Коротко Отправитель создаёт ЭТрН и заполняет документ на погрузке, перевозчик — при получении и выдаче груза, получатель — на приёмке. Обязательных титулов четыре, ещё четыре заполняются дополнительно при необходимости. Например, если груз едет со стороннего склада или меняются в пути водитель либо адрес, необходимы дополнительные титулы. Подписанные титулы уходят к контрагентам не напрямую, а через оператора ИС ЭПД, например через Точка Банк.

ЭТрН состоит из отдельных титулов, каждый из которых заполняет и подписывает тот участник перевозки, который за него отвечает.

Что такое ЭТрН

Электронная транспортная накладная, или ЭТрН, — это файл в формате XML, который состоит из отдельных частей (титулов).

Каждый титул ЭТрН заполняет и подписывает тот участник перевозки, который за него отвечает. Например, отправитель заполняет титул на погрузке, перевозчик — при получении и выдаче груза, получатель — на приёмке.

Из каких титулов состоит ЭТрН

Каждый этап перевозки фиксируется в отдельной части ЭТрН — титуле. Титулы одной накладной связаны общим идентификатором.

Формат титулов утверждён приказом ФНС России от 09.12.2021 №ЕД-7-26/1065@. Обязательных титулов четыре, и подписывают их строго по порядку — от первого к четвёртому. Ещё четыре титула дополнительные, их заполняют, только если этого требует сценарий перевозки.

Титул Что фиксирует Кто заполняет Титул 1 — погрузка Стороны, условия договора, водитель, машина, груз и сопроводительные документы Грузоотправитель Титул 2 — получение груза Состояние груза при погрузке и замечания перевозчика Перевозчик Титул 3 — приёмка Фактическое количество и состояние груза и обстоятельства приёмки Грузополучатель Титул 4 — выдача груза Подтверждение выдачи груза получателю Перевозчик Титул 5 — стоимость перевозки Итоговая стоимость перевозки и сумма налога Перевозчик Титул 6 — подтверждение стоимости Согласие со стоимостью перевозки Грузоотправитель Титул 7 — переадресовка Отметки о смене адреса или получателя Перевозчик Титул 8 — замена Смена водителя, автомобиля или прицепа Перевозчик

Титулы 5 и 6 нужны, когда ЭТрН используют как первичный учётный документ вместо акта выполненных работ. Чтобы получить вычет по НДС, к накладной дополнительно оформляют счёт-фактуру, так как без него могут возникнуть риски отказа в вычете НДС.

Кто участвует в обмене ЭТрН и за что отвечает

В обмене ЭТрН участвуют три основные стороны:

Грузоотправитель — собственник груза или его представитель. Он создаёт ЭТрН, вносит данные о сторонах, договоре, водителе, машине и грузе и подписывает первый титул.

Перевозчик — транспортная компания или ИП, которые перевозят груз. Перевозчик подтверждает получение груза на погрузке, при необходимости фиксирует замену водителя или машины и переадресовку, а после доставки подтверждает выдачу груза.

Грузополучатель — сторона, которая принимает груз и фиксирует его фактическое количество и состояние при приёмке.

К ним могут добавляться экспедитор и работники склада ответственного хранения — их роль зависит от того, как оформлены договоры.

Если экспедитор принял груз во владение, он формирует накладную на правах грузоотправителя и ставит в ней отметку что грузоотправитель является экспедитором. С 1 марта 2026 года экспедиторы должны быть включены в реестр на платформе «ГосЛог». Экспедитор, не включённый в реестр, не может выступать экспедитором в электронных экспедиторских документах.

Титулы подписывают усиленной квалифицированной подписью (УКЭП) или усиленной неквалифицированной подписью (УНЭП) из приложения «Госключ». Если титул подписывает сотрудник, а не руководитель, ему оформляют машиночитаемую доверенность (МЧД).

Когда ЭТрН обязательна, а когда нет

Обязательный переход с 1 сентября 2026 года на электронные перевозочные документы установлен Федеральным законом от 07.06.2025 №140-ФЗ, который изменил Устав автомобильного транспорта и закон о транспортно-экспедиционной деятельности.

С 1 сентября 2026 года только в электронном виде оформляются транспортная накладная, заказ и заявка на перевозку, экспедиторские документы, а также железнодорожная и авиагрузовая накладные.

ВАЖНО Путевой лист в этот перечень не входит, его можно оформлять и на бумаге. Исключение — перевозка маркируемого пива, сидра, пуаре, медовухи и спиртосодержащей непищевой продукции собственным транспортом без договора перевозки, в этом случае с 1 сентября 2026 года также нужен электронный путевой лист.

