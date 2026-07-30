Коротко Документ составляют до рейса, а после возвращения машины закрывают с итоговыми данными по пробегу, времени и топливу. Работать с ЭПЛ можно только через специальную систему и с электронными подписями тех сотрудников, которые отвечают за допуск и оформление документа через оператора ИС ЭПД.

Электронный путевой лист, или ЭПЛ, — это путевой лист в цифровом формате. В нём фиксируют, кто едет в рейс, на каком автомобиле, прошёл ли водитель медосмотр, а машина — технический контроль.

Что такое электронный путевой лист (ЭПЛ)

Электронный путевой лист — это юридически значимый электронный документ, который подтверждает допуск конкретного водителя и транспортного средства к рейсу. Документ фиксирует сведения о водителе, маршруте, состоянии автомобиля и некоторые другие данные.

ЭПЛ используется для бухгалтерского, налогового и управленческого учёта. Документ формируется в специализированной информационной системе и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) или усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП) через приложение «Госключ».

Когда электронный путевой лист станет обязательным

С 1 сентября 2026 года электронные транспортные документы становятся обязательными для юридических лиц и ИП. Это закреплено Федеральным законом от 07.06.2025 №140-ФЗ, который перевёл перевозочные документы в цифровой формат.

В отличие от транспортной накладной, электронные путевые листы с 1 сентября 2026 года обязательными не становятся. Организации и ИП сами выбирают, оформлять путевой лист на бумаге или в электронном виде. Исключение — перевозка алкоголя, здесь ЭПЛ обязателен.

Электронные путевые листы регулируются приказом Минтранса России от 28.09.2022 №390 (в редакции приказа от 05.05.2023 №159), который определяет состав обязательных реквизитов и порядок оформления путевого листа.

Техническая сторона электронного формата регулируется приказом ФНС России от 17.02.2023 №ЕД-7-26/116@, который утверждает XML-формат электронного путевого листа и правила его структурирования для передачи через операторов ЭДО и в государственные информационные системы.

Дополнительно порядок обмена электронными транспортными документами закреплён в постановлении Правительства РФ от 01.06.2024 №753, которое описывает взаимодействие участников перевозки и операторов с государственной информационной системой электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

Важно: для участников транспортно-экспедиционной деятельности с 1 марта 2026 года обязательна регистрация в реестре «ГосЛог». Работа без регистрации запрещена — право оказывать транспортно-экспедиционные услуги есть только со дня внесения сведений в реестр.

Структура электронного путевого листа

Электронный путевой лист представляет собой не единый файл, а набор из взаимосвязанных XML-документов, также называемых титулами. Формат утверждён приказом ФНС России от 17.02.2023 №ЕД-7-26/116@ и включает шесть титулов, из которых первые пять обязательны. До выпуска машины на линию оформляют первые четыре титула.

Титул Кто заполняет Сведения о рейсе, транспортном средстве и водителе Владелец машины или диспетчер Результаты предрейсового или предсменного медосмотра Медработник Отметка о контроле технического состояния Сотрудник, ответственный за выпуск на линию Показания одометра при выезде с парковки Сотрудник, ответственный за выпуск на линию

Ещё два титула оформляются после завершения рейса — показания одометра и результаты послерейсового медосмотра, если он проводился.

Все части объединены общим уникальным идентификатором рейса, который связывает их в один электронный документ, содержащий следующие данные:

Сведения об организации. Сведения о транспортном средстве. Сведения о водителе. Медицинский контроль. Технический контроль. Маршрут и задание. Данные о пробеге и топливе. Электронные подписи.

Специализированные информационные системы содержат все обязательные для ЭПЛ реквизиты, что позволяет автоматически формировать документ в соответствии с установленной структурой и требованиями законодательства.

Как оформить электронный путевой лист

Оформление ЭПЛ схоже с бумажным путевым листом, но отличается форматом, электронной подписью и передачей в ГИС ЭПД. Далее вы найдёте пошаговую инструкцию, как оформить путевой лист в электронном формате.

