Как подтвердить транспортные расходы организации: необходимые документы

Если компания не может подтвердить такие затраты документально, налоговая инспекция вправе исключить их из расходов и доначислить налог на прибыль. Поэтому важно не только зафиксировать сам факт перевозки, но и правильно оформить весь комплект первичных документов. Точка Банк разберёт, как верно подтвердить цепочку транспортных расходов.
Что такое транспортные расходы
Транспортные расходы — это издержки компании, связанные с перемещением грузов. Они включают оплату услуг перевозчиков, стоимость топлива, содержание собственного автопарка, плату за проезд по платным дорогам, а также погрузочно-разгрузочные работы.
Для налогового учёта торговые компании делят эти затраты на прямые и косвенные.
- Прямые расходы — это затраты на доставку покупных товаров до склада компании (если они не включены в цену приобретения). Они учитываются в стоимости остатка товаров на складе и списываются по мере их продажи.
- Косвенные расходы — это все остальные транспортные затраты текущего месяца. К ним относятся доставка готовой продукции или товаров до покупателя, а также перемещение сырья между складами внутри компании. Они списываются в полном объёме в период их возникновения.
От категории затрат зависит момент их признания в налоговой базе. В любом случае главное условие — расходы должны быть экономически обоснованы и подтверждены документами, включая обязательные электронные перевозочные документы.
Зачем нужно подтверждение транспортных расходов
Статья 252 Налогового кодекса РФ требует, чтобы любые затраты компании были обоснованными и документально подтверждёнными. Без этого налоговая инспекция снимет расходы, доначислит налог на прибыль, а также пени и штрафы.
Для ФНС «документально подтверждённые» означает полное соответствие документов действующим стандартам.
Транспортная накладная, путевые листы и акты должны содержать все обязательные реквизиты, а при коммерческих автоперевозках оформляться в строго утверждённом электронном формате через ГИС ЭПД. Ошибки в заполнении или отсутствие обязательных сведений, например подписей ответственных лиц, могут стать причиной исключения перевозки из расходов.
Кроме того, налоговая проверяет экономический смысл перевозки: связана ли она с деятельностью, приносящей доход. Например, доставка товара клиенту оправдана, а перевозка личных вещей сотрудника за счёт компании — нет.
Документы, подтверждающие транспортные расходы
Набор документов зависит от того, кто именно перевозит груз: сам продавец, покупатель или сторонний перевозчик. Однако есть базовый перечень документов, которые требуются в большинстве случаев:
- Договор. Контракт купли-продажи, поставки или перевозки. Он определяет, на какой стороне лежат обязанности по доставке и её оплате.
- Транспортная накладная. Главный перевозочный документ, подтверждающий факт оказания услуги. До 1 сентября 2026 года её форма регламентируется постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 №2200, которое далее сменят новый порядок Минтранса и закон об обязательном применении ЭТрН (№140-ФЗ). При коммерческих перевозках оформляется в электронном виде (ЭТрН). Если в ней заполнен раздел со стоимостью услуг, отдельный акт можно не составлять.
- Путевой лист. Обязателен при использовании собственного или арендованного транспорта компании. Он подтверждает маршрут, пробег автомобиля и обосновывает расходы на топливо (ГСМ). С 1 сентября 2026 года электронный путевой лист (ЭПЛ) обязателен для перевозки алкогольной и спиртосодержащей продукции, в остальных случаях можно оформлять путевой лист на бумаге.
- Акт об оказании услуг или УПД. Составляется для фиксации стоимости услуг, если привлекается сторонний перевозчик и эти данные не внесены напрямую в транспортную накладную.
- Платёжные документы. Платёжные поручения или кассовые чеки. Они доказывают факт оплаты (при расчётах деньгами), но, чтобы учесть эти расходы при расчёте налога на прибыль, одной оплаты мало — обязательно нужны первичные документы: товарные накладные или акты выполненных работ.
Как обосновать транспортировку, произведённую покупателем
Если покупатель вывозит товар со склада продавца собственным (или арендованным) транспортом, договор перевозки не заключается. В этом случае оформлять транспортную накладную не нужно согласно письму Минфина РФ от 22.12.2011 №03-03-10/123.
