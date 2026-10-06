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Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО

Подписание ЭПД: КЭП, НЭП, ПЭП, МЧД

С 1 сентября 2026 года начал действовать обязательный цифровой формат для некоторых электронных перевозочных документов (ЭПД). Для оформления титулов важно знать, какую электронную подпись использовать и нужна ли МЧД. Точка Банк расскажет, как правильно подобрать и настроить электронные подписи для всех участников грузоперевозки.

06.10.2026
36
36

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Автор

Коротко
Электронные перевозочные документы (ЭПД) заменяют бумажные аналоги и оформляются через операторов ИС ЭПД.
Они выступают технически и юридически значимыми посредниками между участниками перевозки и ГИС ЭПД. Для подписания различных титулов используются три вида подписей — простая (ПЭП), неквалифицированная (НЭП) и квалифицированная подписи (КЭП).
Штатным сотрудникам для законного подписания документов от имени организации обязательно требуется машиночитаемая доверенность (МЧД) формата 003. ИП и руководители компании могут работать без МЧД.

Как подписать ЭПД

Электронные перевозочные документы (ЭПД) — это цифровые аналоги традиционных бумажных документов, которые используются при транспортировке грузов. Их можно подписывать тремя видами подписи:

  • квалифицированной электронной подписью — КЭП;
  • неквалифицированной электронной подписью — НЭП. Допускается использование только НЭП Госключа;
  • простой электронной подписью — ПЭП. Она является опциональным шагом и считается обычной отметкой. Позже документ всё равно нужно подписать перевозчику. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 21.05.2022 №931, подпись и обмен электронными перевозочными документами выглядят следующим образом:

  1. Участник грузоперевозки формирует ЭПД, подписывает его с помощью электронной подписи и передаёт оператору ИС ЭПД.
  2. Тот проверяет документ и подпись, а затем автоматически направляет данные в ГИС ЭПД. 
  3. ГИС ЭПД принимает файл, проводит автоматическую проверку формата и данных и присваивает документу уникальный регистрационный номер.
  4. Оператор отслеживает статус обработки документа в ГИС ЭПД и автоматически обновляет его в ЛК ЭДО всех участников перевозки и в их учётных системах. 

Какая электронная подпись нужна каждому участнику ЭТрН

Участник грузоперевозкиКакие титулы ЭТрН подписываетКакая подпись нужнаОсобенности
ГрузоотправительОбязательно титул 1 ЭТрН.

Дополнительно титул 6 ЭТрН
КЭП или НЭП Госключа Сотрудникам, которые подписывают документы от лица компании, нужна МЧД
Перевозчик (ИП)Обязательно титулы 2 и 4 ЭТрН.

Дополнительно титулы 5, 7 и 8 ЭТрН
КЭП или НЭП Госключа для ИП МЧД не нужна, так как ИП работает от своего имени
Сотрудник компании перевозчика — водитель

Обязательно титулы 2 и 4 ЭТрН.

Дополнительно титулы 5, 7 и 8 ЭТрН

ПЭП — опционально для водителя как отметка. Позже перевозчик должен подписать ЭТрН КЭП или НЭП Госключа. Водитель может сразу подписать ЭТрН с помощью КЭП или НЭП Госключа с МЧД 
Грузополучатель Титул 3 ЭТрНКЭП или НЭП Госключа 
ЭкспедиторЗависит от того, берёт ли экспедитор груз во владениеКЭП или НЭП ГосключаЕсли экспедитор берёт груз во владение, он должен оформить экспедиторскую расписку и создать ЭТрН как грузоотправитель.

Если экспедитор является перевозчиком, то он берёт на себя полную ответственность за доставку и подписывает титулы 2 и 4 в ЭТрН с помощью своей КЭП.

Если экспедитор занимается только организацией перевозки, он не участвует в создании ЭТрН

Какие подписи нужны для ЭПД

Название документаКто подписываетКакая подпись нужна
Электронные заказ-заявка, заказ-наряд и договор фрахтованияГрузоотправитель.

Перевозчик 

Руководитель компании и ИП — КЭП или НЭП Госключа.

Сотрудники компании — КЭП или НЭП Госключа с МЧД 
Электронные экспедиторские и складские документыГрузоотправитель.

Экспедитор
КЭП или НЭП Госключа с МЧД
Электронный путевой листПеревозчик (ИП). 

Медработник — титулы 2 и 6 ЭПЛ.

