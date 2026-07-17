Как автоматизировать транспортные и логистические процессы

Современные технологии включают IoT‑трекеры для мониторинга грузов, искусственный интеллект для прогнозирования и оптимизации процессов, а также роботизированные системы, которые сокращают объём ручного труда.
Несмотря на многочисленные преимущества, автоматизация связана с определёнными рисками, например с потерей гибкости и зависимостью от технологий. Поэтому внедрять её лучше поэтапно, предварительно оптимизировав существующие бизнес‑процессы.
Автоматизация транспортных и логистических процессов — это способ внедрить в бизнес управляемую систему, где все решения быстро принимаются.
Какие задачи решает автоматизация логистики
Автоматизация логистики — это процесс передачи рутинных и трудоёмких задач в цепях поставок от человека к технологиям. Это могут быть:
- компьютерные программы;
- алгоритмы;
- роботизированные системы.
Главная суть автоматизации заключается в том, чтобы исключить человеческий фактор там, где он приводит к ошибкам и задержкам. Это ускоряет логистические процессы за счёт того, что техника может работать с нужной скоростью.
Основные задачи автоматизации:
- снижение издержек;
- ускорение процессов;
- повышение их прозрачности.
Какие процессы можно автоматизировать в логистике
В логистике можно автоматизировать практически любой процесс, который:
- является повторяющимся;
- подчиняется чётким правилам;
- требует обработки больших объёмов данных.
Автоматизация транспортной логистики охватывает весь жизненный цикл перевозки:
- планирование и подготовка рейса;
- исполнение и контроль груза в пути;
- управление автопарком и водителями;
- формирование документооборота;
- создание комфортного клиентского сервиса.
Простыми словами, автоматизация следит за всеми процессами в логистике:
- появлением заявки и обработкой её менеджером;
- согласованием договора на перевозку заказанного товара;
- планированием рейса по доставке;
- подготовкой сопроводительных документов — заказа-заявки, электронной транспортной накладной (ЭТрН) и путевого листа;
- передачей задания водителю;
- обработкой заказа на складе;
- сборкой и комплектацией заказа;
- упаковкой и маркировкой груза;
- отгрузкой купленной продукции;
- прибытием водителя с машиной на склад и погрузкой товара в машину;
- подписанием документов на отгрузку;
- перевозкой заказа и мониторингом рейса;
- разгрузкой и приёмкой груза;
- подписанием документов о доставке и формированием закрывающих документов.
|Сфера логистики
|Примеры
|Складские процессы
|Приёмка и размещение товаров — электронная идентификация продукции.
Сборка заказов — световые индикаторы с подсказками или роботы.
Упаковка и маркировка — автоматизированные конвейерные линии.
Инвентаризация — ПО по учёту на складе
|Транспортные процессы
|Построение маршрута — программа рассчитывает путь с учётом многих факторов, чтобы товар приехал вовремя и без задержек.
Поиск транспорта — в базе программа сама ищет подходящий свободный транспорт, исходя из требований по транспортировке.
Контроль техники — встроенные программы автоматически собирают данные об исправности транспорта.
Мониторинг состояния груза — датчики автоматически передают сведения об ударах, влажности и температуре в режиме реального времени
|Клиентский сервис
|Приём заказов — автоматизированная система сама проверяет корректность адреса и наличие товара.
Корректное планирование доставки — рассылки в мессенджерах, которые предлагают клиенту выбрать удобное время доставки и подтверждают его
|Документооборот
|Формирование документов с автоматическим минимальным заполнением данных — система может заполнить часть данных, остальные сведения нужно заполнить самому.
Подходит для создания транспортных накладных, счетов‑фактур, актов выполненных работ и путевых листов на основе сведений из базы.
Сверка расчётов — программные боты сами скачивают акты сверки от контрагентов, сравнивают их с внутренней базой данных, находят расхождения и отправляют письма бухгалтерам.
Автоматическое заполнение таможенных деклараций на основе инвойсов и упаковочных листов с помощью технологий распознавания текста
|Управление заказами и закупками
|Прогнозирование спроса — ИИ анализирует исторические продажи и сезонность, а затем предсказывает, сколько товара понадобится в следующем месяце.