Для подтверждения расходов покупателю достаточно иметь:
- договор купли-продажи (поставки), в котором чётко прописаны условия самовывоза;
- путевой лист, оформленный на автомобиль компании, в бумажном виде (только для перевозок алкоголя с 01.09.2026 обязателен ЭПЛ);
- документы на ГСМ (отчёты по топливным картам, акты и чеки), подтверждающие расходы на топливо по данному маршруту.
Если покупатель нанимает стороннего перевозчика, порядок меняется. Оформляется электронная транспортная накладная (ЭТрН) через сервис оператора ИС ЭПД, после чего данные поступают в ГИС ЭПД. При этом стороны распределяются следующим образом:
- покупатель — грузоотправитель и грузополучатель;
- продавец — лицо, осуществляющее погрузку (ЛОП);
- перевозчик — сторона, выполняющая перевозку груза и передачу его грузополучателю (юрлицо или ИП).
ЭТрН подписывается электронными подписями (КЭП или НЭП Госключа) со стороны продавца, перевозчика и покупателя в единой системе ЭДО. Перевозчик также выставляет УПД или акт об оказанных услугах для фиксации финальной стоимости.
Какими документами можно обосновать перевозку грузов поставщиком
Поставщик может доставить товар двумя способами: своим транспортом или через стороннюю компанию.
При доставке собственным транспортом:
- Стоимость доставки включена в цену товара. Поставщик оформляет бумажный или электронный путевой лист (ЭПЛ) для списания ГСМ и подтверждения маршрута. Факт передачи товара покупателю подтверждается подписанным с двух сторон УПД (или накладной ТОРГ-12). Электронная транспортная накладная (ЭТрН) в этом случае не требуется, так как услуга перевозки отдельно не оказывается.
- Стоимость доставки выделена в договоре отдельно. Поскольку поставщик берёт плату за транспортировку, оформляется электронная транспортная накладная (ЭТрН) через оператора ИС ЭПД. Поставщик указывает себя в роли грузоотправителя и перевозчика, а покупателя — в роли грузополучателя. К ней прилагается акт или УПД на услуги доставки.
При привлечении стороннего перевозчика поставщик выступает заказчиком услуги. Оператор ИС ЭПД отправляет в ГИС ЭПД электронную транспортную накладную (ЭТрН), цепочка работы с которой выглядит так:
- Поставщик (грузоотправитель) заполняет первый раздел ЭТрН и подписывает его КЭП или НЭП Госключа.
- Перевозчик принимает груз и подписывает свой титул на складе поставщика.
- Покупатель (грузополучатель) принимает товар на своём складе и подписывает КЭП или НЭП Госключа титул приёмки.
- Все участники процесса мгновенно видят подписанный документ в системе. Бумажные экземпляры не требуются.
Если поставщик привлекает не просто перевозчика, а посредника по договору транспортной экспедиции, к общему пакету документов обязательно добавляются электронные экспедиторские документы: поручение экспедитору и экспедиторская расписка. При принятии экспедитором груза во владение он участвует в ЭТрН с заполнением первого раздела и проставлением отметки об экспедиторе. Экспедиторские документы подтверждают правомерность работы через посредника для ФНС.
Плюсы цифровизации документов для подтверждения транспортных расходов
С 1 сентября 2026 года практически все перевозочные документы необходимо оформлять в электронном виде. Бумажные накладные останутся легитимными только в строго определённых Правительством РФ исключительных случаях: при масштабных технических сбоях, для нужд обороны или в регионах с полным отсутствием связи. Это требование Федерального закона от 07.06.2025 №140-ФЗ.
Электронная транспортная накладная (ЭТрН) даёт бизнесу ключевые преимущества:
- Надёжность хранения. Документы невозможно потерять, залить кофе или забыть в кабине машины. Они хранятся в защищённом облачном архиве оператора с круглосуточным доступом.
- Мгновенный поиск. Больше не нужно перебирать бумажные папки в архиве — любая накладная для налоговой проверки находится по ИНН контрагента или дате за пару кликов.
- Прозрачность для ФНС. Данные из ЭТрН автоматически уходят в ГИС ЭПД (Государственную информационную систему электронных перевозочных документов). Это исключает споры о фиктивности рейса.
- Контроль цепочки. Движение статусов документа (погрузка, приёмка) видно онлайн. В случае официальной перенаправки груза в системе оперативно формируются специальные титулы переадресации.
