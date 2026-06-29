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Внутри РФ иностранная фура может совершить не более трёх доставок в течение недели после международной разгрузки. За невыполнение российских требований водителя оштрафуют

В России такие операции разрешены только лицам из стран ЕАЭС на автотранспорте. Чтобы выполнить каботажный рейс, перевозчик из ЕАЭС должен получить разрешение от Ространснадзора — его оформляют через портал ГИС ЭПД.Внутри РФ иностранная фура может совершить не более трёх доставок в течение недели после международной разгрузки. За невыполнение российских требований водителя оштрафуют по ст. 11.26 КоАП РФ Когда доставку груза внутри страны выполняет иностранная фирма, перевозку называют каботажной. Это продолжение международной доставки: перевозчик берёт попутный груз, когда едет обратно к границе.

Что такое каботажные перевозки

Каботажные перевозки — это перевозки грузов или пассажиров внутри одной страны, которые выполняет иностранный перевозчик. Например, транспортная компания из Грузии доставила международный груз в Россию, а затем взяла заказ на перевозку между российскими городами.

В России такие перевозки разрешены только для автоперевозчиков из стран ЕАЭС и при соблюдении установленных правил. Чтобы выполнить каботажную перевозку, перевозчик должен получить разрешение и соблюдать ограничения по количеству рейсов и срокам их выполнения.

Виды каботажных перевозок

Каботаж можно разделить по виду транспорта и длине маршрута. Для каждого вида действуют свои правила.

Виды каботажа по транспорту

Вид транспорта Описание Особенности регулирования Водный Морские и речные перевозки внутри одного государства без выхода в международные воды Перевозки могут выполнять только суда, построенные на специализированных площадках страны, ходящие под ее флагом и укомплектованные экипажем из граждан. Автомобильный Перевозки грузовиками, фурами и другим наземным транспортом внутри страны Разрешены только национальным перевозчикам, для иностранных перевозчиков действуют ограничения. Железнодорожный Перевозки по внутренним железным дорогам иностранными операторами Законодательство запрещает иностранным перевозчикам выполнять внутренние перевозки между пунктами, расположенными на территории одного государства. Авиационный Перелёты между внутренними аэропортами иностранными авиакомпаниями Иностранные авиакомпании не могут совершать внутренние авиаперелеты.

Классификация по протяжённости маршрута

По длине маршрута каботаж делится на малый и большой.

Малый каботаж — перевозки на короткие расстояния внутри ограниченной территории. Например, между соседними городами или регионами.

Большой каботаж — перевозки на значительные расстояния с охватом нескольких регионов страны.

Исторически эти понятия применялись исключительно к морским перевозкам, внутри одного моря или между разными морями одного государства. В современной практике они используются для всех видов транспорта, сохраняя общий принцип разграничения по масштабу маршрута.

Каботажные автомобильные перевозки — что это

Каботажные автоперевозки — это транспортировка (погрузка, перемещение, выгрузка) товаров автомобильным транспортом внутри страны, когда рейс выполняет иностранная фирма.

С 1 сентября 2025 года разрешён автокаботаж для транспортных компаний из стран ЕАЭС по внутрироссийским маршрутам. В отличие от Европы, где есть общий регламент для всех стран Евросоюза, Россия разработала собственную нормативно-правовую базу. Она предусматривает определённые ограничения, в частности автоперевозчики из ЕАЭС:

могут взять внутрироссийский рейс, если приехали в Россию уже гружёными;

выполняют не более трёх перевозок, на все три в общей сложности даётся семь календарных дней после международной разгрузки;

должны получить разрешение Ространснадзора;

доставляют заказы на ТС, оборудованных тахографами и регистрационными знаками своей страны;

берут внутренний рейс, если он подчиняется логической последовательности, например фура едет обратно к границе РФ и клиент по пути;

не вправе перевозить опасные грузы;

отвечают за нарушение требований по российским законам.

