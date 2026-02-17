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Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
ЭДО
ЭДО

Когда можно оформлять экспедиторские документы на бумаге в 2026 году

17.02.2026
655
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Автор

Минтранс подготовил проект приказа о бумажных экспедиторских документах после 1 сентября 2026 года. Документ уже опубликован на федеральном портале.

По общему правилу все документы — в электронном виде. Но есть три исключения, когда бумага всё-таки допустима.

  1. Перевозка воинских грузов. Для таких перевозок сохранят возможность оформления на бумаге.
  2. Работа в регионах с особыми режимами: повышенная готовность, ЧС, военное положение или режим КТО. Если территория живёт в режиме ограничений, документы можно будет оформить на бумаге.
  3. Форс-мажор — нет интернета или технической возможности подключиться к сети.

Если приказ утвердят, он заработает с 1 сентября 2026 года и будет действовать до 1 сентября 2032 года.

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Минтранс: когда можно оформлять экспедиторские документы на бумаге в 2026 году — Точка Банк