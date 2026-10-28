Коротко С 1 сентября 2026 года по Федеральному закону от 07.06.2025 №140-ФЗ электронный формат перевозочных документов стал обязательным для всех участников грузоперевозок — грузоотправителей, перевозчиков, экспедиторов и грузополучателей. Бумажные транспортные накладные при автомобильных перевозках перестают применяться в прежнем виде, кроме предусмотренных Минтрансом исключений. Чтобы перейти на ЭДО, компания подключается к оператору информационной системы ЭПД, оформляет электронные подписи для ответственных сотрудников и настраивает обмен документами с контрагентами.

ЭДО в логистике отличается от обычного электронного документооборота между компаниями. Все сведения поступают в Государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

Что такое ЭДО в логистике

ЭДО в логистике, или Транспортный ЭДО, — обмен документами о перевозке груза в цифровом виде, который заменяет бумажные экземпляры.

Транспортные накладные и другие перевозочные документы участники перевозки создают, подписывают и пересылают друг другу через операторов ИС ЭПД, например через Точка Банк. Данные при этом уходят в Государственную информационную систему ЭПД.

Юридическая сила электронного документа такая же, как у бумажного, при двух условиях:

документ составлен по утверждённому формату;

подписан электронной подписью.

Например, инспектору на дороге или налоговой при проверке QR-код электронной накладной подтверждает перевозку точно так же, как раньше это делала бумажная версия.

Ключевое отличие от обычного ЭДО — в транспортном участвует государство. Перевозочный документ не только передаётся между участниками грузоперевозки, но регистрируется в ГИС ЭПД, поэтому сведения о перевозке видны контролирующим органам по мере её выполнения.

Почему логистические компании переходят на ЭДО

Главная причина перехода на ЭДО — соблюдение требований Федерального закона от 07.06.2025 №140-ФЗ. С 1 сентября 2026 года часть перевозочных документов необходимо оформлять только в электронном формате.

Есть и практические причины. Электронный обмен сокращает время на оформление и пересылку документов, уменьшает количество ошибок при заполнении и ускоряет расчёты между сторонами перевозки.

Дополнительное преимущество — упрощённое хранение. Бумажный архив заменяется электронной базой документов, в которой за секунды можно найти нужную накладную или другой перевозочный документ.

Как перейти на ЭДО в логистике

Переход на электронный документооборот проходит этапы от анализа текущего документооборота и выбора оператора ИС ЭПД до тестового обмена с контрагентами.

Шаг 1. Анализ текущего документооборота

Ещё до внедрения электронного документооборота важно оценить текущие процессы в компании. Например, какие документы требуются и какие из них необходимо оформлять в электронном виде с 1 сентября.

На этом этапе можно оптимизировать процессы, чтобы не переносить проблемы в новый формат работы. Некоторые процессы можно оптимизировать, назначив новых ответственных за оформление или отказавшись от ненужных в перевозке документов.

Шаг 2. Выбор оператора ИС ЭПД

Передавать перевозочные документы в ГИС ЭПД можно только через оператора информационной системы ЭПД, включённого в реестр Минтранса.

Каждому участнику грузоперевозки необходимо выбрать оператора и подключиться к его системе. При этом всем участникам необязательно подключаться к одному и тому же — благодаря роумингу документы можно передавать между операторами.

Например, Транспортный ЭДО от Точка Банка работает с Контур.Логистикой, Saby TMS и другими сервисами из реестра Минтранса.

Шаг 3. Оформление электронных подписей

Для подписания документов ответственным сотрудникам оформляют электронные подписи. Руководитель получает УКЭП, а уполномоченные сотрудники, в том числе водители, подпись физлица. Её можно выпустить в удостоверяющем центре или в приложении «Госключ». Если документ подписывает не руководитель, на сотрудника дополнительно оформляют машиночитаемую доверенность (МЧД).

Шаг 4. Настройка обмена с контрагентами

Чтобы обмениваться ЭПД, контрагенты должны быть подключены к ЭДО. Компания приглашает грузоотправителей, перевозчиков и грузополучателей к обмену и согласует с ними порядок работы.

Если контрагент подключён к другому оператору, обмен идёт через роуминг между операторами.

Шаг 5. Тестовый обмен и запуск

Перед переходом на электронный документооборот компания оформляет пробную перевозку, чтобы проверить корректность передачи данных в ГИС ЭПД и обучить сотрудников. После успешного теста электронный документооборот запускается в рабочем режиме.

