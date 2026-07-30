Что такое электронный путевой лист (ЭПЛ)
Электронный путевой лист — это юридически значимый электронный документ, который подтверждает допуск конкретного водителя и транспортного средства к рейсу. Документ фиксирует сведения о водителе, маршруте, состоянии автомобиля и некоторые другие данные.
ЭПЛ используется для бухгалтерского, налогового и управленческого учёта. Документ формируется в специализированной информационной системе и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) или усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП) через приложение «Госключ».
Когда электронный путевой лист станет обязательным
С 1 сентября 2026 года электронные транспортные документы становятся обязательными для юридических лиц и ИП. Это закреплено Федеральным законом от 07.06.2025 №140-ФЗ, который перевёл перевозочные документы в цифровой формат.
В отличие от транспортной накладной, электронные путевые листы с 1 сентября 2026 года обязательными не становятся. Организации и ИП сами выбирают, оформлять путевой лист на бумаге или в электронном виде. Исключение — перевозка алкоголя, здесь ЭПЛ обязателен.
Электронные путевые листы регулируются приказом Минтранса России от 28.09.2022 №390 (в редакции приказа от 05.05.2023 №159), который определяет состав обязательных реквизитов и порядок оформления путевого листа.
Техническая сторона электронного формата регулируется приказом ФНС России от 17.02.2023 №ЕД-7-26/116@, который утверждает XML-формат электронного путевого листа и правила его структурирования для передачи через операторов ЭДО и в государственные информационные системы.
Дополнительно порядок обмена электронными транспортными документами закреплён в постановлении Правительства РФ от 01.06.2024 №753, которое описывает взаимодействие участников перевозки и операторов с государственной информационной системой электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).
Важно: для участников транспортно-экспедиционной деятельности с 1 марта 2026 года обязательна регистрация в реестре «ГосЛог». Работа без регистрации запрещена — право оказывать транспортно-экспедиционные услуги есть только со дня внесения сведений в реестр.
Структура электронного путевого листа
Электронный путевой лист представляет собой не единый файл, а набор из взаимосвязанных XML-документов, также называемых титулами. Формат утверждён приказом ФНС России от 17.02.2023 №ЕД-7-26/116@ и включает шесть титулов, из которых первые пять обязательны. До выпуска машины на линию оформляют первые четыре титула.
|Титул
|Кто заполняет
|Сведения о рейсе, транспортном средстве и водителе
|Владелец машины или диспетчер
|Результаты предрейсового или предсменного медосмотра
|Медработник
|Отметка о контроле технического состояния
|Сотрудник, ответственный за выпуск на линию
|Показания одометра при выезде с парковки
|Сотрудник, ответственный за выпуск на линию
Ещё два титула оформляются после завершения рейса — показания одометра и результаты послерейсового медосмотра, если он проводился.
Все части объединены общим уникальным идентификатором рейса, который связывает их в один электронный документ, содержащий следующие данные:
- Сведения об организации.
- Сведения о транспортном средстве.
- Сведения о водителе.
- Медицинский контроль.
- Технический контроль.
- Маршрут и задание.
- Данные о пробеге и топливе.
- Электронные подписи.
Специализированные информационные системы содержат все обязательные для ЭПЛ реквизиты, что позволяет автоматически формировать документ в соответствии с установленной структурой и требованиями законодательства.
Как оформить электронный путевой лист
Оформление ЭПЛ схоже с бумажным путевым листом, но отличается форматом, электронной подписью и передачей в ГИС ЭПД. Далее вы найдёте пошаговую инструкцию, как оформить путевой лист в электронном формате.
1. Подготовка базы для работы
Для работы требуется заранее выбрать информационную систему ЭПД с поддержкой ЭПЛ, например:
- Системы ЭДО (Контур, СБИС, Такском и другие операторы ИС ЭПД из реестра Минтранса).
- Специализированные платформы управления автопарком.
- Облачные SaaS-решения с интеграцией ЭДО.
Также необходимо подключиться к оператору электронных перевозочных документов (ИС ЭПД) для передачи данных в ГИС ЭПД. Без оператора передать документ нельзя.
Дополнительно требуется оформить электронную подпись для ответственных лиц, которые подписывают титулы ЭПЛ. Подпись оформляется для следующих сотрудников:
- Диспетчер.
- Медработник.
- Механик или контролёр техсостояния.
Иногда подпись оформляют для водителя — зависит от выбранной схемы и системы. Также потребуется настроить справочники, где будут отражены транспортные средства, нормы ГСМ, водители и другая информация.
2. Заполнение данных
Большинство информационных систем позволяют заполнить данные по каждому титулу в визуально понятном интерфейсе. Например, через 1С-ЭПД.
Пример заполнения электронного путевого листа — 1С-ЭПД
Независимо от выбранной системы, потребуется внести базовые данные:
- Транспортное средство.
- Водитель — если сменная работа, то указать данные каждого водителя.
- Дата путевого листа.
- Вид перевозки — например, для собственных нужд.
- Вид транспортного сообщения — например, городское.
Если на старте фиксируется остаток топлива и одометр, то необходимо внести соответствующие начальные данные. Любая система обычно сама подставит обязательные поля и проверит заполнение, не позволив допустить ошибку.
3. Оформление предрейсовых титулов
В электронном путевом листе нет отметок в привычном понимании бумажного документа. Вместо них ответственные сотрудники оформляют отдельные титулы.
Предрейсовые титулы подтверждают, что водитель допущен к управлению, машина исправна и перевозка может быть начата. Без них выпуск на линию считается нарушением.
