Обязательный переход на ЭТрН с 1 сентября 2026 года

Коротко Новые правила затрагивают грузоотправителей, перевозчиков, грузополучателей и экспедиторов. Они сделают цифровой формат основным легитимным способом оформления перевозки. Для успешного перехода бизнесу необходимо заранее выбрать оператора ИС ЭПД, оформить электронные подписи и машиночитаемые доверенности (МЧД) для сотрудников. Также необходимо настроить интеграцию своих учётных систем.

С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу обязательный переход на электронные транспортные накладные (ЭТрН). Бумажные аналоги заменяются электронными документами, подписываются квалифицированной электронной подписью (КЭП) и автоматически передаются в ГИС ЭПД через операторов ИС ЭПД.

Что изменится с 1 сентября 2026 года для транспортных накладных

Согласно Федеральному закону от 07.06.2025 №140-ФЗ, с 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные (ЭТрН) станут обязательными. Переход на ЭТрН нужен для цифровизации логистики и устранения недостатков бумажного документооборота. Электронный формат позволит:

упростить и ускорить документооборот между отправителем, перевозчиком и получателем;

снизить операционные расходы на печать, хранение и доставку бумаг;

минимизировать риски утери, порчи или подделки транспортных документов;

обеспечить автоматическую передачу данных в налоговые органы;

повысить уровень прозрачности транспортного рынка благодаря фиксации всех этапов перевозки в единой системе.

Также с 1 сентября 2026 года необходимо использовать Транспортный ЭДО — сервис для обмена электронными документами, которые сопровождают грузоперевозку. В нём нужно:

оформлять транспортные документы;

подписывать их с помощью электронной подписи (ЭП);

обмениваться бумагами в цифровом виде через операторов ИС ЭПД.

Электронный формат перевозочных документов полностью заменяет собой традиционные бумажные аналоги документов:

транспортную накладную (ТН);

заказы-заявки на перевозку;

экспедиторские документы.

Признак отличия Бумажный формат документа Электронный формат документа Как выглядит документ Представлен на бумаге Фактически не единый документ, который состоит из четырёх обязательных XML-файлов — они же титулы или разделы — и четырёх опциональных Юридическая сила Является оригиналом документа и имеет полную юридическую силу Имеет ту же юридическую силу, что и бумажный оригинал. ЭТрН — это цифровой аналог бумажного документа. Электронный документ нельзя изменить задним числом или потерять при передаче Процесс согласования Процесс согласования и подписания оригинала документа занимает больше времени, поскольку каждый участник грузоперевозки должен получить, подписать и передать документ следующей стороне Подписывается быстрее — согласование происходит дистанционно и практически мгновенно через оператора ИС ЭПД

Какие перевозочные документы нужно оформлять электронно

Электронная транспортная накладная (ЭТрН) — подтверждает факт перевозки и стоимости.

Заказ-заявка — фиксирует условия перевозки груза автомобильным транспортом.

Поручение экспедитору — прописываются задачи и услуги экспедитора, которые он должен выполнить, а также данные о самом грузе.

Экспедиторская расписка — фиксирует, что экспедитор принял груз от клиента во владение и готов к его перевозке.

Складская расписка — подтверждает факт принятия груза на складское хранение.

Накладные для железнодорожных и авиаперевозок — подтверждает факт перевозки груза поездом или самолётом и фиксирует приём товара.

Чем ЭТрН отличается от ЭЗЗ и ЭПЛ

Признак отличия Электронная транспортная накладная (ЭТрН) Электронная заказ-заявка (ЭЗЗ) Электронный путевой лист (ЭПЛ) Зачем нужен Подтверждает заключение договора перевозки и фиксирует основные сведения о ней Согласовывает условия перевозки груза автомобильным транспортом между грузоотправителем и перевозчиком Нужен для учёта работы водителя и транспортного средства



Когда обязателен электронный формат С 1 сентября 2026 года С 1 сентября 2026 года С 1 сентября 2026 года только для перевозки алкогольной продукции В каком формате Машиночитаемый документ, который состоит из четырёх обязательных XML-файлов — они же титулы или разделы — и четырёх опциональных. Их необходимо подписывать с помощью ЭП Машиночитаемый документ, состоящий из двух отдельных XML-файлов — их ещё называют файлами обмена, каждый из которых заполняют и подписывают с помощью ЭП Машиночитаемый документ, который состоит из шести XML-титулов и подписывается с помощью ЭП Какие данные прописываются Реквизиты всех сторон.



