Коротко Порядок проведения осмотра установлен приказом Минздрава России от 30.05.2023 №266н . По результатам осмотра медработником в путевом листе ставится отметка о допуске к работе. Дистанционный медосмотр разрешён только с использованием специальных медицинских изделий, которые передают данные о состоянии водителя. За допуск водителя без предрейсового осмотра предусмотрены штрафы до 130 000 ₽.

Предрейсовый медосмотр обязаны проходить водители, которые управляют транспортом по работе. Это касается водителей, занятых в пассажирских и грузовых перевозках, в том числе в такси. Медосмотр также нужен сотрудникам, которые используют служебный автомобиль для работы.

Что такое предрейсовый медицинский осмотр

Предрейсовый медицинский осмотр — это обязательная проверка водителя непосредственно перед началом рабочего дня, смены или рейса. Цель проверки — убедиться, что у человека нет признаков заболевания и состояния опьянения, которые мешают безопасно управлять транспортным средством.

Осмотр проводится не для лечения, а для допуска к работе. Медработник оценивает общее состояние водителя, измеряет давление и пульс, проверяет наличие признаков алкогольного, наркотического или иного опьянения, а также остаточных явлений после него. Если показатели в норме, водитель получает допуск к рейсу.

Предрейсовый осмотр входит в группу ежедневных медицинских осмотров на транспорте. К ней также относятся послерейсовый осмотр, который проходят отдельные категории водителей после возвращения. А также осмотр в течение рабочего дня, который работодатель вправе организовать по своему усмотрению.

Правовая база

Порядок и периодичность проведения предрейсовых медосмотров установлены приказом Минздрава России от 30.05.2023 №266н.

Обязанность проводить медосмотры закреплена в статье 23 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Закон обязывает работодателей организовывать предрейсовые осмотры для водителей.

Федеральный закон от 29.12.2022 №629-ФЗ внёс поправки в закон о безопасности дорожного движения и легализовал дистанционный формат. С 2023 года появилась возможность проводить осмотры дистанционно при соблюдении требований закона.

Предрейсовый осмотр обязателен для водителей, которые управляют транспортом в рамках трудовой деятельности и предпринимательства. В случаях, предусмотренных приказом №266н, предрейсовый медосмотр обязателен для водителей:

грузовых автомобилей при перевозке грузов;

легкового такси, включая ИП без работников и физических лиц, которым предоставлено право заниматься перевозкой пассажиров и багажа, если они сами управляют автомобилем;

служебных легковых автомобилей при перевозке пассажиров или багажа.

Требование распространяется не только на профессиональных водителей. Если сотрудник любой должности использует служебный автомобиль для рабочих поездок, перед выездом он тоже обязан пройти осмотр. Это касается, например, курьеров и торговых представителей с разъездным характером работы.

ВАЖНО Проходить осмотр обязаны индивидуальные предприниматели и самозанятые таксисты, если они самостоятельно управляют транспортом. Отсутствие сотрудников не освобождает от предрейсового медосмотра.

От обязательного предрейсового осмотра освобождены отдельные категории. Например, водители оперативных и экстренных служб, выезжающие на срочные вызовы, а также водители при выполнении воинских обязанностей и оперативных задач правоохранительных органов.

Кто проводит осмотр

Предрейсовый медосмотр проводит медицинский работник с высшим или средним профессиональным медицинским образованием. Это может быть врач или фельдшер, который прошёл обучение с действующей аккредитацией специалиста.

Существует два варианта, как организовать медицинский осмотр с учётом необходимой лицензии:

Создать собственный медицинский кабинет и получить лицензию на медицинскую деятельность, после чего проводить осмотры силами штатного медработника. Заключить договор с лицензированной медицинской организацией, которая проводит осмотры.

Работодатель организует и оплачивает предрейсовые осмотры за свой счёт. Перекладывать эти расходы на водителей нельзя.

ВАЖНО С 1 марта 2022 года в общем случае номер лицензии в путевом листе не указывается. При этом состав реквизитов зависит от формата путевого листа и способа проведения осмотра. При бумажном путевом листе и дистанционном осмотре в документе указываются данные квалифицированного сертификата медработника.



Порядок проведения предрейсового медосмотра

Осмотр проводится по единому алгоритму, который установлен приказом №266н. Каждый этап нужен, чтобы зафиксировать состояние водителя и обоснованно решить вопрос о допуске к рейсу.

Шаг 1. Сбор жалоб и осмотр

Медработник опрашивает водителя о самочувствии и жалобах, оценивает его внешнее состояние и поведение. На этом этапе выявляются видимые признаки недомогания или опьянения.

Шаг 2. Измерение показателей

Медработник измеряет температуру тела, артериальное давление и частоту пульса. Эти показатели сравниваются с допустимыми значениями для допуска к работе.

При отклонении давления или пульса проводится не более двух повторных исследований с интервалом от 5 до 10 минут.

