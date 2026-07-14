Перевозка опасных грузов

Коротко За нарушения при перевозке опасных грузов компании грозит штраф до 500 000 ₽.

Опасные грузы перевозят по правилам ДОПОГ. Перед отправкой груз сначала идентифицируют — определяют номер ООН, класс опасности, группу упаковки и надлежащее отгрузочное наименование. После этого подбирают тару, наносят маркировку, оформляют перевозочные документы и проверяют, нужны ли водителю свидетельство ДОПОГ, а перевозчику — специальное разрешение.

Что считается опасным грузом

Опасный груз — это вещество, изделие, смесь, отход или материал, который при перевозке создаёт риск для людей, транспорта, дорог, имущества или окружающей среды.

К опасным грузам относятся:

Бензин, дизельное топливо, керосин и растворители.

Кислоты, щёлочи и другие едкие вещества.

Сжатые, сжиженные и растворённые под давлением газы.

Литиевые аккумуляторы и оборудование с такими батареями.

Пиротехника и взрывчатые материалы.

Пестициды, ядовитые вещества и инфекционные материалы.

Радиоактивные вещества.

Отходы, опасные для окружающей среды, и некоторые другие грузы.

Главная особенность такого груза — опасность проявляется не только при использовании, но и в пути, например при утечке, контакте с водой или смешении с другим веществом.

Классы опасных грузов по ДОПОГ

ДОПОГ, или ADR, — это международное соглашение о дорожной перевозке опасных грузов. Оно устанавливает, какие вещества и изделия считаются опасными, как их классифицировать, маркировать, документировать, упаковывать и перевозить автомобильным транспортом.

По классификации ДОПОГ опасные грузы делятся на девять классов, но внутри некоторых выделены отдельные подразделы, например 4.1 или 6.2. Деление на классы помогает быстро понять главный риск груза — взрыв, возгорание, токсичность, радиоактивность, коррозионное действие, инфекционная опасность или другой вид угрозы.

Класс Что относится Примеры 1 Взрывчатые вещества и изделия Пиротехника, боеприпасы и взрывчатые материалы 2 Газы Пропан, кислород, ацетилен, сжатые и сжиженные газы 3 Легковоспламеняющиеся жидкости Бензин, ацетон, растворители и некоторые краски 4.1 Легковоспламеняющиеся твёрдые вещества Спички, некоторые порошки и самореактивные вещества 4.2 Вещества, способные к самовозгоранию Отдельные виды угля, фосфор и некоторые промышленные материалы 4.3 Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при контакте с водой Карбид кальция и натрий 5.1 Окисляющие вещества Нитраты, хлораты, перманганаты и некоторые удобрения 5.2 Органические пероксиды Отвердители и компоненты химического производства 6.1 Токсичные вещества Яды, пестициды и отдельные химикаты 6.2 Инфекционные вещества Биоматериалы и медицинские образцы 7 Радиоактивные материалы Радиоактивные источники, отдельные медицинские и промышленные материалы 8 Коррозионные вещества Кислоты, щёлочи и аккумуляторная кислота 9 Прочие опасные вещества и изделия Литиевые батареи, сухой лёд и другие опасные для окружающей среды вещества

Что такое номер ООН и зачем он нужен

Опасные грузы идентифицируют не только по названию и классу, но и по номеру ООН. Это четырёхзначный код, который помогает точно понять, что именно перевозится и какие требования нужно соблюдать.

Например, бензин классифицируют как UN 1203, а литий-ионные батареи — UN 3480. Каждой позиции в перечне опасных грузов присваивается номер ООН, например:

Груз Номер ООН Класс ДОПОГ Дизельное топливо UN 1202 3 Аэрозоли UN 1950 2 Краска и лакокрасочные материалы UN 1263 3 Пропан UN 1978 2 Бутан UN 1011 2 Ацетон UN 1090 3 Этанол UN 1170 3 Кислота соляная UN 1789 8 Натрия гидроксид UN 1824 8 Углекислый газ UN 1013 2

По номеру ООН при организации перевозки проверяют точное наименование груза, класс опасности, требования к таре и маркировке, а также группу упаковки, если она предусмотрена для данного груза.

