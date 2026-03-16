Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Транспортный ЭДО
  4. Минтранс предложил сохранить бумажные накладные в отдельных случаях
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО

Минтранс предложил сохранить бумажные накладные в отдельных случаях

16.03.2026
59
59

Подключите Транспортный ЭДО от Точка Банк

Поможем соблюсти 140-ФЗ и избежать типовых ошибок и штрафов
Оставить заявку

Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

Подключите Транспортный ЭДО от Точка Банк

Поможем соблюсти 140-ФЗ и избежать типовых ошибок и штрафов
Оставить заявку

Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

Автор

С 1 сентября 2026 года перевозочные документы должны оформляться в электронном виде. Такое требование предусмотрено Федеральным законом от 07.06.2025 №140-ФЗ. Минтранс всё же предлагает сохранить возможность использовать бумажные накладные в отдельных ситуациях.

Ведомство подготовило проект приказа, который устанавливает такие исключения. Сейчас документ проходит общественное обсуждение.

Возможные исключения

Иностранная компания или иностранное физлицо.

Бумажную накладную можно будет оформить при перевозке грузов для личных и бытовых нужд граждан.

Особые режимы. Например, при введении чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения, военного положения или режима контртеррористической операции.

Кроме того, бумажные документы разрешат использовать при воинских перевозках и перевозке грузов для нужд обороны и безопасности.

Ещё одно исключение касается каботажных перевозок. Речь идёт о перевозке грузов внутри России перевозчиками из стран ЕАЭС.

Таким образом, электронные перевозочные документы станут основным форматом работы. Но в отдельных случаях бизнес по-прежнему сможет применять бумажные накладные.

Другие статьи по теме

12 АВГУСТА 2026
11 171
Редакция Блога Точка Банк
Путевой лист грузового автомобиля: образец заполнения и бланк 2026 года
20 АВГУСТА 2026
3292
Редакция Блога Точка Банк
Образец и бланк транспортной накладной в 2026 году

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Минтранс предложил сохранить бумажные накладные в отдельных случаях с 1 сентября 2026 года — Точка Банк