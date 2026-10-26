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Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО

ЭПД на дороге: QR-код, мобильное подписание и проверка ГИБДД

Переход на обязательные электронные перевозочные документы (ЭПД) внёс изменения во взаимодействие водителей и инспекторов на трассе. Для быстрой проверки ГИБДД водитель должен предъявлять специальный QR-код прямо со смартфона или планшета. Точка Банк расскажет, как правильно использовать этот цифровой инструмент, чтобы избежать штрафов и задержек в пути.

26.10.2026
16
16

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Коротко
QR‑код в ЭПД — это цифровой ключ для быстрой проверки легитимности электронных документов инспекторами ГИБДД через систему ГИС ЭПД. Водитель должен проверить статус документа, точность данных и получить специальный динамичный код через мобильное приложение или веб‑версию перед началом рейса.
При остановке на дороге водителю достаточно показать QR‑код с экрана смартфона. Инспектор самостоятельно считает информацию специальным устройством. При этом требовать бумажный оригинал документа сотрудник ГИБДД не имеет права.
В случае технических сбоев, отсутствия интернета или проблем с устройством водитель должен сообщить инспектору уникальный идентификатор (UUID) ЭТрН.

Для чего он нужен QR-код ЭТрН на дороге

QR-код в ЭПД — это машиночитаемый двухмерный штрихкод, который размещается на электронной товарно-транспортной накладной (ЭТрН) или электронном путевом листе (ЭПЛ). Он помогает инспекторам ГИБДД быстро идентифицировать и проверить легитимность электронного документа в пути следования. 

QR-код ЭТрН содержит уникальный идентификатор (UUID) и данные, которые служат ссылкой для запроса в ГИС ЭПД. При сканировании кода из системы подтягиваются сведения:

  • об участниках грузоперевозки — грузоотправителе, перевозчике и грузополучателе;
  • о состоянии груза;
  • маршруте и адресе выгрузки;
  • транспортном средстве и водителе.

QR-код ЭПЛ также содержит уникальный идентификатор (UUID) и данные: 

  • о водителе;
  • транспортном средстве — государственный регистрационный знак ТС, дату и время выезда, а также маршрут;
  • факте прохождения предрейсового медицинского осмотра и контроля технического состояния транспортного средства.

Как формируется QR-код ЭТрН:

  1. Перевозчик подписывает титулы 2 и 4 в ЭТрН с помощью КЭП или НЭП «Госключа».
  2. Оператор ИС ЭПД передаёт эти данные в ГИС ЭПД.
  3. ГИС ЭПД зашифровывает ЭТрН, тем самым обеспечивая защиту данных в документе. Также система хранит его у себя — прочитать документ могут только уполномоченные участники перевозки и контролирующие органы через авторизованный запрос с использованием соответствующих ключей. 
  4. Зашифрованные данные снова передаются оператору ИС ЭПД. Тот формирует специальный QR-код.

QR-код присваивается на каждый документ. То есть, например, при разных перевозках оформляется несколько ЭТрН с разными QR-кодами. При замене транспортного средства или водителя QR-код также обновляется, и при проверке необходимо предъявлять новый.   

Кабинет водителя для подписания ЭТрН онлайн
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Как водителю получить QR‑код ЭТрН прямо в смартфоне

Работа с мобильным приложением или веб-версией ЛК оператора ИС ЭПДРабота без мобильного приложения или веб-версии ЛК оператора ИС ЭПД
Водитель должен скачать мобильное приложение или зайти через веб-версию оператора ИС ЭПД, а затем авторизоваться в ЛК по номеру телефона или внутренним логину и паролю.

При выборе конкретного рейса на экране отобразится QR-код по конкретной перевозке
Диспетчер должен скачать QR-код в виде файла и отправить его водителю через корпоративный мессенджер, электронную почту или внутренний портал

Перед рейсом важно проверить сведения об электронном перевозочном документе:

  • статус ЭПД. Документ должен быть действителен и зарегистрирован в системе;
  • соответствие фактическим данным. ФИО водителя, государственный регистрационный знак транспортного средства, дата и время выезда, а также маршрут;
  • отметки о предрейсовом контроле технического состояния ТС от механика и медицинском осмотре от медработника. Это условие необходимо, если данные не перенеслись в документ автоматически из электронных систем медучреждения.

Чтобы QR-код был доступен без интернета, водитель должен заранее загрузить его в смартфон в виде файла. После этого код сохранится в телефоне и его можно будет предъявить при проверке.

Как проходит проверка ЭПД сотрудником ГИБДД

  1. Водитель получает QR-код ЭТрН и отправляется в рейс.
  2. При проверке инспектор ГИБДД останавливает водителя и просит предъявить перевозочные документы на груз.
  3. Водитель открывает мобильное приложение или его веб-версию и предъявляет QR-код из конкретной электронной накладной. Если код был сохранён заранее, его можно показать прямо с экрана смартфона.
  4. Инспектор ГИБДД сканирует его специальным устройством и видит все данные о грузоперевозке, которые находятся в ГИС ЭПД.  