Что такое груз повышенной опасности

Груз повышенной опасности — это особая категория внутри опасных грузов. К ней относят вещества и изделия, которые при аварии, утечке, пожаре или несанкционированном использовании могут привести к особенно тяжёлым последствиям. Например, к массовому поражению людей, крупному ущербу, серьёзному загрязнению окружающей среды или к нарушению работы важных объектов.

Класс показывает характер риска, например воспламеняемость, токсичность или коррозионное действие, а статус груза повышенной опасности говорит о том, что для перевозки могут потребоваться дополнительные меры безопасности, усиленный контроль и специальное разрешение на движение.

Например, к грузам повышенной опасности относятся крупные партии взрывчатых веществ, некоторые токсичные газы, легковоспламеняющиеся жидкости в больших объёмах, а также отдельные радиоактивные материалы.

Статус груза повышенной опасности зависит не только от класса, но и от количества груза и способа его перевозки. Некоторые вещества в большом объёме получают статус груза повышенной опасности.

Экспертное мнение При перевозке опасных грузов важно заранее проверить документы и правильно определить класс опасности. Даже небольшая ошибка в номере ООН, маркировке или составе документов может привести к штрафам и задержке груза. На практике многие нарушения возникают из‑за того, что не проверили документы перевозчика или не учли требования ДОПОГ.



Транспортный ЭДО от Точка Банк помогает быстрее обмениваться перевозочными документами, хранить их в электронном архиве и сократить время на документооборот. При этом требования ДОПОГ и сведения об опасном грузе необходимо проверять отдельно. Дарья Жуковская Эксперт-редактор Транспортного ЭДО от Точка Банка

Правила перевозки опасных грузов

Правила перевозки грузов опасных категорий зависят от вещества, количества, упаковки, маршрута, вида транспорта и роли компании в перевозке. Существует несколько правил перевозки опасных грузов, которые необходимо учитывать.

Правильно определить груз

До отправки нужно определить номер ООН, надлежащее отгрузочное наименование, класс опасности по ДОПОГ, группу упаковки, если она предусмотрена, и специальные условия перевозки.

Без классификации невозможно правильно выбрать тару, нанести маркировку, оформить документы и понять, какие требования действуют к автомобилю, водителю и маршруту.

Использовать подходящую упаковку и тару

Груз должен перевозиться в таре, которая подходит для вещества или изделия. Упаковка не должна протекать, разрушаться, вступать в реакцию с содержимым или повреждаться при обычных условиях перевозки.

Нанести обязательную маркировку

На упаковке, контейнере, цистерне или транспортном средстве должны быть знаки опасности, номер ООН и другие обозначения, если они требуются для данного груза.

Маркировка должна быть читаемой и соответствовать фактическому содержимому.

Оформить перевозочные документы

В документах указывают данные отправителя и получателя, а также сведения об опасном грузе: номер ООН, официальное наименование, класс опасности, группу упаковки, количество и вид упаковки. Также указывают требования к транспортировке – время, отведённое на перевозку, и особые условия, например температуру или требования к транспорту.

Если для перевозки требуется специальное разрешение, его также нужно оформить до выезда.

Специальные документы на опасный груз не заменяют базовые документы для перевозки груза, например УПД или транспортную накладную. Для перевозки опасного груза необходимо дополнительно оформить все стандартные перевозочные документы.

Допускать к перевозке подготовленного водителя

Водитель должен знать, какой груз он перевозит, какие риски с ним связаны и как действовать при аварии, утечке, пожаре или повреждении упаковки. Для многих перевозок требуется действующее свидетельство ДОПОГ.

Свидетельство ДОПОГ подтверждает, что водитель прошёл обучение по перевозке опасных грузов и сдал экзамен.

Использовать подходящее транспортное средство

Автомобиль должен быть технически исправен и оборудован с учётом требований к конкретному опасному грузу. В машине должны быть средства пожаротушения, аварийные знаки, средства индивидуальной защиты, противооткатные упоры и другое оборудование, если оно требуется по правилам перевозки конкретного груза.

