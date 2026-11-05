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Транспортный ЭДО

Как выбрать оператора ИС ЭПД

С 1 сентября 2026 года участники грузоперевозок перешли на электронные перевозочные документы, но обмениваться ими напрямую нельзя, нужен посредник — оператор ИС ЭПД. Эксперт Транспортного ЭДО от Точка Банка Дарья Жуковская расскажет, кто такой оператор ИС ЭПД, чем он отличается от обычного оператора ЭДО. А также как устроен реестр Минтранса и на что смотреть при выборе сервиса.

05.11.2026
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Авторы

Коротко
Оператор ИС ЭПД — это организация, которая передаёт электронные перевозочные документы между участниками перевозки и в государственную систему — ГИС ЭПД. Напрямую подключиться к государственной системе нельзя, поэтому без оператора ИС ЭПД оформить электронную транспортную накладную и другие документы не получится.
Право работать оператором есть только у компаний из реестра Минтранса. При выборе сервиса смотрят поддержку нужных форматов, интеграцию с учётной системой, роуминг с операторами контрагентов и тарифы.Точка Банк — один из аккредитованных операторов ИС ЭПД.

Кто такой оператор ИС ЭПД

Оператор ИС ЭПД обеспечивает обмен электронными перевозочными документами между участниками перевозки. Он также передаёт данные о перевозке в государственную информационную систему — ГИС ЭПД.

Участники грузоперевозок не могут работать с ГИС ЭПД напрямую, для передачи сведений требуется оператор информационной системы электронных перевозочных документов — оператор ИС ЭПД. В работе такие сервисы называют Транспортным ЭДО.

Работа с ЭПД через оператора ИС ЭПД похожа на обмен первичными документами в обычном ЭДО. Компании не отправляют друг другу УПД напрямую, документ уходит через оператора ЭДО, а если у контрагента другой оператор, то через роуминг. С перевозочными документами так же, только посредником выступает оператор ИС ЭПД, и он дополнительно передаёт сведения в ГИС ЭПД, где их видят контролирующие органы.

Зачем нужна ГИС ЭПД

Все электронные перевозочные документы поступают в единую государственную информационную систему — ГИС ЭПД. Система получает от операторов ИС ЭПД электронные перевозочные документы и сведения из них, обрабатывает, хранит и предоставляет их органам власти.

Как подключиться к ГИС ЭПД

Подключиться к ГИС ЭПД напрямую участник перевозки не может, так как у системы нет открытого интерфейса для компаний и ИП. Сведения в ГИС ЭПД участники перевозок направляют через операторов ИС ЭПД, включённых в реестр Минтранса. Поэтому работа с электронными перевозочными документами всегда идёт через операторов.

Государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД)

Функции и задачи оператора ИС ЭПД

Оператор отвечает не только за саму передачу документа, на практике он решает сразу несколько задач:

  • Предоставляет платформу для создания и подписания ЭПД и обмена ими с контрагентами.
  • Формирует документы в нужном XML-формате с титулами для каждой стороны.
  • Передаёт ЭПД и сведения в ГИС ЭПД — при ошибках оператор сообщает участнику о необходимости исправления.
  • Хранит документы участников не менее пяти лет и отвечает за их сохранность.
  • Проверяет электронные подписи и работает с машиночитаемыми доверенностями сотрудников.

Если при отправке возникает ошибка, оператор автоматически сообщает об этом отправителю. Это снижает риск того, что перевозка окажется без корректно оформленных бумаг.

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Как выбрать оператора ИС ЭПД

Все операторы из реестра передают данные в ГИС ЭПД одинаково — это базовое требование аккредитации. Разница в удобстве работы, тарифах и совместимости с тем, что уже используется в компании.

Статус подключения к ГИС ЭПД

Передавать документы в ГИС ЭПД может только оператор ИС ЭПД со статусом «Подключён». Если напротив компании указан статус «В процессе», то для работы с ЭПД подключаться к такому оператору ещё рано.

Поддержка нужных форматов и документов

Оператор ИС ЭПД должен поддерживать необходимые для ваших задач документы. Также оператор должен отслеживать обновления и поддерживать все актуальные форматы, иначе документы не примут контрагенты или они вызовут вопросы при проверке.

В реестре Минтранса данная информация не отражается, необходимо изучить предложение каждого оператора ИС ЭПД.

Электронная транспортная накладная (ЭТрН)

Интеграция с учётной системой

Если компания работает в 1С, TMS, WMS или в собственной системе, удобно оформлять документы прямо из неё, а не переносить данные вручную. В этом случае необходимо выбирать оператора ИС ЭПД с поддержкой нужной системы.

Поддержка 1С, TMS и других систем может осуществляться через API или готовый модуль. Последнее удобнее на практике, но даёт меньше гибкости.

Роуминг с другими операторами

Участники грузоперевозок могут работать через разных операторов ИС ЭПД. Чтобы обмениваться документами без перехода на тот же сервис, нужен роуминг — настроенное соединение между системами.

