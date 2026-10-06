Подписание ЭПД: КЭП, НЭП, ПЭП, МЧД

Как подписать ЭПД
Электронные перевозочные документы (ЭПД) — это цифровые аналоги традиционных бумажных документов, которые используются при транспортировке грузов. Их можно подписывать тремя видами подписи:
- квалифицированной электронной подписью — КЭП;
- неквалифицированной электронной подписью — НЭП. Допускается использование только НЭП Госключа;
- простой электронной подписью — ПЭП. Она является опциональным шагом и считается обычной отметкой. Позже документ всё равно нужно подписать перевозчику.
Согласно постановлению Правительства РФ от 21.05.2022 №931, подпись и обмен электронными перевозочными документами выглядят следующим образом:
- Участник грузоперевозки формирует ЭПД, подписывает его с помощью электронной подписи и передаёт оператору ИС ЭПД.
- Тот проверяет документ и подпись, а затем автоматически направляет данные в ГИС ЭПД.
- ГИС ЭПД принимает файл, проводит автоматическую проверку формата и данных и присваивает документу уникальный регистрационный номер.
- Оператор отслеживает статус обработки документа в ГИС ЭПД и автоматически обновляет его в ЛК ЭДО всех участников перевозки и в их учётных системах.
Какая электронная подпись нужна каждому участнику ЭТрН
|Участник грузоперевозки
|Какие титулы ЭТрН подписывает
|Какая подпись нужна
|Особенности
|Грузоотправитель
|Обязательно титул 1 ЭТрН.
Дополнительно титул 6 ЭТрН
|КЭП или НЭП Госключа
|Сотрудникам, которые подписывают документы от лица компании, нужна МЧД
|Перевозчик (ИП)
|Обязательно титулы 2 и 4 ЭТрН.
Дополнительно титулы 5, 7 и 8 ЭТрН
|КЭП или НЭП Госключа для ИП
|МЧД не нужна, так как ИП работает от своего имени
|Сотрудник компании перевозчика — водитель
|Обязательно титулы 2 и 4 ЭТрН.
Дополнительно титулы 5, 7 и 8 ЭТрН
|ПЭП — опционально для водителя как отметка. Позже перевозчик должен подписать ЭТрН КЭП или НЭП Госключа.
|Водитель может сразу подписать ЭТрН с помощью КЭП или НЭП Госключа с МЧД
|Грузополучатель
|Титул 3 ЭТрН
|КЭП или НЭП Госключа
|—
|Экспедитор
|Зависит от того, берёт ли экспедитор груз во владение
|КЭП или НЭП Госключа
|Если экспедитор берёт груз во владение, он должен оформить экспедиторскую расписку и создать ЭТрН как грузоотправитель.
Если экспедитор является перевозчиком, то он берёт на себя полную ответственность за доставку и подписывает титулы 2 и 4 в ЭТрН с помощью своей КЭП.
Если экспедитор занимается только организацией перевозки, он не участвует в создании ЭТрН
Какие подписи нужны для ЭПД
|Название документа
|Кто подписывает
|Какая подпись нужна
|Электронные заказ-заявка, заказ-наряд и договор фрахтования
|Грузоотправитель.
Перевозчик
|Руководитель компании и ИП — КЭП или НЭП Госключа.
Сотрудники компании — КЭП или НЭП Госключа с МЧД
|Электронные экспедиторские и складские документы
|Грузоотправитель.
Экспедитор
|КЭП или НЭП Госключа с МЧД
|Электронный путевой лист
|Перевозчик (ИП).
Медработник — титулы 2 и 6 ЭПЛ.
Механик — титул 3
|Перевозчик (ИП как руководитель) — КЭП или НЭП Госключа для ИП.
Сотрудник компании‑перевозчика — КЭП или НЭП Госключа с МЧД.
Медработник — строго КЭП.
МЧД не оформляется.