Механик — титул 3
Перевозчик (ИП как руководитель) — КЭП или НЭП Госключа для ИП.

Сотрудник компании‑перевозчика — КЭП или НЭП Госключа с МЧД.

Медработник — строго КЭП.

МЧД не оформляется.

Механик — КЭП или НЭП Госключа с МЧД
Электронные железнодорожные и авиационные накладныеГрузоотправитель.

Перевозчик.

Грузополучатель
КЭП или НЭП Госключа с МЧД

Экспертное мнение

При переходе на ЭТрН важно заранее определить, кто и какие титулы будет подписывать. Для сотрудников компании понадобятся личная ЭП и действующая МЧД с нужными полномочиями. Водителю стоит заранее проверить, какая подпись предусмотрена для его действий в системе.


Транспортный ЭДО от Точка Банка помогает оформлять и подписывать электронные перевозочные документы онлайн и передавать их участникам перевозки.

Дарья Жуковская&nbsp;Дарья Жуковская&nbsp;
Дарья Жуковская Эксперт Транспортного ЭДО от Точка Банка

МЧД для ЭПД: кому нужна и как оформить

Помимо КЭП и НЭП, сотрудникам компании необходимо выпустить машиночитаемую доверенность (МЧД). Она позволит подписывать документы от лица организации.

МЧД необходима штатным сотрудникам компании — логистам, бухгалтерам и менеджерам. Водителям она может потребоваться только в том случае, если они лично подписывают юридически значимые титулы от имени компании своей КЭП или НЭП Госключа прямо со смартфона, например в ЛК водителя от Точка Банка.

Для работы с электронными перевозочными документами нужно выпустить МЧД формата 003 и указать в ней корректные полномочия:

  • BBDOCS_DOCS_DCSALL_SRCDOC_SOURCEDOCS5 — подписание товарных, товарно-транспортных, транспортных накладных и УПД;
  • BBDOCS_DOCS_DCSALL_SRCDOC_SOURCEDOCS6 — подписание товарных накладных;
  • BBDOCS_DOCS_DCSALL_SRCDOC_SOURCEDOCS7 — подписание товарно-транспортных накладных;
  • BBDOCS_DOCS_DCSALL_SRCDOC_SOURCEDOCS8 — подписание ЭТрН;
  • BBDOCS_CNTRCT_LBR_LABOUR_DOCSLABOUR7 — утверждение и подписание внутренних локальных документов. Например, путевых листов.  

Как правильно работать с МЧД:

  • выпустите МЧД. Это можно сделать на сайте ФНС или в сервисе оператора ЭДО, например в Точка Банке;
  • при формировании машиночитаемой доверенности ИП или руководитель компании должен подписать её своей КЭП. В противном случае МЧД будет недействительна;
  • после выпуска доверенности сообщите её уникальный номер (GUID) сотруднику. При подписании ЭПД он выберет  МЧД в интерфейсе программы и система автоматически подтянет данные из реестра ФНС;
  • для проверки МЧД нужно зайти в сервис «Реестр уведомлений о машиночитаемых доверенностях» и ввести уникальный номер доверенности (GUID). Система покажет, действует ли доверенность, кто её выдал, кому и какие именно полномочия в ней зашиты. При статусах «Отозвана» или «Истёк срок» документ подписывать нельзя — система не даст права подписать документ;
  • при увольнении сотрудника генеральному директору или ИП нужно отозвать МЧД работника. 

Где получить КЭП и УНЭП для ЭТрН

Действующая КЭП руководителя или ИП, которую они используют для обычного электронного документооборота, подходит для работы с ЭПД. Они могут выпустить её тремя способами:

КЭП на сотрудников выдаются в любом аккредитованном коммерческом УЦ. Дополнительно к КЭП им нужно выпустить МЧД.

НЭП же можно использовать только ту, которая выпущена в Госключе. 

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Как проверить схему подписания до первого рейса

  1. Убедитесь, что оператор поддерживает выбранные подписи и роуминг между контрагентами. Эти сведения можно запросить у технической поддержки выбранного оператора Транспортного ЭДО.
  2. Назначьте подписантов и настройте для них доступные титулы в Транспортном ЭДО и в сервисе оператора ИС ЭПД.
  3. Протестируйте электронные подписи и МЧД на пробном документе. Например, попросите уполномоченного сотрудника подписать тестовый титул. Система должна автоматически подтянуть номер МЧД и успешно проверить её валидность в реестре ФНС.
  4. Контролируйте сроки действия сертификатов и доверенностей. Например, настройте автоматические уведомления в сервисе об окончании действия подписей и доверенностей за 30 дней до истечения срока.

Вопросы по теме

Можно ли одной КЭП физлица подписывать ЭПД от имени нескольких организаций?

КЭП физического лица не привязана к конкретной компании. Поэтому одним сертификатом можно пользоваться сразу в нескольких организациях. 


Главное условие — от каждой из этих компаний у сотрудника должна быть оформлена действующая машиночитаемая доверенность (МЧД).

Нужно ли прикладывать файл МЧД к каждому подписываемому титулу ЭТрН?

Нет, прикладывать сам XML-файл МЧД к каждому титулу не нужно. Достаточно иметь машиночитаемую доверенность в системе, при подписании она автоматически подтянется. Если система не видит МЧД, она не даст подписать документ.

Достаточно ли водителю бумажной доверенности при использовании ПЭП или НЭП?

Если водитель является ИП–перевозчиком и использует КЭП или НЭП Госключа для фиксации факта приёма или сдачи груза, то бумажная доверенность не требуется. 


Однако, если водитель подписывает документ от имени организации своей личной КЭП или НЭП Госключа, доверенность необходима — и лучше именно МЧД.

Может ли сотрудник подписывать ЭТрН с помощью КЭП руководителя?

Согласно Федеральному закону от 06.04.2011 №63-ФЗ, КЭП руководителя выдаётся лично ему и не подлежит передаче третьим лицам. Использование токена руководителя сотрудником является грубым нарушением правил информационной безопасности и ставит под угрозу юридическую силу документа.


Для законного подписания ЭТрН сотрудник должен использовать свою КЭП физлица в связке с машиночитаемой доверенностью от организации.

Нужно ли соглашение между участниками перевозки для использования НЭП?

Использование НЭП Госключа разрешено федеральными правилами ГИС ЭПД. Поэтому отдельное соглашение между участниками перевозки на применение неквалифицированной электронной подписи не требуется.

Можно ли подписать ЭТрН без доступа к интернету и отправить её позже?

Да, некоторые мобильные приложения позволяют подписать ЭТрН офлайн, если ключ электронной подписи уже сохранён на устройстве водителя. Однако для отправки документа оператору ИС ЭПД и передачи сведений в ГИС ЭПД доступ к интернету всё равно потребуется.

Как исправить или аннулировать уже подписанный титул ЭТрН?

Для исправления ошибки необходимо сформировать и подписать новый исправленный титул с корректными сведениями. Он заменит собой исходный вариант документа.


Если документ оформлен неверно, стороны по взаимному согласию должны его аннулировать и создать новый файл ЭТрН с правильными данными. При этом старый документ не удаляется из системы, а сохраняет историю изменений, приобретая статус аннулированного.

Как оформить замену водителя или транспортного средства во время рейса?

Для оформления замены водителя или транспортного средства во время рейса в ЭТрН формируется дополнительный титул 8. В нём необходимо указать: 


— дату и время замены;


— что именно меняется — водитель, транспортное средство или оба;


— причину замены со ссылкой на подтверждающие документы. 


После подписания этого титула уполномоченным лицом новые сведения становятся официальной частью маршрутного листа и передаются в ГИС ЭПД.

Нужно ли водителю распечатывать ЭТрН для проверки на дороге?

Нет, распечатывать ЭТрН водителю не нужно. Для проверки на дороге достаточно показать инспектору ГИБДД специальный QR-код на экране смартфона или планшета. Инспектор считает его своим служебным устройством и проверит документ в системе ГИС ЭПД.

Что произойдёт с ЭТрН, если МЧД представителя отозвали во время перевозки?

Если МЧД представителя будет отозвана во время перевозки, уже подписанные титулы ЭТрН не станут недействительными. 


Однако есть несколько последствий для дальнейшего документооборота:


— сотрудник с отозванной МЧД больше не сможет подписывать следующие титулы ЭТрН или вносить в неё изменения;


— чтобы завершить оформление документа, например подписать титул о сдаче груза, компании потребуется выдать новую МЧД другому уполномоченному сотруднику.

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Электронная подпись для ЭПД: КЭП, УНЭП, ПЭП, МЧД — Точка Банк