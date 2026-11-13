Коротко 1. Подключиться к оператору ИС ЭПД из реестра Минтранса. 2. Выпустить электронные подписи для руководителя и ответственных сотрудников. Если ЭТрН подписывает работник, дополнительно нужно оформить машиночитаемые доверенности. 3. Договориться об обмене с контрагентами. Электронная транспортная накладная оформляется только через оператора ИС ЭПД, например через Точка Банк.

Подключение ЭТрН для транспортной компании состоит из нескольких шагов:

Кто обязан работать с ЭТрН и когда она не нужна

Федеральный закон от 07.06.2025 №140-ФЗ закрепил переход с 1 сентября 2026 года на электронные транспортные накладные, которые передаются в Государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

Электронная транспортная накладная (ЭТрН) обязательна для всех участников грузоперевозки, если между сторонами заключён договор перевозки груза. Это касается грузоотправителя, перевозчика и грузополучателя.

Перейти на ЭТрН обязаны организации и ИП. Достаточно хотя бы раз участвовать в перевозке груза по договору, чтобы возникла обязанность использовать ЭТрН.

ЭТрН не нужна, когда договора перевозки нет, например в следующих случаях:

перевозка собственного груза собственным транспортом и своими водителями;

самовывоз, когда покупатель забирает товар сам;

перемещение между складами одного юрлица своими силами.

Минтранс утвердил случаи в приказах №262 и №391, когда после 1 сентября 2026 года транспортную накладную, заказ и заявку можно оформлять на бумаге. Например, если перевозят военные грузы для Минобороны или доставляют товары физлицу для личных нужд. Бумажные документы также разрешены в отдельных перевозках с иностранными участниками, при технических сбоях или отсутствии доступа к интернету.

ВАЖНО При перевозке маркируемого пива, сидра, пуаре, медовухи и спиртосодержащей непищевой продукции собственным транспортом без договора перевозки компания оформляет электронный путевой лист. Если груз везёт сторонний перевозчик, нужна ЭТрН. Так сведения об этих товарах попадают в ГИС ЭПД в любой схеме доставки.

Если компания работает через экспедитора, перестроить процессы нужно обеим сторонам. Когда экспедитор принимает груз во владение, он выступает грузоотправителем и сам формирует накладную.

Как подключиться к ЭТрН — порядок действий

Подключиться к обмену ЭТрН можно в любой момент до 1 сентября 2026 года. На практике это лучше сделать заранее, чтобы всё было настроено и проверено к моменту, когда электронный документ станет обязательным.

Шаг 1. Разобрать сценарии перевозок

На первом этапе необходимо определить, в каких ролях транспортная компания участвует в каждой перевозке: грузоотправитель, перевозчик, грузополучатель или экспедитор.

От роли зависит, какие титулы накладной необходимо подписывать и сколько подписей потребуется. Некоторые компании совмещают несколько ролей, что также влияет на следующие шаги.

Шаг 2. Выбрать оператора ИС ЭПД

Транспортные компании не могут передавать данные в ГИС ЭПД напрямую, для работы требуется подключиться к оператору ИС ЭПД. Оператор предоставляет интерфейс для оформления документов и передаёт информацию в государственную информационную систему.

Точка Банк — аккредитованный Минтрансом оператор ИС ЭПД, подходящий для работы с ЭТрН и другими электронными перевозочными документами.

Шаг 3. Выпустить электронные подписи

Для работы с электронной транспортной накладной требуются электронные подписи.

Руководителю и сотрудникам, которые подписывают документы, нужна либо усиленная квалифицированная подпись (УКЭП), либо УКЭП или УНЭП Госключа. Водителям, если они участвуют в подписании, достаточно УНЭП из Госключа.

Шаг 4. Оформить машиночитаемые доверенности

Владелец бизнеса и руководитель могут подписывать ЭТрН без доверенности, для сотрудников требуется машиночитаемая доверенность (МЧД).

Шаг 5. Договориться с контрагентами

Для работы с ЭТрН требуется, чтобы все участники грузоперевозки были подключены к Транспортному ЭДО. Если контрагент не подключён к Транспортному ЭДО, оформить с ним ЭТрН не получится.

Всем участникам не обязательно подключаться к одному и тому же оператору ИС ЭПД. ЭТрН можно передавать между операторами ИС ЭПД благодаря роумингу. Например, Точка Банк работает с Контур.Логистикой, Saby TMS, 1С-ЭПД и другими.

Шаг 6. Протестировать обмен

До полноценной работы необходимо оформить несколько пробных накладных по разным сценариям.

Экспертное мнение При переходе на ЭТрН важно заранее проверить, как оформляются перевозки, кто подписывает документы и какие электронные подписи нужны сотрудникам. Если не подготовить доступы и не договориться с контрагентами, оформление накладных может задержать перевозку.





Транспортный ЭДО от Точка Банка помогает организовать обмен электронными перевозочными документами в одном месте. Сервис автоматически заполняет около 80% полей накладной, показывает статусы документов и поддерживает роуминг с другими операторами. Водители могут подписывать документы со смартфона, а QR-код накладной использовать при проверке на дороге. Подключить сервис лучше заранее, чтобы проверить процессы до начала перевозок и избежать задержек. Дарья Жуковская Эксперт Транспортного ЭДО от Точка Банка

Как выбрать оператора ИС ЭПД и заключить договор

Бизнес работает с ГИС ЭПД не напрямую, а через операторов ИС ЭПД — это аккредитованные Минтрансом организации. Оператор предоставляет интерфейс для оформления накладной, передаёт её в государственную систему, а также направляет контрагентам.