Правильно размещать и крепить груз

Опасный груз нужно разместить так, чтобы он не смещался, не падал, не повреждался и не создавал опасности при движении.

Соблюдать правила совместной перевозки

Не все опасные грузы можно перевозить вместе. Например, вещества, которые могут вступить в реакцию друг с другом, усилить пожар или выделить токсичные газы, нельзя размещать рядом без соблюдения специальных условий.

Проверить маршрут и ограничения движения

Для отдельных опасных грузов могут действовать ограничения по маршруту, тоннелям, населённым пунктам, времени движения или стоянкам. Если груз относится к грузам повышенной опасности, может потребоваться специальное разрешение на движение.

Обеспечить готовность к аварийной ситуации

У водителя должны быть письменные инструкции, средства защиты и понимание порядка действий при происшествии. При утечке, возгорании или повреждении груза водитель должен соблюдать установленный порядок действий.

Маркировка опасных грузов

Маркировка опасных грузов нужна, чтобы водитель, работники склада, инспектор, спасатели и другие участники перевозки сразу понимали, что находится внутри и какую опасность представляет груз.

В документах указывают надлежащее отгрузочное наименование, а на упаковке и транспортном средстве размещают маркировку, если она требуется по ДОПОГ.

Для некоторых опасных грузов применяют специальные обозначения, например обозначения применяются для литиевых батарей, газов, радиоактивных материалов и отдельных других категорий.

Маркировка должна соответствовать фактическому грузу, на машине нельзя оставлять старые знаки после предыдущей перевозки. Неправильные обозначения опасных грузов могут быть таким же нарушением, как отсутствие маркировки.

Документы для перевозки опасных грузов

Документы подтверждают, что груз определён правильно, водитель понимает риски, автомобиль допущен к перевозке, а маршрут и условия соответствуют требованиям.

Базово для перевозки опасного груза требуются:

Транспортная накладная с заполненными особыми реквизитами.

Документы на груз с указанием номера ООН, официального наименования, класса опасности, группы упаковки и количества.

Письменные инструкции для экипажа.

Свидетельство ДОПОГ водителя.

Свидетельство о допуске транспортного средства, если оно требуется для конкретной перевозки.

Специальное разрешение на движение, если перевозится груз повышенной опасности.

Паспорт безопасности вещества или иной документ от производителя.

Документы на упаковку, тару или цистерну, если это требуется.

Письменные инструкции нужны экипажу на случай аварии, утечки, пожара или другого происшествия. В них описано, какие действия предпринять, какие средства защиты использовать и чего нельзя делать. ДОПОГ предусматривает письменные инструкции установленного содержания, которые должны быть в транспортном средстве в доступном месте.

Если перевозку выполняет сторонний перевозчик, отправителю всё равно стоит проверить документы, так как в случае нарушения ответственность лежит в том числе и на заказчике. Нужно запросить свидетельство водителя, допуск транспортного средства, разрешение на маршрут, если оно требуется, и убедиться, что перевозчик понимает особенности конкретного груза.

Разрешение на движение транспортного средства с опасным грузом

Специальное разрешение нужно не для любой перевозки опасных веществ, а для движения транспортного средства с грузом повышенной опасности. Это отдельная категория опасных грузов, для которых риск при аварии особенно высок.

Разрешение от Ространснадзора можно оформить онлайн через Госуслуги.

Как оформить специальное разрешение на перевозку опасных грузов автотранспортом через Госуслуги

В заявлении указывают сведения о перевозчике, транспортном средстве, грузе, маршруте и сроке перевозки. На оформление отводится 7 рабочих дней, но на практике документ часто оформляется быстрее.

Для отправки заявления требуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). При её отсутствии документы можно оформить лично через региональное представительство Ространснадзора.

ПРИМЕР

Если разрешение требуется, но его нет, это серьёзное нарушение, по которому возможны штрафы по части 1 статьи 12.21.2 КоАП РФ

Требования к водителям при перевозке опасных грузов

К перевозке опасных грузов допускаются водители, имеющие действующее свидетельство ДОПОГ, если для конкретной перевозки такое свидетельство требуется. Свидетельство подтверждает, что водитель прошёл специальную подготовку и сдал экзамен.

