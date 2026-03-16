Минтранс предложил сохранить бумажные накладные в отдельных случаях

С 1 сентября 2026 года перевозочные документы должны оформляться в электронном виде. Такое требование предусмотрено Федеральным законом от 07.06.2025 №140-ФЗ. Минтранс всё же предлагает сохранить возможность использовать бумажные накладные в отдельных ситуациях.

Ведомство подготовило проект приказа, который устанавливает такие исключения. Сейчас документ проходит общественное обсуждение.

Возможные исключения

Иностранная компания или иностранное физлицо.

Бумажную накладную можно будет оформить при перевозке грузов для личных и бытовых нужд граждан.

Особые режимы. Например, при введении чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения, военного положения или режима контртеррористической операции.

Кроме того, бумажные документы разрешат использовать при воинских перевозках и перевозке грузов для нужд обороны и безопасности.

Ещё одно исключение касается каботажных перевозок. Речь идёт о перевозке грузов внутри России перевозчиками из стран ЕАЭС.