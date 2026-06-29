Внутри РФ иностранная фура может совершить не более трёх доставок в течение недели после международной разгрузки. За невыполнение российских требований водителя оштрафуют по ст. 11.26 КоАП РФ.
Что такое каботажные перевозки
Каботажные перевозки — это перевозки грузов или пассажиров внутри одной страны, которые выполняет иностранный перевозчик. Например, транспортная компания из Грузии доставила международный груз в Россию, а затем взяла заказ на перевозку между российскими городами.
В России такие перевозки разрешены только для автоперевозчиков из стран ЕАЭС и при соблюдении установленных правил. Чтобы выполнить каботажную перевозку, перевозчик должен получить разрешение и соблюдать ограничения по количеству рейсов и срокам их выполнения.
Виды каботажных перевозок
Каботаж можно разделить по виду транспорта и длине маршрута. Для каждого вида действуют свои правила.
Виды каботажа по транспорту
|Вид транспорта
|Описание
|Особенности регулирования
|Водный
|Морские и речные перевозки внутри одного государства без выхода в международные воды
|Перевозки могут выполнять только суда, построенные на специализированных площадках страны, ходящие под ее флагом и укомплектованные экипажем из граждан.
|Автомобильный
|Перевозки грузовиками, фурами и другим наземным транспортом внутри страны
|Разрешены только национальным перевозчикам, для иностранных перевозчиков действуют ограничения.
|Железнодорожный
|Перевозки по внутренним железным дорогам иностранными операторами
|Законодательство запрещает иностранным перевозчикам выполнять внутренние перевозки между пунктами, расположенными на территории одного государства.
|Авиационный
|Перелёты между внутренними аэропортами иностранными авиакомпаниями
|Иностранные авиакомпании не могут совершать внутренние авиаперелеты.
Классификация по протяжённости маршрута
По длине маршрута каботаж делится на малый и большой.
- Малый каботаж — перевозки на короткие расстояния внутри ограниченной территории. Например, между соседними городами или регионами.
- Большой каботаж — перевозки на значительные расстояния с охватом нескольких регионов страны.
Исторически эти понятия применялись исключительно к морским перевозкам, внутри одного моря или между разными морями одного государства. В современной практике они используются для всех видов транспорта, сохраняя общий принцип разграничения по масштабу маршрута.
Каботажные автомобильные перевозки — что это
Каботажные автоперевозки — это транспортировка (погрузка, перемещение, выгрузка) товаров автомобильным транспортом внутри страны, когда рейс выполняет иностранная фирма.
С 1 сентября 2025 года разрешён автокаботаж для транспортных компаний из стран ЕАЭС по внутрироссийским маршрутам. В отличие от Европы, где есть общий регламент для всех стран Евросоюза, Россия разработала собственную нормативно-правовую базу. Она предусматривает определённые ограничения, в частности автоперевозчики из ЕАЭС:
- могут взять внутрироссийский рейс, если приехали в Россию уже гружёными;
- выполняют не более трёх перевозок, на все три в общей сложности даётся семь календарных дней после международной разгрузки;
- должны получить разрешение Ространснадзора;
- доставляют заказы на ТС, оборудованных тахографами и регистрационными знаками своей страны;
- берут внутренний рейс, если он подчиняется логической последовательности, например фура едет обратно к границе РФ и клиент по пути;
- не вправе перевозить опасные грузы;
- отвечают за нарушение требований по российским законам.
Законодательство и регулирование
Каботаж подчиняется правилам международных договоров и соглашений между государствами и в разных странах имеет свою специфику.
В России автокаботажные перевозки регламентируются:
- Федеральным законом от 24.07.1998 №127-ФЗ — разрешает гражданам из ЕАЭС заниматься автокаботажем на территории России.
- Постановлением Правительства РФ от 30.11.2024 №1694 — определяет условия таких операций.
- Приказом Минтранса от 11.11.2024 №398 — регулирует порядок отправки заявки. Согласно приказу, иностранный перевозчик подаёт заявку через специальный модуль в Государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).
Какие документы используются при каботажных перевозках
В общем случае, в зависимости от законодательства конкретного государства, у перевозчика должны быть на руках:
- международная лицензия;
- разрешение на каботаж;
- бумаги, подтверждающие страхование груза и ответственности.
Чтобы получить разрешение в России, перевозчик из ЕАЭС должен предоставить:
- международную транспортную накладную (CMR) с отметкой о приёмке груза в графе 24;
- подтверждение логической последовательности рейса.
Если после завершения каботажа в России ТС повезёт товары на территорию третьих стран (не ЕАЭС) или поедет через такие территории, у водителя должно быть разрешение на проезд.
Также участникам сделки понадобится грамотно оформленный договор перевозки груза, который фиксирует условия сотрудничества и защищает от правовых рисков.
Особенности каботажных перевозок в России
Федеральный закон от 29.12.2022 №627, разрешающий такие перевозки, вступил в силу с марта 2025 года. По факту каботаж стал возможен с осени 2025-го, когда в ГИС ЭПД запустили портал для регистрации заявок от перевозчиков из Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии.
Каботаж в России соответствует общей тенденции цифровизации транспортной отрасли. Вся работа ведётся через ГИС ЭПД и операторов ЭДО.
Транспортную накладную при каботажных автоперевозках можно оформлять на бумаге, в том числе после 1 сентября 2026 года. Это исключение предусматривает проект приказа Минтранса. Но учитывая ограниченные сроки, которые отводятся на доставку, сторонам удобнее и быстрее обмениваться электронными перевозочными документами (ЭПД).