Точные параметры груза.



Данные о транспортном средстве и основание владения.



Маршрут.



Условия доставки и её стоимость

Данные заказчика и перевозчика.



Условия перевозки — маршрут, сроки и тип требуемого ТС.



Стоимость услуг



Сведения о владельце ТС.



Данные автомобиля — госномер и марка.



Показания одометра при выезде и возвращении.

Время рейса.



Сведения о предрейсовом медосмотре и контроле техсостояния механиком



Важно: с 1 сентября 2026 года все транспортные накладные и заказы-заявки должны оформляться строго в электронном виде. Путевые же листы обязаны формироваться в цифровом формате пока только при перевозке алкоголя. В остальных случаях — в электронном или бумажном виде.

Кому нужно обязательно переходить на ЭТрН

С 1 сентября 2026 года обязательный переход на ЭТрН затрагивает всех ключевых участников коммерческих грузоперевозок:

грузоотправителей;

перевозчиков;

грузополучателей;

экспедиторов.

Электронная транспортная накладная требуется, когда между сторонами заключён договор перевозки груза.

Когда ЭТрН может не понадобиться

Законодательство чётко определяет, когда переход на обязательный ЭТрН не нужен:

при самовывозе товара покупателем — покупатель забирает товар со склада продавца на своём транспорте;

перемещении без договора перевозки — например, доставка продукции включена в стоимость и не выделена как отдельная услуга;

грузоотправитель перемещает товар между своими складами или филиалами;

в случаях, когда ЭТрН не оформляется, — например, при перевозке пассажиров или товаров для личных нужд.

Почему товарно-транспортная накладная не заменяет ЭТрН

Товарно-транспортная накладная не заменяет ЭТрН, так как у этих двух документов разные цели:

ЭТрН является единственным документом, прямо предусмотренным ГК РФ и Уставом автомобильного транспорта для подтверждения факта заключения именно договора перевозки;

ТТН необходима для контроля перемещения товаров, отслеживания и определения ответственности сторон при транспортировке продукции, а также для проведения учёта и расчётов между отправителем и получателем.

Как работает электронная транспортная накладная

Электронная транспортная накладная работает как единый цифровой процесс перевозки грузов. Её оформляет грузоотправитель в своей учётной системе или через веб-интерфейс оператора ИС ЭПД.

Какие данные необходимо указать в ЭТрН:

реквизиты всех сторон перевозки — грузоотправителя, перевозчика и грузополучателя;

точное описание груза — вес, объём и его состояние;

маршрут перевозки;

условия перевозки — дату и время погрузки и выгрузки товара;

штрафы за простой и задержку доставки;

сведения о водителе и транспортном средстве;

условия выгрузки — сдачу товара грузополучателю.

Электронная транспортная накладная подписывается несколькими сторонами:

грузоотправителем — в момент отгрузки товара;

перевозчиком — при приёме (погрузке) продукции и повторно при её разгрузке;

грузополучателем — в момент приёмки товара.

Что такое титулы ЭТрН

Форма электронной транспортной накладной утверждена приказом ФНС России от 09.12.2021 №ЕД-7-26/1065@. Она состоит из четырёх обязательных и четырёх опциональных титулов — отдельных логических блоков, которые заполняет и подписывает конкретный участник перевозки с помощью КЭП или НЭП в приложении «Госключ».

Этап Раздел Кто подписывает Какие сведения включает Обязательные реквизиты Обязательные реквизиты Обязательные реквизиты Обязательные реквизиты Погрузка 1 Грузоотправитель Стороны перевозки.



