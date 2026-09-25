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Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО

Переадресовка груза: порядок оформления через ЭТрН

Переадресовка груза — это изменение адреса доставки или получателя уже в процессе перевозки. Точка Банк расскажет, как оформить переадресовку в ЭТрН и по бумажной накладной, кто принимает решение и кто оплачивает дополнительные расходы.

25.09.2026
159
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Коротко
— Переадресовка — смена адреса доставки или получателя груза, который уже в пути.
— В ЭТрН её оформляют двумя титулами: Т9 — указание отправителя или получателя, Т7 — подтверждение перевозчика.
— Решение принимает грузоотправитель самостоятельно или после уведомления об отказе получателя.
— Расходы на переадресовку и возврат несёт грузоотправитель.
— Если отправитель не отвечает два часа после запроса, перевозчик вправе вернуть груз без переадресовки.
— Новую ЭТрН создавать не нужно, переадресовку оформляют в рамках уже открытой накладной.

Что такое переадресовка груза и когда она применяется

Переадресовка — это изменение конечного пункта назначения или получателя груза, которое оформляют уже после отправки, пока товар в пути или ожидает выгрузки. Переадресовка не расторгает договор перевозки. Перевозчик продолжает рейс, но доставляет груз по новому адресу или другому получателю.

Чаще всего переадресовку запускает отказ получателя принять груз. Например, из-за несоответствия документов, закрытого склада или смены собственного адреса. Перевозчик обязан сообщить об этом отправителю и запросить дальнейшие указания — везти груз по новому адресу или вернуть отправителю.

Если в накладной по ошибке указали неправильный адрес или получателя, это нужно исправить. 

Переадресовка — другая ситуация. Она оформляется, когда перевозчик уже принял заказ и груз находится в пути. В этом случае меняют адрес доставки или получателя.

Транспортная накладная (ТрН)

Как оформить переадресовку груза в ЭТрН

Шаг 1. Зафиксировать основание для изменения доставки

Основанием служит отказ получателя, обстоятельства, из-за которых выгрузка невозможна, либо коммерческое решение отправителя. Причину и время нужно зафиксировать, это попадёт в титул переадресовки.

Шаг 2. Грузоотправителю сформировать Т9 с указанием о переадресовке

Титул 9 создаёт грузоотправитель, а если получатель вправе распоряжаться грузом по отметке в ЭТрН — грузополучатель. В титуле указывают новый адрес выгрузки или нового получателя, дату и время. Титул 9 обязательно подписывают КЭП.

Шаг 3. Перевозчику сформировать Т7 о переадресовке груза

Получив титул 9, перевозчик формирует и подписывает титул 7. Подтверждает переадресовку и вносит отметку в ЭТрН. После подписания QR-код накладной для проверки на дороге обновляется автоматически.

Шаг 4. Передать сведения новому грузополучателю через оператора ИС ЭПД

Процедура переадресации груза с помощью парных титулов 9–7 пока поддерживается не всеми операторами ИС ЭПД. Перед подключением уточните у своего оператора, доступен ли такой функционал.

Оператор направляет обновлённые сведения новому получателю и водителю. Если новый получатель работает через другого оператора, документ передают через роуминг между операторами ИС ЭПД.

Шаг 5. Продолжить оформление приёмки и выдачи груза

После этого всё проходит по обычной схеме. Новый получатель подписывает титул 3 о приёмке груза. Перевозчик завершает перевозку и подписывает титул 4 о выдаче груза.

Титулы Т9 и Т7 при переадресовке: в чём разница

ТитулКто формируетЧто фиксирует
Т9 — указание о переадресовкеГрузоотправитель или грузополучательНовый адрес выгрузки и/или нового получателя, дату и время указания
Т7 — переадресовкаПеревозчикПодтверждение переадресовки, отметки о фактическом изменении маршрута

Титул 9 подписывает инициатор переадресовки — грузоотправитель или грузополучатель. Это может быть руководитель без доверенности или уполномоченный представитель по МЧД. Для подписания титула используют КЭП.

Если титул 9 или 7 подписывает сотрудник, а не руководитель, ему нужна машиночитаемая доверенность (МЧД). В ней должно быть указано право подписывать перевозочные документы от имени организации.