Требование действует для всех участников автоперевозок независимо от размера бизнеса — грузоотправителей, перевозчиков, экспедиторов и грузополучателей. Бумажный формат сохранится только для отдельных случаев, перечень которых утверждён Минтрансом.

ЭТрН нужна при перевозке груза по договору перевозки со сторонним перевозчиком, кроме случаев, когда Минтранс установил оформление транспортной накладной, заказа или заявки на бумажном носителе, — все исключения описаны в приказах №262 и №391. Если компания перевозит собственный груз на своём транспорте и договора перевозки нет, накладную оформлять не требуется. Связь оформления накладной с договором перевозки закреплена в Уставе автомобильного транспорта (Федеральный закон от 08.11.2007 №259-ФЗ).

Отдельного штрафа за отсутствие ЭТрН в КоАП РФ нет. С 1 сентября 2026 года перевозочные документы по общему правилу оформляются в электронном виде, но бумажная накладная сама по себе не лишает заказчика права на расходы и вычет НДС. Это следует из письма ФНС России от 03.11.2026 №СД-36-3/9573@: оформление перевозочных документов на бумаге не служит самостоятельным основанием для отказа покупателю услуг в признании расходов по налогу на прибыль и в вычете НДС. При этом расходы должны быть экономически обоснованы и подтверждены документами, а для вычета нужно выполнить условия ст. 171 и 172 НК РФ.

Как обмениваться ЭТрН в разных сценариях перевозки

Состав и порядок титулов зависят от того, как устроена перевозка. Ниже разобраны типовые сценарии — от стандартной перевозки до кросс-докинга.

Стандартная перевозка

Стандартная перевозка — это сценарий, в котором есть отправитель, перевозчик и получатель груза. Это базовый сценарий, на который опираются все остальные. В этом случае заполняются только четыре обязательных титула.

Грузоотправитель создаёт ЭТрН и заполняет первый титул, указывая стороны, условия договора, водителя, машину и груз. После заполнения грузоотправитель подписывает титул, и далее через оператора ИС ЭПД файл попадает в ГИС ЭПД и уходит перевозчику. Перевозчик на погрузке сверяет фактические данные с титулом 1, вносит замечания, если они есть, и подписывает титул 2. После этого ГИС ЭПД формирует для водителя QR-код и машина выходит на маршрут. На выгрузке грузополучатель проверяет груз, фиксирует фактическое количество и состояние, реквизиты актов о расхождении, если они составлялись, и подписывает титул 3. Перевозчик подтверждает выдачу груза титулом 4. Документооборот завершается — у всех участников и в ГИС ЭПД есть накладная со всеми подписями.

Если в титуле грузоотправителя обнаружилась ошибка, перевозчик отклоняет его с указанием причины. Обмен на этом останавливается, а отправитель создаёт новую ЭТрН с верными данными.

Перевозка с участием экспедитора

Собственник груза может поручить отправку экспедитору. В накладной экспедитор либо не участвует, либо выступает отправителем или перевозчиком — это зависит от того, принял ли он груз во владение и какую роль он выполняет.

Если экспедитор принимает груз во владение, для перевозки оформляют пять документов:

договор на транспортно-экспедиционные услуги;

поручение экспедитору;

экспедиторскую расписку;

договор перевозки;

складскую расписку, если груз размещается на складское хранение.

После оформления документов экспедитор формирует титул 1 в роли грузоотправителя и ставит отметку в графе «Является экспедитором». Дальше обмен идёт по стандартному сценарию.

Если экспедитор принял груз во владение, он оформляет экспедиторскую расписку и может выступать в ЭТрН грузоотправителем с признаком «Является экспедитором». Если экспедитор груз во владение не принимает и только организует перевозку, в ЭТрН он не участвует — накладную оформляют грузоотправитель и перевозчик, а экспедитор ограничивается поручением.

Когда в цепочке несколько экспедиторов — субэкспедиция, в титуле 1 отправителем указывают конечного экспедитора, заключившего договор перевозки, а заказчиком предыдущего экспедитора. Поручение и расписку оформляют на каждого.

Замена водителя или автомобиля

Если в пути сломалась машина, заболел водитель или произошло ДТП, перевозчик подписывает титул 8 и вносит данные о новом водителе, транспортном средстве или прицепе.

QR-код перевозки при изменении данных ЭТрН обновляется. Это значит, что если водитель новый, он получает обновлённый QR-код для проверки на дороге. Остальной порядок титулов не меняется.

Переадресовка

В ходе доставки отправитель или получатель, в зависимости от того, чья отметка стоит в накладной, может перенаправить груз на новый адрес или новому получателю. Для этого он направляет перевозчику уведомление о переадресовке с данными нового получателя или места выгрузки.