1. Подготовка базы для работы

Для работы требуется заранее выбрать информационную систему ЭПД с поддержкой ЭПЛ, например:

Системы ЭДО (Контур, СБИС, Такском и другие операторы ИС ЭПД из реестра Минтранса ).

Специализированные платформы управления автопарком.

Облачные SaaS-решения с интеграцией ЭДО.

Также необходимо подключиться к оператору электронных перевозочных документов (ИС ЭПД) для передачи данных в ГИС ЭПД. Без оператора передать документ нельзя.

Дополнительно требуется оформить электронную подпись для ответственных лиц, которые подписывают титулы ЭПЛ. Подпись оформляется для следующих сотрудников:

Диспетчер.

Медработник.

Механик или контролёр техсостояния.

Иногда подпись оформляют для водителя — зависит от выбранной схемы и системы. Также потребуется настроить справочники, где будут отражены транспортные средства, нормы ГСМ, водители и другая информация.

2. Заполнение данных

Большинство информационных систем позволяют заполнить данные по каждому титулу в визуально понятном интерфейсе. Например, через 1С-ЭПД.

Пример заполнения электронного путевого листа — 1С-ЭПД

Независимо от выбранной системы, потребуется внести базовые данные:

Транспортное средство.

Водитель — если сменная работа, то указать данные каждого водителя.

Дата путевого листа.

Вид перевозки — например, для собственных нужд.

Вид транспортного сообщения — например, городское.

Если на старте фиксируется остаток топлива и одометр, то необходимо внести соответствующие начальные данные. Любая система обычно сама подставит обязательные поля и проверит заполнение, не позволив допустить ошибку.

3. Оформление предрейсовых титулов

В электронном путевом листе нет отметок в привычном понимании бумажного документа. Вместо них ответственные сотрудники оформляют отдельные титулы.

Предрейсовые титулы подтверждают, что водитель допущен к управлению, машина исправна и перевозка может быть начата. Без них выпуск на линию считается нарушением.

Титул медосмотра формирует и подписывает медработник, который фиксирует дату и точное время осмотра, ФИО водителя и заключение — допущен или не допущен. Для пассажирских перевозок и такси требования строже, например требуется указать больше информации о водителе и дополнительно проводится послерейсовый осмотр, по итогам которого оформляется отдельный титул после завершения рейса.

Важно: осмотр проводится до начала рейса, а время в титуле должно совпадать с фактическим временем осмотра. Если водитель не допущен, сформировать остальные титулы и выпустить машину на линию не получится.

Титул технического контроля оформляет механик или другой сотрудник, ответственный за выпуск транспортного средства на линию. Перед подписанием проверяются тормозная система, световые приборы, рулевое управление и отсутствие видимых повреждений. Также вносятся показания одометра при выезде.

После подписания предрейсовых титулов машина считается допущенной к рейсу – отдельного титула «Выпуск на линию» в формате ЭПЛ нет, допуск подтверждается подписью ответственного за техническое состояние.

Важно: требования отличаются в зависимости от типа транспорта. Грузовой транспорт — медосмотр и техконтроль обязательны каждый раз, даже при коротком рейсе. Такси — осмотр проводится ежедневно перед сменой и после рейса. Автобусы и пассажирский транспорт — обязательны предрейсовый и послерейсовый медосмотры.

4. Закрытие ЭПЛ

После рейса в электронный путевой лист вносится следующая информация:

Конечный одометр.

Фактический пробег.

Фактический расход топлива.

Время возвращения.

Послерейсовый осмотр при необходимости.

Документ подписывается и переводится в статус «Закрыт» или «Завершён». Как правило, закрывает документ диспетчер, но в некоторых случаях возможна подпись со стороны водителя или механика. Для этого водителю также требуется оформить ЭП.

5. Передача и хранение

С 1 сентября 2026 года для перевозочных документов действует общее правило обязательного электронного оформления через государственную систему ЭПД.

