ЭПД для малого бизнеса: как перейти на электронные перевозочные документы

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Переход на электронные перевозочные документы для малого бизнеса проще, чем кажется. Подключение к Транспортному ЭДО не требует участия программиста или бухгалтера. Для этого достаточно выбрать оператора ИС ЭПД, оформить электронную подпись, МЧД для сотрудников и согласовать обмен документами с контрагентами. Закон не делает исключений по размеру компаний, участвующих в грузоперевозках. Все компании должны перейти на электронные перевозочные документы, в том числе небольшие ИП-перевозчики.

Что такое ЭПД для малого бизнеса

Обязательный переход на электронные перевозочные документы установлен Федеральным законом от 07.06.2025 №140-ФЗ. С 1 сентября 2026 года в цифровой формат переходят:

транспортная накладная;

заказ и заявка на перевозку;

экспедиторские документы;

железнодорожная накладная и грузовая авианакладная.

Путевой лист в этот перечень не входит, его можно оформлять и на бумаге, и в электронном виде. Исключение — перевозка маркируемого пива, сидра, пуаре, медовухи и спиртосодержащей непищевой продукции собственным транспортом без договора перевозки. Для неё с 1 сентября 2026 года нужен электронный путевой лист.

На практике это значит, что с 1 сентября 2026 года компании, связанные с перевозкой грузов, не смогут оформить транспортную накладную в бумажном виде. Минтранс предусмотрел ряд исключений, когда допускается оформление бумажной версии, — они перечислены в приказе Минтранса России от 01.06.2026 №262 с изменениями, внесёнными приказом от 02.09.2026 №391.

Размер бизнеса роли не играет — требования распространяются и на компанию с парком из сотен машин, и на ИП с одной машиной. Требования ЭПД для малого бизнеса совпадают с требованиями для компаний любого размера.

Электронные перевозочные документы нельзя составлять в обычном сервисе ЭДО. ЭПД передаются в государственную систему ГИС ЭПД через оператора ИС ЭПД. Бизнес может выбрать любого оператора из реестра Минтранса, например Точка Банк.

Когда нужно перейти на ЭПД

С 1 сентября 2026 года электронные перевозочные документы стали обязательными в предусмотренных законом случаях. Подключиться к Транспортному ЭДО можно сейчас, если вы ещё этого не сделали.

Переход на ЭПД необходим для продолжения работы не только с точки зрения закона, но и для взаимодействия со своими клиентами. Например, электронную транспортную накладную подписывают сразу несколько сторон:

грузоотправитель оформляет свой титул при отгрузке;

перевозчик подтверждает приём груза;

грузополучатель подтверждает доставку.

Цепочка работает, только когда к электронному обмену подключены все участники. Если заказчики уже перешли на электронный документооборот, отсутствие ЭДО у перевозчика может стать причиной прекращения сотрудничества.

До 1 марта 2027 года, если при проверке на дороге водитель предъявит бумажную накладную вместо электронной, инспектор ограничится устным предупреждением. Это время удобно использовать, чтобы отладить работу с электронными перевозочными документами на реальных рейсах. При этом обязанность оформлять ЭПД уже действует, а если накладной нет ни в каком виде, водителю грозит штраф 500 ₽ по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ.

ВАЖНО Под требования о переходе на ЭПД попадают не только перевозчики, но и их заказчики — почти любой бизнес, который отправляет или принимает товары. Чем раньше небольшая компания начнёт работать с электронными накладными, тем шире круг контрагентов, с которыми она сможет сотрудничать.

Что нужно для работы с ЭПД

Для работы с ЭПД нужны:

договор с оператором ИС ЭПД;

электронная подпись;

машиночитаемая доверенность (МЧД), если документ подписывает сотрудник, а не руководитель;

устройство с интернетом.

Передать документ в государственную систему напрямую нельзя, обмен идёт только через оператора ИС ЭПД из реестра Минтранса. Оператор ИС ЭПД предоставляет интерфейс для формирования документов, доставляет документы контрагентам и направляет данные в ГИС ЭПД.

Пример Транспортного ЭДО от Точка Банка

Транспортный ЭДО от Точка Банка входит в список аккредитованных операторов ИС ЭПД, подключение проходит дистанционно и не требует сложной настройки.

Для работы с электронными перевозочными документами достаточно браузера, а для водителя в рейсе — смартфона с выходом в интернет, чтобы работать в личном кабинете водителя. Отдельная учётная система не требуется — при небольшом потоке документов всё оформляется онлайн в интерфейсе.

Сервис ЭДО, через который компания обменивается актами и счетами, для перевозочных документов не подходит. Право передавать перевозочные документы в ГИС ЭПД есть только у аккредитованных Минтрансом операторов ИС ЭПД. Но некоторые компании могут совмещать статус оператора ЭДО и оператора ИС ЭПД.

Экспертное мнение При переходе на электронные перевозочные документы малому бизнесу важно заранее выбрать оператора ИС ЭПД и проверить, как организован обмен с контрагентами. Для работы не обязательно покупать специальную программу или нанимать бухгалтера — документы можно оформлять через онлайн-сервис.



