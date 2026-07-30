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Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО

Маршрутный лист: образец, бланк и правила заполнения для водителя

Маршрутный лист подтверждает служебный характер поездок сотрудника и расходы в дороге. Единой формы у документа нет — организация разрабатывает бланк сама и закрепляет его в учётной политике. Точка Банк расскажет, что такое маршрутный лист, обязателен ли он и чем отличается от путевого листа.

30.07.2026
1297
1297

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Автор

Коротко
Маршрутный лист — это внутренний документ, в котором фиксируют маршрут, адреса, время и цель поездок сотрудника, а при необходимости — данные транспорта. По закону он не обязателен, но на практике его часто используют для контроля служебных выездов, особенно для водителей, курьеров, торговых представителей и других разъездных сотрудников.
Маршрутный лист не заменяет путевой лист — это разные документы с разным назначением. Единой обязательной формы для него нет, поэтому компания может утвердить свой бланк, но если документ используют для учёта расходов, в нём должны быть обязательные реквизиты первичного учётного документа. К нему обычно прилагают чеки, билеты и другие подтверждающие документы.

Что такое маршрутный лист

Маршрутный лист — документ, в котором отражаются служебные поездки сотрудника. По нему работодатель контролирует перемещения персонала, планирует маршруты доставки и может компенсировать затраты на проезд.

Пример маршрутного листа

Ни один нормативный акт не обязывает вести маршрутные листы. Это добровольный документ — каждая организация сама определяет необходимость составления маршрутных листов, после чего закрепляет форму и порядок применения в учётной политике или отдельном акте.

ВАЖНО
Маршрутный лист может использоваться в качестве первичного учётного документа только при наличии обязательных реквизитов из ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ. Без них документ подходит для внутреннего контроля, но не подтверждает расходы для целей налогового учёта.

Нормативная база

Отдельного закона о маршрутных листах нет. Документ составляется на основании нескольких общих норм:

Электронный маршрутный лист

Федеральный закон №402-ФЗ допускает первичные документы в электронном виде, если они подписаны электронной подписью. Поэтому маршрутные листы можно формировать в электронном виде через учётную систему или в сервисе ЭДО.

Маршрутный лист не входит в перечень обязательных электронных перевозочных документов, и требования об обязательном переходе на электронные перевозочные документы с 1 сентября 2026 года его не затрагивают. 

При этом транспортные накладные и ряд других перевозочных документов с 1 сентября 2026 года оформляются только в электронном виде.

Экспертное мнение

Маршрутный лист удобен для внутреннего контроля и подтверждения служебных поездок, но не заменяет обязательные перевозочные документы. Если компания использует его для подтверждения расходов, важно сразу включить в форму все обязательные реквизиты первичного документа и закрепить её в учётной политике. С 1 сентября 2026 года для многих перевозочных документов электронный формат становится обязательным, поэтому бизнесу стоит заранее организовать работу с транспортным ЭДО.


Сервис «Транспортный ЭДО» от Точка Банка помогает оформлять и обмениваться электронными перевозочными документами. Благодаря этому компания быстрее работает с документами и снижает риск ошибок. Чем раньше компания перейдёт на электронный обмен документами, тем проще будет адаптироваться к новым требованиям.

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Дарья Жуковская Эксперт Транспортного ЭДО от Точка Банка

Маршрутный лист или путевой лист — в чём разница

Маршрутный лист и путевой лист — два разных документа, которые не заменяют друг друга. Основные различия между документами:

ПараметрМаршрутный листПутевой лист
ОбязательностьДобровольный документОбязателен при перевозке грузов, пассажиров и багажа
ФормаРазрабатывает организацияПроизвольная, но должна содержать сведения из приказа Минтранса России от 28.09.2022 №390. С 1 сентября при перевозке алкоголя обязателен в электронном виде
Что фиксируетАдреса, цели поездок, время и расходы сотрудникаРаботу автомобиля и водителя: показания одометра, результаты медосмотра и контроля технического состояния
Кто участвует в заполненииСотрудник и его другое ответственное лицоДиспетчер, медработник и контролёр технического состояния
Штраф за отсутствиеНе предусмотренПредусмотрен

Путевой лист обязаны оформлять юрлица и ИП, которые перевозят грузы, пассажиров или багаж на своём транспорте, в том числе для собственных нужд ИП и ООО. Это требование установлено ст. 6 Устава автомобильного транспорта, а состав сведений — приказом Минтранса России от 28.09.2022 №390.