Если QR-код ЭТрН не считывается, водитель может назвать инспектору уникальный идентификатор (UUID) электронной транспортной накладной. Тот проверит данные по этому номеру или госномеру транспортного средства.

Согласно Федеральному закону от 07.06.2025 №140-ФЗ, инспектор ГИБДД не имеет права требовать у водителя бумажную транспортную накладную. Перевозчик может отказать ему в предоставлении документа.

Личный кабинет водителя от Точка Банка помогает подписывать электронные транспортные накладные (ЭТрН) прямо во время перевозки. Водителю не нужно заходить в интернет-банк или устанавливать специальную программу: достаточно открыть личный кабинет и работать с документами онлайн. При этом водитель не получает доступа к банковским счетам и финансовым данным компании. Это упрощает обмен ЭТрН между участниками перевозки и помогает быстрее оформлять документы.

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Что делать при отсутствии интернета, сбоях и нештатных ситуациях

СитуацияЧто делать
QR-код не сформирован из-за сбоя оператора или ГИС ЭПДСогласно п. 5 приказа Минтранса России от 01.06.2025 №262, если произошёл сбой оператора ИС ЭПД, который зафиксирован ГосСОПКА, необходимо запросить у диспетчера бумажный формат ЭПД до начала рейса.

Если сбой произошёл в ГИС ЭПД и при этом оператор ИС ЭПД продолжает работать, можно начинать рейс. QR‑код сформируется именно через оператора, а данные об ЭПД поступят в ГИС ЭПД после восстановления системы
Телефон разрядился, сломался или был потерянПокажите QR-код на другом устройстве — планшете или телефоне коллеги
У водителя нет интернета на телефоне в момент проверкиПокажите кэшированный или скачанный в виде файла QR-код ЭТрН в мобильном приложении или веб-версии. Они откроются на телефоне без связи
У инспектора ГИБДД нет интернета на служебном устройстве во время проверкиНазовите инспектору уникальный идентификатор (UUID) ЭТрН. Тот проверит данные по этому номеру или госномеру транспортного средства
Мобильное приложение не открывается или требует повторной авторизацииНазовите инспектору уникальный идентификатор (UUID) ЭТрН. Тот проверит данные по этому номеру или госномеру транспортного средства
В QR-коде указаны неверные данные о водителе и автомобилеДо выезда — сообщите об ошибке диспетчеру. Тот должен сформировать новый документ с новым QR-кодом и правильными данными.

В пути — свяжитесь с диспетчером. Тот должен сформировать корректировку или новый документ
Обновился код после переадресовки или замены участника перевозкиЗапросите у диспетчера новый QR-код через приложение 

Когда вместо ЭПД можно оформить бумажные документы

Согласно приказу Минтранса России от 01.06.2026 №262, приказу Минтранса России от 02.09.2026 №391 и приказу Минтранса России от 03.04.2026 №115, с 1 сентября 2026 года установлены случаи, при которых ЭПД необходимо формировать строго в бумажном формате. Вот некоторые из них:

  • по перевозке грузов военного назначения автомобильным транспортом. Главное условие — Минобороны РФ выступает в этой грузоперевозке грузоотправителем или грузополучателем;
  • при отсутствии доступа к интернету;
  • оказании услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом в случае если грузоотправитель и грузополучатель являются одним лицом;
  • каботажных автомобильных перевозках грузов, которые осуществляются иностранными перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из государств — членов ЕАЭС;
  • оказании услуг по перевозке автомобильным транспортом драгоценных металлов и драгоценных камней.

QR-код ЭПД заменяет только их бумажные версии. Он не является аналогом следующих документов:

  • разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
  • документов на опасные грузы;
  • ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) и фитосанитарных сертификатов;
  • таможенных документов при международных перевозках или движении под таможенным контролем;
  • личных документов водителя и транспортного средства, например водительского удостоверения и полиса ОСАГО.
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Ответственность за отсутствие ЭПД при проверке

Участник грузоперевозкиЗа что отвечаетОтветственность
ВодительФакт предъявления QR-кода. 

Соответствие фактических условий рейса данным в документе
Отсутствие ЭТрН — предупреждение или штраф в размере 500 ₽
Экспедитор Корректное оформление электронных перевозочных документов. 

Обязательная регистрация на платформе «ГосЛог» 

Невыполнение обязанностей транспортно-экспедиторской деятельности — штраф в размере от 0,1 до 0,3% выручки от реализации всех товаров, работ и услуг за предыдущий календарный год, но не менее 500 000 ₽.

При аналогичном повторном нарушении — штраф в размере от 1 до 3% выручки за прошлый год, но не менее 1 млн ₽
ПеревозчикКорректное оформление электронных перевозочных документов. 

