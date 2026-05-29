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Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО

Как подтвердить транспортные расходы организации: необходимые документы

Транспортные расходы — это затраты на доставку товаров, материалов или основных средств. Чтобы учесть их при расчёте налога на прибыль, нужны документы, подтверждающие факт перевозки, её стоимость и экономическую целесообразность.

29.05.2026
1474
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Если компания не может подтвердить такие затраты документально, налоговая инспекция вправе исключить их из расходов и доначислить налог на прибыль. Поэтому важно не только зафиксировать сам факт перевозки, но и правильно оформить весь комплект первичных документов. Точка Банк разберёт, как верно подтвердить цепочку транспортных расходов. 

Коротко
Транспортные расходы — это затраты бизнеса на доставку товаров, материалов или оборудования от поставщика к покупателю или между собственными складами. Правильный учёт этих расходов необходим компании, чтобы законно уменьшить налог на прибыль и обосновать перед налоговой реальность логистических сделок.
Основные документы: транспортная накладная (ТН) или товарно‑транспортная накладная (ТТН), договор, акт оказанных услуг, путевые листы и платёжные документы. Если перевозчик — сторонняя компания, обязательна ТН. Если товар везут своим транспортом — путевой лист и ТТН. С 1 сентября 2026 года оформлять перевозочные документы в электронном виде станет обязательным.

Что такое транспортные расходы

Транспортные расходы — это издержки компании, связанные с перемещением грузов. Они включают оплату услуг перевозчиков, стоимость топлива, содержание собственного автопарка, плату за проезд по платным дорогам, а также погрузочно-разгрузочные работы.

Для налогового учёта торговые компании делят эти затраты на прямые и косвенные.

  • Прямые расходы — это затраты на доставку покупных товаров до склада компании (если они не включены в цену приобретения). Они учитываются в стоимости остатка товаров на складе и списываются по мере их продажи.
  • Косвенные расходы — это все остальные транспортные затраты текущего месяца. К ним относятся доставка готовой продукции или товаров до покупателя, а также перемещение сырья между складами внутри компании. Они списываются в полном объёме в период их возникновения.

От категории затрат зависит момент их признания в налоговой базе. В любом случае главное условие — расходы должны быть экономически обоснованы и подтверждены документами, включая обязательные электронные перевозочные документы.

Зачем нужно подтверждение транспортных расходов

Статья 252 Налогового кодекса РФ требует, чтобы любые затраты компании были обоснованными и документально подтверждёнными. Без этого налоговая инспекция снимет расходы, доначислит налог на прибыль, а также пени и штрафы.

Для ФНС «документально подтверждённые» означает полное соответствие документов действующим стандартам. 

Транспортная накладная, путевые листы и акты должны содержать все обязательные реквизиты, а при коммерческих автоперевозках оформляться в строго утверждённом электронном формате через ГИС ЭПД. Ошибки в заполнении или отсутствие обязательных сведений, например подписей ответственных лиц, могут стать причиной исключения перевозки из расходов.

Кроме того, налоговая проверяет экономический смысл перевозки: связана ли она с деятельностью, приносящей доход. Например, доставка товара клиенту оправдана, а перевозка личных вещей сотрудника за счёт компании — нет.

Документы, подтверждающие транспортные расходы

Набор документов зависит от того, кто именно перевозит груз: сам продавец, покупатель или сторонний перевозчик. Однако есть базовый перечень документов, которые требуются в большинстве случаев:

