Коротко

Обмен электронными перевозочными документами (ЭПД) осуществляется через аккредитованных операторов ИС ЭПД и систему ГИС ЭПД. При этом Минтранс утвердил ограниченный перечень исключений для бумажного оформления перевозочных документов.

Для подключения к транспортному ЭДО необходимо выбрать оператора из Реестра Минтранса , настроить КЭП и машиночитаемые доверенности (МЧД). Также нужно интегрировать сервис с учётной системой и при необходимости установить приложение «Госключ» для подписания ЭПД со смартфона.

Перед запуском работы в транспортном ЭДО проведите тестовую перевозку для проверки корректности подписей и статусов документа в ГИС ЭПД, а также обучите сотрудников новым цифровым процессам.



С 1 сентября 2026 года транспортный ЭДО стал обязательным для всех участников коммерческих грузоперевозок. К ним относятся грузоотправители, перевозчики, грузополучатели и экспедиторы.