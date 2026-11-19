Кому нужно подключать транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО обязателен для всех участников логистической цепочки. К ним относятся:
- грузоотправитель — формирует и подписывает многие электронные перевозочные документы (ЭПД);
- перевозчик — фиксирует приёмку груза, состояние транспортного средства и факт доставки;
- грузополучатель — подтверждает факт получения груза;
- экспедитор — организует доставку под ключ. Он может выступать в логистической цепочке в роли грузоотправителя, перевозчика или просто организатором перевозки в зависимости от условий сделки.
Транспортный ЭДО необходим как логистическим компаниям, так и индивидуальным предпринимателям, которые участвуют в коммерческих перевозках грузов.
Согласно Федеральному закону от 07.06.2025 №140-ФЗ, участникам грузоперевозок необходимо:
- заключить договор с оператором ИС ЭПД;
- с 1 сентября 2026 года оформлять ЭПД строго в электронном виде. Исключения перечислены в приказе Минтранса России от 01.06.2026 №262, приказе Минтранса России от 02.09.2026 №391 и приказе Минтранса России от 03.04.2026 №115.
Как подключить транспортный ЭДО — инструкция
Чтобы перейти на транспортный ЭДО без штрафов и задержек в работе, важно заранее продумать каждый шаг. Разбираем в таблице процесс подключения транспортного ЭДО.
|Шаг
|Что делать
|Определитесь с основными показателями для транспортного ЭДО
|Определите роли, которые будут участвовать в цепочке, — грузоотправитель, перевозчик, грузополучатель и экспедитор.
Определите, кто и какие ЭПД будут формировать и подписывать — например, электронные транспортные накладные (ЭТрН), электронные заказы-заявки (ЭЗЗ) и экспедиторские документы.
Назначьте ответственных — например, директор компании, диспетчер и водитель
|Выберите оператора ИС ЭПД и тариф
|Убедитесь, что текущий или новый оператор аккредитован Минтрансом как оператор ИС ЭПД.
Выберите тариф, который включает обмен транспортными накладными и взаимодействие с ГИС ЭПД
|Зарегистрируйтесь и подключитесь к сервису оператора ИС ЭПД
|Заключите с оператором договор на услуги ИС ЭПД.
Пройдите регистрацию и получите доступ к личному кабинету транспортного ЭДО
|Настройте электронные подписи и МЧД
|Выпустите КЭП руководителя в удостоверяющем центре ФНС или в офисах доверенных лиц УЦ ФНС.
Выпустите КЭП для сотрудников, которые будут подписывать ЭПД от лица компании, в любом аккредитованном коммерческом УЦ. Также подойдут КЭП и НЭП «Госключа».
Оформите машиночитаемые доверенности для сотрудников на портале МЧД ФНС или в сервисе вашего оператора
|Настройте рабочие места и учётную систему
|Установите актуальный криптопровайдер КриптоПро CSP для работы с КЭП и ПО для проверки ЭП на веб-страницах — КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in версии 2.0.
Выберите способ работы с ЭПД — используйте веб-версию или установите мобильное приложение для подписания документов водителями в рейсе.
Приобретите или обновите учётную систему до версии, которая поддерживает ЭПД
|Настройте обмен ЭПД
|Зафиксируйте согласие на электронный обмен в договорах или через универсальное электронное соглашение оператора
|Проведите тестовую перевозку и проверьте передачу документов в ГИС ЭПД
|Оформите тестовую ЭТрН.
Пройдите все этапы подписания титулов.
Проверьте в системе оператора, что документ успешно передан в ГИС ЭПД и имеет корректный статус
Как выбрать оператора ИС ЭПД
Для проверки аккредитации оператора ИС ЭПД необходимо:
1. Зайти на сайт Минтранса РФ и найти Реестр операторов ИС ЭПД.
2. Скачать файл со списком всех аккредитованных операторов ИС ЭПД.
3. Открыть его и с помощью поиска найти нужного оператора. Если выбранного оператора ИС ЭПД нет в списке, он не аккредитован Минтрансом РФ.
Оператор ИС ЭПД поддерживает перевозочные документы, которые с 1 сентября 2026 года необходимо формировать в электронном виде:
- электронную транспортную накладную (ЭТрН);
- заказы-заявки на перевозку;
- электронные поручения экспедитору (ЭПЭ);
- экспедиторские и складские расписки.