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Переадресовка в разных ситуациях перевозки

СитуацияКак оформляют переадресовку
Изменение адреса до прибытия к получателюОтправитель или получатель меняет адрес до выгрузки. Титул 9 создаёт грузоотправитель, а если получатель вправе распоряжаться грузом по отметке в ЭТрН — грузополучатель. Перевозчик получает титул 9, подписывает титул 7 и продолжает рейс по новому маршруту
Полный отказ от приёмкиПолучатель указывает полный отказ и причину в титуле 3. Перевозчик закрывает титул 4 без выдачи груза. Отправитель оформляет титул 9 и указывает нового получателя или адрес возврата. После этого перевозчик заполняет ответный титул 7
Частичная приёмкаПолучатель указывает частичную приёмку в титуле 3. Оставшийся груз переадресовывают титулами 9 и 7. Новый получатель принимает остаток по отдельному титулу 3. После этого перевозчик подтверждает приём остатков в титуле 4 и документооборот завершается
Возврат груза отправителюВ титуле 9 отправителя указывают как нового получателя. Далее перевозку оформляют по стандартной схеме

Как оформить переадресовку по бумажной транспортной накладной

ЭтапыЧто делать
Сообщить перевозчику об отказеВодитель сообщает перевозчику дату, время и причину отказа получателя
Получить указание отправителяПеревозчик уведомляет отправителя об отказе и запрашивает дальнейшие указания: переадресовать груз или вернуть его
Если отправитель не отвечает два часаПеревозчик сообщает отправителю о возврате груза и даёт водителю указание вернуть его
Оформить переадресовкуВ разделе 9 транспортной накладной указывают дату и вид переадресовки, данные лица, давшего указание, новый адрес доставки и данные нового получателя, если он изменился

Экспертное мнение

При переадресовке важно не менять данные в уже оформленной ЭТрН вручную. Если груз уже находится в пути, изменение адреса или получателя оформляют отдельными титулами Т9 и Т7. Перед передачей груза новому получателю дождитесь успешной обработки титула 7 в сервисе оператора ЭПД. Это поможет избежать расхождений между документами и фактическим маршрутом груза.

Для работы с ЭТрН можно использовать Транспортный ЭДО от Точка Банка. Сервис помогает оформлять и подписывать электронные перевозочные документы в одной системе. Титулы 9 и 7 для оформления переадресовки в сервисе пока недоступны.

Дарья ЖуковскаяДарья Жуковская
Дарья ЖуковскаяЭксперт Транспортного ЭДО от Точка Банка

Кто оплачивает возврат и переадресовку груза

Расходы на перевозку груза при возврате или переадресовке возмещает грузоотправитель. Сюда входит разница в стоимости, если новый маршрут длиннее или сложнее первоначального.

Пока перевозчик ждёт решение отправителя, машина простаивает. Этот простой также оплачивает сторона, из-за которой возникла задержка, обычно грузоотправитель.

Перевозчик оформляет акт или счёт с расчётом дополнительной платы: разницу в стоимости маршрута, простой или переоформление документов. Титул 9 или письменное распоряжение отправителя служит основанием для расчёта. Изменения в оплате также можно зафиксировать в ЭТрН отдельными титулами взаиморасчётов Т5 и Т6.

Кто принимает решение о переадресовке груза

Получатель фиксирует отказ и причину — в электронном виде титулом 3 или уведомлением, на бумаге через отметку водителя. Самостоятельно менять маршрут он не может, решение всё равно принимает отправитель.

По общему правилу указание даёт грузоотправитель, он распоряжается грузом до его выдачи получателю. Если в ЭТрН это право передали получателю, титул 9 может сформировать сам получатель. Например, так бывает при работе через экспедитора-получателя.

Перевозчик обязан проверить, что распоряжение исходит от уполномоченной стороны и содержит все нужные данные, рассчитать дополнительные расходы и передать новые сведения водителю. Водитель следует обновлённому маршруту и предъявляет актуальный QR-код ЭТрН при проверке.

Ошибки при оформлении переадресовки

ОшибкаКак правильно
Оформить только титул 7Переадресовку груза можно оформить с помощью титулов 9 и 7. При этом титул 9 пока поддерживают не все операторы ИС ЭПД. Если механизм переадресовки не реализован у оператора, перевозчик может оформить её по согласованию с отправителем или получателем в установленном порядке, например на основании указаний, полученных вне ЭДО
Исправить адрес в исходном титулеЕсли груз уже в пути, адрес не меняют в титуле 1. Для переадресовки используют титулы 9 и 7
Не зафиксировать отказ или частичную приёмкуНужно оформить титул 3 с отметкой об отказе или о частичной приёмке. Это подтверждает основание для переадресовки
Передать груз новому получателю до оформления переадресовкиСначала перевозчик должен подписать титул 7. После этого изменения фиксируются в ГИС ЭПД и груз можно передавать новому получателю

Вопросы по теме

Можно ли переадресовать груз по инициативе грузоотправителя, если первоначальный получатель ещё не отказался от него?

Да. Отправитель распоряжается грузом до его выдачи получателю и может переадресовать груз по коммерческим причинам, не дожидаясь отказа.

