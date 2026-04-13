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Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
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ФНС тестирует СПОТ: бизнес начнут проверять ещё до ввоза товаров

13.04.2026
67
67

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ФНС запустила масштабное тестирование системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Об этом налоговая сообщила в письме от 02.04.2026 №ЕА-36-15/2603@. В тесте фактически задействуют всех участников электронного документооборота.

Проверка проходит по всей России с 6 апреля по 29 июня 2026 года. За это время налоговая планирует отработать механизм предварительного контроля перед полноценным запуском системы.

С 1 июля 2026 года изменится порядок ввоза товаров из стран ЕАЭС автомобильным транспортом. Импортёрам придётся заранее сообщать о поставке через систему ФНС и вносить обеспечительный платёж до ввоза товара.

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В рамках СПОТ появится новый документ — документ о предстоящей поставке (ДОПП). Для него уже подготовили рекомендуемый XML-формат и правила заполнения. После отправки документа система будет присваивать ему статус. Если поставка вызывает вопросы, это сразу отразится в ответе ФНС.

По сути, налоговая переносит контроль на более ранний этап. Раньше разрывы по НДС выявляли после сдачи деклараций. Теперь — ещё до фактического ввоза товара.

Для бизнеса это означает усиление контроля. Если ДОПП не пройдёт проверку, сделка автоматически попадёт в зону риска.

Формально участие в тестировании добровольное. Но ФНС планирует подключить к нему всех, кто уже работает через ЭДО.

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ФНС тестирует СПОТ в 2026 году: предварительный контроль импорта и проверка до ввоза товаров — Точка Банк