  • Договор. Контракт купли-продажи, поставки или перевозки. Он определяет, на какой стороне лежат обязанности по доставке и её оплате.
  • Транспортная накладная. Главный перевозочный документ, подтверждающий факт оказания услуги. До 1 сентября 2026 года её форма регламентируется постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 №2200, которое далее сменят новый порядок Минтранса и закон об обязательном применении ЭТрН (№140-ФЗ). При коммерческих перевозках оформляется в электронном виде (ЭТрН). Если в ней заполнен раздел со стоимостью услуг, отдельный акт можно не составлять.
  • Путевой лист. Обязателен при использовании собственного или арендованного транспорта компании. Он подтверждает маршрут, пробег автомобиля и обосновывает расходы на топливо (ГСМ). С 1 сентября 2026 года электронный путевой лист (ЭПЛ) обязателен для перевозки алкогольной и спиртосодержащей продукции, в остальных случаях можно оформлять путевой лист на бумаге.
  • Акт об оказании услуг или УПД. Составляется для фиксации стоимости услуг, если привлекается сторонний перевозчик и эти данные не внесены напрямую в транспортную накладную.
  • Платёжные документы. Платёжные поручения или кассовые чеки. Они доказывают факт оплаты (при расчётах деньгами), но, чтобы учесть эти расходы при расчёте налога на прибыль, одной оплаты мало — обязательно нужны первичные документы: товарные накладные или акты выполненных работ. 

Как обосновать транспортировку, произведённую покупателем

Если покупатель вывозит товар со склада продавца собственным (или арендованным) транспортом, договор перевозки не заключается. В этом случае оформлять транспортную накладную не нужно согласно письму Минфина РФ от 22.12.2011 №03-03-10/123.

Для подтверждения расходов покупателю достаточно иметь:

  • договор купли-продажи (поставки), в котором чётко прописаны условия самовывоза;
  • путевой лист, оформленный на автомобиль компании, в бумажном виде (только для перевозок алкоголя с 01.09.2026 обязателен ЭПЛ);
  • документы на ГСМ (отчёты по топливным картам, акты и чеки), подтверждающие расходы на топливо по данному маршруту.

Если покупатель нанимает стороннего перевозчика, порядок меняется. Оформляется электронная транспортная накладная (ЭТрН) через сервис оператора ИС ЭПД, после чего данные поступают в ГИС ЭПД. При этом стороны распределяются следующим образом:

  • покупатель — грузоотправитель и грузополучатель;
  • продавец — лицо, осуществляющее погрузку (ЛОП);
  • перевозчик — сторона, выполняющая перевозку груза и передачу его грузополучателю  (юрлицо или ИП).

ЭТрН подписывается электронными подписями (КЭП или НЭП Госключа) со стороны продавца, перевозчика и покупателя в единой системе ЭДО. Перевозчик также выставляет УПД или акт об оказанных услугах для фиксации финальной стоимости.

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Какими документами можно обосновать перевозку грузов поставщиком

Поставщик может доставить товар двумя способами: своим транспортом или через стороннюю компанию.

При доставке собственным транспортом:

  1. Стоимость доставки включена в цену товара. Поставщик оформляет бумажный или электронный путевой лист (ЭПЛ) для списания ГСМ и подтверждения маршрута. Факт передачи товара покупателю подтверждается подписанным с двух сторон УПД (или накладной ТОРГ-12). Электронная транспортная накладная (ЭТрН) в этом случае не требуется, так как услуга перевозки отдельно не оказывается.
  2. Стоимость доставки выделена в договоре отдельно. Поскольку поставщик берёт плату за транспортировку, оформляется электронная транспортная накладная (ЭТрН) через оператора ИС ЭПД. Поставщик указывает себя в роли грузоотправителя и перевозчика, а покупателя — в роли грузополучателя. К ней прилагается акт или УПД на услуги доставки.

При привлечении стороннего перевозчика поставщик выступает заказчиком услуги. Оператор ИС ЭПД отправляет в ГИС ЭПД электронную транспортную накладную (ЭТрН), цепочка работы с которой выглядит так:

  • Поставщик (грузоотправитель) заполняет первый раздел ЭТрН и подписывает его КЭП или НЭП Госключа.
  • Перевозчик принимает груз и подписывает свой титул на складе поставщика.
  • Покупатель (грузополучатель) принимает товар на своём складе и подписывает КЭП или НЭП Госключа титул приёмки.
  • Все участники процесса мгновенно видят подписанный документ в системе. Бумажные экземпляры не требуются.

