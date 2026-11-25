Минтранс выявил проблемы с оформлением электронных транспортных накладных (ЭТрН). По итогам мониторинга ведомство направило участникам рынка письма с предупреждением о правовых и налоговых последствиях, которые могут возникнуть, если не все участники перевозки подпишут свои титулы.

Для завершения документооборота по ЭТрН документы должны подписать грузоотправитель, перевозчик и грузополучатель. Последний оформляет третий титул (Т-3) при получении груза. В нём указывают сведения о доставленном грузе, его состоянии, а также время прибытия и убытия транспортного средства.

Если грузополучатель не оформит Т-3, у участников перевозки могут возникнуть следующие проблемы:

Сложности с подтверждением доставки . Транспортная накладная подтверждает заключение договора перевозки — . Транспортная накладная подтверждает заключение договора перевозки — ст. 8 Федерального закона от 08.11.2007 №259-ФЗ . Без подписанного Т-3 будет сложнее доказать, что перевозчик доставил груз, а получатель его принял.

Риски нарушения транспортного законодательства . Грузоотправитель и грузополучатель обязаны указывать в накладной время подачи транспортного средства под погрузку и выгрузку, а также время его отправления. Если Т-3 не оформлен, необходимые сведения могут остаться неподтверждёнными.

Налоговые претензии . При проверке налоговая может запросить дополнительные документы, подтверждающие расходы на перевозку. Отсутствие подписанного Т-3 затрудняет подтверждение факта оказания услуги.

Споры о возмещении убытков. Если одна из сторон не исполнит обязательства по договору перевозки и это приведёт к убыткам, другая сторона вправе потребовать компенсацию.