Условия договора.



Сведения о водителе, грузе и сопроводительных документах

Погрузка 2 Перевозчик Состояние груза при приёме к перевозке Выгрузка 3 Грузополучатель Приём товара от перевозчика.



Состояние груза

Выгрузка 4 Перевозчик Сдача груза получателю Дополнительные разделы Дополнительные разделы Дополнительные разделы Дополнительные разделы Фиксация стоимости 5 Перевозчик Финальная стоимость перевозки Фиксация стоимости 6 Грузоотправитель — Переадресация 7 Перевозчик Изменение грузополучателя либо его адреса Эстафета 8 Перевозчик Смена водителя или транспортного средства

Как данные передаются в ГИС ЭПД

Передачу данных в ГИС ЭПД обеспечивает аккредитованный оператор ИС ЭПД:

любой участник подписывает свой титул с помощью КЭП или НЭП «Госключа»;

оператор ИС ЭПД автоматически направляет эти сведения в ГИС ЭПД.

Это позволяет ФНС и Минтрансу мгновенно проверять легальность и статус перевозки.

Как участники получают доступ к одному документу

Участники получают доступ к ЭТрН дистанционно через оператора ИС ЭПД. Статус документа обновляется автоматически. Как только одна сторона подписывает свой титул, все остальные участники сразу видят это изменение.

Перевозчик получает файл от грузоотправителя, проверяет данные и заполняет свои в разделе 2. Затем подписывает ЭТрН с помощью КЭП. Также файл может подписать водитель через НЭП «Госключа» по МЧД.

После этого ГИС ЭПД проверяет документ и формирует QR-код, который перевозчик передаёт водителю. Он нужен для предъявления на дороге сотрудникам ГИБДД по их требованию.

Почему нельзя обмениваться ЭТрН просто по электронной почте

Отсутствие юридической силы — ПДФ-файл не является юридически значимым электронным документом. Закон требует, чтобы ЭТрН была подписана электронной подписью. Это даёт гарантию, что накладная не была изменена после подписания.

Неверный формат — ЭТрН должна быть сформирована в определённом формате, утверждённом ФНС. Простой документ, похожий на электронную накладную, не является официальной бумагой.

Невозможность передачи в контролирующие органы — данные из ЭТрН должны автоматически и защищённо передаваться в ГИС ЭПД. Обычная почта не имеет технической и юридической возможности выполнить эту интеграцию.

Что такое ГИС ЭПД и оператор ИС ЭПД

Государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) — это главный государственный сервер по работе с транспортными документами. Через него проходит весь процесс взаимодействия с транспортными документами:

регистрация;

хранение;

маршрутизация.

Оператор ИС ЭПД — это организация, которая предоставляет услуги по созданию, подписанию, обмену и хранению электронных перевозочных документов:

выступает техническим и юридически значимым посредником между участниками перевозки и ГИС ЭПД;

обеспечивает легитимность документа;

автоматически передаёт данные обо всех грузоперевозках в ФНС и Минтранс.

Важно: оператор ИС ЭПД — это организация, которая получила аккредитацию от Минтранса РФ.

Как оператор ИС ЭПД передаёт документы в ГИС ЭПД:

Оператор формирует документ в машиночитаемом формате XML и проверяет его на соответствие утверждённой форме и отсутствие ошибок. После подписания титула участниками перевозки оператор автоматически направляет данные в ГИС ЭПД. ГИС ЭПД принимает файл, проводит автоматическую проверку формата и данных и присваивает документу уникальный регистрационный номер. Оператор отслеживает статус обработки документа в ГИС ЭПД и автоматически обновляет его в ЛК ЭДО всех участников перевозки и в их учётных системах.

Как выбрать оператора ИС ЭПД

Обязательный критерий выбора — получение аккредитации от Минтранса РФ. Полный список всех официальных операторов ИС ЭПД можно посмотреть в специальном реестре на официальном сайте Минтранса.

