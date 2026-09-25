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Транспортный ЭДО

Ответственность грузоотправителя

Грузоотправитель отвечает не только за передачу товара перевозчику, но и за достоверность сведений о грузе и правильное оформление документов. За перегруз, неверно указанную массу или габариты, простой машины и непредъявление груза можно получить штраф или возмещать убытки перевозчику. Точка Банк разберёт, какие штрафы грозят грузоотправителю в 2026 году, когда ответственность несёт перевозчик и как снизить риск споров.

25.09.2026
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Коротко
Грузоотправитель отвечает за достоверность сведений о грузе и правильное оформление документов. За неверную массу или габариты, перегруз, простой машины и непредъявление груза могут быть штрафы и убытки. Размер ответственности зависит от нарушения и того, кто фактически выполнял погрузку.
Чтобы снизить риски, нужно проверять массу груза, данные в накладной и отметки о времени погрузки и выгрузки. С 1 сентября 2026 года перевозочные документы обязательно оформляют в электронном виде, кроме случаев, предусмотренных Минтрансом. Если при приёмке обнаружили расхождения по массе или количеству груза, важно оформить акт о расхождениях. При споре также пригодятся накладные, акты взвешивания, договор и другие доказательства.

За что несёт ответственность грузоотправитель

Грузоотправитель — сторона договора перевозки, которая передаёт груз перевозчику. Погрузку может выполнять сам грузоотправитель, экспедитор или сторонний склад.

По договору перевозки грузоотправитель отвечает перед перевозчиком за нарушения, которые перечислены в ст. 35 Устава автомобильного транспорта. Размер штрафов по договору может быть изменён соглашением сторон, если иное не установлено законом.

Административные штрафы грузоотправитель уплачивает в бюджет. Их могут назначить сотрудники Ространснадзора, ГИБДД или система автоматической фиксации нарушений. Для грузоотправителей основные нарушения связаны с перегрузом, недостоверными сведениями о грузе и отсутствием обязательных документов.

Если погрузкой занимается третье лицо, за перегруз может отвечать оно, согласно ч. 10 ст. 12.21.1 КоАП РФ. При этом грузоотправитель, который указал в накладной недостоверные сведения о грузе, также может быть привлечён к ответственности по ч. 8 ст. 12.21.1 КоАП РФ.

Ответственность грузоотправителя за перегруз

Штраф за перегруз платит собственник транспортного средства. Но это не означает, что грузоотправитель освобождён от ответственности. Если перегруз произошёл из-за недостоверных сведений о массе груза, указанных в транспортной накладной, к ответственности могут привлечь и грузоотправителя.

За указание в накладной неверной массы или габаритов груза, что повлекло нарушение правил перевозки тяжеловесных грузов:

  • для граждан — от 2 250 до 3 000 ₽;
  • для должностных лиц — от 22 500 до 30 000 ₽;
  • для юридических лиц — от 300 000 до 450 000 ₽.

Если погрузку осуществляло юридическое лицо или индивидуальный предприниматель и они допустили перегруз:

  • для ИП — от 120 000 до 150 000 ₽;
  • для юридических лиц — от 375 000 до 600 000 ₽.

Помимо административных штрафов, грузоотправитель может заплатить договорной штраф перевозчику. Согласно ч. 3 ст. 35 Устава автомобильного транспорта, за искажение сведений о свойствах груза, в том числе о массе и габаритах, с грузоотправителя взыскивается штраф в размере 20% провозной платы. Уплата этого штрафа не освобождает от возмещения убытков, причинённых перевозчику.

Штрафы грузоотправителя по договору перевозки

Если грузоотправитель не предъявил груз, предусмотренный договором перевозки, он должен уплатить перевозчику штраф в размере 20% провозной платы. При этом перевозчик вправе дополнительно потребовать возмещения убытков.

За недостоверные сведения о грузе — его массе, габаритах, состоянии или степени опасности — также предусмотрен штраф в размере 20% провозной платы. Этот размер применяется, если договором не установлена другая сумма. Уплата штрафа не освобождает грузоотправителя от обязанности возместить причинённый ущерб.

За каждый полный час сверхнормативного простоя транспортного средства под погрузкой или выгрузкой взимается штраф:

  • 5% провозной платы при перевозке в городском или пригородном сообщении;
  • 1% среднесуточной провозной платы при междугородной перевозке.

Для специализированных транспортных средств размер штрафа удваивается, если иное не установлено договором. Основанием для начисления штрафа считаются отметки в транспортной накладной или путевом листе о времени прибытия и убытия.

Ответственность за транспортную накладную и ЭТрН

В транспортной накладной грузоотправитель должен указать достоверные сведения о грузе: его массу, габариты, состояние, особые отметки и меры предосторожности. Искажение этих сведений влечёт договорную и административную ответственность.

С 1 сентября 2026 года оформление электронной транспортной накладной (ЭТрН) станет обязательным для всех коммерческих перевозок. Ответственность за её отсутствие или неправильное оформление будет возлагаться на грузоотправителя. Штрафные санкции пока не применяются.

