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Транспортный ЭДО
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Фермеры добиваются отмены ЭТрН для внутренних перевозок

09.04.2026
342
342

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Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

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Фермеры просят освободить их от электронных транспортных накладных при перевозках внутри хозяйства. С таким обращением в Минтранс выступила ассоциация «Народный фермер», сообщает «Коммерсант».

С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные (ЭТрН) станут обязательными для всех перевозчиков. Требование затронет и фермеров — даже если речь идёт о перемещении собственной продукции без смены собственника.

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Представители АПК считают такие правила избыточными для малого бизнеса. По их словам, в сельской местности часто отсутствует стабильная связь, а внедрение ЭДО потребует дополнительных затрат — около 40 000–50 000 ₽ в год на программное обеспечение и оборудование. Кроме того, системы ГИС ЭПД и операторы ЭДО не всегда доступны в используемых инфраструктурах.

Ещё одна проблема — невозможность оформлять документы в полевых условиях. Это создаёт риски простоев техники, срывов поставок и порчи продукции.

В Минтрансе уточнили, что требование не распространяется на тракторы — только на грузовой транспорт. В Минсельхозе поддержали инициативу частично: ведомство готово освободить малые хозяйства от ЭТрН при внутренних перевозках без передачи права собственности.

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Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

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Отменят ли ЭТрН для фермеров при внутренних перевозках — Точка Банк