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Транспортный ЭДО

Первичные документы для грузоперевозок

Грузоперевозку сопровождает набор документов — одни подтверждают договорённости сторон, другие сам факт перевозки, а третьи нужны для учёта расходов и вычета НДС. Эксперт Транспортного ЭДО от Точка Банка Дарья Жуковская разберёт, какие первичные документы оформляют участники перевозки, кто за что отвечает и что меняется с переходом на электронные перевозочные документы.

13.11.2026
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Оглавление

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Авторы

Коротко
Для грузоперевозки обычно нужны договор, заказ‑заявка, транспортная накладная или путевой лист. Для бухгалтерского учёта используют документы, которые подтверждают перевозку, оказание услуги или использование транспорта. К ним относятся транспортная накладная, путевой лист, акт и УПД.
С 1 сентября 2026 года большинство перевозок оформляют с помощью электронных документов. Это касается транспортных накладных, заказов‑заявок и экспедиторских документов. Документы передают в государственную информационную систему через оператора ИС ЭПД, например Точка Банк.

Участники перевозки

Чтобы понять, кто какой документ оформляет, важно понимать роли участников грузоперевозки. В каждой перевозке обычно участвуют три стороны, и документооборот строится вокруг отношений между ними:

  • грузоотправитель — тот, кто передаёт груз к перевозке;
  • перевозчик — организация или ИП, которые доставляют груз своим транспортом;
  • грузополучатель — тот, кто принимает груз в пункте назначения.

Иногда в перевозке участвует экспедитор — он организует доставку по договору транспортной экспедиции. Отдельного титула в накладной у него нет, но если экспедитор принял груз во владение и передаёт его привлечённому перевозчику, он выступает грузоотправителем с отметкой «является экспедитором», а если везёт сам — перевозчиком. Если груз во владение не принимает, в накладной не участвует.

Договор перевозки груза

Договор перевозки — основной документ, который фиксирует отношения между отправителем и перевозчиком. По нему перевозчик обязуется доставить груз в пункт назначения и выдать его получателю, а отправитель — оплатить перевозку.

Договор перевозки груза

Договор может быть разовым на конкретную перевозку или рамочным, когда стороны договариваются об условиях на длительный период, а каждую перевозку оформляют отдельной заявкой.

ВАЖНО
Договор, счёт и заказ-заявка часто идут рядом с первичкой, но не всегда сами являются первичными документами. Например, договор фиксирует условия, а факт выполнения обычно подтверждают транспортной накладной с актом или УПД.

Заказ-заявка на перевозку груза

Заказ-заявка — это документ, которым грузоотправитель поручает перевозчику конкретную перевозку в рамках действующего договора. В нём указывают:

  • стоимость;
  • маршрут;
  • дату и время подачи машины;
  • характеристики груза;
  • требования к транспорту.

Электронная заявка оформляется по формату из приказа ФНС России от 13.02.2023 №ЕД-7-26/108@ и направляется перевозчику грузоотправителем. После того как перевозчик принял заявку, она становится обязательной для обеих сторон.

Заказ-заявка на перевозку входит в перечень документов, которые при перевозках с 1 сентября 2026 года оформляются в электронном виде и передаются в ГИС ЭПД.

Электронный заказ‑заявка в Транспортном ЭДО от Точка Банк
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Путевой лист

Путевой лист подтверждает допуск конкретного водителя и транспортного средства к рейсу. В нём фиксируют данные о машине, водителе, маршруте, а также отметки о предрейсовом медосмотре и техническом контроле. Без путевого листа выпуск автомобиля на линию считается нарушением.

Оформлять путевые листы обязаны организации и ИП, которые используют транспорт для перевозки грузов или пассажиров. Обязательные реквизиты установлены приказом Минтранса России от 28.09.2022 №390

Единой обязательной формы нет — каждая компания вправе разработать свой бланк, главное, чтобы в нём были все требуемые реквизиты.

Путевой лист — это первичный документ для учёта, на основании которого списывают топливо, считают пробег и подтверждают расходы на содержание транспорта. Если перевозку ведут собственным транспортом, именно путевой лист, а не транспортная накладная, подтверждает использование машины в рейсе.