Если поставщик привлекает не просто перевозчика, а посредника по договору транспортной экспедиции, к общему пакету документов обязательно добавляются электронные экспедиторские документы: поручение экспедитору и экспедиторская расписка. При принятии экспедитором груза во владение он участвует в ЭТрН с заполнением первого раздела и проставлением отметки об экспедиторе. Экспедиторские документы подтверждают правомерность работы через посредника для ФНС.

Плюсы цифровизации документов для подтверждения транспортных расходов

С 1 сентября 2026 года практически все перевозочные документы необходимо оформлять в электронном виде. Бумажные накладные останутся легитимными только в строго определённых Правительством РФ исключительных случаях: при масштабных технических сбоях, для нужд обороны или в регионах с полным отсутствием связи. Это требование Федерального закона от 07.06.2025 №140-ФЗ.

Электронная транспортная накладная (ЭТрН) даёт бизнесу ключевые преимущества:

  • Надёжность хранения. Документы невозможно потерять, залить кофе или забыть в кабине машины. Они хранятся в защищённом облачном архиве оператора с круглосуточным доступом.
  • Мгновенный поиск. Больше не нужно перебирать бумажные папки в архиве — любая накладная для налоговой проверки находится по ИНН контрагента или дате за пару кликов.
  • Прозрачность для ФНС. Данные из ЭТрН автоматически уходят в ГИС ЭПД (Государственную информационную систему электронных перевозочных документов). Это исключает споры о фиктивности рейса.
  • Контроль цепочки. Движение статусов документа (погрузка, приёмка) видно онлайн. В случае официальной перенаправки груза в системе оперативно формируются специальные титулы переадресации.

Для работы с ЭТрН необходим аккредитованный Минтрансом оператор ЭДО, интегрированный с ГИС ЭПД. Например, Точка Банк.

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Типичные ошибки при подтверждении расходов

Налоговые инспекции тщательно проверяют логистику и часто исключают расходы по перевозке из-за массовых нарушений.

  • Отсутствие транспортной накладной. Если доставку выполнял сторонний перевозчик, а ЭТрН не оформили, налоговая исключит затраты из расчёта налога на прибыль. Наличие только акта и счёта-фактуры без накладной для ФНС не является доказательством реальности перевозки.
  • Критические дефекты в реквизитах. Ошибки в ИНН сторон, отсутствие подписей ответственных лиц или нереальные даты рейсов делают документ нелегитимным. Мелкие опечатки в адресах налоговая может простить, но грубые искажения приведут к снятию расходов.
  • Пропуски в стоимости. Если в ЭТрН не заполнен раздел 12 («Стоимость услуг перевозчика»), то для учёта затрат в налоговой базе обязательно нужен УПД или отдельный акт оказанных услуг. Без них подтвердить сумму расходов перед ФНС не удастся.
  • Дефекты путевых листов. Оформление задним числом, отсутствие обязательных отметок о медосмотре водителя, техконтроле машины или показаний одометра. Такой документ не докажет обоснованность списания топлива.
  • Игнорирование цифрового формата. После 01.09.2026 бумажный документ не будет признан первичным — это повлечёт доначисление налога, пеней и штрафов.

Как организовать документооборот при работе с экспедитором

Экспедитор — это посредник, который за вознаграждение организует перевозку. Он может нанять водителя, оформить страховку, получить груз на складе. Документооборот с экспедитором отличается от прямого договора с перевозчиком.

Обязательные документы по Федеральному закону от 30.06.2003 №87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности»:

  • Договор транспортной экспедиции. Определяет права и обязанности сторон: кто платит, какой груз, в какие сроки.
  • Поручение экспедитору. Документ, в котором клиент описывает, какие именно услуги нужно оказать, например «найти машину для доставки 10 тонн песка».
  • Экспедиторская расписка. Подтверждает, что экспедитор получил груз для перевозки. Без неё невозможно доказать, что товар вообще передали посреднику.

