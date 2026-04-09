Фермеры добиваются отмены ЭТрН для внутренних перевозок

Фермеры просят освободить их от электронных транспортных накладных при перевозках внутри хозяйства. С таким обращением в Минтранс выступила ассоциация «Народный фермер», сообщает «Коммерсант».

С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные (ЭТрН) станут обязательными для всех перевозчиков. Требование затронет и фермеров — даже если речь идёт о перемещении собственной продукции без смены собственника.

Представители АПК считают такие правила избыточными для малого бизнеса. По их словам, в сельской местности часто отсутствует стабильная связь, а внедрение ЭДО потребует дополнительных затрат — около 40 000–50 000 ₽ в год на программное обеспечение и оборудование. Кроме того, системы ГИС ЭПД и операторы ЭДО не всегда доступны в используемых инфраструктурах.

Ещё одна проблема — невозможность оформлять документы в полевых условиях. Это создаёт риски простоев техники, срывов поставок и порчи продукции.