Важно: электронный путевой лист не обязательный, организация сама выбирает формат. Единственное исключение — при перевозке алкоголя путевой лист с 1 сентября 2026 года должен оформляться в электронном виде.

Транспортная накладная

Транспортная накладная (ТрН) — ключевой первичный документ при автомобильной перевозке. Она подтверждает заключение договора перевозки груза и фиксирует условия доставки, куда входят:

  • участники;
  • маршрут;
  • характеристики груза;
  • сроки и стоимость перевозки.

В транспортной накладной нет товарного раздела с номенклатурой, ценами и стоимостью товара, есть только сведения о перевозке.

До 1 сентября 2026 года ТрН оформлялась по правилам, установленным постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 №2200. Но с 1 сентября 2026 года старые правила перевозок утратили силу и транспортная накладная теперь по общим правилам оформляется только в электронном виде. Исключения, когда транспортная накладная по-прежнему может оформляться на бумаге, перечислены в приказах Минтранса №262 и №391.   

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Товарно-транспортная накладная (ТТН)

Товарно-транспортная накладная по форме №1-Т отличается от транспортной накладной тем, что состоит из двух разделов — товарного и транспортного. 

Товарный раздел заполняет грузоотправитель, в нём отражают наименование, количество, цену и стоимость груза. Транспортный раздел описывает саму перевозку и заполняется перевозчиком.

Товарно-транспортная накладная (ТТН)

Раньше ТТН использовали как универсальный документ, который одновременно подтверждал движение товара и факт его перевозки. Но сейчас для расчётов за перевозку применяется транспортная накладная, а движение товара оформляют товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД. 

Для оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции с 1 марта 2026 года применяются электронные сопроводительные документы. Бумажная ТТН может использоваться как сопроводительный документ в переходный период до 1 марта 2027 года.

При этом с 1 марта 2026 года ТТН исключена из перечня сопроводительных документов для подтверждения легальности оборота алкоголя. Для пива, сидра, медовухи и отдельных маркируемых товаров легальность подтверждают через электронные УПД и систему маркировки, а другие категории — через ЕГАИС.    

Транспортная накладная или ТТН — какой документ использовать

Поскольку названия документов похожи, на практике часто возникает путаница. Разберём ключевые отличия в таблице.

ПараметрТранспортная накладная (ТрН)Товарно-транспортная накладная (ТТН)
Что подтверждаетЗаключение договора перевозки и факт доставкиДвижение товара и факт перевозки
РазделыТолько транспортныйТоварный и транспортный
Когда применяетсяБольшинство перевозок сторонним перевозчикомТолько перевозка алкоголя и спиртосодержащей продукции
Цена товара в документеНет, только объявленная стоимостьЕсть в товарном разделе

Раньше ФНС разрешала подтверждать транспортные расходы транспортной накладной (ТрН) или товарно-транспортной накладной (ТТН). Сейчас, если груз перевозит сторонняя компания, основным документом служит электронная транспортная накладная.

УПД

Универсальный передаточный документ (УПД) объединяет функции счёта-фактуры и первичного документа — товарной накладной или акта. В грузоперевозках его применяют для оформления передачи товара от продавца к покупателю.

УПД и счёт-фактура: разница и когда выставлять документы

УПД не заменяет транспортную накладную, а подтверждает передачу товара. Момент перехода права собственности определяется договором. УПД может потребоваться для вычета НДС и учёта реализации. Если товар везёт сторонний перевозчик, обычно оформляют оба документа.

Когда продавец доставляет товар своим транспортом и стоимость доставки включена в цену товара, для оприходования достаточно УПД или ТОРГ-12, а транспортная накладная не нужна.

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Акт оказанных услуг

Акт оказанных услуг закрывает отношения между заказчиком перевозки и перевозчиком или экспедитором. Он подтверждает, что услуга оказана, и фиксирует её стоимость. На основании акта заказчик принимает расходы к учёту, а исполнитель отражает выручку.

