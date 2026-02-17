Когда можно оформлять экспедиторские документы на бумаге в 2026 году

Минтранс подготовил проект приказа о бумажных экспедиторских документах после 1 сентября 2026 года. Документ уже опубликован на федеральном портале.

По общему правилу все документы — в электронном виде. Но есть три исключения, когда бумага всё-таки допустима.

Перевозка воинских грузов. Для таких перевозок сохранят возможность оформления на бумаге. Работа в регионах с особыми режимами: повышенная готовность, ЧС, военное положение или режим КТО. Если территория живёт в режиме ограничений, документы можно будет оформить на бумаге. Форс-мажор — нет интернета или технической возможности подключиться к сети.