В этом случае перевозчик на основании уведомления подписывает титул 7 и груз доставляют на новый адрес. Как и в случае с заменой водителя или автомобиля, ГИС ЭПД обновляет QR-код.

Если меняется не только адрес, но и получатель, то титул 3 на приёмке заполняет уже он.

Частичная выгрузка и возврат

Получатель может принять не весь груз, например если часть товара повредилась. В этом случае возможно несколько сценариев.

При частичном отказе непринятая часть может остаться в машине. Получатель фиксирует в титуле 3 фактически принятый груз, перевозчик подтверждает выгрузку титулом 4. Затем отправитель направляет уведомление о переадресовке, перевозчик подписывает титул 7 и доставляет остаток новому получателю или на новое место, где оформляют новый титул 3, а перевозчик закрывает обмен титулом 4.

При частичном возврате схема та же, но новым получателем становится сам грузоотправитель. В этом случае грузоотправитель заполняет титул 3 на возвращённую часть.

При полном отказе получатель фиксирует в титуле 3 отказ и его причину, перевозчик отмечает это в титуле 4. Дальше отправитель оформляет переадресовку, например на себя, а перевозчик титулом 7 направляет груз на новую точку.

ВАЖНО Недостача не считается частичной выгрузкой. При недостаче из машины выгружается весь груз, переадресовывать нечего. Расхождение фиксируют в отдельном документе, например в акте о расхождениях, а его реквизиты вносят в титул 3.

Самовывоз

Компания может заключить договор со сторонним перевозчиком, чтобы перевезти груз между своими складами или из распределительного центра в магазин. В этом случае транспортная накладная может оформляться на бумаге — это исключение из приказа Минтраса России от 01.06.2026 №262.

Если компания всё равно хочет создать электронную накладную, то в титуле 1 организация указывает себя одновременно отправителем и получателем.

Перевозчик подписывает титул 2, затем та же организация заполняет титул 3 на приёмке, а перевозчик закрывает обмен титулом 4. Полномочия на погрузку можно передать поставщику по доверенности, в этом случае титул 1 подписывает он.

Если компания везёт груз собственным транспортом и стороннего перевозчика не привлекает, ЭТрН не нужна так как нет договора перевозки.

Кросс-докинг

Кросс-докинг — это доставка в несколько плеч без длительного хранения груза на промежуточных точках. Количество накладных равно количеству плеч — на три плеча оформляют три ЭТрН.

На первом плече экспедитор выступает отправителем и получателем, а адрес доставки совпадает с местом перегрузки. Он заполняет титул 1, перевозчик первого плеча — титул 2, в пункте перегрузки экспедитор подписывает титул 3, перевозчик закрывает обмен титулом 4. На среднем плече меняются машина и водитель, иногда перевозчик. На последнем плече вместо экспедитора в роли получателя указывают конечного грузополучателя.

ВАЖНО Кросс‑докинг важно не путать с мультимодальной перевозкой, в которой груз тоже едет в несколько плеч, но разными видами транспорта. В этом случае ЭТрН оформляют только на автомобильный участок. Для железнодорожного и авиационного участков с 1 сентября 2026 года применяются соответствующие электронные накладные — электронная транспортная железнодорожная накладная и электронная грузовая накладная.

Как оформить ЭТрН — пошаговая инструкция

Транспортный ЭДО от Точка Банка входит в реестр аккредитованных операторов ИС ЭПД. Для оформления ЭТрН через Точка Банк достаточно подключиться и настроить обмен документами.

Шаг 1. Подготовка к работе

До первой накладной нужно получить электронную подпись для тех, кто будет подписывать титулы, и при необходимости оформить машиночитаемые доверенности на сотрудников.

Если контрагент работает у другого оператора, обмен идёт через роуминг. Его не требуется подключать отдельно, но нужно убедиться в наличии роуминга. Например, Точка Банк работает с Контур.Логистикой, Saby TMS, 1С-ЭПД и другими.

Шаг 2. Отправитель создаёт ЭТрН (титул 1)

Отправитель создаёт ЭТрН и вносит данные о сторонах, договоре, водителе, машине и грузе.

Пример создания электронной транспортной накладной (ЭТрН) в Точка Банке

Если перевозка груза оформляется экспедитором, сведения об этом также фиксируются в первом титуле.

Пример создания электронной транспортной накладной (ЭТрН) в Точка Банке

Заполнение первого титула разбито на логические блоки — перевозка, доставка, груз, условия погрузки и погрузка.

Пример заполнения электронной транспортной накладной (ЭТрН) в Точка Банке

В сервисе «Транспортный ЭДО» от Точка Банка часть полей заполняется автоматически из данных, которые уже сохранены в сервисе из прошлых накладных. Остаётся проверить информацию и дополнить недостающее.

