ФНС тестирует СПОТ: бизнес начнут проверять ещё до ввоза товаров

ФНС запустила масштабное тестирование системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Об этом налоговая сообщила в письме от 02.04.2026 №ЕА-36-15/2603@. В тесте фактически задействуют всех участников электронного документооборота.

Проверка проходит по всей России с 6 апреля по 29 июня 2026 года. За это время налоговая планирует отработать механизм предварительного контроля перед полноценным запуском системы.

С 1 июля 2026 года изменится порядок ввоза товаров из стран ЕАЭС автомобильным транспортом. Импортёрам придётся заранее сообщать о поставке через систему ФНС и вносить обеспечительный платёж до ввоза товара.

В рамках СПОТ появится новый документ — документ о предстоящей поставке (ДОПП). Для него уже подготовили рекомендуемый XML-формат и правила заполнения. После отправки документа система будет присваивать ему статус. Если поставка вызывает вопросы, это сразу отразится в ответе ФНС.

По сути, налоговая переносит контроль на более ранний этап. Раньше разрывы по НДС выявляли после сдачи деклараций. Теперь — ещё до фактического ввоза товара.

Для бизнеса это означает усиление контроля. Если ДОПП не пройдёт проверку, сделка автоматически попадёт в зону риска.