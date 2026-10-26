Коротко

При остановке на дороге водителю достаточно показать QR‑код с экрана смартфона. Инспектор самостоятельно считает информацию специальным устройством. При этом требовать бумажный оригинал документа сотрудник ГИБДД не имеет права.

В случае технических сбоев, отсутствия интернета или проблем с устройством водитель должен сообщить инспектору уникальный идентификатор (UUID) ЭТрН.



QR‑код в ЭПД — это цифровой ключ для быстрой проверки легитимности электронных документов инспекторами ГИБДД через систему ГИС ЭПД. Водитель должен проверить статус документа, точность данных и получить специальный динамичный код через мобильное приложение или веб‑версию перед началом рейса.