Маршрутный лист не может заменить путевой лист. За управление автомобилем без надлежащих документов водителю грозит предупреждение или штраф 500 ₽ по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ, а за выпуск машины на линию без обязательного медосмотра и контроля техсостояния должностные лица и компания получают отдельные штрафы по ст. 12.31.1 КоАП РФ.

Компании могут оформить только путевой лист и не нарушить закон. На практике при перевозке путевой лист обязателен, а маршрутный добавляется по желанию. 

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Маршрутный лист можно использовать, когда сотрудник ездит по рабочим задачам на личном автомобиле, общественном транспорте или такси. Расходы при этом подтверждаются отдельными расчётными документами.

Кто и когда использует маршрутные листы

Маршрутный лист нужен любому сотруднику, чьи поездки работодатель хочет учитывать и компенсировать. Состав граф при этом меняется под задачи конкретной должности.

Водители и экспедиторы

Водителю маршрутный лист выдают вместе с путевым, когда рейс включает несколько точек разгрузки. 

В документе указывают порядок объезда, адреса, контакты получателей, время прибытия на каждую точку и отметки о вручении груза. 

Экспедитору маршрутный лист помогает подтвердить сопровождение груза по конкретному маршруту.

Курьеры и службы доставки

Для курьера маршрутный лист — основной рабочий документ дня, который содержит список адресов, интервалы доставки и отметки клиентов о получении. 

Для пеших курьеров и курьеров, передвигающихся на общественном транспорте, путевой лист не оформляют.

Торговые представители и мерчендайзеры

В маршрутном листе фиксируются посещённые магазины, время визитов и подписи представителей точек. Руководитель по этим данным проверяет выполнение плана посещений торгового представителя, а бухгалтерия — обоснованность компенсации за проезд.

Сотрудники с разъездным характером работы

Маршрутный лист может оформляться для сотрудников с разъездным характером работы, например для страховых агентов, менеджеров и других специалистов. Для таких сотрудников маршрут прописывают в листе заранее, отражая наименование клиента или ФИО, адрес визита и цель посещения.

Если разъездной характер работы закреплён в трудовом договоре, работодатель возмещает расходы на проезд по ст. 168.1 ТК РФ, а маршрутный лист с приложенными билетами и чеками подтверждает каждую поездку.

Структура и реквизиты маршрутного листа

Чтобы использовать маршрутный лист в качестве первичного документа для бухучёта, необходимо указать следующую информацию:

  • Наименование документа — «Маршрутный лист».
  • Дата составления.
  • Название организации или ФИО ИП.
  • Данные по транспортному средству.
  • Содержание факта хозяйственной жизни — маршрут, адреса и цель поездок.
  • Время прибытия и убытия.
  • Должность сотрудника, совершившего поездку, и лица, ответственного за оформление.
  • Подписи этих лиц с фамилиями и инициалами.

Если документ используется для учёта, обязательно указывается величина натурального и/или денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения. Например, указывается километраж, стоимость проезда или сумма расходов с указанием единиц.

Дополнительные сведения

Помимо обязательных реквизитов организация добавляет в бланк любые графы, необходимые для своих рабочих процессов, например:

  • Табельный номер и подразделение сотрудника.
  • Марку, модель и госномер автомобиля, показания одометра на начало и конец дня.
  • Номера заказов или накладных по каждой точке.
  • Контакты получателей и отметки принимающей стороны.
  • Вид транспорта и реквизиты проездных документов.

Иногда добавляют графу для примечаний, в которой указывают причины отклонения от маршрута, задержки, отмены визитов и другие примечания.

ВАЖНО
Чем больше граф, тем выше вероятность, что сотрудники будут заполнять документ с пропусками, а частично заполненный первичный документ вызывает вопросы при проверке. Разрабатывая бланк, желательно оставить только действительно необходимые поля.

Бланк и образец маршрутного листа

Готового государственного бланка не существует, поэтому каждая организация составляет свой.

Маршрутный лист для водителя — образец заполнения

В шапке указывают название организации, номер и дату документа, ФИО и должность водителя, а также данные автомобиля. Далее заполняют основную информацию в табличном виде:

№ п/пАдресЦель поездкиПрибытиеУбытиеОтметка получателя
1г. Москва, ул. Примерная, 81Доставка товара по накладной №3149:4010:05Иванова И. И., подпись
2г. Москва, пр-т Вторичный, 46Доставка товара по накладной №41510:3010:50Сергеев С. С., подпись
3г. Москва, ул. Последняя, 100Возврат тары на склад11:2511:45Кладовщик Петров П. П., подпись

Под таблицей водитель указывает показания одометра на начало и конец дня, расходы на топливо с приложением чека и ставит подпись. Документ подписывает руководитель, диспетчер или другое ответственное лицо. 