Чем больше у оператора таких соединений, тем выше шанс, что вы сможете без проблем работать со всеми участниками грузоперевозок.

Тарифы

Все операторы ИС ЭПД работают на коммерческой основе — для оформления документа требуется либо подписка на сервис, либо оплата за каждое обращение к системе для составления документа.

Перед подключением необходимо оценить не только тариф оператора, но и предполагаемый объём документов. Это позволит найти оптимальное предложение.

Экспертное мнение

При выборе оператора ИС ЭПД важно проверить, включён ли он в реестр Минтранса и подключён ли к ГИС ЭПД. Также стоит заранее уточнить, поддерживает ли сервис нужные перевозочные документы и есть ли роуминг с операторами контрагентов. Это поможет избежать задержек при обмене документами и ошибок при оформлении перевозок.


Транспортный ЭДО от Точка Банка позволяет оформлять и подписывать электронные перевозочные документы, а также обмениваться ими с контрагентами. Подключить сервис можно отдельно, даже если обычный ЭДО компания использует у другого оператора.

Дарья ЖуковскаяДарья Жуковская
Дарья ЖуковскаяЭксперт Транспортного ЭДО от Точка Банка

Чем оператор ИС ЭПД отличается от оператора ЭДО

Обычный оператор ЭДО работает с электронными документами, например со счетами-фактурами, актами, УПД или договорами, и подходит бизнесу из любой сферы.

Оператор ИС ЭПД заточен под узкую задачу — обмен исключительно перевозочными документами и передачу их в ГИС ЭПД. Чтобы получить такое право, компания проходит отдельную аккредитацию в Минтрансе.

Точка Банк позволяет наладить электронный документооборот как для работы с контрагентами, так и для перевозочных документов.

Транспортный ЭДО и обычный ЭДО часто путают, поэтому важно знать ключевые отличия.

ПараметрОператор ЭДООператор ИС ЭПД
Что передаётЭлектронные документыТолько перевозочные документы
Куда передаётКонтрагентам, при необходимости в ФНСКонтрагентам и в ГИС ЭПД
Кто регулируетФНСМинтранс
Где найтиРеестр операторов ЭДОРеестр операторов ИС ЭПД
Кому нуженЛюбому бизнесуУчастникам грузоперевозок

Статус оператора ЭДО по умолчанию не даёт права работать с ЭПД. Некоторые компании одновременно являются оператором ЭДО и оператором ИС ЭПД, но это два разных статуса и две разные записи в двух разных реестрах.

Что такое ЭДО, как он работает и как его подключить

Транспортный ЭДО от Точка Банка можно подключить отдельно даже если классический ЭДО у компании уже подключён у другого провайдера.

Реестр аккредитованных операторов ИС ЭПД

Минтранс ведёт реестр операторов ИС ЭПД, которые прошли аккредитацию. В реестр на дату публикации статьи входят 13 организаций.

Реестр операторов ИС ЭПД от Минтранса России

Реестр — это открытый документ, который можно самостоятельно найти на сайте министерства и скачать таблицей в формате XLSX.

В реестре указаны название и сайт каждого оператора ИС ЭПД, наименование юридического лица, ИНН, адрес и контакты технической поддержки. Там же можно проверить, подключён ли оператор к ГИС ЭПД, и найти другие сведения о нём.

ВАЖНО
Услуги оператора ИС ЭПД вправе оказывать только компании из реестра. Сервис, не включённый в реестр операторов ИС ЭПД, не вправе оказывать услуги для передачи данных в ГИС ЭПД.

Какие требования предъявляют к оператору ИС ЭПД

Чтобы получить аккредитацию, компания должна подтвердить, что её активы стоят не менее 300 млн ₽. Также она должна использовать сертифицированные средства электронной подписи, круглосуточно обрабатывать данные и обеспечивать их защиту.

Оператор ИС ЭПД подаёт заявление в Минтранс и подтверждает, что его программное обеспечение работает корректно. Минтранс принимает решение о включении компании в реестр по согласованию с ФНС.

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Можно ли отказаться от ЭПД

После 1 сентября 2026 года оформлять транспортную накладную, заказ и заявку на перевозку и экспедиторские документы только на бумаге нельзя. Исключение — случаи из приказа Минтранса России от 01.06.2026 №262 с изменениями из приказа от 02.09.2026 №391, а для экспедиторских документов — из приказа от 03.04.2026 №115.

Отсутствие корректно оформленного электронного документа — это нарушение, которое может привести к штрафам, сложностям при проверках на дороге и спорам с контрагентами и налоговой.

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Суммы штрафа зависят от вида нарушения и статуса участника. Объём перевозок при этом не влияет на требования к документам. Если у компании всего одна перевозка в год, необходимо подключиться к оператору ИС ЭПД и оформлять ЭПД согласно текущим требованиям закона.