Акт составляют в свободной форме с обязательными реквизитами первичного документа по Федеральному закону от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». Вместе с актом исполнитель выставляет счёт-фактуру или оформляет УПД, который может заменить акт и счёт-фактуру.

Экспедиторские документы

Если перевозку организует экспедитор, дополнительно оформляют экспедиторские документы. Их состав установлен Правилами транспортно-экспедиционной деятельности. К ним относятся:

  • Поручение экспедитору — заказчик описывает условия и перечень услуг по экспедированию.
  • Экспедиторская расписка — подтверждает, что экспедитор принял груз для перевозки.
  • Складская расписка — оформляется, если экспедитор принимает груз на складское хранение.

Экспедиторские документы — неотъемлемая часть договора транспортной экспедиции. Без них подтвердить расходы на услуги экспедитора и факт передачи ему груза будет сложно.

Экспедиторские документы по новым правилам
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С 1 марта 2026 года экспедиторы обязаны зарегистрироваться в реестре на платформе «ГосЛог». Экспедитор, не включённый в реестр, не вправе оказывать услуги и не может выступать стороной в электронных экспедиторских документах.

Закрывающие документы по перевозке

Закрывающие документы завершают сделку и служат основанием для оплаты и учёта. По одной перевозке обычно используют пакет из нескольких документов:

  • Транспортная накладная с отметкой о доставке груза.
  • Акт оказанных транспортных услуг.
  • Счёт-фактура или УПД.
  • Экспедиторская расписка, если в перевозке участвовал экспедитор.

Пакет закрывающих документов нужен заказчику, чтобы принять расходы на перевозку к налоговому учёту и заявить вычет по НДС. Перевозчику он необходим для подтверждения выручки и закрытия обязательств по договору.

Первичные документы для подтверждения расходов на перевозку

Чтобы учесть расходы на перевозку при расчёте налога на прибыль и заявить вычет НДС, нужны документы, подтверждающие, что перевозка действительно состоялась.

При перевозке сторонним перевозчиком расходы подтверждает транспортная накладная вместе с актом оказанных услуг и счётом-фактурой или УПД. Накладная подтверждает факт перевозки, акт — что услуга оказана, счёт-фактура является основанием для вычета НДС.

При перевозке собственным транспортом расходы на содержание машины и топливо подтверждает путевой лист. На его основании списывают ГСМ и считают пробег.

Если документов нет или они оформлены с ошибками, налоговая может отказать в признании расходов и в вычете НДС, а также доначислить налог. Поэтому весь пакет первичных документов хранят вместе.

Документы при международных перевозках

Международные автомобильные перевозки оформляют по отдельным правилам. Вместо российской транспортной накладной применяют международную накладную CMR. Требования к сведениям и правовому значению CMR установлены Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов.

Помимо CMR, при международной перевозке оформляют:

  • Инвойс — счёт на товар для таможни.
  • Упаковочный лист — перечень содержимого каждого грузового места.
  • Таможенную декларацию.
  • Книжку МДП (Carnet TIR), если перевозка выполняется по процедуре МДП.

Состав документов зависит от маршрута, вида груза и таможенного режима. 

Документы на груз при автомобильных перевозках

В дополнение к перевозочным документам груз сопровождают документы, относящиеся к самому товару. Они подтверждают происхождение, качество и безопасность груза. В частности это:

  • Сертификаты или декларации о соответствии для товаров, подлежащих обязательной оценке соответствия.
  • Ветеринарные или фитосанитарные свидетельства для отдельных видов продукции животного и растительного происхождения.
  • Паспорта качества и другие документы в зависимости от вида груза.

Для отдельных категорий грузов состав документов строже. Например, перевозка опасных грузов регулируется требованиями ДОПОГ и требует специальных свидетельств.

Электронные перевозочные документы (ЭПД)

Электронные перевозочные документы — это цифровые аналоги привычных бумажных документов. Они подписываются электронными подписями участников и передаются в государственную информационную систему (ГИС ЭПД), где данные о перевозке становятся доступны участникам и контролирующим органам.