Автозаказ поставщикам — система сама формирует и отправляет заказ поставщику, когда остаток товара на складе достигает заданной критической точки
Автоматизация документооборота в логистике
Транспортный ЭДО — это сервис для обмена электронными документами, которые сопровождают грузоперевозку.
Кто может им пользоваться:
- грузоотправители;
- перевозчики;
- экспедиторы;
- грузополучатели.
Главные документы транспортного ЭДО:
- электронная транспортная накладная (ЭТрН) — подтверждает факт перевозки и затраты;
- единый транспортный документ (ЕТД) — фиксирует маршрут, участников и условия доставки, а также подтверждает единый договор перевозки. Этот документ используется при мультимодальных перевозках, когда груз доставляется разными видами транспорта. Важно: его можно сформировать как в бумажном, так и в электронном виде;
- путевой лист — в нём ведётся учёт работы водителя и автомобиля;
- заказ-заявка — фиксирует условия перевозки груза автомобильным транспортом между грузоотправителем и перевозчиком;
- доверенности на транспортировку товара для водителей;
- акт приёма-передачи — фиксирует факт доставки и состояние груза.
Важно: с 1 сентября 2026 года все транспортные накладные, заказы-заявки и экспедиторские документы должны формироваться в электронном виде. То же самое касается и перевозки алкогольной продукции автомобильным транспортом — необходимо оформлять электронные путевые листы (ЭПЛ) и ЭТрН.
Автоматизация обработки документов
Процесс работы в транспортном электронном документообороте выглядит как непрерывная цифровая цепочка, где документ «путешествует» вместе с грузом:
- создание — грузоотправитель формирует ЭТрН в сервисе оператора ИС ЭПД;
- подписание — отправитель подписывает документ своей усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП);
- передача — ЭТрН поступает перевозчику. Он видит, что забирать и куда везти;
- приёмка груза — на складе отправителя кладовщик сканирует QR-код или принимает товар через терминал, подтверждая отгрузку в системе. Также на этом этапе перевозчик подписывает документ на двух титулах — за погрузку и разгрузку товаров;
- доставка и сдача — водитель привозит груз получателю. Тот проверяет товар и подписывает ЭТрН своей УКЭП;
- закрытие рейса — подписанный комплект документов автоматически уходит в ГИС ЭПД. При этом все участники сделки видят в системе полный цикл перевозки.
Интеграция с ГИС ЭПД
Государственная информационная система электронных перевозочных документов — это главный государственный сервер по работе с транспортными документами. Через него проходят регистрация, хранение и маршрутизация всех электронных бумаг, которые сопровождают груз.
Как происходит процесс автоматизированной интеграции транспортного ЭДО с ГИС ЭПД:
- Отправитель формирует ЭТрН в своей учётной системе и отправляет её в транспортный ЭДО.
- Оператор ИС ЭПД через защищённый канал передаёт документ в ГИС ЭПД.
- ГИС ЭПД проверяет формат документа и присваивает ему уникальный государственный идентификатор.
- Все участники грузоперевозки подписывают документ с помощью УКЭП и НЭП Госключа. Подписи накладываются на документ, который уже лежит в ГИС ЭПД.
- После подписания всеми сторонами ГИС ЭПД автоматически рассылает данные о факте перевозки в ФНС, ФТС и Ространснадзор.
Зачем эта интеграция нужна предпринимателям:
- легальность и отсутствие штрафов — груз, оформленный через оператора ИС ЭПД, полностью официальный и корректно оформленный;
- контроль со стороны водителя без бумаг — водителю не нужно возить стопку бумаг. Инспектор на дороге сканирует QR-код в системе и видит в своей базе, интегрированной с ГИС ЭПД, всю информацию о перевозке;
- сквозная прослеживаемость — владелец бизнеса точно знает, на каком этапе находится накладная, так как у него показываются все статусы перевозки.
Системы автоматизации в логистике
Система автоматизации в логистике — это не просто отдельная программа или робот. Это взаимосвязанная экосистема из ПО, специальных аппаратов и алгоритмов, которые занимаются управлением всеми потоками в цепях поставок. Главная её особенность — она работает как единый механизм.
