Минтранс России подготовил проект изменений в приказ от 1 июня 2026 года №262. Поправки уточняют перечень ситуаций, при которых транспортную накладную, заказ и заявку на перевозку можно будет оформлять в бумажном виде вместо электронной формы.
Изменения разработаны в соответствии с требованиями Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.
С 1 сентября 2026 года участники перевозочного процесса должны будут перейти на обязательное оформление транспортных документов в электронном виде. При этом Минтранс предлагает сохранить возможность использования бумажных документов в случаях, когда переход на электронный документооборот невозможен по объективным причинам.
В обновлённый перечень исключений добавляются:
- перевозка грузов для расширенного перечня государственных органов и силовых структур;
- перевозки на территориях, где введены режимы повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или военного положения;
- доставка строительных материалов для объектов строительства, реконструкции и ремонта, включая линейные объекты;
- перевозка специальных грузов в соответствии с требованиями законодательства;
- перевозка продукции военного и двойного назначения в рамках военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.
Новые правила планируют ввести с 1 сентября 2026 года одновременно с началом обязательного электронного оформления транспортных документов.
Будет интересно: