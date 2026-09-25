Коротко Чтобы снизить риски, нужно проверять массу груза, данные в накладной и отметки о времени погрузки и выгрузки. С 1 сентября 2026 года перевозочные документы обязательно оформляют в электронном виде, кроме случаев, предусмотренных Минтрансом. Если при приёмке обнаружили расхождения по массе или количеству груза, важно оформить акт о расхождениях. При споре также пригодятся накладные, акты взвешивания, договор и другие доказательства.

Грузоотправитель отвечает за достоверность сведений о грузе и правильное оформление документов. За неверную массу или габариты, перегруз, простой машины и непредъявление груза могут быть штрафы и убытки. Размер ответственности зависит от нарушения и того, кто фактически выполнял погрузку.

За что несёт ответственность грузоотправитель

Грузоотправитель — сторона договора перевозки, которая передаёт груз перевозчику. Погрузку может выполнять сам грузоотправитель, экспедитор или сторонний склад.

По договору перевозки грузоотправитель отвечает перед перевозчиком за нарушения, которые перечислены в ст. 35 Устава автомобильного транспорта. Размер штрафов по договору может быть изменён соглашением сторон, если иное не установлено законом.

Административные штрафы грузоотправитель уплачивает в бюджет. Их могут назначить сотрудники Ространснадзора, ГИБДД или система автоматической фиксации нарушений. Для грузоотправителей основные нарушения связаны с перегрузом, недостоверными сведениями о грузе и отсутствием обязательных документов.

Если погрузкой занимается третье лицо, за перегруз может отвечать оно, согласно ч. 10 ст. 12.21.1 КоАП РФ. При этом грузоотправитель, который указал в накладной недостоверные сведения о грузе, также может быть привлечён к ответственности по ч. 8 ст. 12.21.1 КоАП РФ.

Ответственность грузоотправителя за перегруз

Штраф за перегруз платит собственник транспортного средства. Но это не означает, что грузоотправитель освобождён от ответственности. Если перегруз произошёл из-за недостоверных сведений о массе груза, указанных в транспортной накладной, к ответственности могут привлечь и грузоотправителя.

За указание в накладной неверной массы или габаритов груза, что повлекло нарушение правил перевозки тяжеловесных грузов:

для граждан — от 2 250 до 3 000 ₽;

для должностных лиц — от 22 500 до 30 000 ₽;

для юридических лиц — от 300 000 до 450 000 ₽.

Если погрузку осуществляло юридическое лицо или индивидуальный предприниматель и они допустили перегруз:

для ИП — от 120 000 до 150 000 ₽;

для юридических лиц — от 375 000 до 600 000 ₽.

Помимо административных штрафов, грузоотправитель может заплатить договорной штраф перевозчику. Согласно ч. 3 ст. 35 Устава автомобильного транспорта, за искажение сведений о свойствах груза, в том числе о массе и габаритах, с грузоотправителя взыскивается штраф в размере 20% провозной платы. Уплата этого штрафа не освобождает от возмещения убытков, причинённых перевозчику.

Штрафы грузоотправителя по договору перевозки

Если грузоотправитель не предъявил груз, предусмотренный договором перевозки, он должен уплатить перевозчику штраф в размере 20% провозной платы. При этом перевозчик вправе дополнительно потребовать возмещения убытков.

За недостоверные сведения о грузе — его массе, габаритах, состоянии или степени опасности — также предусмотрен штраф в размере 20% провозной платы. Этот размер применяется, если договором не установлена другая сумма. Уплата штрафа не освобождает грузоотправителя от обязанности возместить причинённый ущерб.

За каждый полный час сверхнормативного простоя транспортного средства под погрузкой или выгрузкой взимается штраф:

5% провозной платы при перевозке в городском или пригородном сообщении;

1% среднесуточной провозной платы при междугородной перевозке.

Для специализированных транспортных средств размер штрафа удваивается, если иное не установлено договором. Основанием для начисления штрафа считаются отметки в транспортной накладной или путевом листе о времени прибытия и убытия.

Ответственность за транспортную накладную и ЭТрН

В транспортной накладной грузоотправитель должен указать достоверные сведения о грузе: его массу, габариты, состояние, особые отметки и меры предосторожности. Искажение этих сведений влечёт договорную и административную ответственность.

С 1 сентября 2026 года оформление электронной транспортной накладной (ЭТрН) станет обязательным для всех коммерческих перевозок. Ответственность за её отсутствие или неправильное оформление будет возлагаться на грузоотправителя. Штрафные санкции пока не применяются.