Например, Транспортный ЭДО от Точка Банка позволяет создавать и подписывать электронные перевозочные документы в браузере, а водителю работать с документами в рейсе через смартфон в ЛК. Сервис поддерживает обмен с другими операторами через роуминг. Дарья Жуковская Эксперт Транспортного ЭДО от Точка Банка

Как организовать работу без участия бухгалтера и программиста

Малый бизнес, связанный с грузоперевозками, не может избежать перехода на ЭПД. Следующая инструкция поможет перейти на электронные перевозочные документы без бухгалтера и программиста.

Шаг 1. Получить подпись

Для работы с ЭПД требуется электронная подпись (ЭП).

Если документы будет подписывать ИП или директор, достаточно оформить ЭП через ФНС. Если подписывать документы будет сотрудник, на него оформляется подпись физлица и машиночитаемая доверенность. Также для подписания документов можно использовать электронную подпись в приложении «Госключ».

Шаг 2. Подключиться к оператору ИС ЭПД

Все операторы ИС ЭПД выполняют одинаковую функцию — позволяют сформировать ЭПД, отправить его контрагентам и передать в государственную систему. Необходимо выбрать одного оператора из списка Минтранса, например Точка Банк.

При выборе оператора ИС ЭПД можно ориентироваться на следующие критерии:

требования к подключению;

наличие необходимых документов;

простота оформления документов;

стоимость.

Подключение к Транспортному ЭДО от Точка Банка проходит без визита в офис — компания заключает договор, получает доступ в личный кабинет и сразу видит интерфейс для работы.

Пример создания транспортной накладной в ЭДО от Точка Банка

Помощь программиста или бухгалтера для настройки не нужна — сервис работает в браузере. Накладная заполняется по шагам — перевозка, доставка, груз, условия и погрузка, а сервис подсказывает, какие обязательные поля пропущены.

Шаг 3. Согласовать обмен с контрагентами

Электронные перевозочные документы касаются всех участников перевозки. Поэтому у постоянных заказчиков необходимо уточнить, через каких операторов ИС ЭПД они работают.

Подключаться к тому же сервису не нужно — обмен между разными операторами идёт через роуминг. Транспортный ЭДО от Точка Банка позволяет обмениваться документами с Контур.Логистикой, Saby TMS и 1С-ЭПД.

Шаг 4. Провести тестовый рейс

Для проверки необходимо оформить электронную накладную — для этого достаточно внести данные, собрать подписи сторон и убедиться, что документ ушёл в ГИС ЭПД. Один тестовый рейс покажет, на каком этапе возникают вопросы.

Сколько стоит переход на ЭПД

Основные расходы — тариф оператора ИС ЭПД. Например, Транспортный ЭДО от Точка Банка стоит 3 500 ₽ за пакет из 500 документов на год, или около 7 ₽ за документ.

Оплата привязана к фактически оформленным документам — компания не платит за рабочие места, лицензии или абонентское обслуживание. Для ИП с одной машиной и несколькими рейсами в неделю базового пакета хватает с запасом, докупать придётся только при росте объёмов.

Дополнительные расходы включают в себя электронную подпись. Руководители и ИП могут получить ЭП бесплатно через ФНС, потратив примерно 1 500 ₽ на USB-токен. Для сотрудников нужен отдельный сертификат — можно воспользоваться выпуском бесплатной подписи на смартфоне КЭП или НЭП Госключа. Дополнительно сотрудникам требуется машиночитаемая доверенность, стоимость которой зависит от способа оформления.

Внедрение, как правило, не требует дополнительных расходов. Интерфейс рассчитан на работу без специальных знаний, нанимать специалиста или платить за настройку не требуется. Быстрая регистрация позволяет начать оформлять документы уже с ближайших поставок, а не планировать переход как отдельный проект на месяцы с привлечением бухгалтера или программиста.

Бумажный документооборот тоже требует затрат — печать, курьерская доставка экземпляров контрагентам, хранение архива и время сотрудников на заполнение одних и тех же данных.

Как цифровизация защищает бизнес

Электронный формат перевозочных документов не только требование закона. Для небольшого перевозчика, у которого нет юриста в штате, ЭПД снижает сразу несколько рисков.

Штрафы за превышение массы и габаритов назначаются собственнику транспортного средства, даже если неверный вес указал грузоотправитель. В электронной транспортной накладной данные о грузе зафиксированы и подписаны отправителем, изменить их задним числом нельзя. Это одно из доказательств для регрессного иска — перевозчик может взыскать уплаченный штраф с отправителя, который занизил вес.

ЭТрН также подтверждает факт перевозки для налогового учёта. Электронный документ не теряется по пути, не приходит с разными данными в разных экземплярах и хранится в архиве сервиса не менее пяти лет, откуда его легко выгрузить при проверке.

Дополнительно увеличивается контроль каждого этапа. Статусы документа видны всем сторонам в реальном времени: когда груз принят, кто подписал титул и на каком этапе находится рейс. Если контрагент не подписывает свою часть или данные расходятся, это видно сразу, а не через месяц при сверке.