Обычно в бизнесе используется несколько систем автоматизации:
- система управления транспортом (TMS);
- система управления складом (WMS);
- система взаимоотношения с клиентами (CRM);
- система электронного документооборота (СЭД).
Система управления транспортом
Система управления транспортом (Transportation Management System, или TMS) — это специальная программа, которая управляет всем, что происходит между складами, поставщиками и клиентами. Она автоматизирует:
- планирование маршрутов транспортных перевозок;
- оптимизацию загрузки автомобиля;
- выбор водителя;
- расчёт себестоимости рейса;
- трекинг перевозки в реальном времени;
- мониторинг состояния груза;
- интеграцию с транспортным ЭДО.
Для небольшой компании с парком в 10 машин TMS это способ перестать терять деньги на сливах топлива и лишних пробегах. Для крупного логистического оператора это инструмент управления тысячами рейсов в сутки, где цена ошибки в маршруте измеряется миллионами рублей.
Система управления складом
Система управления складом (Warehouse Management System, или WMS) — это ПО, которое автоматизирует и оптимизирует все процессы внутри склада. Простыми словами, WMS — это цифровой мозг склада, в котором можно:
- оптимизировать размещение товара, исходя из его характеристик;
- автоматизированно вести подсчёт продукции;
- контролировать сроки годности товара;
- удобно собирать покупки клиентов и отправлять на выдачу или доставку;
- автоматизированно маркировать товар;
- заниматься инвентаризацией склада.
Уникальность системы управления складом заключается в том, что она сокращает затраты: например, время на сборку — до 50%; финансы на складской персонал — до 40%.
Система взаимоотношений с клиентами
Система взаимоотношений с клиентами (Customer Relationship Management, или CRM) — это специальная программа, которая автоматизирует работу с клиентами:
- от первого контакта и продаж;
- до обслуживания и удержания.
В логистике CRM играет особую роль — она становится точкой входа для всех клиентских данных и связывает продажи с транспортом и складом.
Что можно сделать в CRM:
- автоматизированно распределить все заявки от клиентов между менеджерами;
- работать с воронками продаж;
- управлять клиентской базой — сегментировать целевую аудиторию и контролировать статусы покупки клиентов;
- заниматься маркетингом — создавать интересные рассылки и предложения для ЦА и программы лояльности;
- обрабатывать обращения клиентов и за счёт этого улучшать свой сервис.
Система электронного документооборота
Система электронного документооборота — это ПО, которое предназначено для работы с электронными бумагами.
Функции СЭД:
- автоматизированное создание документов — актуальные шаблоны актов и договоров;
- согласование документов — в системе можно отправить документ нескольким отделам, которые должны его утвердить;
- подписание с помощью УКЭП;
- хранение всех бумаг, касающихся транспортных сделок и рейсов;
- поиск документов внутри компании и с внешними контрагентами.
Важно: не нужно путать систему электронного документооборота (СЭД) с ЭДО. СЭД — это внутренняя система компании. Она управляет всем потоком документов — приказы, заявления, договоры, служебные записки, согласования, архив. Это «цифровой офис». Электронный документооборот с контрагентами — это внешний обмен юридически значимыми документами с партнёрами через операторов ЭДО. Сюда же относится транспортный ЭДО с ГИС ЭПД.
Технологии автоматизации в логистике
Раньше логистика ассоциировалась с кладовщиками с тетрадями, диспетчерами с картой на стене и стопками бумажных накладных. Сегодня это технологичная отрасль, где грузы перемещают роботы, маршруты строят нейросети, а каждая коробка «общается» с системой через датчики.
Современная автоматизация логистики опирается на три ключевых столпа технологий:
- IoT и GPS-трекеры;
- искусственный интеллект;
- роботизированные системы.
IoT и GPS-трекеры
IoT и GPS-трекеры — это устройства, которые превращают все логистические процессы в поток цифровых данных. Они анализируют всю информацию о товарах, заказах и транспортировке и используют её для принятия решений.
