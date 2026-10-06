Подписание ЭПД: КЭП, НЭП, ПЭП, МЧД

Коротко

Они выступают технически и юридически значимыми посредниками между участниками перевозки и ГИС ЭПД. Для подписания различных титулов используются три вида подписей — простая (ПЭП), неквалифицированная (НЭП) и квалифицированная подписи (КЭП).

Штатным сотрудникам для законного подписания документов от имени организации обязательно требуется машиночитаемая доверенность (МЧД) формата 003. ИП и руководители компании могут работать без МЧД.



Электронные перевозочные документы (ЭПД) заменяют бумажные аналоги и оформляются через операторов ИС ЭПД.