Передача данных в ГИС ЭПД происходит не напрямую, а через подключённую систему, например через оператора ИС ЭПД.

Передача в ГИС ЭПД через оператора ИС ЭПД происходит после подписания четвёртого титула, а не после завершения всего рейса.

После закрытия рейса в ГИС ЭПД передаётся финальный титул. Помимо передачи, действует требование по хранению данных — электронный документ должен храниться не менее пяти лет.

Особенности заполнения и проверки ЭПЛ

Независимо от типа транспорта все предрейсовые отметки должны быть сделаны до выезда, иначе это нарушение. Хоть сама структура заполнения и контроль схожи, есть некоторые особенности в зависимости от типа транспорта.

Грузовые автомобили

Главный фокус — реальная перевозка груза и маршрут.

В ЭПЛ для грузового транспорта особенно тщательно контролируют связь между рейсом и грузом. Поэтому в первом титуле важно корректно отразить следующие данные:

Масса груза.

Адрес погрузки.

Адрес выгрузки.

Таможенные коды для зарубежных поставок.

Эта информация позволяет выявить нестыковки пробега с телематикой, а также нереальный расход топлива без привязки к заправкам.

Важно: прицеп или полуприцеп обязательно отражаются в ЭПЛ, если они используются в рейсе. Если автомобиль едет без прицепа, то отдельного указания не требуется.

Такси

Главный фокус — состояние водителя и время работы.

ЭПЛ обычно оформляется на смену, нельзя оформлять документ на одного водителя на чрезмерно длительный период, например на 24 часа без перерыва. После смены проводится послерейсовый осмотр.

В первом титуле не указывается точный маршрут, лишь «городская перевозка». Если одним автомобилем пользуется несколько водителей, то особенно важно обращать внимание на корректность заполнения соответствующего поля, а также указывать дополнительную информацию по водителям.

Автобус

Главный фокус — маршрут и безопасность пассажиров.

В ЭПЛ указывают маршрут с указанием всех остановок по расписанию и количество рейсов. Медосмотр проводится до и после рейса.

Выгоды от перехода на электронный путевой лист

Переход на ЭПЛ позволяет снизить административную нагрузку и минимизировать риски штрафов. Благодаря автоматическому формированию документа по утверждённому XML-формату с проверкой обязательных данных существенно снижается риск ошибок.

Электронный формат ускоряет работу на каждом этапе — от заполнения данных до хранения и анализа информации. Например, данные о пробеге, топливе и времени работы фиксируются в системе и становятся доступными за секунды.

Экспертное мнение Электронный путевой лист помогает не только отказаться от бумаги, но и снизить количество ошибок при оформлении рейсов. Когда все этапы — от медосмотра до закрытия документа — проходят в одной системе, проще соблюдать требования законодательства и быстро находить нужные данные при проверках. Если компания планирует переход на электронный формат, стоит заранее выбрать надёжный сервис для работы с перевозочными документами.





Транспортный ЭДО от Точка Банка объединяет оформление, подписание и передачу электронных перевозочных документов в одном окне, помогает работать по требованиям законодательства и упрощает взаимодействие с ГИС ЭПД. Дарья Жуковская Эксперт Транспортного ЭДО от Точка Банка

Как внедрить ЭПЛ

Для внедрения ЭПЛ необходимо:

Выбрать информационную систему с поддержкой ЭПЛ. Заключить договор с оператором электронных перевозочных документов (ИС ЭПД) для передачи данных в ГИС ЭПД. Оформить электронные подписи для ответственных лиц, вносящих данные в систему, — медицинского работника, механика, диспетчера и в некоторых случаях для водителя. Всем сотрудникам, кроме медработников, нужна доверенность (МЧД).

Для работы в информационной системе потребуется внести данные о транспортных средствах и водителях, а также определить внутренний регламент оформления и подписания титулов.

Тестовое оформление рейса перед запуском позволит проверить корректность передачи данных в ГИС ЭПД и обучить сотрудников работе в системе.