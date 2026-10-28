Что такое ЭДО в логистике
ЭДО в логистике, или Транспортный ЭДО, — обмен документами о перевозке груза в цифровом виде, который заменяет бумажные экземпляры.
Транспортные накладные и другие перевозочные документы участники перевозки создают, подписывают и пересылают друг другу через операторов ИС ЭПД, например через Точка Банк. Данные при этом уходят в Государственную информационную систему ЭПД.
Юридическая сила электронного документа такая же, как у бумажного, при двух условиях:
- документ составлен по утверждённому формату;
- подписан электронной подписью.
Например, инспектору на дороге или налоговой при проверке QR-код электронной накладной подтверждает перевозку точно так же, как раньше это делала бумажная версия.
Ключевое отличие от обычного ЭДО — в транспортном участвует государство. Перевозочный документ не только передаётся между участниками грузоперевозки, но регистрируется в ГИС ЭПД, поэтому сведения о перевозке видны контролирующим органам по мере её выполнения.
Почему логистические компании переходят на ЭДО
Главная причина перехода на ЭДО — соблюдение требований Федерального закона от 07.06.2025 №140-ФЗ. С 1 сентября 2026 года часть перевозочных документов необходимо оформлять только в электронном формате.
Есть и практические причины. Электронный обмен сокращает время на оформление и пересылку документов, уменьшает количество ошибок при заполнении и ускоряет расчёты между сторонами перевозки.
Дополнительное преимущество — упрощённое хранение. Бумажный архив заменяется электронной базой документов, в которой за секунды можно найти нужную накладную или другой перевозочный документ.
Как перейти на ЭДО в логистике
Переход на электронный документооборот проходит этапы от анализа текущего документооборота и выбора оператора ИС ЭПД до тестового обмена с контрагентами.
Шаг 1. Анализ текущего документооборота
Ещё до внедрения электронного документооборота важно оценить текущие процессы в компании. Например, какие документы требуются и какие из них необходимо оформлять в электронном виде с 1 сентября.
На этом этапе можно оптимизировать процессы, чтобы не переносить проблемы в новый формат работы. Некоторые процессы можно оптимизировать, назначив новых ответственных за оформление или отказавшись от ненужных в перевозке документов.
Шаг 2. Выбор оператора ИС ЭПД
Передавать перевозочные документы в ГИС ЭПД можно только через оператора информационной системы ЭПД, включённого в реестр Минтранса.
Каждому участнику грузоперевозки необходимо выбрать оператора и подключиться к его системе. При этом всем участникам необязательно подключаться к одному и тому же — благодаря роумингу документы можно передавать между операторами.
Например, Транспортный ЭДО от Точка Банка работает с Контур.Логистикой, Saby TMS и другими сервисами из реестра Минтранса.
Шаг 3. Оформление электронных подписей
Для подписания документов ответственным сотрудникам оформляют электронные подписи. Руководитель получает УКЭП, а уполномоченные сотрудники, в том числе водители, подпись физлица. Её можно выпустить в удостоверяющем центре или в приложении «Госключ». Если документ подписывает не руководитель, на сотрудника дополнительно оформляют машиночитаемую доверенность (МЧД).
Шаг 4. Настройка обмена с контрагентами
Чтобы обмениваться ЭПД, контрагенты должны быть подключены к ЭДО. Компания приглашает грузоотправителей, перевозчиков и грузополучателей к обмену и согласует с ними порядок работы.
Если контрагент подключён к другому оператору, обмен идёт через роуминг между операторами.
Шаг 5. Тестовый обмен и запуск
Перед переходом на электронный документооборот компания оформляет пробную перевозку, чтобы проверить корректность передачи данных в ГИС ЭПД и обучить сотрудников. После успешного теста электронный документооборот запускается в рабочем режиме.
Как внедрить ЭДО в логистической компании
Логистическая компания не может внедрить ЭДО одна — для полноценной работы с электронными документами требуются все участники грузоперевозки.
Перед внедрением важно определить, с какими ЭПД работает компания. Набор документов зависит от вида перевозки и роли компании в сделке, но большинство работают как минимум с электронной транспортной накладной. Далее процесс внедрения рассмотрен на примере ЭТрН.
