Как перейти на ЭПД

Коротко Следующий этап — определить сотрудников, которые будут подписывать документы, и оформить для них электронные подписи и МЧД. После подключения стоит протестировать весь процесс на первых рейсах — от оформления и подписания до исправления ошибок и хранения документов.

Чтобы перейти на ЭПД, сначала нужно определить, какие перевозочные документы компания или ИП оформляет сейчас, и сопоставить их с перечнем документов, для которых с 1 сентября 2026 года электронный формат стал обязательным. После этого нужно выбрать аккредитованного оператора ИС ЭПД, через которого будет идти передача сведений в ГИС ЭПД.

Что такое электронные перевозочные документы

Электронные перевозочные документы, или ЭПД, — это цифровой аналог бумажных документов, которые используют при перевозке грузов. К ним относятся, например, транспортная накладная, заказ-заявка, путевой лист и другие сопроводительные документы.

ЭПД оформляются и подписываются в электронном виде и имеют ту же юридическую силу, что и бумажные документы. С 1 сентября 2026 года транспортная накладная, заказ и заявка на перевозку и экспедиторские документы оформляются только электронно. Бумажная форма сохраняется лишь для исключений из перечня Минтранса.

Переход на электронные перевозочные документы с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года часть перевозочных документов должна оформляться только в электронном виде. Среди них:

транспортная накладная;

заказ и заявка на перевозку груза;

экспедиторские документы;

транспортная железнодорожная накладная;

грузовая накладная для воздушных перевозок.

Это требование связано с изменениями, внесёнными Федеральным законом от 07.06.2025 №140-ФЗ, и затрагивает участников грузоперевозок независимо от сферы деятельности, если иное не предусмотрено исключениями Минтранса.

Путевой лист (ПЛ) не входит в перечень документов, для которых обязателен переход исключительно на электронную форму. Организации и ИП могут оформить путевой лист в электронном формате по своему выбору либо продолжить использовать бумажный вариант. Исключение — перевозка маркируемого алкоголя и спиртосодержащей непищевой продукции собственным транспортом без договора перевозки. Для неё нужен электронный путевой лист.

ВАЖНО Уже с 1 марта 2026 года экспедиторы должны были зарегистрироваться в реестре «ГосЛог». Работа без регистрации в реестре запрещена.

Все электронные документы должны формироваться по утверждённым форматам и направляться в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) через аккредитованных операторов ИС ЭПД.

Как перейти на электронные перевозочные документы

Пошаговая инструкция поможет понять, как перейти на ЭПД.

Шаг 1. Проанализировать текущий документооборот

Первым делом необходимо понять, какие перевозочные документы компания оформляет сейчас. Переход на ЭПД не меняет требования к пакету документов, а лишь изменяет их формат.

Далее необходимо сопоставить используемые перевозочные документы со списком обязательных в электронном формате.

ГИС ЭПД поддерживает восемь видов документов в электронном виде, но не все из них с 1 сентября 2026 года становятся обязательными для организаций и ИП. Это значит, что некоторые документы можно продолжить оформлять в бумажном виде.

Документ С 1 сентября 2026 года Транспортная накладная Только электронный формат Железнодорожные накладные Только электронный формат Авиационные накладные Только электронный формат Заказ (заявка) Только электронный формат Сопроводительная ведомость Электронный или бумажный формат Заказ-наряд Электронный или бумажный формат Договор фрахтования Электронный или бумажный формат Путевой лист Электронный или бумажный формат.

При перевозке алкоголя и спиртосодержащей продукции только электронный

Транспортная накладная при перевозке внутренним водным транспортом Электронный или бумажный формат Коносамент Электронный или бумажный формат

Транспортная накладная, заказ и заявка на перевозку груза, а также экспедиторские документы с 1 сентября 2026 года должны оформляться только в электронном виде. Остальные можно оформлять добровольно в электронном виде по усмотрению организации или ИП.

Шаг 2. Выбрать оператора ИС ЭПД

Работа с ЭПД возможна только через аккредитованного оператора информационной системы ЭПД (ИС ЭПД). Все участники перевозок направляют сведения в ГИС ЭПД именно через операторов ИС ЭПД, иной вид подачи не предусмотрен законом.

Реестр операторов ИС ЭПД размещён на официальном сайте Министерства транспорта Российской Федерации. Например, можно подключиться к Транспортному ЭДО от Точка Банка.

ЭДО от Точка Банка — сервис для всех участников грузоперевозок, который позволяет обмениваться ЭПД и удобно оплачивать счета в едином интерфейсе.

Шаг 3. Получить электронные подписи

Все электронные перевозочные документы приобретают юридическую силу только в момент подписания участниками с помощью электронных подписей. В зависимости от документа электронная подпись может потребоваться следующим лицам:

руководителю организации или другому уполномоченному лицу;

диспетчеру;

бухгалтеру;

медработнику, ответственному за медицинский осмотр;

сотруднику, ответственному за технический контроль;

водителю;

работнику склада.

Подпись требуется не всем перечисленным лицам, а только тем, кто участвует в оформлении конкретного документа. Для этого надо заранее определить, кто будет подписывать документы от имени отправителя, перевозчика, экспедитора или получателя и есть ли у этих сотрудников корректно настроенные электронные подписи и МЧД.

Какую электронную подпись сделать для ЭПД

В большинстве случаев необходима усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Для электронных перевозочных документов, например для электронного путевого листа (ЭПЛ), нормативно допускается усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП) из Госключа, но не для всех участников, например медработники могут подписать титул только УКЭП.