Экспертное мнение При переходе на ЭДО в логистике важно заранее подготовить документы, оформить электронные подписи для ответственных сотрудников и настроить обмен с контрагентами. Если хотя бы один участник перевозки не готов к работе с ЭПД, оформление документов может задержаться. Поэтому перед запуском стоит провести тестовую перевозку и проверить, как работает обмен документами.



Транспортный ЭДО от Точка Банка помогает оформлять и отправлять электронные перевозочные документы. Статусы документов можно отслеживать в интернет-банке и обмениваться формами с контрагентами через роуминг. Сервис автоматически заполняет около 80% полей транспортной накладной, что сокращает время на оформление документов. Дарья Жуковская Эксперт Транспортного ЭДО от Точка Банка

Как внедрить ЭДО в логистической компании

Логистическая компания не может внедрить ЭДО одна — для полноценной работы с электронными документами требуются все участники грузоперевозки.

Перед внедрением важно определить, с какими ЭПД работает компания. Набор документов зависит от вида перевозки и роли компании в сделке, но большинство работают как минимум с электронной транспортной накладной. Далее процесс внедрения рассмотрен на примере ЭТрН.

Грузоотправители

Грузоотправитель формирует первый титул транспортной накладной и подписывает его при передаче груза.

Как внедрить ЭДО в логистике: оформление ЭТрН грузоотправителем

Если грузоотправитель сам заказывает перевозку, ему также нужно настроить работу с электронным заказом или заявкой на перевозку. Эти документы помогают зафиксировать условия перевозки до оформления транспортной накладной — маршрут, сведения о грузе, сроки, данные перевозчика и другие условия.

Перевозчики

Перевозчики работают с транспортными накладными, входящими от грузоотправителя.

Как внедрить ЭДО в логистике: оформление ЭТрН перевозчиком

Перевозчик подтверждает приём груза к перевозке и его доставку, подписывая свои титулы ЭТрН.

Как внедрить ЭДО в логистике: оформление ЭТрН перевозчиком

После оформления погрузки у перевозчика появляется QR-код — его нельзя распечатать, так как он формируется в формате динамического изображения GIF.

Грузополучатели

Грузополучатель подписывает входящую товарную накладную по прибытии машины на разгрузку.

Как внедрить ЭДО в логистике: оформление ЭТрН грузополучателем

Грузополучатель может посмотреть информацию о предыдущих этапах в личном кабинете Транспортного ЭДО.

Экспедиторские компании

Экспедитору, помимо подключения к оператору ИС ЭПД и оформления подписей, для внедрения ЭДО нужно зарегистрироваться в реестре экспедиторов системы «ГосЛог».

Какие документы используются в логистике

При перевозке груза оформляется несколько документов, каждый из которых фиксирует свой этап сделки. Основные документы логистической цепочки:

заказ-заявка — закрепляет задание на перевозку и условия рейса;

транспортная накладная — подтверждает договор перевозки и передачу груза перевозчику;

путевой лист — фиксирует, что водитель и транспортное средство допущены к рейсу;

экспедиторские документы — оформляются, если в перевозке участвует экспедитор;

сопроводительная ведомость — используется при перевозке в контейнерах или съёмных кузовах.

Когда эти документы ведутся в электронном виде в одной информационной системе, сведения переносятся из документа в документ автоматически, вручную их дублировать не нужно.

Вести перевозочные и сопутствующие документы в цифровом виде позволяет Транспортный ЭДО от Точка Банка.

Какие транспортные документы можно перевести в электронный вид

Обязательный электронный формат с 1 сентября 2026 года действует для следующих перевозочных документов:

транспортная накладная;

заказ и заявка на перевозку груза;

экспедиторские документы — поручение экспедитору, экспедиторская расписка и складская расписка;

транспортная железнодорожная накладная;

грузовая накладная при авиаперевозке.

По собственному решению компания может перевести в цифровой вид и другие документы:

путевой лист;

заказ-наряд;

сопроводительную ведомость.

Электронный путевой лист (ЭПЛ) в перечень обязательных с 1 сентября 2026 года документов не попал. Единственное исключение, когда ЭПЛ обязателен, — перевозка алкогольной и спиртосодержащей продукции.

ВАЖНО Обязанность оформлять электронные документы не зависит от формы бизнеса и частоты рейсов. Компаниям и ИП, которые возят грузы даже эпизодически, нужно подключение к оператору ИС ЭПД для оформления перевозочных документов в электронном виде.

Что такое электронные перевозочные документы (ЭПД)

ЭПД, или электронные перевозочные документы, — цифровые версии документов, которыми сопровождается перевозка груза.

Каждый ЭПД оформляют по установленному формату и подписывают электронной подписью. Затем оператор передаёт документ в ГИС ЭПД. После этого документ становится доступен участникам перевозки и контролирующим органам.