Свидетельство ДОПОГ выдаёт Ространснадзор, для чего водитель проходит обучение в организации, у которой утверждены курсы подготовки, и затем сдаёт экзамен. Срок действия свидетельства — 5 лет с даты сдачи экзамена по соответствующему курсу подготовки.

В зависимости от груза водителю может понадобиться не только базовый курс, но и специальная подготовка. Например, подготовка нужна для перевозки взрывчатых веществ класса 1 или радиоактивных материалов класса 7.

Водитель должен не только иметь свидетельство ДОПОГ, но и понимать условия конкретной перевозки и соответствовать следующим критериям:

Знает класс и основные свойства перевозимого груза.

Понимает требования к упаковке и маркировке.

Имеет при себе документы на груз.

Знает маршрут и ограничения.

Умеет действовать при утечке, пожаре или аварии.

Использует средства индивидуальной защиты при необходимости.

Не нарушает правила стоянки, заправки и совместной перевозки.

Экспедитор, грузчик или кладовщик не обязаны иметь свидетельство ДОПОГ, но если они участвуют в подготовке, погрузке, маркировке или оформлении документов, их нужно обучить внутренним правилам безопасности.

Требования к автомобилю для перевозки опасных грузов

Автомобиль должен подходить для конкретного груза и способа перевозки. Требования зависят от того, перевозится груз в упаковках, навалом, в контейнере, автоцистерне или съёмной цистерне.

При перевозке в машине должны быть все необходимые документы, маркировка и оборудование, предусмотренные ДОПОГ. Конкретный состав зависит от перевозимого вещества, но обычно проверяют:

Исправность автомобиля, креплений и другого оборудования.

Наличие оранжевых табличек и знаков опасности при необходимости.

Средства пожаротушения нужного типа и объёма.

Противооткатные упоры.

Аварийные знаки.

Жилеты повышенной видимости.

Фонари.

Средства индивидуальной защиты.

Отсутствие остатков несовместимого груза.

В ряде случаев нужно свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов. Обычно оно требуется для специализированных транспортных средств, например для автомобилей-цистерн, транспортных средств для перевозки взрывчатых веществ, легковоспламеняющихся жидкостей, газов и других грузов, для которых ДОПОГ устанавливает особые требования к конструкции и оборудованию.

Допуск к перевозке опасных грузов оформляет МВД России через подразделения Госавтоинспекции. Подать заявление можно через Госуслуги, услуга называется «Допуск к перевозке опасных грузов».

Как получить допуск к перевозке опасных грузов через Госуслуги

Допуск и специальное разрешение — два разных документа, которые оформляются отдельно и не заменяют друг друга.

Освобождение от ДОПОГ

Иногда опасный груз можно перевозить без соблюдения полной процедуры, то есть в упрощённом порядке. Это называется освобождением от ДОПОГ, но оно не означает, что груз перестал быть опасным.

Освобождение от ДОПОГ означает, что при конкретных условиях риск перевозки ниже, поэтому часть требований можно не применять. Например, в некоторых случаях не требуется свидетельство ДОПОГ у водителя, оранжевые таблички на автомобиле или отдельное оборудование, которое обязательно при обычной перевозке опасных грузов.

Чаще всего освобождение применяют, когда груз перевозят в небольшом количестве или в упаковке, которая снижает риск при перевозке. Например, аэрозоли UN 1950 могут перевозиться в ограниченных количествах с применением освобождений от ДОПОГ, если соблюдены условия по таре, маркировке и массе:

Объём одного баллона не превышает 1 л.

Масса брутто упаковки — 30 кг.

Для каждого вещества нужно проверять номер ООН, группу упаковки, вид тары и условия ДОПОГ.

На практике именно с освобождениями от ДОПОГ часто возникают споры при проверках. Перевозчик считает, что груз можно было везти по упрощённым правилам, а инспектор указывает, что лимиты или условия не соблюдены. В случае неправомерного штрафа его можно обжаловать в установленном порядке.