Титул медосмотра формирует и подписывает медработник, который фиксирует дату и точное время осмотра, ФИО водителя и заключение — допущен или не допущен. Для пассажирских перевозок и такси требования строже, например требуется указать больше информации о водителе и дополнительно проводится послерейсовый осмотр, по итогам которого оформляется отдельный титул после завершения рейса.
Важно: осмотр проводится до начала рейса, а время в титуле должно совпадать с фактическим временем осмотра. Если водитель не допущен, сформировать остальные титулы и выпустить машину на линию не получится.
Титул технического контроля оформляет механик или другой сотрудник, ответственный за выпуск транспортного средства на линию. Перед подписанием проверяются тормозная система, световые приборы, рулевое управление и отсутствие видимых повреждений. Также вносятся показания одометра при выезде.
После подписания предрейсовых титулов машина считается допущенной к рейсу – отдельного титула «Выпуск на линию» в формате ЭПЛ нет, допуск подтверждается подписью ответственного за техническое состояние.
Важно: требования отличаются в зависимости от типа транспорта. Грузовой транспорт — медосмотр и техконтроль обязательны каждый раз, даже при коротком рейсе. Такси — осмотр проводится ежедневно перед сменой и после рейса. Автобусы и пассажирский транспорт — обязательны предрейсовый и послерейсовый медосмотры.
4. Закрытие ЭПЛ
После рейса в электронный путевой лист вносится следующая информация:
- Конечный одометр.
- Фактический пробег.
- Фактический расход топлива.
- Время возвращения.
- Послерейсовый осмотр при необходимости.
Документ подписывается и переводится в статус «Закрыт» или «Завершён». Как правило, закрывает документ диспетчер, но в некоторых случаях возможна подпись со стороны водителя или механика. Для этого водителю также требуется оформить ЭП.
5. Передача и хранение
С 1 сентября 2026 года для перевозочных документов действует общее правило обязательного электронного оформления через государственную систему ЭПД.
Передача данных в ГИС ЭПД происходит не напрямую, а через подключённую систему, например через оператора ИС ЭПД.
Передача в ГИС ЭПД через оператора ИС ЭПД происходит после подписания четвёртого титула, а не после завершения всего рейса.
После закрытия рейса в ГИС ЭПД передаётся финальный титул. Помимо передачи, действует требование по хранению данных — электронный документ должен храниться не менее пяти лет.
Особенности заполнения и проверки ЭПЛ
Независимо от типа транспорта все предрейсовые отметки должны быть сделаны до выезда, иначе это нарушение. Хоть сама структура заполнения и контроль схожи, есть некоторые особенности в зависимости от типа транспорта.
Грузовые автомобили
Главный фокус — реальная перевозка груза и маршрут.
В ЭПЛ для грузового транспорта особенно тщательно контролируют связь между рейсом и грузом. Поэтому в первом титуле важно корректно отразить следующие данные:
- Масса груза.
- Адрес погрузки.
- Адрес выгрузки.
- Таможенные коды для зарубежных поставок.
Эта информация позволяет выявить нестыковки пробега с телематикой, а также нереальный расход топлива без привязки к заправкам.
Важно: прицеп или полуприцеп обязательно отражаются в ЭПЛ, если они используются в рейсе. Если автомобиль едет без прицепа, то отдельного указания не требуется.
Такси
Главный фокус — состояние водителя и время работы.
ЭПЛ обычно оформляется на смену, нельзя оформлять документ на одного водителя на чрезмерно длительный период, например на 24 часа без перерыва. После смены проводится послерейсовый осмотр.
В первом титуле не указывается точный маршрут, лишь «городская перевозка». Если одним автомобилем пользуется несколько водителей, то особенно важно обращать внимание на корректность заполнения соответствующего поля, а также указывать дополнительную информацию по водителям.
Автобус
Главный фокус — маршрут и безопасность пассажиров.
В ЭПЛ указывают маршрут с указанием всех остановок по расписанию и количество рейсов. Медосмотр проводится до и после рейса.
Выгоды от перехода на электронный путевой лист
Переход на ЭПЛ позволяет снизить административную нагрузку и минимизировать риски штрафов. Благодаря автоматическому формированию документа по утверждённому XML-формату с проверкой обязательных данных существенно снижается риск ошибок.
Электронный формат ускоряет работу на каждом этапе — от заполнения данных до хранения и анализа информации. Например, данные о пробеге, топливе и времени работы фиксируются в системе и становятся доступными за секунды.
Как внедрить ЭПЛ
Для внедрения ЭПЛ необходимо:
- Выбрать информационную систему с поддержкой ЭПЛ.
- Заключить договор с оператором электронных перевозочных документов (ИС ЭПД) для передачи данных в ГИС ЭПД.
- Оформить электронные подписи для ответственных лиц, вносящих данные в систему, — медицинского работника, механика, диспетчера и в некоторых случаях для водителя. Всем сотрудникам, кроме медработников, нужна доверенность (МЧД).
Для работы в информационной системе потребуется внести данные о транспортных средствах и водителях, а также определить внутренний регламент оформления и подписания титулов.
Тестовое оформление рейса перед запуском позволит проверить корректность передачи данных в ГИС ЭПД и обучить сотрудников работе в системе.
Ждать 1 сентября 2026 года для внедрения ЭПЛ необязательно. Уже сейчас можно добровольно перевести автопарк на электронный формат, закрепив порядок работы во внутренних регламентах компании. Это позволит избежать спешки и ошибок в последний момент.