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Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО

Как начать работать с ЭТрН: инструкция для бизнеса

С 1 сентября 2026 года большинство грузоперевозок нужно оформлять через электронные транспортные накладные (ЭТрН). Чтобы перейти на новый формат, недостаточно выбрать оператора: понадобятся электронные подписи, доверенности для сотрудников и настройка обмена с контрагентами. Эксперт Транспортного ЭДО Дарья Жуковская вместе с Точка Банком разберёт, как подготовиться к работе с ЭТрН, провести первую электронную перевозку. А также в каких случаях ещё можно использовать бумажные документы.

26.10.2026
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Коротко
ЭТрН обязательна для большинства перевозок по договору с 1 сентября 2026 года. Чтобы настроить обмен ЭТрН, нужно оформить договор с оператором информационной системы электронных перевозочных документов (ИС ЭПД), электронные подписи и доверенности для сотрудников.
Руководителю ООО или ИП нужна КЭП. Сотруднику — КЭП и машиночитаемая доверенность (МЧД). Также руководитель может подписывать электронные перевозочные документы с помощью НЭП в приложении «Госключ». Водитель может подписывать электронные перевозочные документы с помощью НЭП в приложении «Госключ», через личный кабинет водителя у оператора ИС ЭПД.
Напрямую подключаться к государственной системе (ГИС ЭПД) не нужно: документы туда передаёт оператор ИС ЭПД.
Заранее согласуйте обмен с контрагентами и проведите тестовую перевозку.
Бумажная накладная допустима только в случаях из приказов Минтранса №262 и 391. До 1 марта 2027 года штрафы за отсутствие электронных перевозочных документов не применяют.

Что такое ЭТрН и с какого срока она обязательна

Электронная транспортная накладная (ЭТрН) — это документ о перевозке груза, который оформляют и подписывают в электронном виде. Она заменяет бумажную транспортную накладную (ТрН). Согласно ч.1 и 2 ст. 8 Устава автомобильного транспорта, накладную составляют на бумаге или формируют как электронную. 

С 1 сентября 2026 года выбор закончился. Согласно Федеральному закону от 07.06.2025 №140-ФЗ, участники перевозок должны оформлять в электронном виде транспортные накладные, заказы и заявки на перевозку, а также экспедиторские документы. Об этом сообщает и ФНС в разъяснении для бизнеса. Бумагу разрешают только в случаях, которые определил Минтранс.

Накладная нужна, когда вы заключаете договор перевозки: с отправителем, перевозчиком и получателем. Если компания везёт свой груз на своём автомобиле или между своими филиалами, ЭТрН не требуется. Экспедиторам понадобятся ещё и электронные экспедиторские документы.

Государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) — это система Минтранса, куда попадают данные о перевозках. Подключаться к ней напрямую не нужно: компании работают через аккредитованных операторов ИС ЭПД, а те передают документы в систему. Если ГИС ЭПД недоступна, оператор хранит документы и отправляет их, когда доступ вернётся.

Как перейти на ЭТрН

Для работы с ЭТрН участникам перевозки понадобятся электронные подписи и доступ к системе электронных перевозочных документов. Конкретные требования зависят от того, кто подписывает документы и от чьего имени действует.

УчастникЧто потребуется
Организация или ИПДоговор с оператором ИС ЭПД. Если контрагенты работают через других операторов, может понадобиться настроить роуминг
Руководитель организации или ИПКЭП Госключа или на токене. Также НЭП в приложении «Госключ» 
Сотрудник организации: логист, диспетчер, бухгалтерКЭП или НЭП в приложении «Госключ» и машиночитаемая доверенность (МЧД), зарегистрированная в реестре ФНС, если сотрудник подписывает документы от имени организации
ВодительВодитель может использовать НЭП или КЭП в приложении «Госключ», а также МЧД для подписания документов в личном кабинете водителя у оператора ИС ЭПД. 

Шаг 1. Определите роли и документы

Сначала определите свою роль в перевозке: отправитель, перевозчик, получатель или экспедитор. От роли зависит, какие документы и титулы вы подписываете. Отправитель формирует первый титул, перевозчик принимает груз и выдаёт его, получатель подтверждает получение.

Затем составьте список документов, которые нужны для вашей работы. Это могут быть электронная транспортная накладная (ЭТрН), заказ-заявка, экспедиторские документы и путевой лист. Набор зависит от вида перевозки и роли вашей компании.

С 1 сентября 2026 года транспортные накладные по общему правилу оформляют в электронном виде. При перевозке алкогольной и спиртосодержащей продукции с 1 сентября 2026 года путевой лист необходимо оформлять в электронном виде. В остальных случаях его можно оформить как в электронном виде, так и на бумаге. Если вы перевозите собственный груз для своих нужд, транспортная накладная обычно не требуется, но необходимость оформления путевого листа нужно оценить отдельно.

