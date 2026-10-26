Для чего он нужен QR-код ЭТрН на дороге
QR-код в ЭПД — это машиночитаемый двухмерный штрихкод, который размещается на электронной товарно-транспортной накладной (ЭТрН) или электронном путевом листе (ЭПЛ). Он помогает инспекторам ГИБДД быстро идентифицировать и проверить легитимность электронного документа в пути следования.
QR-код ЭТрН содержит уникальный идентификатор (UUID) и данные, которые служат ссылкой для запроса в ГИС ЭПД. При сканировании кода из системы подтягиваются сведения:
- об участниках грузоперевозки — грузоотправителе, перевозчике и грузополучателе;
- о состоянии груза;
- маршруте и адресе выгрузки;
- транспортном средстве и водителе.
QR-код ЭПЛ также содержит уникальный идентификатор (UUID) и данные:
- о водителе;
- транспортном средстве — государственный регистрационный знак ТС, дату и время выезда, а также маршрут;
- факте прохождения предрейсового медицинского осмотра и контроля технического состояния транспортного средства.
Как формируется QR-код ЭТрН:
- Перевозчик подписывает титулы 2 и 4 в ЭТрН с помощью КЭП или НЭП «Госключа».
- Оператор ИС ЭПД передаёт эти данные в ГИС ЭПД.
- ГИС ЭПД зашифровывает ЭТрН, тем самым обеспечивая защиту данных в документе. Также система хранит его у себя — прочитать документ могут только уполномоченные участники перевозки и контролирующие органы через авторизованный запрос с использованием соответствующих ключей.
- Зашифрованные данные снова передаются оператору ИС ЭПД. Тот формирует специальный QR-код.
QR-код присваивается на каждый документ. То есть, например, при разных перевозках оформляется несколько ЭТрН с разными QR-кодами. При замене транспортного средства или водителя QR-код также обновляется, и при проверке необходимо предъявлять новый.
Как водителю получить QR‑код ЭТрН прямо в смартфоне
|Работа с мобильным приложением или веб-версией ЛК оператора ИС ЭПД
|Работа без мобильного приложения или веб-версии ЛК оператора ИС ЭПД
|Водитель должен скачать мобильное приложение или зайти через веб-версию оператора ИС ЭПД, а затем авторизоваться в ЛК по номеру телефона или внутренним логину и паролю.
При выборе конкретного рейса на экране отобразится QR-код по конкретной перевозке
|Диспетчер должен скачать QR-код в виде файла и отправить его водителю через корпоративный мессенджер, электронную почту или внутренний портал
Перед рейсом важно проверить сведения об электронном перевозочном документе:
- статус ЭПД. Документ должен быть действителен и зарегистрирован в системе;
- соответствие фактическим данным. ФИО водителя, государственный регистрационный знак транспортного средства, дата и время выезда, а также маршрут;
- отметки о предрейсовом контроле технического состояния ТС от механика и медицинском осмотре от медработника. Это условие необходимо, если данные не перенеслись в документ автоматически из электронных систем медучреждения.
Чтобы QR-код был доступен без интернета, водитель должен заранее загрузить его в смартфон в виде файла. После этого код сохранится в телефоне и его можно будет предъявить при проверке.
Как проходит проверка ЭПД сотрудником ГИБДД
- Водитель получает QR-код ЭТрН и отправляется в рейс.
- При проверке инспектор ГИБДД останавливает водителя и просит предъявить перевозочные документы на груз.
- Водитель открывает мобильное приложение или его веб-версию и предъявляет QR-код из конкретной электронной накладной. Если код был сохранён заранее, его можно показать прямо с экрана смартфона.
- Инспектор ГИБДД сканирует его специальным устройством и видит все данные о грузоперевозке, которые находятся в ГИС ЭПД.
Если QR-код ЭТрН не считывается, водитель может назвать инспектору уникальный идентификатор (UUID) электронной транспортной накладной. Тот проверит данные по этому номеру или госномеру транспортного средства.
Согласно Федеральному закону от 07.06.2025 №140-ФЗ, инспектор ГИБДД не имеет права требовать у водителя бумажную транспортную накладную. Перевозчик может отказать ему в предоставлении документа.
Личный кабинет водителя от Точка Банка помогает подписывать электронные транспортные накладные (ЭТрН) прямо во время перевозки. Водителю не нужно заходить в интернет-банк или устанавливать специальную программу: достаточно открыть личный кабинет и работать с документами онлайн. При этом водитель не получает доступа к банковским счетам и финансовым данным компании. Это упрощает обмен ЭТрН между участниками перевозки и помогает быстрее оформлять документы.
Что делать при отсутствии интернета, сбоях и нештатных ситуациях
|Ситуация
|Что делать
|QR-код не сформирован из-за сбоя оператора или ГИС ЭПД
|Согласно п. 5 приказа Минтранса России от 01.06.2025 №262, если произошёл сбой оператора ИС ЭПД, который зафиксирован ГосСОПКА, необходимо запросить у диспетчера бумажный формат ЭПД до начала рейса.