Штрафы за неправильную перевозку опасных грузов

Самые строгие штрафы применяются, когда опасный груз перевозят без документов, допуска или с грубыми нарушениями требований безопасности.

Наказание по части 1 статьи 12.21.2 КоАП РФ предусматривает штраф при следующих нарушениях:

Нет свидетельства ДОПОГ у водителя. Нет свидетельства о допуске транспортного средства. Нет специального разрешения. Нет аварийной карточки. Нарушены требования к таре, маркировке, оборудованию либо условиям перевозки.

Штраф составляет от 2 000 до 2 500 ₽ для водителя или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Для должностных лиц штрафы выше — от 15 000 до 20 000 ₽, а для юридических лиц — от 400 000 до 500 000 ₽.

Другие нарушения правил перевозки опасных грузов квалифицируются по части 2 статьи 12.21.2 КоАП РФ. Она применяется, когда нарушение не относится к грубым случаям из первой части статьи, но перевозка всё равно организована с отступлением от требований. К таким нарушениям относятся, например:

Ошибки или неполные сведения в перевозочных документах.

Нарушение отдельных требований к размещению или креплению груза.

Несоблюдение правил совместной перевозки опасных грузов.

Отсутствие отдельных обязательных отметок или неточности в маркировке, если нарушение не подпадает под более строгую часть 1.

Нарушение порядка стоянки, погрузки или разгрузки.

В этом случае для водителя предусмотрен штраф от 1 000 до 1 500 ₽, для должностных лиц — от 5 000 до 10 000 ₽, для юридических лиц — от 150 000 до 250 000 ₽.

Отдельно возможны последствия по другим нормам при перевозке опасного груза — за нарушение ПДД, требований пожарной безопасности, правил труда, санитарных норм, экологических требований или условий хранения.

Если из-за нарушения произошли авария, утечка, пожар или был причинён вред людям, ответственность серьёзнее. Перевозчику и другим ответственным лицам могут предъявить следующие требования:

Возмещение ущерба владельцам повреждённого имущества, дороги, склада или другого транспорта.

Компенсация вреда здоровью пострадавшим.

Возмещение расходов на ликвидацию последствий — эвакуацию, тушение пожара, сбор и утилизацию загрязнённого грунта и обезвреживание вещества.

Также при нарушениях могут последовать претензии от заказчика за срыв поставки, простой, повреждение груза и отказ страховой в выплате, если перевозка была организована с грубыми нарушениями.

При грубых нарушениях перевозки возможны приостановка деятельности компании или дополнительные проверки.

Если установят, что опасные последствия наступили из-за халатности, нарушения правил безопасности или сознательного допуска к рейсу с нарушениями, к ответственности могут привлечь водителя, должностных лиц перевозчика или других участников перевозки. При тяжком вреде, гибели людей и крупном ущербе возможна уголовная ответственность.

Как обжаловать штрафы за перевозку опасных грузов

Штраф за перевозку опасных грузов можно обжаловать, если инспектор неверно определил груз, неправильно применил норму КоАП РФ, не учёл освобождение по ДОПОГ, ошибся при оценке документов или зафиксировал нарушение с процессуальными ошибками.

Сначала нужно изучить постановление и материалы, в частности обратить внимание на следующие детали:

Кто именно привлечён к ответственности.

Какая часть КоАП РФ указана.

Какие факты нарушения описаны.

Какие доказательства приложены.

Какие требования, по мнению инспектора, были нарушены.

Если в постановлении есть ошибка, его можно обжаловать. Например, если груз был неверно отнесён к опасным или перевозка подпадала под освобождение ДОПОГ, штраф можно обжаловать. Также постановление можно обжаловать, если нарушение допустил другой участник перевозки, а оштрафовали ненадлежащее лицо или в постановлении не указано, какие именно требования были нарушены.

Жалобу подают в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления. Если срок пропущен по уважительной причине, можно заявить ходатайство о его восстановлении. Жалобу необходимо направить вышестоящему должностному лицу, в вышестоящий орган или в районный суд.