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Маршрутный лист для курьера

У курьера вместо данных автомобиля указывают вид транспорта, а в таблицу добавляют интервалы доставки и стоимость проезда по каждому адресу. 

Для компенсации расходов к маршрутному листу прикладывают билеты или чеки на проезд.

Маршрутный лист для торгового представителя

В бланк торгового представителя включают перечень торговых точек, время визитов, результат посещения, например заказ или инкассация, а также подпись представителя точки. 

Маршрутный лист для торгового представителя совмещает функции отчёта о работе и документа для компенсации проезда.

Маршрутный лист для командировки

Для командировки на служебном или личном автомобиле маршрутный лист может подтверждать срок поездки и маршрут. Его прикладывают к служебной записке вместе с чеками АЗС, документами об оплате проживания в гостинице и другими документами, требующимися согласно п. 6 Положения, утверждённого постановлением Правительства РФ от 16.04.2025 №501.

Скачать бланк маршрутного листа

Готовый бланк можно использовать в качестве основы для составления маршрутного листа. В зависимости от задачи и особенностей перевозки в бланк необходимо включить дополнительные сведения, например километраж.

Как заполнить маршрутный лист — пошаговая инструкция

Порядок одинаковый для любой формы бланка: сначала заполняется шапка, затем маршрут, а в конце ставятся подписи. 

Шаг 1. Шапка документа

В шапке указываются наименование документа, регистрационный номер согласно журналу учёта, дата и место составления, а также название организации или ФИО ИП.

Образец заполнения маршрутного листа

Если лист выдаётся на несколько дней, указывают период действия. Дата составления — обязательный реквизит, без неё документ не примут к учёту.

Шаг 2. Сведения о сотруднике и транспортном средстве

Далее заполняются сведения о сотруднике: указываются фамилия, имя и отчество, должность и подразделение сотрудника при наличии. В таблицу вносят данные о транспортном средстве и основание для поездки.

Образец заполнения маршрутного листа

Если сотрудник передвигается на общественном транспорте, это можно дополнительно указать в бланке — от вида транспорта зависит, какими документами подтверждать расходы.

Шаг 3. Маршрут и остановки

Далее необходимо заполнить адреса в порядке объезда и цель посещения каждой точки. Дополнительно можно указать названия, если объезд осуществляется по разным организациям, а также указать подтверждающий документ.

Образец заполнения маршрутного листа

Шаг 4. Время прибытия и убытия

Время прибытия и убытия указывают фактически, а не заранее. Если предусмотрена отметка принимающей стороны, представитель точки расписывается сразу при визите.

Образец заполнения маршрутного листа

Восстановить подписи принимающей стороны задним числом не получится, так как они ставятся в момент визита.

Шаг 5. Подписи

Сотрудник подписывает документ, затем его проверяет и подписывает руководитель или другое ответственное лицо, например бухгалтер.

Образец заполнения маршрутного листа

Если в документе есть дополнительные поля, они заполняются в соответствующий момент. Например, если в документе отражают расходы, сведения об этом вносятся после завершения поездки.

Маршрутный лист обычно составляют в двух экземплярах — один остаётся у сотрудника на время поездок, второй после заполнения передаётся в бухгалтерию вместе с чеками и билетами.

Типичные ошибки при заполнении

Чаще всего в маршрутных листах встречаются одни и те же недочёты:

  • Нет даты составления или подписей.
  • Цель поездки указана общими словами, без привязки к задаче.
  • Время указано приблизительно.
  • Документ не соответствует требованиям первичного документа.

Налоговая сопоставляет поездки с должностными обязанностями сотрудника. Например, если юрист по маршрутному листу ежедневно развозит товар, к таким расходам возникнут вопросы — документ должен соответствовать реальной работе.

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Как сделать собственный маршрутный лист 

Согласно ч. 4 ст. 9 Федерального закона №402-ФЗ формы первичных документов утверждает руководитель. Поэтому базовый порядок при составлении собственной формы следующий:

  1. Разработать бланк.
  2. Издать приказ об утверждении формы. 
  3. Включить форму в приложение к учётной политике.

В приказе или локальном акте необходимо прописать, кто выдаёт листы, кто их проверяет и в какой срок сотрудники сдают заполненные документы. В качестве основы для собственного бланка можно использовать готовый шаблон.