Может ли грузополучатель сам дать перевозчику новый адрес доставки?

Нет, так как получатель не сторона договора перевозки. Но если в ЭТрН отмечено, что он вправе распоряжаться грузом, титул 9 может сформировать и он.

Можно ли изменить только адрес выгрузки, не меняя самого грузополучателя?

Да, в титуле 9 можно указать только новый адрес без смены получателя.

Можно ли переадресовать только часть партии груза?

Да. Для этого получатель оформляет титул 3 с отметкой о частичной приёмке, а оставшуюся часть переадресовывают титулами 9 и 7.

Нужно ли оформлять новую ЭТрН при переадресовке?

Нет. Переадресовку оформляют в рамках уже открытой накладной. Новую ЭТрН с отдельным номером создавать не требуется.

Можно ли выполнить переадресовку несколько раз в рамках одной перевозки?

Прямого запрета нет. В рамках одной ЭТрН можно оформить несколько титулов переадресовки, если груз остаётся в надлежащем состоянии.

Можно ли переадресовать груз после того, как первоначальный получатель полностью его принял?

Нет. После подписания титула 3 о полной приёмке груз считается выданным и переадресовать его уже нельзя.

Нужно ли заключать дополнительное соглашение к договору перевозки при изменении адреса доставки?

Само распоряжение о переадресовке (титул 9 или письменное указание) уже служит основанием для изменения маршрута. Отдельное допсоглашение стороны вправе оформить дополнительно, например чтобы зафиксировать доплату.

Нужно ли водителю подписывать Т7 или Т9?

Титул 9 подписывает грузоотправитель или грузополучатель. Титул 7 подписывает перевозчик или его уполномоченный представитель по МЧД, в том числе водитель. Водитель может подписать Т7 от имени перевозчика, если у него есть соответствующая МЧД.

Что делать, если новый грузополучатель работает через другого оператора ИС ЭПД?

Операторы ИС ЭПД обмениваются документами через роуминг, поэтому получатель на другом операторе получит титулы без дополнительных действий с вашей стороны.

Что делать, если новый грузополучатель ещё не подключён к электронному документообороту?

Новый грузополучатель должен подключиться к оператору ЭПД, чтобы подписать титул 3 в электронном виде. Оформить титул 3 на бумаге в рамках той же перевозки нельзя: ЭТрН — единый электронный документ, титулы которого стороны формируют и подписывают последовательно в электронном виде.

Можно ли сообщить о переадресовке перевозчику по телефону или в мессенджере?

По телефону или в мессенджере можно согласовать переадресовку, если у оператора пока не реализован титул 9. В таком случае перевозчик оформляет титул 7, а согласование переадресовки фиксируют устно или отдельным документом. Такой вариант возможен, но лучше оформлять договорённости документально, чтобы снизить риски споров.

Какие документы перевозчику нужны для взыскания дополнительной платы за переадресовку?

Титул 9 или письменное распоряжение с указанием нового маршрута, а также акт или счёт с расчётом дополнительных расходов.

Можно ли выставить грузоотправителю плату за простой во время ожидания нового адреса?

Да. Расходы, связанные с простоем в ожидании указаний, несёт сторона, из-за которой возникла задержка.

Как оформить переадресовку обратно грузоотправителю?

Тем же порядком: в титуле 9 новым получателем указывают самого отправителя, перевозчик подписывает титул 7 и везёт груз обратно.

Что делать с сопроводительными документами на товар после смены грузополучателя?

Сопроводительные документы тоже нужно обновить. Сертификаты, паспорта качества и другие документы переоформляют на нового получателя или прикладывают пояснение о смене адресата. Это отдельная процедура, которая не связана с оформлением титулов ЭТрН.

Нужно ли менять УПД или товарную накладную при смене покупателя или получателя?

Если меняется покупатель — да, первичные документы переоформляют. Если получатель тот же, а меняется только адрес доставки, УПД менять не нужно.

Что делать, если перевозчик не согласен с указанием о переадресовке?

Перевозчик вправе отклонить титул, если он оформлен не той стороной или без нужных данных. В остальных случаях указание обязательно к исполнению, а разногласия по стоимости решают через акт или претензию.

Как проверить, что сведения о переадресовке зарегистрированы в ГИС ЭПД?

По номеру ЭТрН или QR-коду, в личном кабинете вашего оператора ИС ЭПД или через сервис проверки ГИС ЭПД.

С какого момента новый грузополучатель получает доступ к электронной транспортной накладной?

С момента, когда перевозчик подписывает титул 7 о переадресовке и документ через оператора попадает в ГИС ЭПД.

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