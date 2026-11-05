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Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО

ЭПД для малого бизнеса: как перейти на электронные перевозочные документы

С 1 сентября 2026 года электронные перевозочные документы (ЭПД) стали обязательными для всех участников грузоперевозок независимо от размера компании и объёма перевозок. Эксперт Транспортного ЭДО от Точка Банка Дарья Жуковская расскажет, как небольшим транспортным компаниям и ИП-перевозчикам перейти на ЭПД без бухгалтера и программиста.

05.11.2026
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Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

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Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

Авторы

Коротко
Закон не делает исключений по размеру компаний, участвующих в грузоперевозках. Все компании должны перейти на электронные перевозочные документы, в том числе небольшие ИП-перевозчики.
Переход на электронные перевозочные документы для малого бизнеса проще, чем кажется. Подключение к Транспортному ЭДО не требует участия программиста или бухгалтера. Для этого достаточно выбрать оператора ИС ЭПД, оформить электронную подпись, МЧД для сотрудников и согласовать обмен документами с контрагентами.

Что такое ЭПД для малого бизнеса

Обязательный переход на электронные перевозочные документы установлен Федеральным законом от 07.06.2025 №140-ФЗ. С 1 сентября 2026 года в цифровой формат переходят:

  • транспортная накладная;
  • заказ и заявка на перевозку;
  • экспедиторские документы;
  • железнодорожная накладная и грузовая авианакладная.

Путевой лист в этот перечень не входит, его можно оформлять и на бумаге, и в электронном виде. Исключение — перевозка маркируемого пива, сидра, пуаре, медовухи и спиртосодержащей непищевой продукции собственным транспортом без договора перевозки. Для неё с 1 сентября 2026 года нужен электронный путевой лист.

На практике это значит, что с 1 сентября 2026 года компании, связанные с перевозкой грузов, не смогут оформить транспортную накладную в бумажном виде. Минтранс предусмотрел ряд исключений, когда допускается оформление бумажной версии, — они перечислены в приказе Минтранса России от 01.06.2026 №262 с изменениями, внесёнными приказом от 02.09.2026 №391.

Транспортная накладная (ТрН)

Размер бизнеса роли не играет — требования распространяются и на компанию с парком из сотен машин, и на ИП с одной машиной. Требования ЭПД для малого бизнеса совпадают с требованиями для компаний любого размера.

Что такое ЭПД и как бизнесу с ними работать в 2026 году

Электронные перевозочные документы нельзя составлять в обычном сервисе ЭДО. ЭПД передаются в государственную систему ГИС ЭПД через оператора ИС ЭПД. Бизнес может выбрать любого оператора из реестра Минтранса, например Точка Банк.

Когда нужно перейти на ЭПД

С 1 сентября 2026 года электронные перевозочные документы стали обязательными в предусмотренных законом случаях. Подключиться к Транспортному ЭДО можно сейчас, если вы ещё этого не сделали.

ЭПД для бизнеса: новые правила перевозок с 1 сентября 2026 года

Переход на ЭПД необходим для продолжения работы не только с точки зрения закона, но и для взаимодействия со своими клиентами. Например, электронную транспортную накладную подписывают сразу несколько сторон:

  • грузоотправитель оформляет свой титул при отгрузке;
  • перевозчик подтверждает приём груза;
  • грузополучатель подтверждает доставку.

Цепочка работает, только когда к электронному обмену подключены все участники. Если заказчики уже перешли на электронный документооборот, отсутствие ЭДО у перевозчика может стать причиной прекращения сотрудничества.

Электронная транспортная накладная (ЭТрН)

До 1 марта 2027 года, если при проверке на дороге водитель предъявит бумажную накладную вместо электронной, инспектор ограничится устным предупреждением. Это время удобно использовать, чтобы отладить работу с электронными перевозочными документами на реальных рейсах. При этом обязанность оформлять ЭПД уже действует, а если накладной нет ни в каком виде, водителю грозит штраф 500 ₽ по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ.

ВАЖНО
Под требования о переходе на ЭПД попадают не только перевозчики, но и их заказчики — почти любой бизнес, который отправляет или принимает товары. Чем раньше небольшая компания начнёт работать с электронными накладными, тем шире круг контрагентов, с которыми она сможет сотрудничать.