Каботаж подчиняется правилам международных договоров и соглашений между государствами и в разных странах имеет свою специфику.

В России автокаботажные перевозки регламентируются:

Какие документы используются при каботажных перевозках

В общем случае, в зависимости от законодательства конкретного государства, у перевозчика должны быть на руках:

международная лицензия;

товаросопроводительные документы;

разрешение на каботаж;

бумаги, подтверждающие страхование груза и ответственности.

Чтобы получить разрешение в России, перевозчик из ЕАЭС должен предоставить:

международную транспортную накладную (CMR) с отметкой о приёмке груза в графе 24;

подтверждение логической последовательности рейса.

Если после завершения каботажа в России ТС повезёт товары на территорию третьих стран (не ЕАЭС) или поедет через такие территории, у водителя должно быть разрешение на проезд.

Также участникам сделки понадобится грамотно оформленный договор перевозки груза, который фиксирует условия сотрудничества и защищает от правовых рисков.

Особенности каботажных перевозок в России

Федеральный закон от 29.12.2022 №627, разрешающий такие перевозки, вступил в силу с марта 2025 года. По факту каботаж стал возможен с осени 2025-го, когда в ГИС ЭПД запустили портал для регистрации заявок от перевозчиков из Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии.

Каботаж в России соответствует общей тенденции цифровизации транспортной отрасли. Вся работа ведётся через ГИС ЭПД и операторов ЭДО.

Транспортную накладную при каботажных автоперевозках можно оформлять на бумаге, в том числе после 1 сентября 2026 года. Это исключение предусматривает проект приказа Минтранса. Но учитывая ограниченные сроки, которые отводятся на доставку, сторонам удобнее и быстрее обмениваться электронными перевозочными документами (ЭПД).

Экспертное мнение Каботажные перевозки в России уже невозможно представить без цифрового документооборота. Иностранным перевозчикам необходимо быстро получать разрешения, обмениваться транспортными накладными и соблюдать установленные сроки, поэтому бумажные процессы становятся менее удобными. Электронные перевозочные документы помогают снизить риск ошибок и ускоряют взаимодействие между всеми участниками перевозки.



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Преимущества и недостатки каботажных перевозок

Российские грузовладельцы и экспедиторы, которые предпочитают иностранных перевозчиков отечественным, могут сэкономить на услугах. Топливо в государствах ЕАЭС обычно стоит дешевле, как и налоги, акцизы. Иностранные перевозчики готовы выполнять заказы по тарифам ниже, чем у отечественных, потому что даже при таких ставках сохраняют прибыльность.

Но и недостатки нужно учитывать: в случае спора придётся обращаться в иностранный арбитражный суд по месту нахождения перевозчика. Такое правило предусмотрено ст. 38 АПК РФ.

Иностранным компаниям выгодны рейсы в России, поскольку они позволяют:

снизить процент порожних пробегов и показатели простоя;

повысить маржинальность поездки.

Однако иностранные перевозчики обязаны действовать в рамках внутреннего законодательства и нести ответственность за нарушения.

Кто участвует в каботаже

В каботажной операции, как и в обычной перевозке, задействованы грузоотправитель, перевозчик, клиент и национальные государственные органы. Разница с обычной доставкой в том, что товар транспортирует иностранное лицо.

В России со стороны государства в цепочке обязательно участвуют Ространснадзор, который выдаёт разрешение, и ГИБДД, которая проверяет водителя и груз. Также, согласно постановлению Правительства РФ от 03.03.2022 №281, доступ к ГИС ЭПД есть у МВД, Минтранса, Минцифры и ФНС России.

Как организовать каботажную перевозку в России

Чтобы получить допуск к внутрироссийской доставке, иностранному перевозчику необходимо пройти разрешительную процедуру.

Шаг 1. Зарегистрироваться в системе ГИС ЭПД. Иностранцы могут создать личный кабинет прямо на портале без авторизации через Госуслуги.

