Новые законы и правила для транспортной логистики в 2026 году

Коротко С 1 марта 2026 года начал работать реестр экспедиторов на платформе «ГосЛог» — без записи в нём оказывать транспортно‑экспедиционные услуги нельзя. Зарегистрироваться в реестре нужно было до 30 апреля 2026 года. А с 1 марта 2027 года заработает аналогичный реестр для перевозчиков. С 1 сентября 2026 года транспортные накладные и некоторые другие перевозочные документы оформляются только в электронном виде, за исключением специальных случаев, согласно приказам Минтранса.

Государство выстраивает в логистике сквозной контроль — штрафы за перегруз и негабарит с 18 июля 2025 года получает собственник транспортного средства, инспекторы Ространснадзора с 1 сентября 2025 года вправе останавливать грузовики для весогабаритного контроля, а уклонение от проверки стало отдельным нарушением.

Ответственность за перегруз и негабарит

Раньше штраф зависел от того, кого признали виновным, — при небольших превышениях наказывали водителя, должностное лицо или компанию. Теперь почти во всех случаях платит собственник транспортного средства, а минимальный штраф вырос с 1 500 до 150 000 ₽.

ВАЖНО Если машина принадлежит иностранному лицу, то в 2026 году по‑прежнему отвечает водитель.



Размер штрафа привязан к степени превышения габаритов, массы или нагрузки на ось. Превышение определяется из габаритов в сантиметрах или в процентах от массы и нагрузки на ось.

Превышение габаритов, % Штраф собственнику ТС, ₽ До 10 150 000 От 10 до 20 300 000 От 20 до 50 450 000 Свыше 50 600 000

Срок давности по нарушениям, предусмотренным ст. 12.21.1 КоАП РФ, увеличили с 60 дней до одного года. Поэтому штраф может прийти через несколько месяцев после рейса. Собственникам транспортных средств стоит хранить документы по каждой перевозке и фиксировать, кто и с каким грузом выходил на линию.

В 2026 году собственники машин стали чаще взыскивать убытки с грузоотправителей через суд. Это происходит, если грузоотправитель указал неверный вес или габариты груза, а штраф за нарушение получил владелец транспорта.

Правила весогабаритного контроля

С 1 сентября 2025 года Ространснадзор получил право требовать остановки грузовика и направлять его на весы. При этом у водителя есть чёткий перечень обязанностей:

остановиться по требованию инспектора;

предъявить документы на груз и транспортное средство;

пройти весогабаритный контроль.

За игнорирование требования об остановке водителю грозит штраф до 10 000 ₽, а повторный отказ от прохождения контроля может привести к лишению прав.

Неправильные манёвры в зоне автоматического контроля также могут привести к штрафам. За невыполнение требований знаков и разметки в зоне проверки, например разворот или остановку перед рамкой, собственнику назначается штраф 600 000 ₽ по ч. 13 ст. 12.21.1 КоАП РФ.

При остановке транспортного средства инспектор вправе проверить перевозочные документы. Электронную транспортную накладную водитель предъявляет в виде QR-кода на экране смартфона — инспектор считывает его и видит данные документа в ГИС ЭПД.

Сформировать электронную накладную с QR-кодом можно в Транспортном ЭДО от Точка Банка.

Новая ответственность для экспедиторов

Для экспедиторов с 1 марта 2026 года заработал реестр на базе Национальной цифровой транспортно-логистической платформы «ГосЛог». Правила ведения реестра утверждены постановлением Правительства РФ от 20.02.2026 №173.

Запись в реестре — условие легальной работы. Компании и ИП, которые уже занимались транспортной экспедицией, должны были подать сведения в течение 60 дней, то есть до 30 апреля 2026 года. Новые участники рынка подают уведомление через подтверждённый профиль на Госуслугах до начала деятельности.

Штрафы за нарушения установлены ст. 11.14.3 КоАП РФ в редакции Федерального закона от 31.07.2025 №281-ФЗ. Работа без записи в реестре экспедиторов влечёт штраф от 100 000 до 300 000 ₽, а повторная работа без записи в реестре — штраф до 1 000 000 ₽.

Нарушение Штраф для юрлиц Работа без записи в реестре экспедиторов 100 000–300 000 ₽ Повторная работа без записи в реестре 500 000–1 000 000 ₽ Непредставление органам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, сведений о грузах и договорах 0,001–0,003% годовой выручки, минимум 500 000 ₽ Повторное непредставление сведений 0,01–0,03% годовой выручки, минимум 1 000 000 ₽ Непредставление клиентом экспедитору сведений о свойствах груза 50 000–100 000 ₽

Часть штрафов считается от годовой выручки — такие оборотные санкции для логистики применяются впервые. Чем крупнее компания, тем дороже обходится нарушение. Например, за непредставление органам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, сведений о грузах и договорах грозит штраф в размере до 0,003% годовой выручки, но не менее 500 000 ₽.

Экспедиторы должны хранить договоры транспортной экспедиции не менее трёх лет. По запросу уполномоченных органов они обязаны представлять сведения о грузах, маршрутах и сторонах договоров. Также экспедиторы должны использовать оборудование и программы, которые позволяют органам безопасности получать доступ к этим данным.

Ответственность затрагивает и клиентов экспедиторов. Заказчик обязан сообщать экспедитору о грузах, запрещённых к перевозке. За сокрытие таких сведений компании клиента грозит штраф до 100 000 ₽.

Ответственность грузоотправителя

Если из-за неверных сведений о грузе перевозка прошла с превышением веса или габаритов, наказывают не только собственника машины. Грузоотправителю за непредставление сведений о грузе или отсутствие в накладной информации, необходимой для перевозки, назначается штраф от 300 000 до 600 000 ₽ по ч. 8 и 9 ст. 12.21.1 КоАП РФ.