Механик — КЭП или НЭП Госключа с МЧД
|Электронные железнодорожные и авиационные накладные
|Грузоотправитель.
Перевозчик.
Грузополучатель
|КЭП или НЭП Госключа с МЧД
МЧД для ЭПД: кому нужна и как оформить
Помимо КЭП и НЭП, сотрудникам компании необходимо выпустить машиночитаемую доверенность (МЧД). Она позволит подписывать документы от лица организации.
МЧД необходима штатным сотрудникам компании — логистам, бухгалтерам и менеджерам. Водителям она может потребоваться только в том случае, если они лично подписывают юридически значимые титулы от имени компании своей КЭП или НЭП Госключа прямо со смартфона, например в ЛК водителя от Точка Банка.
Для работы с электронными перевозочными документами нужно выпустить МЧД формата 003 и указать в ней корректные полномочия:
- BBDOCS_DOCS_DCSALL_SRCDOC_SOURCEDOCS5 — подписание товарных, товарно-транспортных, транспортных накладных и УПД;
- BBDOCS_DOCS_DCSALL_SRCDOC_SOURCEDOCS6 — подписание товарных накладных;
- BBDOCS_DOCS_DCSALL_SRCDOC_SOURCEDOCS7 — подписание товарно-транспортных накладных;
- BBDOCS_DOCS_DCSALL_SRCDOC_SOURCEDOCS8 — подписание ЭТрН;
- BBDOCS_CNTRCT_LBR_LABOUR_DOCSLABOUR7 — утверждение и подписание внутренних локальных документов. Например, путевых листов.
Как правильно работать с МЧД:
- выпустите МЧД. Это можно сделать на сайте ФНС или в сервисе оператора ЭДО, например в Точка Банке;
- при формировании машиночитаемой доверенности ИП или руководитель компании должен подписать её своей КЭП. В противном случае МЧД будет недействительна;
- после выпуска доверенности сообщите её уникальный номер (GUID) сотруднику. При подписании ЭПД он выберет МЧД в интерфейсе программы и система автоматически подтянет данные из реестра ФНС;
- для проверки МЧД нужно зайти в сервис «Реестр уведомлений о машиночитаемых доверенностях» и ввести уникальный номер доверенности (GUID). Система покажет, действует ли доверенность, кто её выдал, кому и какие именно полномочия в ней зашиты. При статусах «Отозвана» или «Истёк срок» документ подписывать нельзя — система не даст права подписать документ;
- при увольнении сотрудника генеральному директору или ИП нужно отозвать МЧД работника.
Где получить КЭП и УНЭП для ЭТрН
Действующая КЭП руководителя или ИП, которую они используют для обычного электронного документооборота, подходит для работы с ЭПД. Они могут выпустить её тремя способами:
- в приложении «Госключ» с прохождением идентификации личности — этот вариант считается дополнительным, так как КЭП может находиться не только на токене, но и на смартфоне.
КЭП на сотрудников выдаются в любом аккредитованном коммерческом УЦ. Дополнительно к КЭП им нужно выпустить МЧД.
НЭП же можно использовать только ту, которая выпущена в Госключе.
Как проверить схему подписания до первого рейса
- Убедитесь, что оператор поддерживает выбранные подписи и роуминг между контрагентами. Эти сведения можно запросить у технической поддержки выбранного оператора Транспортного ЭДО.
- Назначьте подписантов и настройте для них доступные титулы в Транспортном ЭДО и в сервисе оператора ИС ЭПД.
- Протестируйте электронные подписи и МЧД на пробном документе. Например, попросите уполномоченного сотрудника подписать тестовый титул. Система должна автоматически подтянуть номер МЧД и успешно проверить её валидность в реестре ФНС.
- Контролируйте сроки действия сертификатов и доверенностей. Например, настройте автоматические уведомления в сервисе об окончании действия подписей и доверенностей за 30 дней до истечения срока.