Грузоотправители
Грузоотправитель формирует первый титул транспортной накладной и подписывает его при передаче груза.
Как внедрить ЭДО в логистике: оформление ЭТрН грузоотправителем
Если грузоотправитель сам заказывает перевозку, ему также нужно настроить работу с электронным заказом или заявкой на перевозку. Эти документы помогают зафиксировать условия перевозки до оформления транспортной накладной — маршрут, сведения о грузе, сроки, данные перевозчика и другие условия.
Перевозчики
Перевозчики работают с транспортными накладными, входящими от грузоотправителя.
Как внедрить ЭДО в логистике: оформление ЭТрН перевозчиком
Перевозчик подтверждает приём груза к перевозке и его доставку, подписывая свои титулы ЭТрН.
Как внедрить ЭДО в логистике: оформление ЭТрН перевозчиком
После оформления погрузки у перевозчика появляется QR-код — его нельзя распечатать, так как он формируется в формате динамического изображения GIF.
Грузополучатели
Грузополучатель подписывает входящую товарную накладную по прибытии машины на разгрузку.
Как внедрить ЭДО в логистике: оформление ЭТрН грузополучателем
Грузополучатель может посмотреть информацию о предыдущих этапах в личном кабинете Транспортного ЭДО.
Экспедиторские компании
Экспедитору, помимо подключения к оператору ИС ЭПД и оформления подписей, для внедрения ЭДО нужно зарегистрироваться в реестре экспедиторов системы «ГосЛог».
Какие документы используются в логистике
При перевозке груза оформляется несколько документов, каждый из которых фиксирует свой этап сделки. Основные документы логистической цепочки:
- заказ-заявка — закрепляет задание на перевозку и условия рейса;
- транспортная накладная — подтверждает договор перевозки и передачу груза перевозчику;
- путевой лист — фиксирует, что водитель и транспортное средство допущены к рейсу;
- экспедиторские документы — оформляются, если в перевозке участвует экспедитор;
- сопроводительная ведомость — используется при перевозке в контейнерах или съёмных кузовах.
Когда эти документы ведутся в электронном виде в одной информационной системе, сведения переносятся из документа в документ автоматически, вручную их дублировать не нужно.
Вести перевозочные и сопутствующие документы в цифровом виде позволяет Транспортный ЭДО от Точка Банка.
Какие транспортные документы можно перевести в электронный вид
Обязательный электронный формат с 1 сентября 2026 года действует для следующих перевозочных документов:
- транспортная накладная;
- заказ и заявка на перевозку груза;
- экспедиторские документы — поручение экспедитору, экспедиторская расписка и складская расписка;
- транспортная железнодорожная накладная;
- грузовая накладная при авиаперевозке.
По собственному решению компания может перевести в цифровой вид и другие документы:
- путевой лист;
- заказ-наряд;
- сопроводительную ведомость.
Электронный путевой лист (ЭПЛ) в перечень обязательных с 1 сентября 2026 года документов не попал. Единственное исключение, когда ЭПЛ обязателен, — перевозка алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Что такое электронные перевозочные документы (ЭПД)
ЭПД, или электронные перевозочные документы, — цифровые версии документов, которыми сопровождается перевозка груза.
Каждый ЭПД оформляют по установленному формату и подписывают электронной подписью. Затем оператор передаёт документ в ГИС ЭПД. После этого документ становится доступен участникам перевозки и контролирующим органам.
Часть ЭПД устроена как набор титулов — отдельных частей документа, которые по очереди подписывают разные стороны. Например, в электронной транспортной накладной грузоотправитель заполняет и подписывает свой титул при передаче груза, перевозчик — свой при приёме и сдаче груза, грузополучатель — свой в момент приёмки.
Пример составления электронной транспортной накладной через Точка Банк
Все титулы связаны единым идентификатором (UUID).
Правовая база
Состав и порядок применения ЭПД, а также взаимодействие участников с государственной системой закреплены постановлением Правительства РФ от 01.06.2024 №753. Данное постановление описывает обмен электронными перевозочными документами через ГИС ЭПД.