Дополнительные критерии при выборе оператора ИС ЭПД:

интеграция с системами — например, наличие готовых бесшовных модулей для вашей учётной системы. Это избавит бухгалтерию и логистов от ручного двойного ввода данных;

наличие роуминга — возможности обмениваться документами с контрагентами, которые пользуются услугами других операторов ИС ЭПД;

полнота функционала — например, поддержка не только ЭТрН, но и других перевозочных документов;

нативный интерфейс для сокращения времени на дополнительное долгое обучение персонала;

надёжность и круглосуточная техподдержка;

прозрачное ценообразование — понятные тарифы без дополнительных оплат за каждую новую опцию.

Что нужно бизнесу для перехода на ЭТрН

Экспертное мнение Переход на ЭТрН лучше не откладывать до 1 сентября 2026 года. Бизнесу важно заранее проверить электронные подписи сотрудников, настроить обмен с контрагентами и протестировать работу сервиса на реальных перевозках. Это поможет избежать ошибок в документах и задержек при приёмке и доставке грузов.



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Электронная подпись и МЧД для ЭТрН

ИП и руководители организации подписывают ЭТрН строго с помощью КЭП. Если у вас есть сотрудники, которые будут подписывать электронную транспортную накладную, выпустите им КЭП физлица или НЭП «Госключа», а также МЧД.

Важно: сама по себе ЭП не даёт права работнику действовать от имени компании. Чтобы документ имел юридическую силу, КЭП или НЭП сотрудника должна быть криптографически привязана к машиночитаемой доверенности. МЧД, в свою очередь, изначально подписывается КЭП руководителя.

Доступ в систему Транспортного ЭДО и соответствующие МЧД должны быть настроены для всех работников, которые физически участвуют в цепочке документооборота:

логисты и диспетчеры — для создания, редактирования черновиков ЭТрН и отправки их контрагентам;

кладовщики — для оперативного подписания титула грузоотправителя при отгрузке или титула грузополучателя при приёмке прямо со склада.

Как организовать подпись водителя или представителя перевозчика

Получение подписи водителей или представителей перевозчика зависит от их юридического статуса:

если они являются штатными сотрудниками, выпустите им КЭП физлиц или НЭП «Госключа» и МЧД;

если они являются индивидуальными предпринимателями, им самим необходимо выпустить КЭП для ИП. В этом случае МЧД не нужна, так как они будут действовать от своего имени как самостоятельный субъект.

Как подготовить учётные и логистические системы

Подготовка учётных и логистических систем к обязательному использованию ЭТрН с 1 сентября 2026 года позволит исключить:

двойной ввод данных;

сбои в цепочке поставок;

большие временные и ресурсные затраты на работу с данными.

Что нужно сделать Какие шаги для этого предпринять Настройте интеграцию с учётными системами, которые нужны для логистических процессов Настройте:



— систему для учёта всех бухгалтерских и налоговых процессов (1С);



— ПО для планирования и управления ресурсами компании (ERP);



— систему управления транспортом (TMS);



— систему управления складом (WMS)

Начните работать через веб-кабинет оператора ИС ЭПД Обучите логистов и бухгалтеров:



— создавать и загружать электронные шаблоны документов;



— подписывать бумаги напрямую в браузере

Используйте мобильные приложения для водителей или функционал ЛК водителя Убедитесь, что выбранный оператор ИС ЭПД предоставляет возможность использовать мобильное приложение или функционал ЛК водителя:



— с поддержкой КЭП, которую можно использовать без доступа в интернет;



— автоматической отправкой всех данных в ГИС ЭПД;



— наличием QR-кода на экране смартфона для мгновенной проверки подлинности документа инспектором ГИБДД

Настройте специальные справочники контрагентов, адресов, транспорта и водителей Проведите аудит и очистку внутренних справочников:



— актуализируйте ИНН, КПП и юридические адреса контрагентов;



— внесите государственные номера транспортных средств, данные водительских удостоверений и паспортов;



— приведите адреса к стандартизированному виду, чтобы избежать ошибок при проверке маршрута

