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Минтранс расширит исключения для бумажных накладных

03.08.2026
114
114

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Подключите Транспортный ЭДО от Точка Банк

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Оставить заявку

Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

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Автор

Минтранс России подготовил проект изменений в приказ от 1 июня 2026 года №262. Поправки уточняют перечень ситуаций, при которых транспортную накладную, заказ и заявку на перевозку можно будет оформлять в бумажном виде вместо электронной формы.

Изменения разработаны в соответствии с требованиями Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

С 1 сентября 2026 года участники перевозочного процесса должны будут перейти на обязательное оформление транспортных документов в электронном виде. При этом Минтранс предлагает сохранить возможность использования бумажных документов в случаях, когда переход на электронный документооборот невозможен по объективным причинам.

В обновлённый перечень исключений добавляются: 

  • перевозка грузов для расширенного перечня государственных органов и силовых структур; 
  • перевозки на территориях, где введены режимы повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или военного положения; 
  • доставка строительных материалов для объектов строительства, реконструкции и ремонта, включая линейные объекты; 
  • перевозка специальных грузов в соответствии с требованиями законодательства; 
  • перевозка продукции военного и двойного назначения в рамках военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Новые правила планируют ввести с 1 сентября 2026 года одновременно с началом обязательного электронного оформления транспортных документов.

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Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

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