Кроме того, экспедитор передаёт клиенту обычную транспортную накладную, подписанную фактическим перевозчиком, и акт об оказании услуг. Именно эти два документа подтверждают стоимость перевозки для налоговой.

Если экспедитор сам не возит груз, а только нанимает водителя, он не должен выставлять ТН от своего имени. В накладной в качестве перевозчика указывается реальная транспортная компания.

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Как подготовить электронные транспортные документы к налоговой проверке

С переходом на обязательный электронный документооборот налоговая инспекция сможет видеть перевозки компании ещё до выездной проверки — через ГИС ЭПД. Поэтому готовить базу документов нужно заранее, а не в момент получения требования от ФНС.

Необходимо регулярно проверять:

  • Наличие договорной базы. У каждой перевозки должно быть юридическое основание: договор поставки, рамочный договор перевозки, транспортной экспедиции или разовый заказ-наряд.
  • Корректность и полноту ЭТрН. Наличие всех обязательных титулов (отправителя, перевозчика и получателя) и подписей ответственных лиц. Электронная накладная подтверждает факт реальности перевозки груза. 
  • Действительность электронных подписей и МЧД. Сотрудники, подписавшие титулы на складах, имеют на это право, а их машиночитаемые доверенности (МЧД) активны и правильно зарегистрированы на момент оформления рейса.
  • Сверку с ГИС ЭПД. Все оформленные накладные успешно ушли в государственную систему и получили статус «Передано в ГИС». Если документ завис на стороне оператора ЭДО, для ФНС этой перевозки юридически не существует.
  • Связку с финансовыми документами. Если в самой ЭТрН не заполнены финансовые титулы со стоимостью услуг, к ней в обязательном порядке должен быть прикреплён электронный акт или УПД. Налоговая должна чётко сопоставить факт рейса в ГИС ЭПД с суммой расходов в вашей декларации.
  • Оправдания для бумажных исключений. Если накладная была оформлена на бумаге из-за форс-мажора, например масштабного сбоя связи, обязательно сохраните лог-файлы, уведомление от оператора ЭДО и внутренний акт компании, подтверждающий невозможность выставить ЭТрН.

Вопросы по теме

Какие документы нужны при доставке товара собственным автопарком?

При доставке товара собственным автопарком всегда необходимы путевой лист для списания ГСМ (горюче-смазочных материалов) и УПД для подтверждения передачи груза. Если доставка уже включена в цену товара, оформлять электронную транспортную накладную (ЭТрН) не требуется. Если же покупатель оплачивает транспортировку отдельно, составление ЭТрН через оператора ИС ЭПД обязательно — в ней компания-поставщик указывает себя и грузоотправителем, и перевозчиком. Устаревшая форма ТТН больше не применяется, кроме случаев перевозки алкоголя.

Какие документы нужны при привлечении стороннего перевозчика?

При привлечении стороннего перевозчика обязательными являются электронная транспортная накладная (ЭТрН), оформленная через оператора ИС ЭПД, а также акт об оказании услуг и счёт-фактура (или заменяющий их единый электронный УПД от перевозчиков на ОСНО). Согласно гражданскому законодательству, составление и подписание ЭТрН всеми участниками логистической цепочки как раз и подтверждает заключение договора перевозки груза, в то время как предварительная заявка или заказ лишь фиксируют намерение сторон и условия подачи транспортного средства.

Можно ли учесть транспортные расходы без ТТН или ТН?

При привлечении сторонней компании учесть транспортные расходы без электронной транспортной накладной (ЭТрН) невозможно. Хотя отсутствие накладной не делает сам договор перевозки незаключённым, для ФНС такие затраты останутся неподтверждёнными, и одних актов или УПД будет недостаточно. Обойтись без ЭТрН разрешается только в двух случаях: при самовывозе товара покупателем на своём транспорте либо при доставке автопарком поставщика, когда стоимость транспортировки уже включена в цену товара.

Какие данные обязательно должны быть в транспортной, товарно-транспортной накладной?

В транспортной накладной обязательны дата, реквизиты грузоотправителя, перевозчика и грузополучателя, характеристики груза, адреса погрузки-выгрузки, а также госномер машины. Стоимость услуг в базовый набор данных не входит — её можно подтвердить отдельным актом или УПД. В товарно-транспортной накладной (ТТН), которая применяется только для алкоголя, помимо этого, строго обязателен товарный раздел с ценой и количеством самих перевозимых ценностей.

Можно ли подтвердить транспортные расходы только платёжками и счетами-фактурами?

Нет. Счёт-фактура необходим только для вычета НДС, а платёжное поручение подтверждает лишь оплату, но не реальность перевозки. Для налога на прибыль (ст. 252 НК РФ) обязательны первичные документы: электронная транспортная накладная (ЭТрН) или акт оказанных услуг, без них затраты не уменьшат налоговую базу по прибыли.

Какие документы нужны для подтверждения расходов на ГСМ?

Для подтверждения расходов на ГСМ необходимы электронные путевые листы (ЭПЛ), отчёты по топливным картам (с УПД и чеками АЗС), а также утверждённые руководителем нормы списания. ЭПЛ обосновывает маршрут и производственную необходимость поездки, а документы от топливной компании подтверждают объём и стоимость покупки горючего. Списание топлива без корректно оформленного в ГИС ЭПД путевого листа налоговая инспекция признает неправомерным.

Нужны ли путевые листы для подтверждения расходов ИП?

Индивидуальный предприниматель обязан оформлять электронные путевые листы (ЭПЛ) через ГИС ЭПД при использовании любого автомобиля для бизнеса. Путевой лист необходим для подтверждения производственного маршрута и списания топлива. Без корректно оформленного в госсистеме ЭПЛ расходы на ГСМ не будут приняты для расчёта налога.

Как подтвердить транспортные расходы при перевозках самозанятыми?

Самозанятый в таком случае должен иметь также статус ИП. Для учёта расходов при перевозках самозанятыми необходимы договор, акт, чек из приложения «Мой налог» и электронная транспортная накладная (ЭТрН), где исполнитель указан перевозчиком. Самозанятый водитель по закону обязан оформлять путевой лист с отметками о медосмотре и техконтроле. До 1 сентября 2026 года документы можно оформлять на бумаге, но после этой даты использование цифрового формата в ГИС ЭПД становится обязательным, иначе налоговая инспекция полностью снимет расходы на логистику.

Можно ли использовать командировочные документы для подтверждения транспортных расходов?

Учесть расходы на доставку груза только по авансовому отчёту и командировочным приказам нельзя — они подтверждают лишь проезд самого сотрудника. Если работник везёт товар в багаже, к авансовому отчёту обязательно прикладывают багажную квитанцию или чеки за перевес. Если же доставка груза оформлена в рамках командировки на автомобиле, для признания расходов ФНС потребуются стандартные электронный путевой лист (ЭПЛ) и транспортная накладная (ЭТрН).

Какие документы нужны при перевозках между филиалами компании?

При перемещении грузов между подразделениями одной компании необходимы накладная на внутреннее перемещение (ТОРГ-13) путевой лист для своего транспорта. Если для перевозки привлекается сторонний подрядчик, дополнительно оформляется электронная транспортная накладная (ЭТрН), где в качестве грузоотправителя и грузополучателя указывается сама головная организация, а адреса филиалов фиксируются в пунктах погрузки и выгрузки. Для каждой перевозки оформляется отдельная ЭТрН.

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Подтверждение транспортных расходов: необходимые документы для налоговой и бухучёта — Точка Банк