Проверьте процесс создания документа в сервисе оператора ИС ЭПД Проведите тестирование формирования документа и его отправки в сервисе ИС ЭПД — как всё это происходит и что делать в нестандартных случаях. Например, при отказе в приёмке или подписании ЭТрН с расхождениями по весу

Что изменится для грузоотправителя

Как с 1 сентября 2026 года будет выглядеть работа с ЭТрН у грузоотправителя:

до начала перевозки грузоотправитель обязан сформировать ЭТрН в электронном виде в формате XML на основе данных заказа или заявки;

данные должны строго соответствовать утверждённым ФНС и Минтрансом РФ форматам. В ЭТрН необходимо указать коды ТН ВЭД, вес и объём груза, а также стандартизированные адреса погрузки либо выгрузки и данные по перевозчику. Интеграция с WMS и TMS позволит подтягивать эти данные автоматически, сводя человеческие ошибки к нулю;

физическая передача ЭТрН от грузоотправителя перевозчику не потребуется — электронный документ уйдёт ему через оператора ИС ЭПД;

контролировать статусы подписания ЭТрН необходимо в ЛК ЭДО или учётной системе;

грузоотправитель мгновенно получит подтверждение доставки товара, как только грузополучатель дистанционно подпишет свой титул в ЭТрН;

документы будут храниться у грузоотправителя в учётной системе и на защищённых серверах оператора ИС ЭПД не менее пяти лет. При камеральных или выездных проверках ФНС получит доступ к данным напрямую через ГИС ЭПД, что сводит к минимуму запросы бумажных копий.

Переход на ЭТрН устранит риск потери документов, ускорит документооборот и снизит риски налоговых споров из-за потерянных первичных документов.

Что изменится для перевозчика

Как с 1 сентября 2026 года будет выглядеть работа с ЭТрН у перевозчика:

факт принятия груза будет юридически фиксироваться подписанием титула перевозчика самим перевозчиком с помощью КЭП или водителем со смартфона через «Госключ» с МЧД;

в случае обнаружения ошибки водитель может заполнить специальный титул с расхождениями прямо в электронном документе. Система зафиксирует, кто, когда и какие именно претензии внёс.

Переход на ЭТрН ускорит и облегчит работу водителя во время перевозки — ему не нужно будет искать бумаги, так как все документы будут находиться в одном месте. Также электронный формат документооборота ускорит проверки со стороны ГИБДД в рейсе. Водитель сможет показать инспектору QR-код — тот отсканирует его и увидит все данные о перевозке.

Что изменится для грузополучателя

Как с 1 сентября 2026 года будет выглядеть работа с ЭТрН у грузополучателя:

уведомление о созданной ЭТрН придёт грузополучателю автоматически через оператора ИС ЭПД. Он увидит детали поставки заранее — это позволит складу оптимально подготовиться к разгрузке;

данные из ЭТрН можно будет вывести на экран кладовщика — сотрудник сразу отметит фактическое количество мест и состояние груза прямо в ЭДО;

грузополучатель должен подписать свой титул с помощью КЭП — это действие мгновенно зафиксирует факт приёмки груза;

грузополучатель сможет увидеть статусы подписания документа на протяжении всего процесса работы с ЭТрН. Как только все стороны её подпишут, она закроется.

Переход на ЭТрН даст грузополучателю полный контроль над процессом приёмки:

не нужно зависеть от добросовестности водителя в вопросе доставки бумаг;

все расхождения зафиксируются цифровым и неоспоримым способом, защищая финансовые интересы.

Работа с ЭТрН, если компания только принимает грузы

Даже если ваша компания выступает исключительно как грузополучатель, вы не можете игнорировать переход на ЭТрН.

Без подписи титула грузополучателя нельзя юридически закрыть рейс — он не сможет корректно провести отгрузку. Это приведёт к срыву поставок или штрафным санкциям по договору.

Как организовать процесс работы с обязательной ЭТрН грузополучателю:

Заключите договор с оператором ИС ЭПД. Получите КЭП на руководителя. Используйте простой веб-кабинет оператора Транспортного ЭДО, чтобы оперативно подписывать входящие ЭТрН.