Шаг 3. Проверка на опьянение

Осмотр включает количественное определение алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Исследование на психоактивные вещества проводится при признаках опьянения и отрицательном результате теста на алкоголь, за исключением дистанционного формата.

Шаг 4. Решение о допуске и отметка

По итогам осмотра медработник принимает решение — допустить водителя к рейсу или нет. Результаты вносятся в журнал регистрации медосмотров, а в путевом листе ставится отметка о допуске.

О результатах медработник сообщает водителю и работодателю. Если выявлены факторы, препятствующие выполнению работы, водителю выдают справку для обращения в медицинскую организацию, а к рейсу его не допускают.

Какая отметка ставится в путевом листе

После успешного осмотра медработник проставляет в путевом листе штамп или отметку с формулировкой о допуске. Например: «Прошёл предсменный (предрейсовый) медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей допущен». Также указываются дата, время осмотра, подпись и ФИО медицинского работника.

Пример отметки о прохождении предрейсового медицинского осмотра

Отметка в путевом листе — главное подтверждение того, что осмотр проведён. Именно её часто проверяют инспекторы ГИБДД при остановке транспорта. Отсутствие отметки приравнивается к тому, что осмотр не проводился, даже если фактически он был.

При оформлении электронного путевого листа медицинский работник подтверждает осмотр с помощью квалифицированной электронной подписи.

Экспертное мнение Предрейсовый медосмотр важно правильно организовать и документально подтвердить. Если водитель не прошёл осмотр или в путевом листе нет отметки о допуске, у бизнеса могут возникнуть проблемы при проверке. В 2026 году перевозчикам также важно учитывать переход на электронные перевозочные документы.



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Дистанционный предрейсовый медосмотр

С 1 сентября 2023 года работодатели вправе проводить предрейсовые и послерейсовые осмотры дистанционно. Такой формат стал возможен после поправок в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», внесённых Федеральным законом от 29.12.2022 №629-ФЗ.

Дистанционный осмотр проводится с помощью специальных медицинских изделий, автоматизированных комплексов, которые сами измеряют давление, пульс, температуру и уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе. Данные передаются медработнику, который удалённо оценивает состояние водителя и принимает решение о допуске.

Дистанционный медосмотр можно проводить только при условии, что используемые комплексы зарегистрированы как медицинские изделия. Также при дистанционном осмотре должна обеспечиваться идентификация личности. Водитель должен не менее двух раз в год проходить очные химико-токсикологические исследования.

Дистанционный медосмотр подходит не для всех водителей. Его нельзя проводить для водителей, которые перевозят группы детей или опасные грузы. Ограничение также действует при регулярных междугородних перевозках пассажиров по маршрутам длиннее 300 километров.

ВАЖНО Дистанционный осмотр не отменяет требования о медицинской лицензии и квалифицированном медработнике. Меняется только способ снятия и передачи показателей, а решение о допуске по‑прежнему принимает медработник.

Штрафы за нарушение порядка предрейсового медосмотра

Ответственность за допуск водителя без предрейсового осмотра распределена сразу по нескольким статьям КоАП. В зависимости от состава нарушения штраф назначают по одной или сразу нескольким статьям, а штрафы для юридических лиц могут достигать 130 000 ₽.

Статья КоАП Нарушение Штраф Ст. 11.32 Нарушение порядка проведения обязательных медосмотров, в том числе предрейсовых Граждане — от 1 000 до 1 500 ₽.



Должностные лица — от 2 000 до 3 000 ₽.



Юрлица — от 30 000 до 50 000 ₽

Ч. 2 ст. 12.31.1 Перевозка пассажиров и грузов с нарушением требований о предрейсовых и послерейсовых осмотрах Граждане — 3 000 ₽.



Должностные лица — 5 000 ₽.



Юрлица — 30 000 ₽

Ст. 12.32 Допуск к управлению водителя в состоянии опьянения или без права управления Должностные лица — 20 000 ₽.



Юрлица — 100 000 ₽

Ч. 3 ст. 5.27.1 Допуск работника к работе без обязательного медосмотра в нарушение Трудового кодекса Должностные лица и ИП — от 15 000 до 25 000 ₽.



Юрлица — от 110 000 до 130 000 ₽



Типичные ошибки при организации осмотров

Нарушения порядка медосмотра часто возникают не из-за злого умысла, а из-за неверного понимания требований. Типичные ошибки при организации предрейсовых медосмотров:

Формальный договор без реальных осмотров. Договор с медработником заключён, штампы в путевых листах стоят, но водителей на осмотр не отправляют.

Осмотр без лицензии. Работодатель проводит осмотры силами своего медработника, но не оформил лицензию на медицинскую деятельность.

Нет отметки в путевом листе. Осмотр проведён, но в путевом листе отсутствуют отметка о допуске, дата, время или подпись медработника.

Сотрудник на служебном авто без осмотра. Курьер или менеджер использует служебный автомобиль, но его не направляют на предрейсовый осмотр, считая, что требование касается только профессиональных водителей.