Шаг 2. Выберите оператора ИС ЭПД

Оператор — это сервис, где вы формируете, подписываете и отправляете документы. Он же передаёт их в ГИС ЭПД. Операторов выбирают из списка аккредитованных на сайте Минтранса.

При выборе проверьте четыре вещи:

  • роуминг — оператор должен обмениваться документами с операторами ваших контрагентов;
  • приложение или веб-версия ЛК водителя — водитель подписывает документ с телефона;
  • условия поддержки и тарифы.

Роуминг важнее остальных пунктов. Если партнёр подключён к другому оператору, а роуминга нет, документ до него не дойдёт.

Шаг 3. Получите электронные подписи и доверенности

Руководителю компании или ИП нужна КЭП. Также можно использовать НЭП в приложении «Госключ». Чтобы получить её, нужно авторизоваться на Госуслугах. Сотрудникам — логистам, диспетчерам и бухгалтерам понадобятся собственная КЭП или НЭП Госключа и обязательно МЧД. Руководитель оформляет МЧД от имени компании, после чего её регистрируют в реестре ФНС. Для подписания документов водитель может использовать НЭП в приложении «Госключ» и подписывать документы в личном кабинете водителя у оператора ИС ЭПД.

Водителю КЭП не обязательна. Он может подписать документ неквалифицированной электронной подписью (НЭП), оформленной в приложении «Госключ», и подтвердить рейс в ЛК оператора ИС ЭПД. Для этого обычно требуется учётная запись на Госуслугах.

Проверьте сроки действия до первого рейса. Истекшая КЭП или МЧД самая частая причина, по которой система отклоняет подпись.

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Шаг 4. Договоритесь с контрагентами

ЭТрН подписывают три стороны, поэтому один отправитель или перевозчик не решает вопрос в одиночку. Узнайте у партнёров, к какому оператору они подключены и готовы ли работать в электронном формате.

Договор менять не обязательно, но на практике многие компании закрепляют переход дополнительным соглашением. В нём указывают, что стороны обмениваются перевозочными документами в электронном виде. Если контрагент не готов, это не основание остаться на бумаге — отсутствие подключения у партнёра в перечень исключений не входит.

Если у вас с партнёрами разные операторы, проверьте роуминг заранее. Его настраивают операторы, от вас нужен только запрос.

Шаг 5. Подготовьте сотрудников и водителей

Выдайте сотрудникам доступ к сервису оператора и назначьте администратора. Он будет следить за сроками подписей и доверенностей, добавлять новых пользователей и подключать водителей.

Водителям нужна короткая инструкция: как открыть документ в приложении или в ЛК, как подписать его, что показать на дороге. Заранее решите, что делать при сбое. Например, у водителя должна быть сохранённая копия документа и QR-код.

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Шаг 6. Проведите тестовую перевозку

Не ждите первого серьёзного рейса. Оформите пробную перевозку с одним из контрагентов и пройдите весь путь от первого титула до выдачи груза. Проверьте, что подписи принимаются, документ дошёл до получателя и появился QR-код.

Если QR-код не сформировался, перевозка не останавливается. Водитель показывает документ на экране телефона. Пробный рейс заодно покажет, где вы теряете время.

После теста исправьте ошибки в данных — чаще всего это сведения о водителе и автомобиле, которые перевозчик вносит в свой титул.

Как проходит перевозка в ЭТрН: титулы

ЭТрН состоит из титулов. Каждый участник подписывает только свой. Обязательных четыре.

ТитулКто подписываетЧто фиксирует
Т1ГрузоотправительСведения о грузе и условиях перевозки
Т2ПеревозчикПриём груза, данные автомобиля и водителя
Т3ГрузополучательПолучение груза
Т4ПеревозчикВыдача груза и завершение перевозки

После Т1 и Т2 система формирует динамический QR-код для поездки. По нему на дороге проверяют данные о перевозке. Дополнительные титулы нужны, если меняются условия, например при переадресовке или замене автомобиля.

Представим, что оптовая компания «Север» отправляет груз по заказу ИП Петрова. Логист компании подписывает Т1 по МЧД, ИП подписывает Т2 своей КЭП и вносит данные водителя Ивана. Иван подтверждает рейс в приложении. Получатель подписывает Т3, затем ИП закрывает рейс в Т4. Бумажных копий в этой цепочке нет.

Когда ЭТрН можно оформить на бумаге

Перечень закрытый. Его определяет приказ Минтранса от 01.06.2026 №262.

Бумажную накладную допускают в следующих случаях:

  • груз военный, если отправитель или получатель — Минобороны;
  • одна из сторон — иностранная организация, которой нет в реестре аккредитованных филиалов и представительств;
  • каботажная перевозка иностранными перевозчиками из ЕАЭС;
  • услуга оказывается физлицу для личных, семейных и домашних нужд;
  • сбой в системах участника или оператора, из-за которого нельзя отправить документ в ГИС ЭПД, если сбой зафиксирован системой «ГосСОПКА»;
  • отправитель и получатель — одно лицо, например самовывоз или перевозка между филиалами;
  • нет интернета, в том числе в населённых пунктах из перечня распоряжения №1855-р;
  • перевозка драгоценных металлов и камней.

