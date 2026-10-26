Обязательный ЭДО в грузоперевозках и логистике 

Коротко Новые требования касаются не только перевозчиков. Компания, которая отправляет или принимает груз, тоже участвует в электронном обмене — грузоотправитель и грузополучатель подписывают свои титулы в транспортной накладной. Для перехода на Транспортный ЭДО требуются подключение к оператору ИС ЭПД, электронные подписи, машиночитаемые доверенности для сотрудников и согласованный порядок работы с контрагентами.

С 1 сентября 2026 года отдельные документы нужно формировать по установленным форматам, подписывать электронной подписью и передавать через оператора ИС ЭПД в ГИС ЭПД.

ЭДО в грузоперевозках — это обмен электронными перевозочными документами (ЭПД) между участниками перевозки. В него входят электронные транспортные накладные, заявки, заказы, экспедиторские документы и другие документы, которые фиксируют условия и этапы перевозки.

До 1 сентября 2026 года компании сами выбирали, оформлять перевозочные документы на бумаге или в электронном виде. На практике каждая компания решала сама, оставить бумажные документы или перейти на электронный обмен. С этой даты транспортная накладная, заказ и заявка на перевозку и экспедиторские документы оформляются только в электронном виде, кроме случаев из приказов Минтранса №262, №391 и №115.

Важно не путать обычный ЭДО и Транспортный ЭДО.

Обычный ЭДО используют для бухгалтерских документов и взаимодействия с контрагентами. Транспортный нужен для перевозочных документов, которые передаются в Государственную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

Обязательный Транспортный ЭДО не меняет назначение документов, меняются только формат документа и способ обмена между участниками. Для работы требуется передавать данные в ГИС ЭПД через аккредитованных Минтрансом операторов ИС ЭПД.

Важно: не каждый оператор ЭДО одновременно оператор ИС ЭПД. Если компания уже обменивается счетами-фактурами и актами через ЭДО, это не значит, что через того же оператора можно оформлять перевозочные документы, поэтому его стоит проверить по реестру Минтранса.

ГИС ЭПД

В Государственной информационной системе электронных перевозочных документов фиксируются сведения об электронных документах и событиях перевозки.

Компания не подключается к ГИС ЭПД напрямую — для работы нужен оператор ИС ЭПД.

Операторы ИС ЭПД

Оператор ИС ЭПД — это организация, которая обеспечивает обмен электронными перевозочными документами между участниками перевозки и передачу сведений в ГИС ЭПД.

Через оператора ИС ЭПД участники перевозки создают документы, подписывают их и обмениваются с контрагентами. Оператор передаёт необходимые сведения в государственную систему.

Точка Банк — аккредитованный Минтрансом оператор ИС ЭПД, который подходит для обмена ЭПД и соблюдения закона об обязательном ЭДО в грузоперевозках.

Электронная подпись и МЧД

Электронные перевозочные документы имеют юридическую силу только при корректном подписании с помощью электронной подписи.

Компании нужно заранее определить, кто будет подписывать документы и какими полномочиями обладает этот сотрудник.

Для сотрудника, например водителя, требуются собственная электронная подпись и полномочия, подтверждённые машиночитаемой доверенностью. МЧД показывает, что водитель вправе действовать от имени компании. Без корректных полномочий водитель не сможет в личном кабинете водителя от Точка Банка подписывать накладные.

Обязательный ЭДО в грузоперевозках и логистике

С 1 сентября 2026 года часть документов в логистике нужно оформлять исключительно в электронном виде. К таким документам относятся:

транспортная накладная;

заказ на перевозку груза;

заявка на перевозку груза;

поручение экспедитору;

экспедиторская расписка;

складская расписка;

транспортная железнодорожная накладная;

грузовая накладная при авиаперевозке.

Бумажный вариант для этих документов становится недопустимым, кроме исключений, перечисленных в приказах Минтранса №262, №391 и №115. Новые требования важны для всех компаний, которые используют наёмный транспорт или работают с экспедиторами.