Для работы с ЭТрН необходим аккредитованный Минтрансом оператор ЭДО, интегрированный с ГИС ЭПД. Например, Точка Банк.
Типичные ошибки при подтверждении расходов
Налоговые инспекции тщательно проверяют логистику и часто исключают расходы по перевозке из-за массовых нарушений.
- Отсутствие транспортной накладной. Если доставку выполнял сторонний перевозчик, а ЭТрН не оформили, налоговая исключит затраты из расчёта налога на прибыль. Наличие только акта и счёта-фактуры без накладной для ФНС не является доказательством реальности перевозки.
- Критические дефекты в реквизитах. Ошибки в ИНН сторон, отсутствие подписей ответственных лиц или нереальные даты рейсов делают документ нелегитимным. Мелкие опечатки в адресах налоговая может простить, но грубые искажения приведут к снятию расходов.
- Пропуски в стоимости. Если в ЭТрН не заполнен раздел 12 («Стоимость услуг перевозчика»), то для учёта затрат в налоговой базе обязательно нужен УПД или отдельный акт оказанных услуг. Без них подтвердить сумму расходов перед ФНС не удастся.
- Дефекты путевых листов. Оформление задним числом, отсутствие обязательных отметок о медосмотре водителя, техконтроле машины или показаний одометра. Такой документ не докажет обоснованность списания топлива.
- Игнорирование цифрового формата. После 01.09.2026 бумажный документ не будет признан первичным — это повлечёт доначисление налога, пеней и штрафов.
Как организовать документооборот при работе с экспедитором
Экспедитор — это посредник, который за вознаграждение организует перевозку. Он может нанять водителя, оформить страховку, получить груз на складе. Документооборот с экспедитором отличается от прямого договора с перевозчиком.
Обязательные документы по Федеральному закону от 30.06.2003 №87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности»:
- Договор транспортной экспедиции. Определяет права и обязанности сторон: кто платит, какой груз, в какие сроки.
- Поручение экспедитору. Документ, в котором клиент описывает, какие именно услуги нужно оказать, например «найти машину для доставки 10 тонн песка».
- Экспедиторская расписка. Подтверждает, что экспедитор получил груз для перевозки. Без неё невозможно доказать, что товар вообще передали посреднику.
Кроме того, экспедитор передаёт клиенту обычную транспортную накладную, подписанную фактическим перевозчиком, и акт об оказании услуг. Именно эти два документа подтверждают стоимость перевозки для налоговой.
Если экспедитор сам не возит груз, а только нанимает водителя, он не должен выставлять ТН от своего имени. В накладной в качестве перевозчика указывается реальная транспортная компания.
Как подготовить электронные транспортные документы к налоговой проверке
С переходом на обязательный электронный документооборот налоговая инспекция сможет видеть перевозки компании ещё до выездной проверки — через ГИС ЭПД. Поэтому готовить базу документов нужно заранее, а не в момент получения требования от ФНС.
Необходимо регулярно проверять:
- Наличие договорной базы. У каждой перевозки должно быть юридическое основание: договор поставки, рамочный договор перевозки, транспортной экспедиции или разовый заказ-наряд.
- Корректность и полноту ЭТрН. Наличие всех обязательных титулов (отправителя, перевозчика и получателя) и подписей ответственных лиц. Электронная накладная подтверждает факт реальности перевозки груза.
- Действительность электронных подписей и МЧД. Сотрудники, подписавшие титулы на складах, имеют на это право, а их машиночитаемые доверенности (МЧД) активны и правильно зарегистрированы на момент оформления рейса.
- Сверку с ГИС ЭПД. Все оформленные накладные успешно ушли в государственную систему и получили статус «Передано в ГИС». Если документ завис на стороне оператора ЭДО, для ФНС этой перевозки юридически не существует.
- Связку с финансовыми документами. Если в самой ЭТрН не заполнены финансовые титулы со стоимостью услуг, к ней в обязательном порядке должен быть прикреплён электронный акт или УПД. Налоговая должна чётко сопоставить факт рейса в ГИС ЭПД с суммой расходов в вашей декларации.
- Оправдания для бумажных исключений. Если накладная была оформлена на бумаге из-за форс-мажора, например масштабного сбоя связи, обязательно сохраните лог-файлы, уведомление от оператора ЭДО и внутренний акт компании, подтверждающий невозможность выставить ЭТрН.