В реестре Минтранса более десяти операторов, актуальный список публикуется на сайте министерства.

Реестр ИС ЭПД от Минтранса

У грузоотправителя, перевозчика и грузополучателя могут быть разные операторы ИС ЭПД — документы всё равно дойдут между системами через роуминг. Но при выборе оператора важно обращать внимание на поддерживаемый роуминг, так обмен возможен не между всеми операторами ИС ЭПД. Кроме того, при выборе важно обращать внимание и на другое, а именно:

на интеграцию с вашей учётной системой, если перевозок много;

мобильное приложение для водителей или личный кабинет;

стоимость — операторы ИС ЭПД считают по-разному, некоторые берут плату за каждое подписание, другие за документ целиком;

поддержку нужных вам сценариев перевозок.

Малому бизнесу без учётной системы подойдёт онлайн-кабинет или мобильное приложение оператора — отдельная интеграция не обязательна. ИП-перевозчик может формировать и подписывать накладную прямо в личном кабинете оператора.

Оформлять и подписывать электронные транспортные накладные можно через Транспортный ЭДО от Точка Банка.

Пример оформления ЭТрН через Точка Банк

Какие подписи нужны и как их оформить

Для ЭТрН используют три вида подписи в зависимости от роли участника.

Для руководителя, логиста, диспетчера и бухгалтера требуется УКЭП. Квалифицированную подпись на организацию руководитель получает в удостоверяющем центре ФНС бесплатно или в коммерческом УЦ. Этой подписью подписывают основные титулы накладной, также руководитель может использовать УКЭП и УНЭП Госключа.

Другие сотрудники, включая водителей, могут использовать УНЭП, в том числе через Госключ. Для сотрудников нужна машиночитаемая доверенность — электронный аналог бумажной доверенности. Её формируют по утверждённому шаблону и заверяют квалифицированной подписью руководителя.

Наёмный водитель подтверждает погрузку и выгрузку простой подписью в мобильном приложении или в личном кабинете оператора ИС ЭПД. Чтобы его действие имело силу от имени транспортной компании, на водителя также оформляют МЧД.

Если за рулём сам ИП или директор компании-перевозчика, он подписывает титулы, которые относятся к роли перевозчика. Все титулы он подписывает только в том случае, если в конкретной перевозке одновременно выступает в соответствующих ролях.

ВАЖНО ГИС ЭПД при приёме документа проверяет действительность сертификата подписи, наличие и актуальность МЧД в реестре ФНС и соответствие подписанта его роли. Если проверка не пройдена, накладную отклонят с указанием причины.



Какие титулы ЭТрН формирует транспортная компания

ЭТрН — это не единый файл, а набор разделов, которые называют титулами. Каждый титул заполняет и подписывает своя сторона, а порядок подписания строго последовательный — пропустить шаг или подписать не в свою очередь нельзя.

Четыре титула обязательны:

Титул 1 — грузоотправитель оформляет накладную, внося данные о сторонах, грузе, машине, водителе и маршруте, после чего подписывает квалифицированной подписью. Титул 2 — перевозчик принимает груз на погрузке и подписывает приём. Титул 3 — грузополучатель на выгрузке фиксирует фактическое количество и состояние груза. Титул 4 — перевозчик подтверждает выдачу груза, после чего документооборот по накладной завершён.

Транспортная компания подписывает титулы, относящиеся к её роли. Набор титулов зависит от конкретной перевозки и условий договора. Чаще всего транспортная компания подписывает только титулы перевозчика, если не выступает в других ролях.

Дополнительные титулы оформляют, чтобы зафиксировать стоимость перевозки, заменить водителя или транспортное средство, изменить адрес доставки или грузополучателя. В стандартном рейсе они не нужны.

ВАЖНО Исправить подписанный титул в ГИС ЭПД нельзя. При ошибке в ключевом поле необходимо создать новую накладную, поэтому данные стоит проверять до подписания. В некоторых случаях достаточно создания парного титула с исправлениями.

Как проверяют ЭТрН на дорогах

После того как перевозчик подпишет титул 2 на погрузке, система формирует для водителя QR-код.

При остановке инспектор ГИБДД или Ространснадзора просит показать QR-код на экране смартфона. Инспектор считывает его своим устройством и видит данные о перевозке: грузоотправителя, получателя, маршрут, груз, машину и водителя.

Интернет в момент проверки не нужен, так как код кешируется в приложении заранее. Но скриншот, фотография и распечатка не подойдут, так как код динамический и статичная картинка не пройдёт проверку на оборудовании инспектора.

Если у инспектора нет сканера, водитель называет уникальный номер накладной и данные проверяют по нему или по госномеру машины через ГИС ЭПД. При этом требовать бумажную накладную при наличии оформленной ЭТрН инспектор не вправе.

Что даёт переход на ЭТрН

Электронная накладная меняет формат документа и ускоряет работу с первичными документами. Помимо соблюдения закона, это даёт ряд других преимуществ:

Подписанный титул сразу виден всем сторонам и в ГИС ЭПД, поэтому документооборот закрывается быстрее.

Документ не теряется и не подделывается, все версии хранятся в системе.

Данные о грузе вносятся один раз и не искажаются при повторном использовании, а накладную с пустыми обязательными полями система не пропустит.

Проверка на дороге занимает меньше времени, так как водителю достаточно одного QR-кода.

Расходы на перевозку подтверждены для ФНС, что снижает риск отказа в вычете НДС. Однако для вычета НДС одной ЭТрН недостаточно.