Обеспечение водителя работающим приложением и связью

Если перевозчик одновременно является водителем и в рейсе у него нет ЭТрН:

— в электронном виде (есть только бумажный документ) — предупреждение;

— в бумажном или электронном виде — предупреждение или штраф в размере 500 ₽.  

Чтобы доказать, что отсутствие QR-кода не является умыслом, необходимы объективные доказательства:

  • изображения экрана с ошибкой приложения, белым экраном или сообщением об отсутствии сети, где видны дата и время;
  • письма или рассылки от оператора ЭДО или ГИС ЭПД о проведении технических работ или массовом сбое системы;
  • акт о техническом сбое, то есть документ, составленный перевозчиком или оператором системы, фиксирующий время и характер неполадки;
  • демонстрация отсутствия связи на устройстве инспектору.

Если всё же инспектор ГИБДД составил протокол, при спорной проверке необходимо правильно указать объяснение:

  • подтвердить, что ЭПД оформлен, и написать его регистрационный номер в ГИС ЭПД;
  • указать, что QR-код не может быть предъявлен по причине технического сбоя ИС ЭПД или отсутствия сети в данной местности;
  • не признать вину и написать, что все зависящие от водителя действия были выполнены;
  • приобщить к материалам дела скриншот ошибки или акт о сбое.

Вопросы по теме

Нужна ли водителю электронная подпись, если он только показывает QR-код?

Нет, водителю не нужна электронная подпись, если он показывает QR-код. КЭП или НЭП Госключа могут потребоваться ему только в том случае, если он должен юридически подтвердить какой-либо этап перевозки. Например, подписать раздел о передаче груза за перевозчика.

Должен ли водитель регистрироваться непосредственно в ГИС ЭПД?

Регистрироваться в ГИС ЭПД перевозчику или водителю не нужно, так как они работают с системой через оператора ИС ЭПД. Во время рейса водителю достаточно иметь доступ к QR-коду через корпоративное мобильное приложение. 

Можно ли предъявлять QR-код с личного смартфона?

Законодательство не запрещает использовать личный смартфон для демонстрации QR-кода инспектору. Главные требование к коду:


— чёткая визуализация;


— успешное считывание сканером проверяющего;


— соответствие документу, зарегистрированному в ГИС ЭПД. 

Кто должен обеспечить водителя смартфоном, мобильной связью и зарядным устройством?

Согласно ст. 22 ТК РФ, обязанность обеспечить водителя смартфоном, мобильной связью и зарядным устройством лежит на работодателе. Так как эти средства необходимы для выполнения трудовых обязанностей. 

Обязан ли водитель передавать инспектору разблокированный телефон?

Водитель должен лишь предъявить QR-код для сканирования. Передавать личный разблокированный смартфон в руки инспектору закон не требует, так как это нарушает принципы конфиденциальности данных и личной безопасности.

Можно ли расшифровать QR-код ЭТрН обычной камерой смартфона?

Нет, обычная камера смартфона не может считать QR-код и показать содержащуюся в нём текстовую строку или уникальный идентификатор документа. 


Для проверки сведений о перевозке необходимы приложение или сервис, в котором по идентификатору отправляется запрос в государственную систему.

Нужна ли водителю МЧД для предъявления QR-кода инспектору?

МЧД требуется водителю только для цифрового подписания электронных документов от имени компании, если он использует КЭП и НЭП Госключа физлица.


Для самого же факта предъявления QR-кода инспектору на дороге машиночитаемая доверенность не требуется. 

Увидит ли инспектор стоимость перевозки и другие коммерческие условия?

QR-код содержит информацию, необходимую для транспортного контроля:


— сведения об участниках грузоперевозки — грузоотправителе, перевозчике и грузополучателе;


— состояние груза;


— маршрут и адрес выгрузки;


— данные о транспортном средстве и водителе.


Стоимость перевозки и другие условия являются коммерческой тайной. Она отображается в ЭТрН, но не всем участникам грузоперевозки, в том числе при проверке.

Можно ли использовать одно приложение при работе с разными операторами ИС ЭПД?

Как правило, каждый оператор ИС ЭПД предоставляет своё собственное мобильное приложение или веб-версию, привязанные к его экосистеме.


Использовать одно универсальное приложение для всех операторов возможно только в случае использования единой корпоративной системы управления перевозками (TMS). В ней компания-перевозчик самостоятельно будет агрегировать данные от разных операторов в одном интерфейсе и передавать их водителям.

Взимается ли плата за каждое предъявление или проверку QR-кода?

Нет, плата за каждое предъявление или сканирование QR-кода инспектором не взимается. Операторы ИС ЭПД берут плату только за регистрацию и сопровождение самого электронного перевозочного документа согласно своему тарифу, но не за факт его проверки в пути. 

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