С этой даты перевозочные документы должны оформляться в электронном виде через операторов ИС ЭПД и передаваться в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Грузоотправитель будет обязан формировать транспортную накладную в электронном формате и подписывать её квалифицированной электронной подписью.

До 1 марта 2027 года для алкогольной продукции действует отдельный переходный период: перевозчик может оформить транспортную накладную на бумаге. При этом электронный перевозочный документ обязателен — участники перевозки могут выбрать, будет ли в его составе только путевой лист или также транспортная накладная.

Для остальных видов грузов такого выбора нет: транспортную накладную оформляют в электронном виде по общим правилам. До 1 марта 2027 года действует мораторий на штрафы за нарушения правил оформления ЭТрН на дороге.

Для остальной продукции электронная транспортная накладная обязательна с 1 сентября 2026 года. При этом до 1 марта 2027 года при проверке на дороге перевозчик может предъявить бумажную транспортную накладную.

Когда ответственность несёт перевозчик, а не грузоотправитель

Перевозчик отвечает за нарушение своих обязанностей по договору. Например, если он не подал автомобиль в согласованный срок или предоставил транспортное средство, непригодное для перевозки груза, грузоотправитель вправе отказаться от исполнения договора.

За сохранность груза перевозчик отвечает с момента его принятия к перевозке и до выдачи получателю. Если груз утрачен, повреждён или обнаружена недостача, перевозчик обязан возместить причинённый ущерб грузоотправителю или грузополучателю.

Перевозчик также несёт ответственность за нарушение согласованных сроков доставки. В этом случае он должен уплатить штраф грузоотправителю или грузополучателю.

Может ли перевозчик взыскать штраф за перегруз с грузоотправителя

Перевозчик может взыскать с грузоотправителя сумму административного штрафа, если перегруз произошёл по вине грузоотправителя. Например, он указал в транспортной накладной недостоверную массу груза. В этом случае перевозчик может потребовать возмещения убытков, в том числе уплаченного административного штрафа.

Вину грузоотправителя подтверждают транспортная накладная, акт контрольного взвешивания, договор перевозки и заказ-заявка или её электронная форма (ЭЗЗ). Если в накладной указана масса, которая не соответствует фактической, это может служить доказательством вины грузоотправителя.

Чтобы заранее определить ответственность сторон, в договоре перевозки можно закрепить обязанность грузоотправителя проверять массу груза. Также в договоре можно установить порядок возмещения перевозчику убытков, возникших из-за перегруза и уплаты административного штрафа.

Как грузоотправителю снизить риск штрафов

Чтобы снизить риск штрафов, грузоотправителю нужно заранее проверить массу груза и правильность оформления документов. Перед отправкой груз можно взвесить на собственных весах или попросить перевозчика провести контрольное взвешивание.

Если погрузку выполняет сторонняя организация, это стоит зафиксировать в договоре или акте. Так будет проще определить ответственное лицо, если возникнет перегруз.

Все сведения о грузе в транспортной накладной и ЭТрН должны быть полными и достоверными. С 1 сентября 2026 года перевозки должны оформляться в электронном формате в случаях, когда ЭТрН обязательна. Поэтому важно заранее подготовиться к работе с электронными перевозочными документами и квалифицированной электронной подписью.

Также нужно проверять отметки в транспортной накладной о времени прибытия и убытия автомобиля. Они могут использоваться для расчёта штрафа за простой. Фото и видео погрузки, массы и состояния груза помогут подтвердить обстоятельства перевозки и защитить свою позицию при возникновении спора.

Экспертное мнение На практике большинство споров о перегрузе возникает из-за ошибок в данных о массе груза. Поэтому перед отправкой важно проверить вес и убедиться, что он правильно указан в транспортной накладной. Также стоит заранее определить в договоре, кто отвечает за погрузку и взвешивание. Электронное оформление документов помогает фиксировать сведения о перевозке и снижает риск ошибок.

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Как грузоотправителю оспорить штраф

Сначала нужно проверить постановление и убедиться, что нарушение правильно квалифицировано по ст. 12.21.1 КоАП РФ. Ошибка в применённой части статьи может стать основанием для отмены постановления.

Затем стоит проверить акт контрольного взвешивания. В нём должны быть указаны сведения о весах, их поверке и классе точности, а также дата, время и подписи участников процедуры. Нарушения при проведении или оформлении взвешивания можно использовать при оспаривании штрафа.

Важно установить, кто определял массу груза и кто отвечал за погрузку. Если грузоотправитель не участвовал в определении массы и может подтвердить отсутствие своей вины, это может помочь оспорить постановление. Сам факт того, что погрузку выполняла третья сторона, не освобождает автоматически от ответственности, поэтому обстоятельства нужно подтвердить документами.