С 1 сентября 2026 года оформление отдельных перевозочных и экспедиторских документов в электронном виде становится обязательным в предусмотренных законом случаях. Это установлено Федеральным законом от 07.06.2025 №140-ФЗ, который внёс изменения в законодательство о перевозках и транспортно-экспедиционной деятельности. В электронном виде придётся оформлять транспортную накладную, заказ-заявку и экспедиторские документы.

Закон не делает исключений по организационно-правовой форме и размеру бизнеса. Новые правила касаются участников логистической цепочки при перевозке грузов наёмным транспортом, если для такой операции должен оформляться соответствующий перевозочный или экспедиторский документ.

Бумажная форма сохраняется только для отдельных случаев. Для транспортной накладной, заказа и заявки они перечислены в приказе Минтранса России от 01.06.2026 №262 с изменениями, внесёнными приказом №391. Например, если грузоотправитель и грузополучатель одно лицо или нет доступа к интернету. Для экспедиторских документов исключения установлены приказом Минтранса России от 03.04.2026 №115.

Экспертное мнение

При грузоперевозках важно правильно оформлять первичные документы: транспортную накладную, акт оказанных услуг и УПД. Они подтверждают факт перевозки, оказание услуги и расходы компании. С 1 сентября 2026 года транспортную накладную, заказ-заявку и предусмотренные законом экспедиторские документы нужно оформлять в электронном виде, кроме установленных исключений. Чтобы перейти на новые правила, бизнесу понадобится подключиться к оператору ИС ЭПД и организовать обмен документами с контрагентами.


Транспортный ЭДО от Точка Банка помогает оформлять и передавать электронные перевозочные документы через оператора в ГИС ЭПД.

Дарья Жуковская&nbsp;Дарья Жуковская&nbsp;
Дарья Жуковская Эксперт Транспортного ЭДО от Точка Банка

Электронная транспортная накладная (ЭТрН)

Электронная транспортная накладная — это цифровой аналог бумажной транспортной накладной.

Формат ЭТрН утверждён приказом ФНС России от 09.12.2021 №ЕД-7-26/1065@. Документ состоит из нескольких титулов — сведения отправителя, перевозчика и получателя подписываются отдельно по мере прохождения перевозки. Все титулы связаны единым идентификатором и передаются в ГИС ЭПД через оператора ИС ЭПД, например через Точка Банк.

Пример оформления электронной транспортной накладной в Точка Банке

Для оформления ЭТрН нужны электронная подпись и договор с оператором электронного документооборота, подключённым к ГИС ЭПД. 

ЭТрН и ТТН — разные документы, которые не заменяют друг друга. ЭТрН подтверждает перевозку, а ТТН содержит товарный и транспортный разделы и может подтверждать движение товара и перевозку.

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Электронный заказ-заявка (ЭЗЗ)

Электронный заказ-заявка — цифровой аналог бумажной заявки на перевозку. Через него грузоотправитель поручает перевозчику конкретную перевозку и согласовывает её условия в электронном виде.

С 1 сентября 2026 года заказ-заявка входит в перечень документов, которые при перевозках оформляются в электронном виде и передаются в ГИС ЭПД. Как и ЭТрН, заказ-заявка формируется через оператора  ИС ЭПД и подписывается электронной подписью.

Реестр экспедиторов «ГосЛог»

Реестр экспедиторов — отдельное нововведение реформы грузоперевозок, которое заработало раньше обязательных ЭПД. С 1 марта 2026 года все организации и ИП, оказывающие услуги транспортной экспедиции, обязаны зарегистрироваться в реестре на национальной цифровой транспортно-логистической платформе «ГосЛог».

Правила формирования реестра установлены постановлением Правительства РФ от 20.02.2026 №173, а ведёт реестр Ространснадзор. Подать уведомление о включении в реестр можно через личный кабинет на Госуслугах.

Для компаний и ИП, которые уже работали на рынке экспедирования на 1 марта 2026 года, был установлен переходный период — уведомление нужно было подать до 30 апреля 2026 года включительно. С 1 мая 2026 года экспедитор, не включённый в реестр, утрачивает право оказывать услуги. Новые участники должны зарегистрироваться до заключения первого договора об оказании услуг.