Дополнительно по ст. 35 Федерального закона №259-ФЗ за искажение сведений о грузе или отсутствие особых отметок в накладной с грузоотправителя может быть взыскано 20% провозной платы и возмещение ущерба перевозчику.

Помимо штрафов, ошибки в данных о грузе оборачиваются операционными издержками. При выявлении перегруза инспектор вправе остановить рейс до устранения нарушения. На практике это значит, что часть груза придётся перегружать на месте, а это простой, сорванные сроки и претензии клиентов.

Снизить число ошибок помогает электронное оформление перевозочных документов. Например, система не пропустит накладную с незаполненными обязательными полями, а данные о грузе вносятся один раз и не искажаются при повторном использовании.

Обязательные электронные перевозочные документы с 1 сентября 2026 года

Параллельно с ужесточением контроля государство переводит логистику на электронные перевозочные документы (ЭПД). По Федеральному закону от 07.06.2025 №140-ФЗ с 1 сентября 2026 года только в электронном виде оформляются:

транспортная накладная;

Заказ и заявка на перевозку груза;

экспедиторские документы — поручение экспедитору, экспедиторская и складская расписки;

железнодорожная транспортная накладная;

грузовая накладная при авиаперевозках.

ВАЖНО Электронный путевой лист оформляется по желанию, кроме перевозки маркируемого пива, сидра, пуаре, медовухи и спиртосодержащей непищевой продукции собственным транспортом без договора перевозки. В этом случае с 1 сентября 2026 года путевой лист обязательно оформляется в электронном виде.

Документы передаются в государственную систему ГИС ЭПД через операторов ИС ЭПД из реестра Минтранса, напрямую отправить их нельзя. Требование действует для всех участников перевозки, независимо от размера бизнеса.

Экспертное мнение При организации грузоперевозок важно проверять вес и габариты груза, а также правильно заполнять транспортные накладные. Ошибки в документах могут привести к штрафам, простоям и судебным спорам между участниками перевозки. С 1 сентября 2026 года большинство перевозочных документов нужно оформлять в электронном виде, поэтому бизнесу важно заранее настроить обмен документами с контрагентами.



В этом поможет Транспортный ЭДО от Точка Банка: сервис автоматически заполняет около 80% полей накладной, позволяет отслеживать статусы документов и обмениваться ими с контрагентами через роуминг. Дарья Жуковская Эксперт Транспортного ЭДО от Точка Банка

Перечень ситуаций, в которых допускается бумажное оформление, Минтранс утвердил отдельными приказами №262, №391 и №115. Исключения охватывают лишь небольшую часть перевозок, поэтому рассчитывать на них большинству компаний не стоит.

Для перехода на ЭПД бизнесу нужно подключиться к оператору ИС ЭПД, выпустить электронные подписи ответственным сотрудникам, оформить машиночитаемые доверенности и настроить обмен с контрагентами.

Оформлять электронные транспортные накладные и другие документы можно через Транспортный ЭДО от Точка Банка.

Реестр перевозчиков с 1 марта 2027 года

Следующий шаг цифровизации логистики касается перевозчиков. Федеральный закон от 29.12.2025 №520-ФЗ с 1 марта 2027 года вводит обязательную регистрацию в реестре перевозчиков грузов автомобильным транспортом. Реестр будет вести Ространснадзор на той же платформе «ГосЛог».

Требование распространяется на компании и ИП, которые перевозят грузы по территории России на автотранспорте с разрешённой массой свыше 3,5 тонны по возмездным договорам. Уведомление подаётся через Госуслуги, в ответ приходит электронная выписка о допуске. Перевозить грузы на машине, сведений о которой нет в реестре, будет нельзя, как и рекламировать услуги перевозки без допуска.

Исключение из реестра равносильно запрету на работу, так как без записи в реестре перевозчик не имеет права осуществлять деятельность. Основанием для исключения из реестра может стать решение суда, ДТП или отсутствие в системе актуальных данных хотя бы об одном транспортном средстве в течение 15 дней.

Как бизнесу адаптироваться под новые правила

Изменения затрагивают каждую роль в цепочке перевозки, и набор действий для всех свой.

Перевозчики и собственники транспорта

Первый шаг — аудит автопарка и процессов погрузки. Важно определить, какие машины регулярно работают с тяжёлыми грузами и как контролируется вес перед выездом. Бортовые системы взвешивания показывают нагрузку на ось в реальном времени и помогают не выпустить машину с перегрузом.

Проведите инструктаж водителей по новым правилам. Объясните, как выполнять требования инспекторов Ространснадзора и проходить весогабаритный контроль.

Также подготовьтесь к переходу на электронные перевозочные документы. Для этого подключитесь к оператору ИС ЭПД до 1 сентября 2026 года.

Экспедиторы

Все экспедиторы должны зарегистрироваться в реестре «ГосЛог». Срок подачи сведений для действующих компаний истёк 30 апреля 2026 года, и работа без регистрации уже наказывается штрафом до 300 000 ₽.

Дополнительно необходимо выстроить хранение договоров транспортной экспедиции на срок не менее трёх лет и порядок ответов на запросы уполномоченных органов.

Грузоотправители

Перенос штрафов на собственников машин за неверные данные в накладной оборачивается регрессными исками к грузоотправителю. Желательно обеспечить контроль взвешивания и обмера грузов перед отправкой.

Проверьте договоры с перевозчиками: в них должна быть прописана ответственность за сведения о грузе. Переведите оформление накладных в электронный формат, чтобы избежать пропусков и расхождений в документах.

Как и другие участники грузоперевозки, грузоотправители также должны перейти на электронный документооборот с 1 сентября 2026 года.