Шаг 2. Подать заявку в Ространснадзор. Приказ Минтранса от 29.11.2024 №398 закрепляет, что в заявке должна быть информация:

О перевозчике — название или ФИО, государство регистрации, адрес, код налогоплательщика, регномер ТС, телефон, электронная почта. О предшествующем международном рейсе — данные грузоотправителя и грузополучателя, дата и место погрузки-разгрузки, название, количество и вес груза. О каждой внутрироссийской доставке — сведения аналогичны пункту 2.

Шаг 3. Получить разрешение. Российское ведомство изучит заявку за 24 часа и в течение двух рабочих дней разместит решение в личном кабинете перевозчика, а также вышлет на электронную почту.

Важно. Разрешение Ространснадзора действует, даже если документ не заверен квалифицированной электронной подписью, например выдан в выходной.

Заявку могут отклонить, если перевозчик:

нарушает условия законодательства РФ;

дисквалифицирован за предыдущее нарушение;

не имеет регистрации на родине;

указал недостоверную информацию в заявке;

не приложил все требуемые документы.

Российским логистическим компаниям, которые планируют пользоваться иностранными услугами, тоже необходимо подготовиться.

— Оценить, на каких маршрутах каботаж наиболее выгоден. Например, на нестандартных, за которые соотечественники берутся неохотно или выставляют высокую цену.

— Перейти на электронные перевозочные документы и ЭДО, чтобы ускорить обмен накладными и отслеживать движение груза.

— Разработать внутренние положения по работе с иностранными контрагентами.

— Обучить логистов и бухгалтеров, чтобы не было ошибок в оформлении, бухучёте и налогообложении.

— Найти надёжных исполнителей с хорошей репутацией, отзывами и разрешительной документацией.

Стоимость каботажных перевозок

Стоимость таких доставок зависит от конкретного региона, характера груза и протяжённости маршрута. В целом каботаж обходится российским заказчикам в пределах или чуть ниже рынка. Иностранной компании выгоднее взять заказ с небольшим дисконтом, чем ехать обратно к границе порожним.

Штрафы и ответственность за нарушение правил каботажа

Иностранного перевозчика без регистрации в одной из стран ЕАЭС, который занимается каботажем в РФ, оштрафуют на 150 000–200 000 ₽. Если регистрация есть, но водитель нарушил законы РФ о каботаже, штраф составит 100 000–150 000 ₽. Ответственность установлена ст. 11.26 КоАП РФ.

Помимо штрафа, за нарушение российских законов иностранца дисквалифицируют на год. На этот срок его не допустят к автокаботажу в России.

Частые ошибки при организации каботажных перевозок

Ошибка № 1. Не изучить национальное законодательство. Каботажные перевозки строго регулируются — такие меры нужны, чтобы защитить отечественный рынок от злоупотреблений со стороны иностранцев. Перевозчику нужно знать, сколько рейсов он может совершить, в какой срок и по каким документам. Иначе его могут лишить такого права, а ТС отправить на штрафстоянку.

Ошибка № 2. Не проверить иностранного контрагента. Чтобы избежать срыва сделок и простоя груза, российским логистам следует убедиться в опытности перевозчика, следовании российским законам.

Ошибка № 3. Заранее не спланировать перевозку. Исполнитель должен уложиться в семь дней с момента международной разгрузки, поэтому без планирования не обойтись. Нужно быстро подать заявку, оперативно решить вопросы с грузовладельцами и клиентами. Заказчикам из России лучше проверить, что выбран оптимальный маршрут и доставка будет выполнена в короткие сроки.

Перспективы развития

Каботаж с участием иностранцев из ЕАЭС призван стимулировать конкуренцию на российском рынке и поднять доступность транспортных услуг.

Можно предположить, что власти и дальше будут развивать это направление. Так, ещё в 2024 году бывший глава Минтранса отметил, что с Казахстаном и другими дружественными странами ведутся переговоры об авиаперевозках такого формата.