Что умеют IoT и GPS-трекеры:
- отслеживают состояние груза и маршрут водителя в режиме реального времени;
- хранят историю всех перемещений транспорта;
- контролируют водителей — их состояние здоровья и превышение скорости;
- следят за расходом топлива;
- помогают в инвентаризации товаров на складе.
Искусственный интеллект
ИИ-технологии позволяют системам обучаться на данных, распознавать закономерности и принимать решения без явного программирования каждого шага.
Система управления складом (WMS) и система управления транспортом (TMS) работают по чётким алгоритмам. А искусственный интеллект способен находить скрытые зависимости и адаптироваться к изменениям.
Что умеет ИИ в логистике:
- прогнозировать спрос на определённые товары, исходя из данных о сезонности и покупках;
- разрабатывать оптимальные маршруты, которые позволят вовремя доставить груз клиентам;
- проводить аналитику по поломкам транспорта и задержкам во время рейсов;
- контролировать объём товаров, например «смотреть» за загрузкой кузова, чтобы весь товар доехал в сохранности;
- управлять складом с помощью голоса;
- автоматизированно обрабатывать транспортные документы и искать ошибки в них.
Роботизированные системы
Роботизированные системы в логистике выполняют физические задачи на складах, в распределительных центрах и на транспортных терминалах:
- заменяют тяжёлый ручной труд;
- работают 24/7;
- гарантируют точность операций.
Какими могут быть роботизированные системы:
- автоматические тележки — перемещаются по заданной траектории;
- мобильные роботы — сами строят маршрут и объезжают препятствия;
- роботизированные манипуляторы — например, роборуки, которые захватывают, перемещают и укладывают товары;
- автономные погрузчики и сортировщики.
Недостатки и риски автоматизации логистики
|Недостатки автоматизации логистики
|Риски автоматизации логистики
|Потеря гибкости и адаптивности — чем сильнее автоматизирована система, тем сложнее ей перестроиться под изменения.
Зависимость от технологий — в случае сбоя работа может остановиться.
Большие финансовые затраты на внедрение и обслуживание автоматизированных систем.
Уязвимость перед кибератаками.
Ухудшение клиентского сервиса — система не всегда чувствует потребности целевой аудитории.
Зависимость от интернета и связи, так как без них все автоматизированные системы не работают
|Зависимость от инвесторов, которые могут перестать давать деньги на автоматизированные технологии.
Проблема интеграции всех автоматизированных систем.
Дефицит квалифицированных кадров — не всегда ПО лучше человека.
Зависимость от изменений в законодательстве
Рекомендации по минимизации этих рисков:
- сначала выстройте бизнес-процессы на бумаге и только потом переносите их в автоматизированные системы;
- поэтапно внедряйте ПО — не нужно пытаться автоматизировать всё сразу. Начните сначала, например, со штрихкодирования на складе или базовой маршрутизации;
- разработайте план «Б» в случае сбоев и кибератак в автоматизированных системах;
- работайте с командой — уделите 80% внимания квалифицированным кадрам и только 20% потратьте на электронное внедрение ПО и аппаратов.
Автоматизация логистики грузоперевозок для малого и среднего бизнеса
Автоматизация логистики для малого и среднего бизнеса (МСБ) кардинально отличается от автоматизации для крупных корпораций:
- большие компании обычно внедряют очень дорогие по обслуживанию ПО и используют роботов;
- у малого бизнеса нет своих IT-отделов и их бюджеты ограничены.
Главные цели автоматизации логистики для МСБ:
- ускорение оплаты — например, чтобы долго не ждать бумажные оригиналы;
- контроль транспорта — слежение за заблаговременным ремонтом;
- уход от электронных таблиц и мессенджеров — чтобы заявка клиента не потерялась в мессенджерах, а статус рейса был виден собственнику в реальном времени;
- легальность и быстрый темп работы — чтобы без штрафов проходить проверки на дорогах и легче работать с ЭТрН.
Какие системы лучше внедрить предпринимателям:
- транспортный ЭДО через оператора ИС ЭПД;
- базовый учёт транспорта и складов — TMS и WMS;
- CRM-система для работы с клиентами.