С этой даты перевозочные документы должны оформляться в электронном виде через операторов ИС ЭПД и передаваться в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Грузоотправитель будет обязан формировать транспортную накладную в электронном формате и подписывать её квалифицированной электронной подписью.

До 1 марта 2027 года для алкогольной продукции действует отдельный переходный период: перевозчик может оформить транспортную накладную на бумаге. При этом электронный перевозочный документ обязателен — участники перевозки могут выбрать, будет ли в его составе только путевой лист или также транспортная накладная.

Для остальных видов грузов такого выбора нет: транспортную накладную оформляют в электронном виде по общим правилам. До 1 марта 2027 года действует мораторий на штрафы за нарушения правил оформления ЭТрН на дороге.

Для остальной продукции электронная транспортная накладная обязательна с 1 сентября 2026 года. При этом до 1 марта 2027 года при проверке на дороге перевозчик может предъявить бумажную транспортную накладную.

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Когда ответственность несёт перевозчик, а не грузоотправитель

Перевозчик отвечает за нарушение своих обязанностей по договору. Например, если он не подал автомобиль в согласованный срок или предоставил транспортное средство, непригодное для перевозки груза, грузоотправитель вправе отказаться от исполнения договора.

За сохранность груза перевозчик отвечает с момента его принятия к перевозке и до выдачи получателю. Если груз утрачен, повреждён или обнаружена недостача, перевозчик обязан возместить причинённый ущерб грузоотправителю или грузополучателю.

Перевозчик также несёт ответственность за нарушение согласованных сроков доставки. В этом случае он должен уплатить штраф грузоотправителю или грузополучателю.

Может ли перевозчик взыскать штраф за перегруз с грузоотправителя

Перевозчик может взыскать с грузоотправителя сумму административного штрафа, если перегруз произошёл по вине грузоотправителя. Например, он указал в транспортной накладной недостоверную массу груза. В этом случае перевозчик может потребовать возмещения убытков, в том числе уплаченного административного штрафа.

Вину грузоотправителя подтверждают транспортная накладная, акт контрольного взвешивания, договор перевозки и заказ-заявка или её электронная форма (ЭЗЗ). Если в накладной указана масса, которая не соответствует фактической, это может служить доказательством вины грузоотправителя.

Чтобы заранее определить ответственность сторон, в договоре перевозки можно закрепить обязанность грузоотправителя проверять массу груза. Также в договоре можно установить порядок возмещения перевозчику убытков, возникших из-за перегруза и уплаты административного штрафа.

Как грузоотправителю снизить риск штрафов

Чтобы снизить риск штрафов, грузоотправителю нужно заранее проверить массу груза и правильность оформления документов. Перед отправкой груз можно взвесить на собственных весах или попросить перевозчика провести контрольное взвешивание.

Если погрузку выполняет сторонняя организация, это стоит зафиксировать в договоре или акте. Так будет проще определить ответственное лицо, если возникнет перегруз.

Все сведения о грузе в транспортной накладной и ЭТрН должны быть полными и достоверными. С 1 сентября 2026 года перевозки должны оформляться в электронном формате в случаях, когда ЭТрН обязательна. Поэтому важно заранее подготовиться к работе с электронными перевозочными документами и квалифицированной электронной подписью.

Также нужно проверять отметки в транспортной накладной о времени прибытия и убытия автомобиля. Они могут использоваться для расчёта штрафа за простой. Фото и видео погрузки, массы и состояния груза помогут подтвердить обстоятельства перевозки и защитить свою позицию при возникновении спора.

Экспертное мнение

На практике большинство споров о перегрузе возникает из-за ошибок в данных о массе груза. Поэтому перед отправкой важно проверить вес и убедиться, что он правильно указан в транспортной накладной. Также стоит заранее определить в договоре, кто отвечает за погрузку и взвешивание. Электронное оформление документов помогает фиксировать сведения о перевозке и снижает риск ошибок.

Для этого можно использовать Транспортный ЭДО от Точка Банка — сервис помогает работать с электронными перевозочными документами и обмениваться ими с участниками перевозки.

Дарья ЖуковскаяДарья Жуковская
Дарья ЖуковскаяЭксперт Транспортного ЭДО от Точка Банка

Как грузоотправителю оспорить штраф

Сначала нужно проверить постановление и убедиться, что нарушение правильно квалифицировано по ст. 12.21.1 КоАП РФ. Ошибка в применённой части статьи может стать основанием для отмены постановления.

Затем стоит проверить акт контрольного взвешивания. В нём должны быть указаны сведения о весах, их поверке и классе точности, а также дата, время и подписи участников процедуры. Нарушения при проведении или оформлении взвешивания можно использовать при оспаривании штрафа.

Важно установить, кто определял массу груза и кто отвечал за погрузку. Если грузоотправитель не участвовал в определении массы и может подтвердить отсутствие своей вины, это может помочь оспорить постановление. Сам факт того, что погрузку выполняла третья сторона, не освобождает автоматически от ответственности, поэтому обстоятельства нужно подтвердить документами.