ВАЖНО
Подключиться к оператору ИС ЭПД можно заранее, не дожидаясь крайнего срока. Это снижает риски простоя транспорта или штрафов — в переходный период можно подстраховаться бумажной версией.

Взаимодействие оператора ГИС ЭПД, грузоотправителя и перевозчика

Обмен электронными перевозочными документами всегда идёт через оператора — он связывает грузоотправителя, перевозчика и грузополучателя между собой и с ГИС ЭПД.

Пример взаимодействия грузоотправителя и перевозчика через оператора ИС ЭПД при при работе с транспортной накладной:

  1. Грузоотправитель формирует накладную в системе оператора ИС ЭПД, подписывает свой раздел электронной подписью и направляет перевозчику.
  2. Перевозчик принимает груз, подписывает свою часть документа и при необходимости вносит сведения о приёмке.
  3. Оператор передаёт подписанный документ в ГИС ЭПД и сообщает сторонам, если данные нужно исправить.
  4. После доставки грузополучатель подписывает свой раздел, фиксируя получение груза.

Итоговый документ хранится у оператора ИС ЭПД, а сведения о перевозке остаются в государственной системе.

Вопросы по теме

Как проходит обмен электронными перевозочными документами?

Обмен проходит через оператора ИС ЭПД, который предоставляет платформу для создания и подписания ЭПД.

Можно ли работать с ЭПД без оператора?

У государственной информационной системы ЭПД нет открытого интерфейса для прямого подключения участников, поэтому наличие оператора обязательно.

Где посмотреть список аккредитованных операторов ИС ЭПД?

Минтранс ведёт открытый реестр операторов ИС ЭПД.

Нужно ли менять оператора ЭДО при переходе на ЭПД?

Не обязательно. Транспортный ЭДО можно подключить отдельно от обычного ЭДО, даже если он у вас уже есть у другого провайдера. Документы между разными операторами передаются по роумингу.

Когда переход на ЭПД становится обязательным?

Переход на ЭПД обязателен с 1 сентября 2026 года. С этой даты грузоотправители, перевозчики, экспедиторы и грузополучатели должны оформлять часть перевозочных документов только в электронном виде. Подключиться к оператору можно в любой момент, чтобы заранее настроить и протестировать работу.

Можно ли компании одновременно работать с двумя операторами ИС ЭПД?

Компания вправе одновременно пользоваться услугами нескольких операторов ИС ЭПД. Законодательство РФ не запрещает заключать договоры с двумя и более аккредитованными операторами электронных перевозочных документов.

Что делать, если контрагент не подключён к оператору ИС ЭПД?

Свяжитесь с контрагентом и предложите подключиться к любому аккредитованному оператору ИС ЭПД. Для этого не обязательно внедрять 1С: достаточно зарегистрироваться в личном кабинете оператора и получить КЭП.


Если электронный формат перевозочных документов обязателен, оформить перевозку на бумаге по договорённости сторон нельзя. Исключения предусмотрены только в случаях, установленных законодательством.

Сохранятся ли ранее оформленные ЭТрН после смены оператора?

Да, ранее оформленные электронные транспортные накладные (ЭТрН) сохранятся и не потеряют юридическую силу при смене оператора ИС ЭПД.


Документы хранятся в государственной информационной системе (ГИС ЭПД) и архиве оператора. Поэтому прекращение договора с прежним оператором не отменяет юридическую силу подписанных накладных.


Операторы также обязаны хранить электронные документы в течение пяти лет. Условия доступа к архиву после расторжения договора зависят от оператора.

Что такое электронные перевозочные документы?

Электронные перевозочные документы (ЭПД) — это электронные версии документов, которыми сопровождается перевозка груза. Например, участники грузоперевозки могут оформить в электронном формате транспортную накладную.


Электронные перевозочные документы юридически равнозначны бумажным аналогам, если оформлены по установленному формату и подписаны электронной подписью.


С 1 сентября 2026 года грузоотправители, перевозчики, экспедиторы и грузополучатели должны оформлять перевозочные документы в электронном виде. Это требование установлено Федеральным законом от 07.06.2025 №140-ФЗ, который изменил правила грузоперевозок и транспортно-экспедиционной деятельности.

Типичные ошибки при выборе оператора?

Самая частая ошибка — многие путают оператора ЭДО и оператора ИС ЭПД. Иногда это одна и та же компания, но роли у неё разные, и работают они через разные сервисы. Даже если оператор один, обычно необходимо подключить два отдельных сервиса — для обмена счетами-фактурами и актами и для перевозочных документов.


Другая частая ошибка связана с роумингом. Каждый участник грузоперевозки вправе выбрать своего оператора, но чтобы работать с другими, необходим роуминг между сервисами. При выборе инструмента особое внимание надо уделять вопросу, с какими операторами работает выбранная платформа, так как роуминг возможен не между всеми платформами.

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