Часть ЭПД устроена как набор титулов — отдельных частей документа, которые по очереди подписывают разные стороны. Например, в электронной транспортной накладной грузоотправитель заполняет и подписывает свой титул при передаче груза, перевозчик — свой при приёме и сдаче груза, грузополучатель — свой в момент приёмки.

Пример составления электронной транспортной накладной через Точка Банк

Все титулы связаны единым идентификатором (UUID).

Правовая база

Состав и порядок применения ЭПД, а также взаимодействие участников с государственной системой закреплены постановлением Правительства РФ от 01.06.2024 №753. Данное постановление описывает обмен электронными перевозочными документами через ГИС ЭПД.

Обязанность оформлять перевозочные документы в электронном виде установлена Федеральным законом от 07.06.2025 №140-ФЗ, который внёс изменения в законодательство о транспортно-экспедиционной деятельности.

Электронная транспортная накладная

Электронная транспортная накладная (ЭТрН) — главный документ перевозки. Она фиксирует заключение договора перевозки между грузоотправителем и перевозчиком и факт передачи груза.

ВАЖНО №391. С 1 сентября 2026 года при автомобильных грузоперевозках транспортная накладная всегда оформляется в электронном виде, кроме исключительных случаев, перечисленных в приказах Минтранса №262

ЭТрН формируется по утверждённому ФНС XML-формату и состоит из титулов, которые подписывают участники перевозки. Грузоотправитель оформляет первый титул и передаёт груз, перевозчик подтверждает приём груза к перевозке, а грузополучатель фиксирует получение. Каждый титул подписывается электронной подписью соответствующей стороны.

Отслеживание статусов электронной транспортной накладной через Точка Банк

Готовая ЭТрН передаётся в ГИС ЭПД через оператора ИС ЭПД, например через Точка Банк. Это позволяет контролирующим органам проверить накладную по идентификатору или QR-коду, а участникам перевозки — отслеживать статусы документа в реальном времени.

Передача в государственную систему происходит в момент подписания каждого титула, а не после завершения всей перевозки. Поэтому статус документа виден всем участникам, а контролирующие органы получают сведения о перевозке по мере её прохождения.

Оформить электронную транспортную накладную можно через Транспортный ЭДО от Точка Банка.

Роль экспедитора в электронном документообороте

В электронном документообороте экспедитор подписывает свои титулы и участвует в общей цепочке обмена ЭПД. При этом все основные экспедиторские документы с 1 сентября 2026 года обязательно оформляются в электронном формате. Среди них:

поручение экспедитору;

экспедиторская расписка;

складская расписка.

Федеральный закон №140-ФЗ ввёл дополнительную обязанность для экспедиторов — регистрацию в реестре экспедиторов системы «ГосЛог». Для действующих экспедиторов подать уведомление нужно было до 30 апреля 2026 года. За работу без регистрации в реестре экспедиторов предусмотрены штрафы.

Электронные подписи в логистике

В зависимости от участника и документа применяются усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) или усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП). УНЭП подходит только выпущенная в приложении «Госключ» — другие неквалифицированные подписи для перевозочных документов не принимаются.

Подписи оформляют для руководителя или уполномоченного лица грузоотправителя, перевозчика, экспедитора, а при необходимости — водителя.

УКЭП оформляется в удостоверяющем центре и приравнивается к собственноручной подписи без дополнительных соглашений. Для организаций и ИП УКЭП выпускает удостоверяющий центр ФНС. УКЭП и УНЭП можно оформить и использовать, в том числе через приложение «Госключ», для подписания части документов.

Требования к видам электронной подписи и их юридической силе установлены Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ВАЖНО Помимо подписи для сотрудников, которые отвечают за конкретные документы, может потребоваться машиночитаемая доверенность.



Ошибки при переходе на ЭДО в логистике

Сложности при переходе на электронный документооборот чаще всего связаны не с самой технологией, а с организацией процесса. Ошибки, которые часто встречаются:

контрагенты не подключены к оператору ИС ЭПД — если одна компания готова к обмену, но контрагенты не готовы, то вся цепочка обрывается;

не оформлены подписи для всех ответственных — если подпись есть только у руководителя, а титулы должны подписывать разные участники процесса, корректно сформировать документ не получится;

экспедитор не зарегистрирован в реестре — компания не может оказывать экспедиторские услуги без записи в реестре «ГосЛог»;

попытка передать документ в обход оператора — ЭПД по закону передаётся в ГИС ЭПД только через оператора ИС ЭПД, прямая передача невозможна.