Экспертное мнение

Чаще всего обмен ЭТрН не работает не из-за технологий, а из-за подготовки. Компания выбрала оператора ИС ЭПД, но забыла про МЧД для логиста, или партнёр пользуется другим оператором без роуминга. Важно начинать с пробного рейса — он показывает все слабые места за час, а не в разгар сезона.


Транспортный ЭДО от Точка Банка помогает подключиться к ГИС ЭПД и обмениваться перевозочными документами с контрагентами.

Дарья ЖуковскаяДарья Жуковская
Дарья ЖуковскаяЭксперт Транспортного ЭДО от Точка Банка

Ошибки при запуске ЭТрН

  • Истёк срок КЭП или МЧД. Подпись отклоняется, рейс стоит.
  • У контрагента нет роуминга с вашим оператором. Документ не доходит.
  • В Т2 не заполнены данные водителя и автомобиля. Поля нужно проверить до рейса.
  • В подписанный титул пытаются внести правки. Подписанный документ не редактируют, ошибку исправляют корректировочным документом.
  • Водитель не знает, что показывать на дороге. Покажите ему QR-код и документ в приложении заранее.

Вопросы по теме

Для всех ли перевозок обязательна ЭТрН с 1 сентября 2026 года?

Нет, не для всех. ЭТрН обязательна, когда заключён договор перевозки, но есть исключения из приказов Минтранса №262, 391. Например, накладная не нужна, если компания везёт свой груз своим автомобилем.

Можно ли работать с ЭТрН без оператора ИС ЭПД?

Нет. Компании не подключаются к ГИС ЭПД напрямую, документы передаёт аккредитованный оператор ИС ЭПД. Сначала выберите оператора из списка Минтранса и заключите с ним договор.

Нужно ли подключаться к ГИС ЭПД напрямую?

Не нужно. Оператор формирует документ, передаёт его контрагентам и отправляет данные в ГИС ЭПД. От вас нужны только договор с оператором и подписи.

Какая электронная подпись нужна для ЭТрН?

Руководителю организации и ИП нужны КЭП, НЭП Госключа. Сотрудник может подписывать документы КЭП с МЧД или использовать НЭП в приложении «Госключ» с МЧД. Водитель обычно подписывает документы в личном кабинете водителя у оператора ИС ЭПД с помощью НЭП в приложении «Госключ» и МЧД. Также водитель может использовать КЭП или НЭП Госключа. 

Нужна ли МЧД сотруднику, который подписывает ЭТрН?

Да. Руководитель подписывает документы без доверенности, а сотруднику нужна машиночитаемая доверенность (МЧД) от имени организации. Срок действия доверенности определяет организация. Если срок не указан, МЧД действует один год.

Нужна ли электронная подпись водителю?

Водитель может подтвердить рейс простой электронной подписью в ЛК оператора и поставить отметку о выполнении соответствующего этапа перевозки. В этом случае перевозчик должен дополнительно подписать документ своей КЭП. Если водитель должен подписывать документы самостоятельно, ему можно оформить МЧД и настроить подписание с помощью НЭП или КЭП Госключа.

Можно ли подписать ЭТрН без КЭП?

Организации и ИП могут использовать КЭП, а также НЭП в приложении «Госключ», если это допускает сценарий подписания. Простая электронная подпись подходит для водителя и получателя — физического лица.

Что делать, если контрагент не работает с ЭТрН?

Предложите ему подключиться к любому оператору ИС ЭПД, у которого есть роуминг с вашим. Отсутствие подключения у партнёра не даёт права оформлять бумажную накладную, если нет оснований из перечня.

Что делать, если у контрагента другой оператор?

Проверьте, есть ли роуминг между вашими операторами. Если он есть, документы пойдут автоматически. Если нет, партнёр или вы можете сменить оператора.

Нужно ли менять договор перевозки при переходе на ЭТрН?

Это не обязательно. Но многие компании добавляют соглашение об электронном обмене перевозочными документами. А если вы используете бумагу по исключению, выбор нужно записать в договоре.

Можно ли исправить ошибку в подписанной ЭТрН?

Подписанный документ не редактируют. Ошибки в ЭТрН исправляют с помощью парных титулов или создания новой электронной транспортной накладной. Способ зависит от того, какие данные необходимо скорректировать.

Нужна ли ЭТрН, если груз перевозят на своём автомобиле?

Нет, если компания перевозит собственный груз своим автомобилем между филиалами, транспортную накладную можно оформить на бумаге. В остальных случаях, когда для перевозки привлекают стороннего перевозчика по договору, транспортную накладную нужно оформлять в электронном виде.

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Как перейти на ЭТрН: инструкция по подключению — Точка Банк