Для жалобы следует собрать договор перевозки, транспортную накладную, акты взвешивания, фото- и видеоматериалы, а также переписку с перевозчиком. Жалобу на постановление можно подать вышестоящему должностному лицу или в суд в течение 10 дней со дня получения постановления.

Вопросы по теме

Могут ли за один перегруз одновременно получить штраф собственник автомобиля и грузоотправитель?

Да, такое возможно. Собственник транспортного средства платит штраф за сам факт перегруза, а грузоотправитель за указание недостоверных сведений о массе груза в накладной. Но если грузоотправитель докажет, что масса была указана верно, а перегруз возник по другим причинам, штрафа можно избежать.

Оштрафуют ли грузоотправителя, если погрузку выполнял сторонний склад?

Да, если грузоотправитель указал в накладной неверную массу груза, он будет привлечён к ответственности по ч. 8 ст. 12.21.1 КоАП РФ. Но ответственность за фактический перегруз при погрузке будет нести тот, кто выполнял погрузку, согласно ч. 10 ст. 12.21.1 КоАП РФ.

Кто отвечает, если водитель после выезда самостоятельно перераспределил груз по кузову?

Если водитель перераспределил груз уже после выезда и это привело к перегрузу по осям, штраф платит собственник транспортного средства. Грузоотправитель в этом случае не отвечает, если в накладной масса была указана верно.

Можно ли договором полностью переложить ответственность за перегруз на перевозчика?

Нет, административная ответственность установлена законом, и переложить её договором нельзя. Договором можно лишь урегулировать порядок возмещения убытков перевозчика, если перегруз произошёл по вине грузоотправителя.

Может ли перевозчик включить в договор собственный штраф за перегруз сверх установленных законом санкций?

Да, стороны вправе предусмотреть в договоре дополнительные штрафные санкции за нарушения, если это не противоречит закону. Однако такие штрафы могут быть снижены судом по ст. 333 ГК РФ, если они явно несоразмерны последствиям нарушения.

Нужно ли грузоотправителю взвешивать каждую загруженную машину?

Закон этого не требует, но взвешивание помогает избежать штрафов. Если грузоотправитель не взвешивает груз, он всё равно несёт ответственность за достоверность сведений о массе, указанных в накладной.

Кто отвечает за перегруз при самовывозе товара покупателем?

При самовывозе грузоотправителем является покупатель, который забирает товар на своём транспорте. Он и несёт ответственность за перегруз, если погрузку осуществлял он или по его поручению.

Может ли перевозчик взыскать с отправителя административный штраф, если масса в накладной была указана правильно?

Нет, если масса указана правильно, вина грузоотправителя отсутствует. Перевозчик не сможет взыскать с него уплаченный административный штраф.

Что делать, если вес на складе и вес на пункте весогабаритного контроля различается?

Нужно зафиксировать расхождение и потребовать повторного взвешивания. Если расхождение значительное, можно оспорить акт взвешивания, проверив сертификацию весов и соблюдение процедуры взвешивания.

Кто отвечает за перегруз, если грузоотправитель и перевозчик — одна организация?

В этом случае административная ответственность всё равно применяется. Штраф назначается организации, как собственнику транспортного средства, либо должностному лицу, допустившему нарушение.

Можно ли снизить взысканный перевозчиком штраф через суд?

Да, если штраф по договору явно несоразмерен последствиям нарушения, суд может снизить его по ст. 333 ГК РФ. Для этого грузоотправитель должен заявить соответствующее ходатайство и представить доказательства несоразмерности.

Нужно ли платить штраф перевозчику, если груз не передали из-за опоздания автомобиля?

Нет, если перевозчик опоздал с подачей автомобиля более чем на два часа, грузоотправитель вправе отказаться от перевозки и штраф за непредъявление груза не применяется.

Кто отвечает за ошибку в массе, если данные грузоотправителю передал поставщик?

Ответственность за достоверность сведений в транспортной накладной несёт грузоотправитель. Если ошибка произошла по вине поставщика, грузоотправитель может взыскать с него убытки, но перед перевозчиком и государством отвечает он.

Может ли экспедитор нести ответственность вместо фактического грузоотправителя?

Да, если экспедитор выступает как грузоотправитель по договору перевозки, он несёт ответственность за перегруз и искажение данных. Фактический владелец груза в этом случае не является стороной договора перевозки.

Влияет ли подпись водителя в транспортной накладной на ответственность за неправильно указанную массу?

Подпись водителя подтверждает принятие груза к перевозке, но не освобождает грузоотправителя от ответственности за недостоверные сведения в накладной. Если водитель не проверил массу, это не перекладывает ответственность на перевозчика.

Можно ли взыскать расходы на повторное взвешивание с виновной стороны?

Да, если перегруз подтвердился и вина грузоотправителя доказана, перевозчик может включить расходы на взвешивание в сумму убытков, подлежащих возмещению.

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Штрафы грузоотправителей в 2026 году: перегруз и ответственность — Точка Банк