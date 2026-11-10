Что такое электронный транспортный документооборот
Электронный транспортный документооборот — это обмен перевозочными документами в цифровом виде через оператора ИС ЭПД, подключённого к государственной системе — ГИС ЭПД.
Обычный ЭДО и Транспортный ЭДО — это не одно и то же. Если у контрагента подключён только классический ЭДО для актов и счетов-фактур, электронную транспортную накладную он принять не сможет.
Зачем нужен ЭДО для логистических компаний
Главная причина перейти на транспортный ЭДО в 2026 году — требования закона. Согласно Федеральному закону от 07.06.2025 №140-ФЗ, с 1 сентября 2026 года работать с некоторыми перевозочными документами на бумаге для большинства перевозок будет нельзя.
Дополнительно электронный документооборот ускоряет процесс для всех участников. Документ подписывается и отправляется контрагенту за секунды, а оплата перевозки приходит быстрее — по данным ФНС, в среднем на 20 дней раньше, чем при бумажном обмене. Помимо этого, у транспортного ЭДО есть и другие преимущества, а именно:
- документы нельзя потерять — они хранятся в системе и доступны в любой момент;
- часть полей заполняется автоматически, что снижает число ошибок;
- статус каждой перевозки виден в одном окне.
Главная выгода ЭДО для логистики — экономия времени на всех этапах работы с документами. Транспортная накладная и другие документы создаются, подписываются и передаются в одном интерфейсе.
Какие транспортные документы переводятся в электронный вид
Не все транспортные документы становятся электронными. Федеральный закон №140-ФЗ переводит в обязательный электронный формат следующие документы:
- транспортную накладную;
- заказ-заявку на перевозку;
- экспедиторские документы;
- железнодорожную накладную и грузовую накладную при авиаперевозках.
Путевой лист не входит в общий перечень обязательных электронных перевозочных документов, но с 1 сентября 2026 года является обязательным для перевозок алкогольной и маркируемой алкогольной продукции.
Документы на товар — товарная накладная, счёт-фактура и другие переводить в транспортный ЭДО не требуется. Они относятся к обычному документообороту и передаются по своим правилам, но их можно вести в электронном виде через обычный ЭДО.
Законодательство в сфере обмена ЭПД
Основа электронного транспортного документооборота — Федеральный закон от 07.06.2025 №140-ФЗ, который внёс изменения в закон о транспортно-экспедиционной деятельности и Устав автомобильного транспорта. Он закрепил обязательный переход на ЭПД с 1 сентября 2026 года.
Формат части электронных документов задаёт приказ ФНС от 09.12.2021 №ЕД-7-26/1065@. Он описывает структуру электронной транспортной накладной, электронного заказ-наряда и электронной сопроводительной ведомости.
Порядок обмена документами между участниками, операторами и государственной системой установлен постановлением Правительства РФ от 21.05.2022 №931. Оно определяет, как документы передаются между сторонами и направляются в ГИС ЭПД через оператора.
Для новых электронных документов, обязательных с 1 сентября 2026 года, приняты отдельные постановления — от 27.04.2026 №469 по экспедиторским документам и от 27.04.2026 №470 по железнодорожным накладным.
С 1 марта 2026 года все экспедиторы обязаны зарегистрироваться на платформе «ГосЛог». Без этого экспедиторы не вправе оказывать услуги и не могут выступать стороной в электронных транспортных документах.
Электронные транспортные накладные
Электронная транспортная накладная (ЭТрН) — основной документ транспортного ЭДО. Это цифровой аналог бумажной транспортной накладной, который подтверждает факт заключения договора перевозки груза, но подписывается электронными подписями участников.
Пример оформления электронной транспортной накладной в Транспортном ЭДО от Точка Банка
ЭТрН — не единый файл, а набор титулов, которые подписываются по очереди по мере прохождения перевозки. Каждый титул заполняет тот участник, который отвечает за свою часть процесса:
- грузоотправитель формирует сведения об отгрузке;
- перевозчик подтверждает погрузку и затем разгрузку;
- грузополучатель фиксирует приёмку груза.
Пока все обязательные титулы не подписаны, документооборот по перевозке не считается завершённым. Например, если грузополучатель не подтвердит приёмку, перевозчик не сможет корректно закрыть цепочку. Поэтому к ЭДО должны быть подключены все участники перевозки.
Как происходит обмен электронными транспортными документами
Участники грузоперевозок не работают напрямую с государственной системой — обмен электронными перевозочными документами проходит через оператора.
Для работы с транспортным ЭДО нужно несколько вещей:
- договор с оператором ИС ЭПД, включённым в реестр операторов ИС ЭПД;
- электронные подписи для ответственных лиц, которые подписывают документы;
- подключение контрагентов к электронному документообороту перевозочных документов.
Если документ подписывает не руководитель, а сотрудник, дополнительно к электронной подписи требуется машиночитаемая доверенность (МЧД).
Логисты, кладовщики и приёмщики подписывают титулы усиленной квалифицированной подписью (УКЭП) или УНЭП Госключа. Водитель на погрузке и разгрузке может расписаться неквалифицированной подписью Госключа через личный кабинет водителя.
Если же контрагент не подключён ни к одному оператору, работать с электронными перевозочными документами нельзя.
Преимущества внедрения электронного транспортного документооборота
Переход на электронный транспортный документооборот улучшает различные процессы:
- прозрачность цепочки поставки — каждый этап перевозки фиксируется и виден всем участникам;
- меньше операционной нагрузки на логистов и бухгалтерию за счёт автозаполнения и онлайн-платформы;
- быстрая подготовка к возможным проверкам — все документы по перевозке собраны в одной системе;
- простое масштабирование — при росте числа перевозок не нужно расширять бумажный архив.
Стоимость внедрения транспортного ЭДО
Стоимость перехода на электронный транспортный документооборот зависит от объёма перевозок и выбранного оператора.
Стоимость внедрения складывается из нескольких составляющих:
- тарифа оператора за отправку электронных документов;
- электронной подписи для сотрудников, подписывающих документы;
- настройки обмена и интеграции с учётной системой, если она нужна.
Каждый оператор ИС ЭПД устанавливает собственные тарифы на работу с документами. Например, Транспортный ЭДО от Точка Банка стоит 3 500 ₽ за 500 документов.
При выборе оператора учитывайте не только стоимость документов. Важно, поддерживает ли он роуминг, есть ли мобильное приложение для водителей и можно ли автоматически заполнять поля. Эти возможности ускоряют работу и помогают избежать ошибок.