Работа без регистрации в реестре запрещена. Кроме того, экспедитор, которого нет в реестре, не может выступать стороной в электронных экспедиторских документах.

Аналогичный реестр для перевозчиков грузов автомобильным транспортом планируется запустить с 1 марта 2027 года.

Сроки хранения первичных документов

Первичные документы по перевозке хранят не менее пяти лет. Это требование части 1 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и Перечня, утверждённого приказом Росархива от 20.12.2019 №236.

Срок отсчитывается с 1 января года, следующего за годом, в котором документ использовался в последний раз. Например, накладную, оформленную в любой момент 2026 года, хранят как минимум до 31 декабря 2031 года.

Срок хранения электронных документов совпадает со сроком хранения бумажных. Обычно хранение ЭТрН обеспечивают операторы ИС ЭПД. При этом обязанность хранить документ остаётся у самой компании.

ВАЖНО
При налоговой проверке или споре документы стоит сохранять до окончательного решения по делу, даже если базовый срок истёк.

Какие документы нужны в зависимости от вида перевозки

Состав документов зависит от того, кто и как везёт груз.

Вид перевозкиДокументы
Доставка сторонним перевозчикомДоговор перевозки, заявка, транспортная накладная, акт услуг, счёт-фактура или УПД
Доставка своим транспортом, стоимость доставки включена в цену товараПутевой лист, УПД или ТОРГ-12
Перевозка через экспедитораДоговор экспедиции, поручение экспедитору, экспедиторская расписка, транспортная накладная
Международная перевозкаCMR, инвойс, упаковочный лист, таможенная декларация

После 1 сентября 2026 года транспортная накладная и некоторые другие документы оформляются только в электронном виде.

Вопросы по теме

Кто несёт ответственность за оформление документации на груз?

Ответственность распределяется между участниками. Грузоотправитель оформляет товарный раздел в транспортной накладной, перевозчик заполняет транспортную часть, грузополучатель подтверждает приёмку.

Какие документы подтверждают факт перевозки груза?

Факт перевозки подтверждает транспортная накладная с отметками о передаче и получении груза. При перевозке собственным транспортом — путевой лист. 

Какие документы должны быть у водителя при грузоперевозке?

У водителя должны быть путевой лист или транспортная накладная и документы на груз. При перевозке алкоголя дополнительно можно оформить товарно-транспортную накладную.

Чем отличается ТТН от транспортной накладной?

Транспортная накладная содержит только транспортный раздел и подтверждает договор перевозки. ТТН включает ещё и товарный раздел с ценами и количеством товара. 

Может ли УПД заменить транспортную накладную?

Нет. УПД подтверждает передачу товара и нужен для учёта реализации и вычета НДС, а транспортная накладная подтверждает факт перевозки. Если груз везёт сторонний перевозчик, оформляют оба документа.

Какие документы подтверждают транспортные расходы?

При перевозке сторонним перевозчиком — транспортная накладная, акт оказанных услуг и счёт-фактура или УПД. При перевозке своим транспортом расходы на топливо и содержание машины подтверждаются путевым листом.

Обязательна ли транспортная накладная?

Транспортная накладная нужна, когда груз доставляет сторонний перевозчик или продавец везёт товар своим транспортом и стоимость доставки указана отдельно. Если доставка входит в цену товара и отдельного перевозчика нет, накладная обычно не требуется.

Можно ли оформлять перевозочные документы в электронном виде добровольно?

Да. С 1 сентября 2026 года для части документов это обязательно.

Сколько хранить первичные документы по перевозке?

Не менее пяти лет с 1 января года, следующего за годом последнего использования документа. Срок для электронных документов такой же, как для бумажных, и обязанность хранения остаётся у компании, даже если документ зарегистрирован в ГИС ЭПД.

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Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

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Первичные документы для перевозки грузов: перечень документов в логистике и грузоперевозках — Точка Банк