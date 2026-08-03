Минтранс России подготовил проект изменений в приказ от 1 июня 2026 года №262. Поправки уточняют перечень ситуаций, при которых транспортную накладную, заказ и заявку на перевозку можно будет оформлять в бумажном виде вместо электронной формы.

Изменения разработаны в соответствии с требованиями Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

С 1 сентября 2026 года участники перевозочного процесса должны будут перейти на обязательное оформление транспортных документов в электронном виде. При этом Минтранс предлагает сохранить возможность использования бумажных документов в случаях, когда переход на электронный документооборот невозможен по объективным причинам.

В обновлённый перечень исключений добавляются:

перевозка грузов для расширенного перечня государственных органов и силовых структур;

перевозки на территориях, где введены режимы повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или военного положения;

доставка строительных материалов для объектов строительства, реконструкции и ремонта, включая линейные объекты;

перевозка специальных грузов в соответствии с требованиями законодательства;

перевозка продукции военного и двойного назначения в рамках военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Новые правила планируют ввести с 1 сентября 2026 года одновременно с началом обязательного электронного оформления транспортных документов.