Коротко — В ЭТрН её оформляют двумя титулами: Т9 — указание отправителя или получателя, Т7 — подтверждение перевозчика. — Решение принимает грузоотправитель самостоятельно или после уведомления об отказе получателя. — Расходы на переадресовку и возврат несёт грузоотправитель. — Если отправитель не отвечает два часа после запроса, перевозчик вправе вернуть груз без переадресовки. — Новую ЭТрН создавать не нужно, переадресовку оформляют в рамках уже открытой накладной. — Переадресовка — смена адреса доставки или получателя груза, который уже в пути.

Что такое переадресовка груза и когда она применяется

Переадресовка — это изменение конечного пункта назначения или получателя груза, которое оформляют уже после отправки, пока товар в пути или ожидает выгрузки. Переадресовка не расторгает договор перевозки. Перевозчик продолжает рейс, но доставляет груз по новому адресу или другому получателю.

Чаще всего переадресовку запускает отказ получателя принять груз. Например, из-за несоответствия документов, закрытого склада или смены собственного адреса. Перевозчик обязан сообщить об этом отправителю и запросить дальнейшие указания — везти груз по новому адресу или вернуть отправителю.

Если в накладной по ошибке указали неправильный адрес или получателя, это нужно исправить.

Переадресовка — другая ситуация. Она оформляется, когда перевозчик уже принял заказ и груз находится в пути. В этом случае меняют адрес доставки или получателя.

Как оформить переадресовку груза в ЭТрН

Шаг 1. Зафиксировать основание для изменения доставки

Основанием служит отказ получателя, обстоятельства, из-за которых выгрузка невозможна, либо коммерческое решение отправителя. Причину и время нужно зафиксировать, это попадёт в титул переадресовки.

Шаг 2. Грузоотправителю сформировать Т9 с указанием о переадресовке

Титул 9 создаёт грузоотправитель, а если получатель вправе распоряжаться грузом по отметке в ЭТрН — грузополучатель. В титуле указывают новый адрес выгрузки или нового получателя, дату и время. Титул 9 обязательно подписывают КЭП.

Шаг 3. Перевозчику сформировать Т7 о переадресовке груза

Получив титул 9, перевозчик формирует и подписывает титул 7. Подтверждает переадресовку и вносит отметку в ЭТрН. После подписания QR-код накладной для проверки на дороге обновляется автоматически.

Шаг 4. Передать сведения новому грузополучателю через оператора ИС ЭПД

Процедура переадресации груза с помощью парных титулов 9–7 пока поддерживается не всеми операторами ИС ЭПД. Перед подключением уточните у своего оператора, доступен ли такой функционал.

Оператор направляет обновлённые сведения новому получателю и водителю. Если новый получатель работает через другого оператора, документ передают через роуминг между операторами ИС ЭПД.

Шаг 5. Продолжить оформление приёмки и выдачи груза

После этого всё проходит по обычной схеме. Новый получатель подписывает титул 3 о приёмке груза. Перевозчик завершает перевозку и подписывает титул 4 о выдаче груза.

Титулы Т9 и Т7 при переадресовке: в чём разница

Титул Кто формирует Что фиксирует Т9 — указание о переадресовке Грузоотправитель или грузополучатель Новый адрес выгрузки и/или нового получателя, дату и время указания Т7 — переадресовка Перевозчик Подтверждение переадресовки, отметки о фактическом изменении маршрута

Титул 9 подписывает инициатор переадресовки — грузоотправитель или грузополучатель. Это может быть руководитель без доверенности или уполномоченный представитель по МЧД. Для подписания титула используют КЭП.

Если титул 9 или 7 подписывает сотрудник, а не руководитель, ему нужна машиночитаемая доверенность (МЧД). В ней должно быть указано право подписывать перевозочные документы от имени организации.

Переадресовка в разных ситуациях перевозки

Ситуация Как оформляют переадресовку Изменение адреса до прибытия к получателю Отправитель или получатель меняет адрес до выгрузки. Титул 9 создаёт грузоотправитель, а если получатель вправе распоряжаться грузом по отметке в ЭТрН — грузополучатель. Перевозчик получает титул 9, подписывает титул 7 и продолжает рейс по новому маршруту Полный отказ от приёмки Получатель указывает полный отказ и причину в титуле 3. Перевозчик закрывает титул 4 без выдачи груза. Отправитель оформляет титул 9 и указывает нового получателя или адрес возврата. После этого перевозчик заполняет ответный титул 7 Частичная приёмка Получатель указывает частичную приёмку в титуле 3. Оставшийся груз переадресовывают титулами 9 и 7. Новый получатель принимает остаток по отдельному титулу 3. После этого перевозчик подтверждает приём остатков в титуле 4 и документооборот завершается Возврат груза отправителю В титуле 9 отправителя указывают как нового получателя. Далее перевозку оформляют по стандартной схеме

Как оформить переадресовку по бумажной транспортной накладной

Этапы Что делать Сообщить перевозчику об отказе Водитель сообщает перевозчику дату, время и причину отказа получателя Получить указание отправителя Перевозчик уведомляет отправителя об отказе и запрашивает дальнейшие указания: переадресовать груз или вернуть его Если отправитель не отвечает два часа Перевозчик сообщает отправителю о возврате груза и даёт водителю указание вернуть его Оформить переадресовку В разделе 9 транспортной накладной указывают дату и вид переадресовки, данные лица, давшего указание, новый адрес доставки и данные нового получателя, если он изменился

Экспертное мнение При переадресовке важно не менять данные в уже оформленной ЭТрН вручную. Если груз уже находится в пути, изменение адреса или получателя оформляют отдельными титулами Т9 и Т7. Перед передачей груза новому получателю дождитесь успешной обработки титула 7 в сервисе оператора ЭПД. Это поможет избежать расхождений между документами и фактическим маршрутом груза.

Для работы с ЭТрН можно использовать Транспортный ЭДО от Точка Банка. Сервис помогает оформлять и подписывать электронные перевозочные документы в одной системе. Титулы 9 и 7 для оформления переадресовки в сервисе пока недоступны. Дарья Жуковская Эксперт Транспортного ЭДО от Точка Банка

Кто оплачивает возврат и переадресовку груза

Расходы на перевозку груза при возврате или переадресовке возмещает грузоотправитель. Сюда входит разница в стоимости, если новый маршрут длиннее или сложнее первоначального.

Пока перевозчик ждёт решение отправителя, машина простаивает. Этот простой также оплачивает сторона, из-за которой возникла задержка, обычно грузоотправитель.

Перевозчик оформляет акт или счёт с расчётом дополнительной платы: разницу в стоимости маршрута, простой или переоформление документов. Титул 9 или письменное распоряжение отправителя служит основанием для расчёта. Изменения в оплате также можно зафиксировать в ЭТрН отдельными титулами взаиморасчётов Т5 и Т6.

Кто принимает решение о переадресовке груза

Получатель фиксирует отказ и причину — в электронном виде титулом 3 или уведомлением, на бумаге через отметку водителя. Самостоятельно менять маршрут он не может, решение всё равно принимает отправитель.

По общему правилу указание даёт грузоотправитель, он распоряжается грузом до его выдачи получателю. Если в ЭТрН это право передали получателю, титул 9 может сформировать сам получатель. Например, так бывает при работе через экспедитора-получателя.

Перевозчик обязан проверить, что распоряжение исходит от уполномоченной стороны и содержит все нужные данные, рассчитать дополнительные расходы и передать новые сведения водителю. Водитель следует обновлённому маршруту и предъявляет актуальный QR-код ЭТрН при проверке.

Ошибки при оформлении переадресовки