Что нужно для работы с ЭПД

Для работы с ЭПД нужны:

  • договор с оператором ИС ЭПД;
  • электронная подпись;
  • машиночитаемая доверенность (МЧД), если документ подписывает сотрудник, а не руководитель;
  • устройство с интернетом.

Передать документ в государственную систему напрямую нельзя, обмен идёт только через оператора ИС ЭПД из реестра Минтранса. Оператор ИС ЭПД предоставляет интерфейс для формирования документов, доставляет документы контрагентам и направляет данные в ГИС ЭПД.

Государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД)

Пример Транспортного ЭДО от Точка Банка

Транспортный ЭДО от Точка Банка входит в список аккредитованных операторов ИС ЭПД, подключение проходит дистанционно и не требует сложной настройки.

Для работы с электронными перевозочными документами достаточно браузера, а для водителя в рейсе — смартфона с выходом в интернет, чтобы работать в личном кабинете водителя. Отдельная учётная система не требуется — при небольшом потоке документов всё оформляется онлайн в интерфейсе.

Сервис ЭДО, через который компания обменивается актами и счетами, для перевозочных документов не подходит. Право передавать перевозочные документы в ГИС ЭПД есть только у аккредитованных Минтрансом операторов ИС ЭПД. Но некоторые компании могут совмещать статус оператора ЭДО и оператора ИС ЭПД.

Экспертное мнение

При переходе на электронные перевозочные документы малому бизнесу важно заранее выбрать оператора ИС ЭПД и проверить, как организован обмен с контрагентами. Для работы не обязательно покупать специальную программу или нанимать бухгалтера — документы можно оформлять через онлайн-сервис.


Например, Транспортный ЭДО от Точка Банка позволяет создавать и подписывать электронные перевозочные документы в браузере, а водителю работать с документами в рейсе через смартфон в ЛК. Сервис поддерживает обмен с другими операторами через роуминг.

Дарья ЖуковскаяДарья Жуковская
Дарья ЖуковскаяЭксперт Транспортного ЭДО от Точка Банка

Как организовать работу без участия бухгалтера и программиста

Малый бизнес, связанный с грузоперевозками, не может избежать перехода на ЭПД. Следующая инструкция поможет перейти на электронные перевозочные документы без бухгалтера и программиста. 

Шаг 1. Получить подпись

Для работы с ЭПД требуется электронная подпись (ЭП).

Если документы будет подписывать ИП или директор, достаточно оформить ЭП через ФНС. Если подписывать документы будет сотрудник, на него оформляется подпись физлица и машиночитаемая доверенность. Также для подписания документов можно использовать электронную подпись в приложении «Госключ».

Что такое электронная цифровая подпись (ЭП), как она работает и для чего нужна

Как получить электронную подпись

Шаг 2. Подключиться к оператору ИС ЭПД

Все операторы ИС ЭПД выполняют одинаковую функцию — позволяют сформировать ЭПД, отправить его контрагентам и передать в государственную систему. Необходимо выбрать одного оператора из списка Минтранса, например Точка Банк. 

При выборе оператора ИС ЭПД можно ориентироваться на следующие критерии:

  • требования к подключению;
  • наличие необходимых документов;
  • простота оформления документов;
  • стоимость. 

Подключение к Транспортному ЭДО от Точка Банка проходит без визита в офис — компания заключает договор, получает доступ в личный кабинет и сразу видит интерфейс для работы.

Пример создания транспортной накладной в ЭДО от Точка Банка

Помощь программиста или бухгалтера для настройки не нужна — сервис работает в браузере. Накладная заполняется по шагам — перевозка, доставка, груз, условия и погрузка, а сервис подсказывает, какие обязательные поля пропущены.

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Шаг 3. Согласовать обмен с контрагентами

Электронные перевозочные документы касаются всех участников перевозки. Поэтому у постоянных заказчиков необходимо уточнить, через каких операторов ИС ЭПД они работают. 

Подключаться к тому же сервису не нужно — обмен между разными операторами идёт через роуминг. Транспортный ЭДО от Точка Банка позволяет обмениваться документами с Контур.Логистикой, Saby TMS и 1С-ЭПД.

Шаг 4. Провести тестовый рейс

Для проверки необходимо оформить электронную накладную — для этого достаточно внести данные, собрать подписи сторон и убедиться, что документ ушёл в ГИС ЭПД. Один тестовый рейс покажет, на каком этапе возникают вопросы.