Если сбой произошёл в ГИС ЭПД и при этом оператор ИС ЭПД продолжает работать, можно начинать рейс. QR‑код сформируется именно через оператора, а данные об ЭПД поступят в ГИС ЭПД после восстановления системы
|Телефон разрядился, сломался или был потерян
|Покажите QR-код на другом устройстве — планшете или телефоне коллеги
|У водителя нет интернета на телефоне в момент проверки
|Покажите кэшированный или скачанный в виде файла QR-код ЭТрН в мобильном приложении или веб-версии. Они откроются на телефоне без связи
|У инспектора ГИБДД нет интернета на служебном устройстве во время проверки
|Назовите инспектору уникальный идентификатор (UUID) ЭТрН. Тот проверит данные по этому номеру или госномеру транспортного средства
|Мобильное приложение не открывается или требует повторной авторизации
|Назовите инспектору уникальный идентификатор (UUID) ЭТрН. Тот проверит данные по этому номеру или госномеру транспортного средства
|В QR-коде указаны неверные данные о водителе и автомобиле
|До выезда — сообщите об ошибке диспетчеру. Тот должен сформировать новый документ с новым QR-кодом и правильными данными.
В пути — свяжитесь с диспетчером. Тот должен сформировать корректировку или новый документ
|Обновился код после переадресовки или замены участника перевозки
|Запросите у диспетчера новый QR-код через приложение
Когда вместо ЭПД можно оформить бумажные документы
Согласно приказу Минтранса России от 01.06.2026 №262, приказу Минтранса России от 02.09.2026 №391 и приказу Минтранса России от 03.04.2026 №115, с 1 сентября 2026 года установлены случаи, при которых ЭПД необходимо формировать строго в бумажном формате. Вот некоторые из них:
- по перевозке грузов военного назначения автомобильным транспортом. Главное условие — Минобороны РФ выступает в этой грузоперевозке грузоотправителем или грузополучателем;
- при отсутствии доступа к интернету;
- оказании услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом в случае если грузоотправитель и грузополучатель являются одним лицом;
- каботажных автомобильных перевозках грузов, которые осуществляются иностранными перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из государств — членов ЕАЭС;
- оказании услуг по перевозке автомобильным транспортом драгоценных металлов и драгоценных камней.
QR-код ЭПД заменяет только их бумажные версии. Он не является аналогом следующих документов:
- разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
- документов на опасные грузы;
- ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) и фитосанитарных сертификатов;
- таможенных документов при международных перевозках или движении под таможенным контролем;
- личных документов водителя и транспортного средства, например водительского удостоверения и полиса ОСАГО.
Ответственность за отсутствие ЭПД при проверке
|Участник грузоперевозки
|За что отвечает
|Ответственность
|Водитель
|Факт предъявления QR-кода.
Соответствие фактических условий рейса данным в документе
|Отсутствие ЭТрН — предупреждение или штраф в размере 500 ₽
|Экспедитор
|Корректное оформление электронных перевозочных документов.
Обязательная регистрация на платформе «ГосЛог»
|Невыполнение обязанностей транспортно-экспедиторской деятельности — штраф в размере от 0,1 до 0,3% выручки от реализации всех товаров, работ и услуг за предыдущий календарный год, но не менее 500 000 ₽.
При аналогичном повторном нарушении — штраф в размере от 1 до 3% выручки за прошлый год, но не менее 1 млн ₽
|Перевозчик
|Корректное оформление электронных перевозочных документов.
Обеспечение водителя работающим приложением и связью
|Если перевозчик одновременно является водителем и в рейсе у него нет ЭТрН:
— в электронном виде (есть только бумажный документ) — предупреждение;
— в бумажном или электронном виде — предупреждение или штраф в размере 500 ₽.
Чтобы доказать, что отсутствие QR-кода не является умыслом, необходимы объективные доказательства:
- изображения экрана с ошибкой приложения, белым экраном или сообщением об отсутствии сети, где видны дата и время;
- письма или рассылки от оператора ЭДО или ГИС ЭПД о проведении технических работ или массовом сбое системы;
- акт о техническом сбое, то есть документ, составленный перевозчиком или оператором системы, фиксирующий время и характер неполадки;
- демонстрация отсутствия связи на устройстве инспектору.
Если всё же инспектор ГИБДД составил протокол, при спорной проверке необходимо правильно указать объяснение:
- подтвердить, что ЭПД оформлен, и написать его регистрационный номер в ГИС ЭПД;
- указать, что QR-код не может быть предъявлен по причине технического сбоя ИС ЭПД или отсутствия сети в данной местности;
- не признать вину и написать, что все зависящие от водителя действия были выполнены;
- приобщить к материалам дела скриншот ошибки или акт о сбое.