭДО должны быть подключены все участники перевозки.

Как происходит обмен электронными транспортными документами

Участники грузоперевозок не работают напрямую с государственной системой — обмен электронными перевозочными документами проходит через оператора.

Для работы с транспортным ЭДО нужно несколько вещей:

договор с оператором ИС ЭПД, включённым в реестр операторов ИС ЭПД;

электронные подписи для ответственных лиц, которые подписывают документы;

подключение контрагентов к электронному документообороту перевозочных документов.

Если документ подписывает не руководитель, а сотрудник, дополнительно к электронной подписи требуется машиночитаемая доверенность (МЧД).

Логисты, кладовщики и приёмщики подписывают титулы усиленной квалифицированной подписью (УКЭП) или УНЭП Госключа. Водитель на погрузке и разгрузке может расписаться неквалифицированной подписью Госключа через личный кабинет водителя.

ВАЖНО Если контрагенты работают через разных операторов, обмен возможен через роуминг. Перед запуском стоит проверить у оператора, поддерживается ли нужная связка. На практике это значит, что менять оператора под каждого контрагента не нужно.

Если же контрагент не подключён ни к одному оператору, работать с электронными перевозочными документами нельзя.

Преимущества внедрения электронного транспортного документооборота

Переход на электронный транспортный документооборот улучшает различные процессы:

прозрачность цепочки поставки — каждый этап перевозки фиксируется и виден всем участникам;

меньше операционной нагрузки на логистов и бухгалтерию за счёт автозаполнения и онлайн-платформы;

быстрая подготовка к возможным проверкам — все документы по перевозке собраны в одной системе;

простое масштабирование — при росте числа перевозок не нужно расширять бумажный архив.

Экспертное мнение При переходе на транспортный ЭДО важно заранее проверить, готовы ли все участники перевозки работать с электронными документами. Если хотя бы одна сторона не подключена к оператору ИС ЭПД, обмен может задержаться. Поэтому бизнесу стоит заранее выбрать оператора, настроить подписание документов и согласовать порядок работы с контрагентами.



Транспортный ЭДО от Точка Банка помогает оформлять электронные перевозочные документы и обмениваться ими в цифровом виде. Стоимость сервиса — 3 500 ₽ за 500 документов в год. Это позволяет организовать электронный документооборот без лишней бумажной работы. Дарья Жуковская Эксперт Транспортного ЭДО от Точка Банка

Стоимость внедрения транспортного ЭДО

Стоимость перехода на электронный транспортный документооборот зависит от объёма перевозок и выбранного оператора.

Стоимость внедрения складывается из нескольких составляющих:

тарифа оператора за отправку электронных документов;

электронной подписи для сотрудников, подписывающих документы;

настройки обмена и интеграции с учётной системой, если она нужна.

Каждый оператор ИС ЭПД устанавливает собственные тарифы на работу с документами. Например, Транспортный ЭДО от Точка Банка стоит 3 500 ₽ за 500 документов.