Сколько стоит переход на ЭПД

Основные расходы — тариф оператора ИС ЭПД. Например, Транспортный ЭДО от Точка Банка стоит 3 500 ₽ за пакет из 500 документов на год, или около 7 ₽ за документ.

Оплата привязана к фактически оформленным документам — компания не платит за рабочие места, лицензии или абонентское обслуживание. Для ИП с одной машиной и несколькими рейсами в неделю базового пакета хватает с запасом, докупать придётся только при росте объёмов.

Дополнительные расходы включают в себя электронную подпись. Руководители и ИП могут получить ЭП бесплатно через ФНС, потратив примерно 1 500 ₽ на USB-токен. Для сотрудников нужен отдельный сертификат — можно воспользоваться выпуском бесплатной подписи на смартфоне КЭП или НЭП Госключа. Дополнительно сотрудникам требуется машиночитаемая доверенность, стоимость которой зависит от способа оформления.

ПЭП, КЭП, НЭП — какую электронную подпись выбрать

Как получить КЭП для ИП в налоговой

Внедрение, как правило, не требует дополнительных расходов. Интерфейс рассчитан на работу без специальных знаний, нанимать специалиста или платить за настройку не требуется. Быстрая регистрация позволяет начать оформлять документы уже с ближайших поставок, а не планировать переход как отдельный проект на месяцы с привлечением бухгалтера или программиста.

Бумажный документооборот тоже требует затрат — печать, курьерская доставка экземпляров контрагентам, хранение архива и время сотрудников на заполнение одних и тех же данных.

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Как цифровизация защищает бизнес

Электронный формат перевозочных документов не только требование закона. Для небольшого перевозчика, у которого нет юриста в штате, ЭПД снижает сразу несколько рисков. 

Штрафы за превышение массы и габаритов назначаются собственнику транспортного средства, даже если неверный вес указал грузоотправитель. В электронной транспортной накладной данные о грузе зафиксированы и подписаны отправителем, изменить их задним числом нельзя. Это одно из доказательств для регрессного иска — перевозчик может взыскать уплаченный штраф с отправителя, который занизил вес.

Применение ЭТрН для нестандартных сценариев перевозки

ЭТрН также подтверждает факт перевозки для налогового учёта. Электронный документ не теряется по пути, не приходит с разными данными в разных экземплярах и хранится в архиве сервиса не менее пяти лет, откуда его легко выгрузить при проверке.

Электронная транспортная накладная (ЭТрН)

Дополнительно увеличивается контроль каждого этапа. Статусы документа видны всем сторонам в реальном времени: когда груз принят, кто подписал титул и на каком этапе находится рейс. Если контрагент не подписывает свою часть или данные расходятся, это видно сразу, а не через месяц при сверке.

Система также не пропустит документ с незаполненными обязательными полями, поэтому типовые ошибки оформления, за которые перевозчики получают претензии от заказчиков, устраняются ещё до отправки.

Вопросы по теме

Обязан ли ИП с одной машиной переходить на ЭПД?

Да. Исключений по размеру бизнеса Федеральный закон №140-ФЗ не предусматривает.

Можно ли работать с ЭТрН без 1С и бухгалтера?

Да, можно. Накладные оформляются в онлайн-интерфейсе, а система не даст отправить документ с пропущенными обязательными полями.

Что делать, если заказчик подключён к другому оператору?

Документы между операторами ИС ЭПД передаются через роуминг, поэтому переходить к оператору заказчика не нужно. В начале работы необходимо проверить наличие роуминга и согласовать обмен с контрагентом.

Сколько стоит транспортный ЭДО для малого бизнеса?

Тариф Транспортного ЭДО от Точка Банка — 3 500 ₽ за 500 документов в год. Электронная подпись выпускается бесплатно в ФНС.

Поможет ли ЭПД в споре о перегрузке?

Да. Данные о массе груза в электронной накладной зафиксированы и подписаны грузоотправителем. Если собственнику машины пришёл штраф за перегруз из-за неверных сведений, подписанный документ становится основанием для регрессного иска к отправителю.

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ЭПД для малого бизнеса: как перейти на электронные перевозочные документы — Точка Банк