Бумажные версии документов

Часть документов даже после 1 сентября 2026 года можно по желанию оформлять в бумажном виде. Компании вправе выбрать формат — электронный или бумажный — для следующих документов:

путевой лист;

договор фрахтования;

заказ-наряд;

сопроводительная ведомость.

Важно: с 1 сентября 2026 года путевой лист оформляют обязательно в электронном виде при перевозке алкоголя и спиртосодержащей продукции.

Кого касается обязательный Транспортный ЭДО

Новые правила касаются всех участников перевозки, если они работают с документами из обязательного перечня. Это значит, что к электронному документообороту должны быть готовы:

грузоотправители;

грузополучатели;

перевозчики;

экспедиторы.

Обязательный ЭДО затрагивает не только перевозчиков, а все компании, которые отправляют товары покупателям через сторонних перевозчиков. То есть бизнес может не быть транспортной компанией, но всё равно попадать под новые правила.

ПРИМЕР Производитель отправляет товар покупателю через перевозчика. В этой ситуации ему нужно работать с электронной транспортной накладной, потому что он участвует в оформлении перевозки, а значит, необходимо перейти на Транспортный ЭДО.

Как работает обязательный Транспортный ЭДО на практике

Обязательный электронный документооборот начинается с подключения к оператору ИС ЭПД. Оператора выбирают из официального реестра Минтранса.

Операторы ИС ЭПД в официальном реестре Минтранса

При выборе оператора стоит проверить поддерживаемые документы и доступный роуминг с другими операторами. Например, Точка Банк поддерживает основные перевозочные документы и работает с Контур.Логистикой, 1С-ЭПД, Saby TMS и другими сервисами.

Роуминг позволяет обмениваться электронными документами между различными платформами. Например, грузоотправитель может использовать Точка Банк, а перевозчик — Saby TMS или другую систему.

Помимо оператора, ИС ЭПД для работы с электронными документами требуется электронная подпись. В случае если документы подписывают сотрудники, а не руководитель или собственник бизнеса, также требуется машиночитаемая доверенность.

После подключения к сервису «Транспортный ЭДО» грузоотправитель создаёт электронную транспортную накладную или заявку. В документ вносят данные о грузе, маршруте, отправителе, перевозчике, получателе, транспортном средстве и условиях рейса.

Пример оформления электронной транспортной накладной через Точка Банк

Затем документ подписывают участники — подпись подтверждает, кто именно согласовал или принял сведения. После подписания оператор ИС ЭПД передаёт данные в ГИС ЭПД и обеспечивает доступ для подписания другими участниками.

На каждом этапе работы появляются статусы — документ создан, отправлен, подписан, груз принят, доставлен, есть замечания или расхождения.

Пример изменения статусов электронного перевозочного документа через Точка Банк

Если процесс настроен правильно, логист, перевозчик, получатель и бухгалтерия видят, где находится документ и что с ним нужно сделать.

Как перейти на электронные перевозочные документы

Переход на Транспортный ЭДО — это больше, чем подключение к оператору ИС ЭПД. Процесс лучше разделить на несколько шагов, чтобы избежать возможных проблем.

Шаг 1. Проверить документы

Ещё до перехода на электронный документооборот необходимо собрать список документов, которые компания использует в логистике. Обычно это транспортные накладные, заявки, заказы и экспедиторские документы.

Полученный список необходимо разделить на две группы:

документы, которые с 1 сентября 2026 года обязательно оформляются в электронном виде;

документы, которые можно оставить бумажными или перевести в электронный вид добровольно.

Если в списке обязательных есть хотя бы один документ, компании необходимо перейти на электронные перевозочные документы. На практике это касается всех компаний, которые перевозят грузы по договору или с привлечением экспедитора, — это актуально даже для тех компаний, где за год осуществляется всего одна поставка.

Шаг 2. Определить участников, распределить роли и оформить подписи

Электронный документооборот не меняет требования к пакету перевозочных документов, но ответственные за их оформление люди могут измениться.

Для каждого документа, используемого компанией при перевозке, нужно определить, кто его создаёт, проверяет, подписывает и получает. Это важно, потому что сотрудникам потребуется выпустить электронные подписи, а в некоторых случаях ещё и сделать машиночитаемую доверенность.