В любой момент заполнения первого титула можно остановиться и сохранить черновик, чтобы вернуться к заполнению позже. Дополнительно сервис проверяет обязательные поля и даёт подсказки, чтобы документ точно соответствовал требованиям закона.

Когда вся необходимая информация заполнена, необходимо кликнуть на кнопку «Создать».

Как создать ЭТрН в Точка Банке

До подписания документа его можно редактировать, а после клика на кнопку «Подписать и отправить» он уходит в ГИС ЭПД и перевозчику.

В личном кабинете в Точка Банке можно отслеживать статус отправления. После заполнения первого титула и отправки документа перевозчику статус изменится на «Погрузка».

Пример статуса электронной транспортной накладной в Точка Банке

Шаг 3. Перевозчик подтверждает погрузку (титул 2)

Перевозчик работает в Транспортном ЭДО с входящими документами.

Пример заполнения электронной транспортной накладной перевозчиком в Точка Банке

Для создания второго титула перевозчику необходимо кликнуть «Оформить погрузку» и сверить данные с титулом 1. При необходимости перевозчик может добавить замечания.

Пример заполнения электронной транспортной накладной перевозчиком в Точка Банке

Шаг 4. Формирование QR-кода

После оформления второго титула формируется QR-код, необходимый водителю для осуществления рейса. QR-код формируется в формате GIF — его сохраняют на смартфон и предъявляют инспектору ГИБДД или Ространснадзора при проверке.

Бумажная копия QR-кода не подходит для проверки — инспектор считывает код и видит данные в ГИС ЭПД. Если код сохранить на телефоне заранее, он доступен и без связи на маршруте. Подписывать титулы при этом водителю не обязательно, это можно сделать удалённо из офиса.

Шаг 5. Грузополучатель принимает груз (титул 3)

Когда рейс закончен, на выгрузке получатель проверяет груз, фиксирует фактическое количество и состояние и подписывает титул 3. Эта стадия отражается в Транспортном ЭДО от Точка Банка.

Пример заполнения электронной транспортной накладной грузополучателем в Точка Банке

Часть полей сервис подтягивает из данных отправителя, но их можно скорректировать, если есть расхождения. Получателю груза необходимо зафиксировать фактическое время прибытия и состояние груза.

Пример заполнения электронной транспортной накладной грузополучателем в Точка Банке

Шаг 6. Перевозчик подтверждает выдачу (титул 4)

На завершающем этапе ЭТрН снова отправляется перевозчику для проверки данных. Перевозчик может подтвердить или опровергнуть данные о состоянии груза и времени доставки.

Пример заполнения ЭТрН перевозчиком в Точка Банке

После подписания последнего титула документооборот завершён. Накладная со всеми подписями хранится в сервисе и в ГИС ЭПД, доступ к ней есть у всех участников.

Экспертное мнение При обмене ЭТрН важно, чтобы каждый участник перевозки вовремя заполнял и подписывал свою часть документа. Ошибки в данных о грузе, водителе или получателе могут задержать оформление накладной и осложнить перевозку. Чтобы избежать проблем, заранее проверьте электронные подписи сотрудников и настройте обмен документами с контрагентами.



В Транспортном ЭДО от Точка Банка можно создавать ЭТрН, автоматически заполнять около 80% полей и отслеживать статусы документов в интернет-банке. Сервис также поддерживает роуминг с другими операторами, поэтому не обязательно подключать всех контрагентов к одной системе. Дарья Жуковская Эксперт Транспортного ЭДО от Точка Банка

Сервисы и оборудование для обмена ЭТрН

Чтобы обмениваться ЭТрН, отдельные устройства не требуются, достаточно минимального набора — это:

договор с оператором ИС ЭПД из реестра Минтранса;

электронные подписи для сотрудников, которые подписывают титулы, и МЧД, если подписывает не руководитель;

компьютеры с доступом к сервису оператора на складе и в офисе;

смартфон или планшет у водителя, чтобы показывать QR-код на маршруте.

Если учётная система компании интегрирована с сервисом оператора, накладные можно создавать прямо в ней, без переключения между окнами.

Как ЭТрН упрощает работу бизнеса

У электронного обмена транспортными накладными есть несколько практических плюсов помимо соблюдения закона:

ускоряется обмен между участниками — оплата за перевозку, по данным ФНС , происходит в среднем на 20 дней быстрее по сравнению с бумажным форматом;

меньше ошибок — оператор ИС ЭПД не пропустит накладную с незаполненными обязательными полями, а данные о грузе вносятся один раз и не искажаются при повторном использовании;

накладные не теряются — они хранятся в облаке или на сервере;

данные легко найти — в электронной системе можно использовать фильтры для поиска, например по отправителю, перевозчику или массе груза.