Чек-лист хорошего оператора ИС ЭПД
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|Наличие личного кабинета водителя в приложении или в веб-версии, которые позволяют подписывать титулы ЭПД прямо в рейсе с помощью ЭП физлица и МЧД
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|Гарантия длительного и юридически значимого хранения документов в соответствии с требованиями ФНС и Минтранса
|✅
|Прозрачность ценообразования тарифов — например, фиксированная плата за документ или пакет.
Отсутствие скрытых комиссий за роуминг, хранение или дополнительные титулы
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|Оперативность реакции в техподдержке — желательно 24/7.
Наличие персонального менеджера и базы знаний для быстрого решения нештатных ситуаций в пути
Как настроить обмен ЭПД с контрагентами
Если стороны сделки подключены к одному оператору ИС ЭПД, настраивать роуминг не нужно. Достаточно сформировать документ, подписать и отправить его контрагенту.
Однако, если стороны используют разных операторов ИС ЭПД, необходимо настроить роуминг. Для этого нужно:
- Зайти в транспортный ЭДО.
- По ИНН найти нужного контрагента.
- Отправить ему ЭПД.
Если контрагент не подключён к транспортному ЭДО, вы можете:
- Помочь ему подключиться. Как правило, операторы ИС ЭПД предлагают контрагентам скидки или минимальные тарифы для редких отправок, а также упрощённую процедуру регистрации;
- Проверить исключения. Убедитесь, что ваша конкретная перевозка подпадает под один из приказов Минтранса РФ, который разрешает формировать ЭПД в бумажном виде.
Если перевозка не подпадает под исключения Минтранса, а контрагент не желает подключаться, оформление ЭПД в бумажном виде повлечёт риски. Например, за отсутствие ЭТрН правонарушителю грозит предупреждение или штраф. А за невыполнение обязанностей транспортно-экспедиторской деятельности — штраф в размере от 0,1 до 0,3% выручки от реализации всех товаров, работ и услуг за предыдущий календарный год, но не менее 500 000 ₽. В таком случае безопаснее найти другого контрагента. Также могут возникнуть налоговые риски.
Как проверить работу транспортного ЭДО после подключения
Прежде чем переходить на полноценный обмен документами в транспортном ЭДО, необходимо убедиться, что система работает корректно. Разбираем в таблице, как провести тестовую перевозку, проверить подписи и обучить сотрудников.
|Шаг
|Что делать
|Создание и отправка первого тестового ЭПД — например, ЭТрН
|Создайте тестовую ЭТрН в вашей учётной системе на реальный или тестовый рейс.
Заполните свой титул в зависимости от роли в грузоперевозке. Например, грузоотправителю необходимо сформировать и подписать с помощью КЭП титул 1 ЭТрН.
Отправьте документ контрагенту (перевозчику) через оператора ИС ЭПД
|Проверка электронной подписи, МЧД и роуминга
|Подписи и МЧД. Убедитесь, что все титулы проходят проверку подписи в системе оператора ИС ЭПД. Если появляется ошибка подписи, проверьте срок действия КЭП и корректность МЧД с нужными кодами полномочий
Роуминг. Если контрагент использует другого оператора, отправьте тестовую ЭТрН и проследите полный маршрут формирования всех титулов до получения груза. Убедитесь, что документ доходит без задержек и ошибок
|Проверка статуса передачи документа в ГИС ЭПД
|После отправки отследите все этапы прохождения документа в системе с помощью статусов:
— «Отправлено в ГИС ЭПД» — оператор передал документ в государственную систему;
— «Зарегистрировано в ГИС ЭПД» — ГИС ЭПД принял документ и присвоил ему уникальный идентификатор;
— QR-код — система сгенерировала QR-код, который водитель может предъявить инспектору на дороге
|Проведение первого рейса
|Проведите полный цикл — от создания ЭТрН до закрытия документа получателем.
Проверьте, что водитель получил QR-код на телефон и может его показать
|Обучение сотрудников работе с ЭПД
|Обучение логистов и менеджеров. Покажите, как создавать документы, отслеживать статусы, исправлять ошибки и работать с роумингом.
Обучение бухгалтерии. Объясните, как учитывать электронные документы для налогового учёта и как хранить архив.
Обучение водителей. Научите пользоваться веб-версией транспортного ЭДО или мобильным приложением, подписывать титулы через КЭП физлица и МЧД, а также показывать QR-код инспектору.
Документация. Подготовьте памятки и инструкции для всех ролей, внесите изменения в локальные нормативные акты компании