Что изменится для экспедитора

С 1 сентября 2026 года экспедиторские документы должны формироваться в электронном виде:

электронное поручение экспедитору станет обязательным юридическим документом. В нём чётко фиксируются условия конкретной перевозки — маршрут, требования к транспорту, особые условия и ответственность;

электронная экспедиторская расписка будет подтверждать, что экспедитор принял груз во владение и несёт за него ответственность. Её необходимо подписывать в момент фактической приёмки груза от грузоотправителя;

если услуга включает хранение, складская расписка также оформляется в электронном виде. Она фиксирует факт принятия товара на склад, его количество, состояние и время начала хранения. Этот документ становится частью единой цепочки ЭПД и передаётся в ГИС ЭПД, подтверждая легальность всего логистического плеча;

оператор ИС ЭПД автоматически передаст все подписанные экспедиторские документы в ГИС ЭПД. Для экспедитора это означает, что ФНС и Минтранс увидят всю цепочку движения груза и оказания услуг онлайн. Это защитит добросовестных экспедиторов от обвинений в обналичивании или фиктивных перевозках.

Участие экспедитора в цепочке подписания документов

Роль экспедитора в подписании ЭТрН зависит от выбранной модели работы:

модель «Организатор» — экспедитор организует перевозку, но не берёт груз во владение и не становится грузоотправителем. В этом случае ЭТрН подписывают грузоотправитель, фактический перевозчик и грузополучатель;

модель «Договорный грузоотправитель» — экспедитор оформляет экспедиторскую расписку, по которой берёт груз во владение, и создаёт ЭТрН как грузоотправитель;

модель «Договорный перевозчик» — экспедитор выступает в договоре как перевозчик, то есть берёт на себя полную ответственность за доставку. В этом случае экспедитор обязан подписать титулы «2» и «4» в ЭТрН своей КЭП.

Как перейти на ЭПД: инструкция

1. Проведите аудит перевозок и документов:

посчитайте среднее количество транспортных накладных, путевых листов и экспедиторских расписок в месяц;

определите, в какой роли вы чаще выступаете — грузоотправитель, перевозчик или грузополучатель;

выявите проблемные зоны — маршруты без мобильной связи, водителей без смартфонов или контрагентов, которые принципиально работают только с бумагой.

2. Выберите оператора ИС ЭПД:

проверьте наличие оператора в официальном реестре Минтранса России . Приоритет отдавайте тому, с которым вы уже работаете, — это упростит настройку;

оцените удобство сервиса, качество API для интеграции и прозрачность тарифов, включая стоимость роуминга.

3. Проверьте электронные подписи и МЧД:

убедитесь, что у руководителя организации или ИП есть действующая КЭП, выданная ФНС;

оформите личные КЭП физического лица и МЧД для сотрудников, например логистам, кладовщикам и водителям.

4. Настройте сервис или интеграцию:

для крупных компаний — настройте API-интеграцию вашей учётной системы с оператором ИС ЭПД для автоматической генерации XML-файлов ЭТрН;

для малого бизнеса — освойте веб-кабинет оператора ИС ЭПД для ручного или полуавтоматического создания документов;

актуализируйте внутренние справочники — ИНН контрагентов, госномера транспорта, данные водительских удостоверений и стандартизированные адреса.

5. Подключите ключевых контрагентов:

до 1 сентября 2026 года уведомите основных перевозчиков, поставщиков и клиентов о переходе на ЭПД;

согласуйте сроки начала обмена;

если вы и ваш контрагент используете разных операторов ИС ЭПД, заранее протестируйте и настройте роуминг между вами. Это нужно для того, чтобы работа с документами происходила без задержек.

6. Обучите сотрудников — проведите инструктаж:

для логистов — как создавать черновики и отслеживать статусы;

кладовщиков — как подписывать титул приёмки и отгрузки своей ЭП;

водителей — как работать с ЭПД и подписывать их своей ЭП.