На этом этапе могут потребоваться изменения в процессах внутри компании. Если в бумажной логистике были ошибки в данных, неясные роли и задержки с подписанием, они перейдут и в электронный формат. Поэтому переход на Транспортный ЭДО лучше использовать как повод пересобрать весь процесс оформления перевозок и устранить имеющиеся проблемы.

Шаг 3. Выбрать оператора ИС ЭПД

Перед подключением к любому оператору ИС ЭПД стоит проверить, работает ли он с нужными для вашего бизнеса документами и с какими системами поддерживает роуминг.

Если у перевозчика, отправителя и получателя разные операторы, это допустимо, но нужно заранее проверить обмен между ними. Например, Точка Банк поддерживает роуминг с основными операторами ИС ЭПД.

Шаг 4. Протестировать электронный документооборот

Создайте заявку, оформите транспортную накладную или другой перевозочный документ, чтобы на практике убедиться в отсутствии проблем.

Желательно тестировать на реальной задаче с учётом разных сценариев. Например, помимо создания документа необходимо проверить исправление ошибок или сохранение информации.

Во время теста станет видно, где есть слабые места. Проблема не всегда находится на стороне того, кто тестирует, — например, проблема может быть в неподготовленном контрагенте или отсутствии электронной подписи у склада.

Экспертное мнение При переходе на обязательный ЭДО важно заранее проверить не только документы, но и весь процесс перевозки: кто их оформляет, подписывает и получает. Отдельно стоит проверить, готов ли к электронному обмену каждый участник перевозки, в том числе перевозчик, экспедитор и получатель. Если хотя бы у одной стороны не настроена подпись или не определены полномочия, оформление документа может задержаться.



Подключите Транспортный ЭДО заранее и проведите тестовый обмен с основными контрагентами. В Точка Банке можно оформлять электронные перевозочные документы, обмениваться ими с контрагентами и передавать сведения в ГИС ЭПД через оператора ИС ЭПД. Дарья Жуковская Эксперт Транспортного ЭДО от Точка Банка

Как закрепить переход на Транспортный ЭДО в договоре

Переход на обязательный ЭДО лучше отразить в договорах с перевозчиками, экспедиторами и заказчиками. Для этого не обязательно заключать новый договор, в некоторых случаях достаточно дополнительного соглашения или отдельного раздела про электронный документооборот.

В договоре необходимо закрепить все основные положения по электронным перевозочным документам:

какие документы оформляются в электронном виде;

через какого оператора идёт обмен;

какие электронные подписи используются;

кто подписывает документы;

в какие сроки стороны подписывают документы;

как исправляются ошибки;

что делать при техническом сбое;

как стороны получают доступ к документам;

где хранятся электронные документы.

Подробное описание этих условий помогает избежать ситуации, когда одна сторона готова к ЭДО, а другая продолжает ждать бумажные варианты.

Чем транспортный ЭДО полезен бизнесу

На первый взгляд обязательный ЭДО в грузоперевозках выглядит как дополнительная обязанность, но если процесс настроен корректно, он может принести пользу бизнесу.

Главное преимущество — транспортный ЭДО упрощает логистику. Электронные документы быстрее доходят до участников, реже теряются, проще проверяются и быстрее закрываются.

Преимущества получает не только логист, который быстро видит текущий статус перевозки, но и другие участники процесса. Например, бухгалтер быстрее получает подписанные документы, а руководитель может удобнее контролировать процесс без бумажных архивов и пересылки сканов.

Частые ошибки при переходе на транспортный ЭДО

Транспортный ЭДО нужен только перевозчику — это частое заблуждение, которое после 1 сентября 2026 года может принести много проблем. На практике с электронными документами работают разные участники. Например, отправитель, перевозчик, получатель, экспедитор и иногда склад, поэтому переход на транспортный ЭДО актуален для всех.

Другая ошибка — подменять понятие транспортного ЭДО сканированными копиями или PDF-документами. Скан бумажной накладной не является электронным перевозочным документом. Единственный корректный вариант — создать документ в установленном формате через оператора ИС ЭПД и подписать его электронной подписью.