Преимущества и недостатки каботажных перевозок
Российские грузовладельцы и экспедиторы, которые предпочитают иностранных перевозчиков отечественным, могут сэкономить на услугах. Топливо в государствах ЕАЭС обычно стоит дешевле, как и налоги, акцизы. Иностранные перевозчики готовы выполнять заказы по тарифам ниже, чем у отечественных, потому что даже при таких ставках сохраняют прибыльность.
Но и недостатки нужно учитывать: в случае спора придётся обращаться в иностранный арбитражный суд по месту нахождения перевозчика. Такое правило предусмотрено ст. 38 АПК РФ.
Иностранным компаниям выгодны рейсы в России, поскольку они позволяют:
- снизить процент порожних пробегов и показатели простоя;
- повысить маржинальность поездки.
Однако иностранные перевозчики обязаны действовать в рамках внутреннего законодательства и нести ответственность за нарушения.
Кто участвует в каботаже
В каботажной операции, как и в обычной перевозке, задействованы грузоотправитель, перевозчик, клиент и национальные государственные органы. Разница с обычной доставкой в том, что товар транспортирует иностранное лицо.
В России со стороны государства в цепочке обязательно участвуют Ространснадзор, который выдаёт разрешение, и ГИБДД, которая проверяет водителя и груз. Также, согласно постановлению Правительства РФ от 03.03.2022 №281, доступ к ГИС ЭПД есть у МВД, Минтранса, Минцифры и ФНС России.
Как организовать каботажную перевозку в России
Чтобы получить допуск к внутрироссийской доставке, иностранному перевозчику необходимо пройти разрешительную процедуру.
Шаг 1. Зарегистрироваться в системе ГИС ЭПД. Иностранцы могут создать личный кабинет прямо на портале без авторизации через Госуслуги.
Шаг 2. Подать заявку в Ространснадзор. Приказ Минтранса от 29.11.2024 №398 закрепляет, что в заявке должна быть информация:
- О перевозчике — название или ФИО, государство регистрации, адрес, код налогоплательщика, регномер ТС, телефон, электронная почта.
- О предшествующем международном рейсе — данные грузоотправителя и грузополучателя, дата и место погрузки-разгрузки, название, количество и вес груза.
- О каждой внутрироссийской доставке — сведения аналогичны пункту 2.
Шаг 3. Получить разрешение. Российское ведомство изучит заявку за 24 часа и в течение двух рабочих дней разместит решение в личном кабинете перевозчика, а также вышлет на электронную почту.
Важно. Разрешение Ространснадзора действует, даже если документ не заверен квалифицированной электронной подписью, например выдан в выходной.
Заявку могут отклонить, если перевозчик:
- нарушает условия законодательства РФ;
- дисквалифицирован за предыдущее нарушение;
- не имеет регистрации на родине;
- указал недостоверную информацию в заявке;
- не приложил все требуемые документы.
Российским логистическим компаниям, которые планируют пользоваться иностранными услугами, тоже необходимо подготовиться.
— Оценить, на каких маршрутах каботаж наиболее выгоден. Например, на нестандартных, за которые соотечественники берутся неохотно или выставляют высокую цену.
— Перейти на электронные перевозочные документы и ЭДО, чтобы ускорить обмен накладными и отслеживать движение груза.
— Разработать внутренние положения по работе с иностранными контрагентами.
— Обучить логистов и бухгалтеров, чтобы не было ошибок в оформлении, бухучёте и налогообложении.
— Найти надёжных исполнителей с хорошей репутацией, отзывами и разрешительной документацией.
Стоимость каботажных перевозок
Стоимость таких доставок зависит от конкретного региона, характера груза и протяжённости маршрута. В целом каботаж обходится российским заказчикам в пределах или чуть ниже рынка. Иностранной компании выгоднее взять заказ с небольшим дисконтом, чем ехать обратно к границе порожним.
Штрафы и ответственность за нарушение правил каботажа
Иностранного перевозчика без регистрации в одной из стран ЕАЭС, который занимается каботажем в РФ, оштрафуют на 150 000–200 000 ₽. Если регистрация есть, но водитель нарушил законы РФ о каботаже, штраф составит 100 000–150 000 ₽. Ответственность установлена ст. 11.26 КоАП РФ.
Помимо штрафа, за нарушение российских законов иностранца дисквалифицируют на год. На этот срок его не допустят к автокаботажу в России.
Частые ошибки при организации каботажных перевозок
Ошибка № 1. Не изучить национальное законодательство. Каботажные перевозки строго регулируются — такие меры нужны, чтобы защитить отечественный рынок от злоупотреблений со стороны иностранцев. Перевозчику нужно знать, сколько рейсов он может совершить, в какой срок и по каким документам. Иначе его могут лишить такого права, а ТС отправить на штрафстоянку.
Ошибка № 2. Не проверить иностранного контрагента. Чтобы избежать срыва сделок и простоя груза, российским логистам следует убедиться в опытности перевозчика, следовании российским законам.
Ошибка № 3. Заранее не спланировать перевозку. Исполнитель должен уложиться в семь дней с момента международной разгрузки, поэтому без планирования не обойтись. Нужно быстро подать заявку, оперативно решить вопросы с грузовладельцами и клиентами. Заказчикам из России лучше проверить, что выбран оптимальный маршрут и доставка будет выполнена в короткие сроки.
Перспективы развития
Каботаж с участием иностранцев из ЕАЭС призван стимулировать конкуренцию на российском рынке и поднять доступность транспортных услуг.
Можно предположить, что власти и дальше будут развивать это направление. Так, ещё в 2024 году бывший глава Минтранса отметил, что с Казахстаном и другими дружественными странами ведутся переговоры об авиаперевозках такого формата.
Вместе с тем властям необходимо детальнее проработать механизмы проверки иностранных перевозчиков, чтобы защитить российских предпринимателей от демпинга и серого каботажа.