7. Проведите пилот на одном маршруте или поставщике:

выберите лояльного контрагента и простой, отлаженный маршрут;

проведите несколько реальных перевозок полностью в электронном виде;

протестируйте не только идеальный сценарий, но и более сложные случаи, например подписание документов с расхождениями по весу или действия при отсутствии интернета у водителя;

устраните выявленные технические и организационные ошибки.

8. Масштабируйте ЭТрН на все перевозки:

постепенно увеличивайте долю электронных накладных, пока они не станут стандартом для 100% перевозок;

настройте автоматический мониторинг KPI — скорость подписания и процент расхождений.

Бумажный формат оставьте только как резервный вариант для исключительных случаев, утверждённых приказом Минтранса России от 01.06.2026 №262.

Как работать с ошибками и изменениями в ЭТрН

Тип ошибки Как исправить Ошибки в данных о грузе До подписания перевозчиком грузоотправитель должен отозвать документ на доработку, внести корректные данные о грузе, подписать исправленную версию своей КЭП заново и отправить её перевозчику.



После подписания перевозчиком, но до доставки — если ошибка обнаружена в пути, грузоотправитель инициирует процедуру исправления ЭТрН. Через оператора ИС ЭПД можно сформировать исправленный документ, который должны последовательно подписать все участники, уже поставившие свои подписи, чтобы подтвердить согласование изменений.



Самый простой вариант исправления ошибки — создание дополнительного титула с корректными данными

Ошибки в реквизитах сторон Если документ ещё не подписан всеми сторонами, тот, кто допустил ошибку, должен:



— отозвать документ;



— исправить реквизиты в справочнике;



— создать ЭТрН заново

Ошибки в данных об автомобиле или водителе До погрузки — диспетчер перевозчика или грузоотправителя должен поменять данные в черновике ЭТрН перед подписанием титула перевозчика.



После погрузки — если перевозчик уже подписал титул, но фактический водитель или госномер изменились, перевозчик может внести изменения в свой титул. Новый водитель должен подписать документ своей личной КЭП с привязанной МЧД, а в системе зафиксировать факт замены. Также заполняется дополнительный 8-й титул ЭТрН — в него можно внести информацию об изменении транспортного средства или водителя

Изменение маршрута по времени перевозки Если изменение незначительное, например объезд пробки, — это фиксируется в путевом листе и не требует изменения ЭТрН.



Если меняется пункт выгрузки или существенная часть маршрута, перевозчик или грузоотправитель должен создать и подписать дополнительный титул с новыми данными

Расхождение при приёмке груза Грузополучатель не отказывается от документа, а заполняет титул грузополучателя с расхождениями:



— указывает фактическое количество принятого груза;



— описывает характер повреждений или излишков.



Система автоматически сформирует структурированную претензию. Все участники мгновенно получат уведомление о расхождениях — это исключает споры о том, когда и где возникла недостача

Отказ участника подписывать документ Грузоотправитель или перевозчик должен выяснить причину отказа подписи. Далее необходимо создать ЭТрН заново

Какие выгоды даёт переход на ЭТрН

Переход на обязательные ЭТрН с 1 сентября 2026 года — это не просто выполнение требования закона, а реальная оптимизация бизнес-процессов:

минимизация бумажного документооборота — не нужно тратить деньги на покупку большого количества бумаги;

быстрое подтверждение доставки — система мгновенно фиксирует факт доставки;

почти мгновенная оплата транспортных услуг — бухгалтерия быстро формирует акт выполненных работ и счёта на оплату;

снижение рисков потери документов — все бумаги находятся в электронном виде в одном месте;

прозрачный процесс перевозки — все участники видят все изменения и ход логистического процесса;

удобный контроль статусов и архива — поиск нужной накладной занимает секунды. Нет необходимости физически искать папку в архиве;

простое взаимодействие с проверяющими органами — данные автоматически попадают в ГИС ЭПД. Минтранс и ФНС сразу видят все документы в электронном виде.

Риски, если не подготовиться к 1 сентября 2026 года