Обязанность оформлять перевозочные документы в электронном виде установлена Федеральным законом от 07.06.2025 №140-ФЗ, который внёс изменения в законодательство о транспортно-экспедиционной деятельности.
Базовые требования к транспортно-экспедиционной деятельности содержит Федеральный закон от 30.06.2003 №87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности».
Электронная транспортная накладная
Электронная транспортная накладная (ЭТрН) — главный документ перевозки. Она фиксирует заключение договора перевозки между грузоотправителем и перевозчиком и факт передачи груза.
ЭТрН формируется по утверждённому ФНС XML-формату и состоит из титулов, которые подписывают участники перевозки. Грузоотправитель оформляет первый титул и передаёт груз, перевозчик подтверждает приём груза к перевозке, а грузополучатель фиксирует получение. Каждый титул подписывается электронной подписью соответствующей стороны.
Отслеживание статусов электронной транспортной накладной через Точка Банк
Готовая ЭТрН передаётся в ГИС ЭПД через оператора ИС ЭПД, например через Точка Банк. Это позволяет контролирующим органам проверить накладную по идентификатору или QR-коду, а участникам перевозки — отслеживать статусы документа в реальном времени.
Передача в государственную систему происходит в момент подписания каждого титула, а не после завершения всей перевозки. Поэтому статус документа виден всем участникам, а контролирующие органы получают сведения о перевозке по мере её прохождения.
Оформить электронную транспортную накладную можно через Транспортный ЭДО от Точка Банка.
Роль экспедитора в электронном документообороте
В электронном документообороте экспедитор подписывает свои титулы и участвует в общей цепочке обмена ЭПД. При этом все основные экспедиторские документы с 1 сентября 2026 года обязательно оформляются в электронном формате. Среди них:
- поручение экспедитору;
- экспедиторская расписка;
- складская расписка.
Федеральный закон №140-ФЗ ввёл дополнительную обязанность для экспедиторов — регистрацию в реестре экспедиторов системы «ГосЛог». Для действующих экспедиторов подать уведомление нужно было до 30 апреля 2026 года. За работу без регистрации в реестре экспедиторов предусмотрены штрафы.
Электронные подписи в логистике
В зависимости от участника и документа применяются усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) или усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП). УНЭП подходит только выпущенная в приложении «Госключ» — другие неквалифицированные подписи для перевозочных документов не принимаются.
Подписи оформляют для руководителя или уполномоченного лица грузоотправителя, перевозчика, экспедитора, а при необходимости — водителя.
УКЭП оформляется в удостоверяющем центре и приравнивается к собственноручной подписи без дополнительных соглашений. Для организаций и ИП УКЭП выпускает удостоверяющий центр ФНС. УКЭП и УНЭП можно оформить и использовать, в том числе через приложение «Госключ», для подписания части документов.
Требования к видам электронной подписи и их юридической силе установлены Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».
Ошибки при переходе на ЭДО в логистике
Сложности при переходе на электронный документооборот чаще всего связаны не с самой технологией, а с организацией процесса. Ошибки, которые часто встречаются:
- контрагенты не подключены к оператору ИС ЭПД — если одна компания готова к обмену, но контрагенты не готовы, то вся цепочка обрывается;
- не оформлены подписи для всех ответственных — если подпись есть только у руководителя, а титулы должны подписывать разные участники процесса, корректно сформировать документ не получится;
- экспедитор не зарегистрирован в реестре — компания не может оказывать экспедиторские услуги без записи в реестре «ГосЛог»;
- попытка передать документ в обход оператора — ЭПД по закону передаётся в ГИС ЭПД только через оператора ИС ЭПД, прямая передача невозможна.
Затягивать с подключением ошибка. С 1 сентября 2026 года требование уже действует, поэтому без подключения к оператору ИС ЭПД перевозки нельзя оформлять по правилам. Если компания ещё не подключилась, это стоит сделать сразу и заложить время на выпуск подписей и МЧД и на настройку обмена с контрагентами.