Если маршрутный лист будет использоваться в качестве первичного документа, он должен содержать все обязательные реквизиты. Состав дополнительных реквизитов зависит от того, кто будет пользоваться бланком: водителю нужны данные автомобиля и одометра, курьеру — интервалы доставки и отметки клиентов, торговому представителю — результат визита.

ВАЖНО
Универсальный шаблон на все должности обычно получается перегруженным, поэтому компании часто делают несколько вариантов бланка с учётом разных задач.

Учёт маршрутных листов в организации

Журнал учёта ведётся в свободной форме — на бумаге или в электронной таблице. В него вносят номер и дату листа, ФИО сотрудника, период действия, даты выдачи и возврата. 

Журнал решает две задачи — сквозная нумерация документов и контроль, что все выданные листы вернулись заполненными.

Подтверждение расходов и налоговый учёт

Маршрутный лист связывает сумму из чека с конкретной служебной задачей — в этом его ценность для налогового учёта. Но один маршрутный лист расходы не подтверждает, поэтому к нему прикладывают:

  • Чеки АЗС, билеты, квитанции на оплату такси и парковки.
  • Авансовый отчёт, если деньги выдавались под отчёт.
  • Приказ либо трудовой договор с условием о разъездном характере работы.
  • Путевой лист, если поездки выполняются на транспорте организации.
  • Служебную записку для командировок на личном или служебном автомобиле.

Общее условие — затраты должны быть документально подтверждены и экономически обоснованны по п. 1 ст. 252 НК РФ.

Расходы на служебные поездки могут уменьшить налог на прибыль как прочие расходы, а на УСН «Доходы минус расходы» учитываются по закрытому перечню ст. 346.16 НК РФ — в частности, как расходы на командировки и содержание служебного транспорта.

Сроки хранения маршрутных листов

Маршрутный лист, принятый к учёту, хранится как первичный документ — не менее пяти лет после отчётного года. Срок установлен ст. 29 Федерального закона №402-ФЗ

Если в течение этого периода налоговая проверка не проводилась, уничтожать документы не стоит, они могут понадобиться в будущем для подтверждения расходов за проверяемые годы.

Для путевых листов действует отдельная норма — ст. 553 Перечня, утверждённого приказом Росархива от 20.12.2019 №236. Базовый срок тот же — пять лет, но если путевой лист остался единственным документом, подтверждающим вредные или опасные условия труда водителя, он хранится 50 либо 75 лет. На маршрутные листы это правило не распространяется, так как они не фиксируют условия труда.

Отсчёт срока хранения начинается не с даты составления документа, а с 1 января года, следующего за годом, в котором лист использовался в учёте.

Вопросы по теме

Можно ли не оформлять маршрутный лист?

Да. Документ добровольный, обязанность его вести возникает только из локальных актов самой организации. Но без маршрутного листа сложнее подтвердить разъездные расходы, если нет путевых листов или других документов о поездках.

Есть ли штраф за отсутствие маршрутного листа?

Нет, законодательство штрафов не предусматривает. Риск другой — налоговая может не принять расходы на проезд и топливо, если поездки ничем не подтверждены, и доначислить налог.

Может ли маршрутный лист заменить путевой?

Нет. При перевозке грузов, пассажиров или багажа путевой лист обязателен по ст. 6 Устава автомобильного транспорта. Маршрутный лист дополняет его, но не заменяет.

Нужен ли маршрутный лист пешему сотруднику?

Для пеших сотрудников маршрутный лист необязателен, но организация вправе использовать его как один из внутренних документов для фиксации выполненных заданий и маршрутов.

Можно ли оформить один маршрутный лист на несколько дней?

Да, ограничений нет. В этом случае в шапке указывается период действия, а поездки заполняются по датам. Обычно лист оформляют не более чем на одну неделю, так как за больший период накапливаются ошибки и пропуски в заполнении.

Подходит ли маршрутный лист для списания топлива?

Подходит, если сотрудник ездит на личном автомобиле и путевой лист не оформляется. В лист включают показания одометра и маршрут, к нему прикладывают чеки АЗС. Для транспорта организации расход топлива подтверждается путевым листом. Точный порядок учёта ГСМ зависит от оформления использования автомобиля.

Кто подписывает маршрутный лист?

Сотрудник, который совершал поездки, и ответственное лицо со стороны работодателя — руководитель, диспетчер, бухгалтер или начальник подразделения. Подписи с расшифровкой обязательны, так как без них документ не соответствует требованиям к первичным документам. Перечень лиц, подписывающих документ, организация закрепляет в форме документа.

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Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

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