Кто подписывает Что подписывает Какая подпись Грузоотправитель, грузополучатель или перевозчик Электронную транспортную накладную, заказ-заявку на перевозку, договор фрахтования, заказ-наряд, а также ЭПЛ УКЭП или УНЭП через Госключ Экспедитор Электронные экспедиторские документы УКЭП или УНЭП через Госключ Водитель Документы, подтверждаещие приём и передачу груза на этапах перевозки УКЭП или УНЭП через Госключ по МЧД Медицинский работник Электронные документы, связанные с предрейсовыми и послерейсовыми медосмотрами Только УКЭП Ответственный за техническое состояние ТС Данные о предрейсовом, предсменном контроле технического состояния автомобиля и его выпуске на линию в составе ЭПЛ УКЭП или УНЭП через Госключ

Если титулы подписывает сотрудник, а не руководитель, он использует те же виды подписи — УКЭП физлица или подпись НЭП в Госключе. Дополнительно на него выпускают машиночитаемую доверенность. Например, в Транспортном ЭДО от Точка Банка МЧД оформляется прямо в сервисе.

Допускается использование простой электронной подписи (ПЭП) без криптографической защиты для подтверждения приёма-передачи груза водителем. В этом случае после отметки водителем перевозчик подписывает титулы, отвечающие за приём и передачу груза.

Шаг 4. Настроить и проверить обмен с контрагентами

Обмен ЭПД согласовывают с контрагентами. На первых перевозках проверяют, что накладная доходит до перевозчика и грузополучателя, статусы в сервисе обновляются, а у водителя открывается QR-код.

ВАЖНО Электронные перевозочные документы хранятся в ГИС ЭПД и у операторов ИС ЭПД, а сроки хранения соответствуют бумажным документам. В рамках теста необходимо дополнительно убедиться в корректном хранении данных, так как это одна из обязанностей организаций и ИП.

Электронные и бумажные перевозочные документы

С 1 сентября 2026 года обязательный электронный формат вводится только для части перевозочных документов. Это значит, что часть документов по-прежнему можно оформлять в бумажном виде, а часть как в бумажном, так и в электронном формате по собственному выбору.

Обязательный переход на ЭПД касается только установленного перечня документов. Бумажные перевозочные документы можно продолжать использовать в тех случаях, которые не попали под обязательный электронный формат, а также в случаях, когда документ недоступен в электронном формате.

Исключения действуют с 1 сентября 2026 года до 1 сентября 2032 года.

При перевозке грузов военного назначения, если грузоотправитель или грузополучатель — Минобороны.

Если грузоотправитель или грузополучатель — иностранное юрлицо, которого нет в реестре аккредитованных филиалов и представительств.

При каботажных перевозках иностранными перевозчиками из стран ЕАЭС.

При перевозке для личных, семейных и домашних нужд физлица.

Если грузоотправитель и грузополучатель одно лицо.

При перевозке драгоценных металлов и драгоценных камней.

При сбое, который зафиксировала ГосСОПКА.

Если нет доступа в интернет, в том числе в населённых пунктах из перечня распоряжения Правительства РФ от 10.07.2025 №1855-р

Для экспедиторских документов исключения установлены отдельным приказом Минтранса от 03.04.2026 №115 — перечень из приказа №262 на них не распространяется.

Когда переходить на ЭПД

Правительство России установило крайний срок перехода для бизнеса и ИП — 1 сентября 2026 года. Это значит, что уже сейчас необходимо применять электронные перевозочные документы.

Переход на электронные перевозочные документы всегда затрагивает внутренние процессы компании и зачастую сразу несколько отделов: логистику, бухгалтерию, юристов, склад и другие. Обычно основные проблемы возникают не на этапе подключения, а на этапе использования, например:

не тот подписант;

контрагент не готов к ЭПД;

документ завис на определённой стадии;

водитель не понимает, что показывать на выгрузке;

бухгалтерия не видит нужный статус.

Поэтому для перехода необходимо выделить достаточно времени и ресурсов, чтобы он прошёл без боли и штрафов.

Экспертное мнение С 1 сентября 2026 года обязательные перевозочные документы нужно оформлять в электронном виде. Если компания ещё не перешла на ЭПД, откладывать подключение не стоит. Сначала важно определить, какие документы используются в работе, кто их подписывает и через какого оператора будет проходить обмен. После подключения проверьте реальные сценарии: оформление документа, подписание, исправление ошибок и работу со статусами.



Транспортный ЭДО от Точка Банка помогает оформлять, подписывать ЭПД и передавать сведения в ГИС ЭПД через одного оператора. Это позволяет участникам перевозки работать с электронными документами в едином интерфейсе. Дарья Жуковская Эксперт Транспортного ЭДО от Точка Банка

Преимущества электронных перевозочных документов

Помимо очевидного плюса — ЭПД помогает бизнесу соответствовать обязательным требованиям закона — есть целый ряд других преимуществ.

Меньше ошибок и дублирования — электронный документ не гарантирует полную корректность данных, но снижает вероятность ошибок и уменьшает количество ситуаций, когда одна и та же информация несколько раз переписывается вручную в разные формы. Меньше ручной работы — не нужно пересылать сканы, искать оригиналы и перепроверять, кто и что подписал или на каком этапе документ потерялся. Быстрее обмен документами с контрагентами — особенно заметно в логистике, где задержка документа часто означает задержку оплаты или трудности для внутреннего учёта. Понятное хранение и быстрый доступ к документам — искать документы в цифровом контуре обычно проще, чем в бумажных архивах. Прозрачный процесс для всех участников — если электронный документооборот выстроен, отправитель, перевозчик, экспедитор и получатель видят не только сам документ, но и понятную цепочку действий по нему.